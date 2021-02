Zúñiga se hace el desentendido tras informe de Contraloría que destroza sus gestión

Este miércoles 3 de febrero, el exsubsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, al ser consultado sobre el informe de Contraloría por las irregularidades en la gestión de la residencias sanitarias durante su paso por el Ministerio de Salud (Minsal), dijo a La Segunda: “Hay temor porque puedo ser elegido”.

“Yo al leer el informe de Contraloría no veo que haya habido una responsabilidad. Creo que las medidas de control instaladas en el Minsal junto con las medidas adoptadas cuando se detectó esta situación de conflicto de interés fueron las que permitieron que ningún peso del Fisco terminara en manos de esta persona”, indicó al medio citado el actual candidato a la Convención Constitucional.

De esta manera, Zúñiga apuntó toda la responsabilidad en Orlando Durán, exjefe de la División de Atención Primaria (DIVAP) desde marzo del año pasado y quien se ocupó de las residencias sanitarias.

Durán, desde su cargo, contrató un hotel del que era socia su pareja, por 205 millones de pesos, y una de las irregularidades encontradas, según el ente contralor, es que en el Hotel Clínico SpA aparecen como hospedados extranjeros que salieron de Chile meses antes de la fecha en que está consignada su estadía en el hotel por motivos sanitarios.

“Yo ni siquiera contraté a Orlando Durán, uno aprende lecciones: hay que trabajar con personas con las que uno tenga conocimiento (…) Espero que se condene a esta persona”, indicó Zúñiga.

El exsubsecretario en su discurso intentó marcar distancia con el médico, sin embargo, de acuerdo con el reportaje de El Mostrador, había afinidad entre ambos. De hecho, afirman que por eso Durán se quedó en el puesto de Adriana Tapia cuando ella fue designada en otra división del Minsal.

“Lo que dice el informe de la Contraloría es que hay medidas de control que se deberían mejorar, pero es totalmente entendible que las medidas de control de una institución no estén pensadas para la pandemia más apremiante de los últimos 100 años. Obviamente no fue suficiente, pero fueron precisamente esas medidas de control las que levantaron la alarma acerca de este funcionario Orlando Durán que se estaba auto contratando un hotel y en ese mismo instante fui yo el que dictaminé el sumario, que hizo la denuncia a la fiscalía, que terminó su contrato y el que hizo la orden de no pago”, indicó Zuñiga.

Sobre si este episodio daña su campaña a constituyente por el distrito 9 por Chile Vamos, Zúñiga respondió: “mientras más ruido haya de parte de la oposición es porque nos está yendo bien”.

Foto: web/refrencial.

Horas antes, El Mostrador sacó a la luz los resultados de la auditoría a la implementación del sistema de residencias sanitarias, en el contexto del COVID- 19, con fecha del 28 de enero, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), en un oficio final.

Se determinó que desde el punto de vista administrativo y respecto de los datos reales de capacidad instalada, hubo una pésima gestión desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales que Zúñiga dirigió desde julio de 2019 hasta noviembre de 2020, cuando dejó el cargo para postularse como candidato a la Convención Constitucional.

En dicho oficio están los datos de la contratación de cinco hoteles y, en uno de los casos, los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público.

Fuentes: El Mostrador/Tiempo de América/ La Segunda.