«Yo no voy a una casa cuando no me invitan»: Loncon niega haber recibido oficio para reunirse con Piñera

La presidenta del órgano redactor explicó que “nosotros aquí entramos a un espacio institucional, dentro de las políticas de Estado. Estando acá, a mí todo se me comunica por oficio y yo respondo por oficio. Todo lo que yo interlocuto con el Gobierno ha sido ordenado, transparente, vía esa comunicación”, y en ese sentido aseguró: "No tengo información de invitaciones... No tengo ningún oficio que haya llegado".