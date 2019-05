NASA descubrió cuatro planetas idénticos a los de Star Wars

El universo ficticio de la franquicia Star Wars, compuesta por una serie de películas concebidas por el cineasta estadounidense George Lucas, y producidas y distribuidas por The Walt Disney Company, podría superar la ciencia ficción y estar más cerca de lo que se cree, luego de que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) publicara un listado de los que, según la agencia, se parecen a los planetas descritos en la serie cinematográfica.



Se trata de cuatro planetas encontrados durante sus ya conocidas misiones espaciales, estos son: Coruscant, observado en Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999); Mustafar, que apareció en Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005); Hoth, visto en Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980), y Tatooine, de la originaria Star Wars (1997).



La agencia espacial estadounidense nominó ocho planetas, aunque adelantó que la lista puede ser más larga, tanto como lo permita la imaginación de los científicos.



Durante años, las misiones de la NASA han encontrado cientos de sistemas exoplanetarios que poco a poco son detallados por los científicos, quienes han encontrado interesantes características y particularidades en ellos.

Coruscant

Coruscant (Kepler-452b), que en la saga de Star Wars figura como un “mundo urbano que consiste en una única ciudad planetaria, capital de la República Galáctica y, más tarde, del Imperio Galáctico”, es descrito por los científicos de la NASA como el exoplaneta que posee propiedades similares a la Tierra.



Este planeta “pertenece a un sistema estelar 1,5 mil millones de años más antiguo que el de la Tierra”, dice la agencia.



En Kepler-452b, un planeta 1,6 veces del tamaño de la Tierra, las condiciones crecen notablemente a medida que aumenta la producción de energía de su estrella, por lo que vivir en él requeriría algo de ingeniería climática.

Mustafar

El planeta Mustafar del mundo de ficción es un mundo “volcánico, formado como el bastión de la Confederación y lugar del primer enfrentamiento entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi. Es la conocida ubicación del santuario personal de Darth Vader”. En su equivalente en el universo real, tiene una serie de exoplanetas análogos, explica la NASA.



Según precisa la administración, Mustafar está formado por mundos fundidos, cubiertos de lava, como Kepler-10b y Kepler-78b, planetas rocosos en el rango de tamaño de la Tierra, cuyas superficies podrían ser infiernos perpetuos.



Para tener una idea de las dimensiones del exoplaneta, Kepler-78b es aproximadamente un 20 por ciento más grande que la Tierra, pesa dos veces la masa de esta, una densidad que significaría que puede estar compuesto de roca y hierro. Por su lado, las exorbitantes temperaturas en Kepler-10b lo hacen tal cálido como sofocante, un día cálido en Kepler-10b significa máximos durante el día de más de 1.371 grados Celsius, incluso más calientes que la lava que fluye en la Tierra.



Entonces, Mustafar sería inhabitable por los humanos, pero sí «adecuado para la minería, aunque su órbita cercana a su estrella similar al Sol y sus altas temperaturas, harían poco probable las operaciones industriales».

El planeta se encuentra hacia el corazón de la Vía Láctea, donde una mayor densidad de estrellas hace que los eventos de microlentes sean más probables. Imagen: Web

Hoth

Similar al de la saga de George Lucas, el planeta OGLE-2005-BLG-390, apodado Hoth, es una súper Tierra fría, que podría ser un Júpiter fallido. Desde luego, en el audiovisual es un planeta “helado, desolado y lugar de una base de la Alianza Rebelde”.



Contrario a Kepler-78b, la masa de Hoth es cinco veces mayor que la de la Tierra y su superficie está encerrada en el más profundo de los congelamientos, con una temperatura superficial estimada en menos de 364 grados Fahrenheit.



La NASA agrega que el planeta se encuentra hacia el corazón de la Vía Láctea, donde una mayor densidad de estrellas hace que los eventos de microlentes sean más probables.

Tatooine

Ese planeta desértico, que fue el hogar de infancia de Anakin Skywalker (Darth Vader) y de Luke Skywalker, el palacio de Jabba, también tiene su similar en el cosmos, se trata de Tatooine, o Kepler-16b, un planeta con un desierto que orbita alrededor de dos soles en la Orilla Exterior de la galaxia.



De hecho, éste fue el primer descubrimiento del telescopio Kepler de un planeta en una órbita «circumbinaria»: dos estrellas en círculo, a diferencia de una estrella en un sistema de estrella doble.



Es frío, y su dimensión es aproximadamente del tamaño de Saturno. Es gaseoso, aunque en parte está compuesto de roca.



Se encuentra fuera de la «zona habitable» de sus dos estrellas, donde podría existir agua líquida. Y sus estrellas son más frías que nuestro Sol, por lo que probablemente no tiene vida.