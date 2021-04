Alien Day, que se escuchen los gritos de los fans hasta el espacio

Una de las películas de suspenso y terror más emblemáticas de la historia del cine es Alien, conocida en México como Alien: El Octavo Pasajero. Este es un largometraje que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Tal fue su popularidad que sus aficionados le dedicaron su propio día: el 4 de abril, también conocido como Alien Day.

Para dar un contexto rápido sobre este día, fue escogido por los números cuatro y 26. Si nos regresamos a las películas de Alien, veremos que la luna donde aterrizan en la primera película y donde ocurren los eventos de la segunda se llama LV-426. Por lo que los fans solo tuvieron que dividir el número.

El legado de sus películas

Estas son la piedra angular de la franquicia, aunque no todas se pueden considerar buenas. Podemos considerar que cada una de las entregas tiene algunas cosas interesantes, y es que esta saga siempre ha llamado la atención de los cinéfilos desde su nacimiento, hasta su regreso en tiempos más recientes con un par de precuelas dirigidas por Ridley Scott.

Alien

La primera película de la franquicia, dirigida por Ridley Scott, fue un parteaguas en cuanto al cine de ciencia ficción. Se veía al espacio como un lugar de aventuras donde vivir grandes emociones, pero aquí mostraron el peligro que también aguardaba. Al principio nadie esperaba gran cosa, varios pensaban que verían la misma temática de otras películas de la década de los 70, pero el resultado final tomó a todos por sorpresa.

Ridley Scott supo cómo transmitir todos los elementos que hicieron a esta entrega particularmente buena. Desde usar a sus hijos en trajes espaciales para que los escenarios se vieran más grandes, no contarles a los actores que durante la escena de la comida iban a ser bañados con sangre, hasta decirles a los actores que se trataran con tensión para transmitirlo a la pantalla. Todo funciona con una cohesión exclusiva que no se ha logrado repetir.

Todo esto tampoco hubiera sido tan representativo si no fuera por el arte de H. R. Giger quien diseñó todo el aspecto extraterrestre. Su arte realista fantástico con toques ocultistas, macabros y sexuales fueron un atractivo visual para todos los espectadores. La búsqueda de mostrar todo lo necesario provocó quejas de los productores quienes pidieron no seguir haciendo los lúgubres escenarios.

Esta es una película perfecta para ver durante el Alien Day. Como dato curioso, en el guión original se tenía planeado matar a Ripley, la protagonista, al final, pero se cambió por ser un desenlace poco feliz. Esto dio pie a la realización de una serie de secuelas, con un personaje que ya había entrado en el gusto del público.

Aliens

Conocida en nuestro país como Aliens: El Regreso, ha sido considerada como una de las mejores películas de acción de los años 80. A pesar de que su estilo cambió radicalmente con respecto a la primera entrega, debido a que fue dirigida por James Cameron (Terminator, Titanic y Avatar, entre otras), se sentía difícil que superara el éxito de la primera. A ello se sumaba la desconfianza de parte del crew, que había trabajado con Ridley Scott.

Ciertamente eran preocupaciones infundadas, porque aún sin la ayuda de los diseños de Giger, se logró recrear bien su estética en los escenarios, con trajes de xenomorfos nuevos con mayor movilidad y una reina Alien espectacular. Puede que el enfoque no sea el mismo, pero las partes de suspenso transmitían la misma sensación claustrofóbica de su antecesora.

Fue en esta cuando Ellen Ripley se consagró como uno de los mejores personajes de acción de todos los tiempos. Sigourney Weaver tenía sus dudas sobre su regreso, pero al leer el guión le encantó su desarrollo de la parte maternal del personaje. Incluso cuenta que se sentía como la versión femenina de Rambo al usar las armas.

Se agradece a todos los cines que la siguen trayendo junto a la original durante el Alien Day para disfrutarla de nuevo en la pantalla grande.

Alien 3

Por otro lado, aquí tenemos a la oveja «gris oscuro» de la franquicia. No es que sea tan mala, tiene elementos interesantes y agregó ciertas cosas que se siguen usando en posteriores entregar. Sin embargo, las críticas son entendibles, siendo su mayor pecado arruinar la conclusión de la anterior al matar desde el inicio a Newt y Hicks , dos personajes que habían sido del agrado del público en la segunda película de la franquicia. Empezar con eso fue una mala jugada.

La culpa recae en los productores, quienes no dejaban avanzar el proyecto; la película tuvo cinco escritores y tres directores, en distintos tiempos de producción. Los productores ordenaban cambios sin cesar en la historia, lo que irritaba a los escritores y la producción se volvió una puerta giratoria.

Al final, se planeaba ubicar la trama en un monasterio con monjes pacíficos, sin armas, pero al ver los costos de producción también desecharon esta idea. Después usarían esa base para hacer la historia en la prisión que todos conocen, aunque varios lugares fueron reutilizados de la idea anterior, muchos tuvieron que desecharse, perdiendo millones.

Si la producción no fue suficiente problema, las grabaciones tuvieron que empezar porque ya habían anunciado la fecha de salida. Esto llevó a que se apresuraran con las grabaciones y que muchas ideas de David Fincher (Seven, El club de la pelea, Perdida), quien terminó dirigiendo la película, se quedaran al aire. El desconcierto de Fincher fue tan grande que declaró:



“Hasta el día de hoy, nadie odia esta película más que yo” David Fincher

Muchas cosas se podrían seguir diciendo de la caótica realización de Alien 3, quedando como un ejemplo perfecto de como no hacer una película. Aunque siendo sinceros, si se le puede agradecer algo a esta entrega es agregar el concepto de que los Aliens pueden conseguir características de sus huéspedes, elemento que se ha mantenido hasta el día de hoy.

Alien: Resurrection

Ahora vamos con la verdadera oveja negra de la serie, una película que ya no tenía razón de existir. A tal grado de incluir temas como la clonación, un híbrido que no terminó de encajar y una historia sin mucho sentido. Realmente no hay mucho rescatable sobre esta entrega. Lo más llamativo es que Sigourney Weaver dijo que participaría si la ponían en una escena sexual con un Alien, algo que veía buscando desde la anterior.

Realmente no agregó nada nuevo a la franquicia, su idea más original es un nuevo espécimen que dividió a los fans. La mediana aceptación seguramente es una de las razones de porque nunca fue utilizado en otra ocasión, a diferencia de las anteriores ideas. De hecho, varias de las cosas usadas se les podría considerar casi reciclaje de otras, incluso de los cómics.

Otra cosa curiosa es que su director, Jean-Pierre Jeunet, después de fracasar en su debut en Estados Unidos, dirigió su obras más reconocida: Amelie. Demuestra que cuando llegas al fondo sólo te falta subir.

Que siga el Alien Day

A pesar de lo largo de este artículo, todavía hemos rasgado la superficie de toda la franquicia, faltan por abarcar las precuelas y cómics, entre otras cosas. No hay suficiente tiempo en el Alien Day para poder analizar todo lo que la saga inició. Aunque no se preocupen porque siempre es posible volver a hablar de los xenomorfos.

Alien, sin lugar a dudas, es algo que vive dentro de ti.