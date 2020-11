Deporte social, el gran rezagado en el prepuesto 2021

Con mucha pena y tristeza, he seguido el presupuesto para el deporte 2021, hace algunas semanas me publicaron una columna de opinión analizando el tema, junto con eso, también envíe correos electrónicos a los congresistas de la cámara alta y baja, los cuales pensaba les interesaría este tan preocupante tema, intenté como académico y como ciudadano levantar la discusión pero, aun así, no ha existido ningún cambio de las autoridades del deporte y solo contradicciones en sus explicaciones, tanto sus presentaciones en comisión mixta de presupuesto, como en comisión de deporte y recreación. (1) y (2)

En comisión mixta de presupuesto, donde fue aprobada sin mayores objeciones, el ejecutivo solo se preocupó de mostrar las alzas en su presupuesto, con varias contradicciones entre los directivos del Ministerio del Deporte (MINDEP), el Instituto Nacional del Deporte (IND) y documentos a la vista. (por ejemplo, min 12:20 y min 18:30). Algunos honorables estaban preocupados por Chávez, otros agradecidos por que en su región o suscripción electoral van a invertir unos millones en mejoramiento o reposición de infraestructura y, al parecer, no estaban atentos a los reales números que el Ejecutivo estaba entregando.

En la última comisión de deporte y recreación, celebrada esta semana, donde el MINDEP y el IND explicaron nuevamente el presupuesto para 2021, si bien existió una preocupación por el deporte social de algunos honorables, parece que solo quedó en preocupación. Y el ejecutivo volvió a decir casi lo mismo que en la comisión mixta, pero ahora con una serie de explicaciones inexplicables.

Por ejemplo, el programa de gobierno nos habla de 5 millones de deportistas y hoy el Subsecretario y su presentación nos traen 5 millones de activos, personalmente aún no sé qué están contando (1), declaran énfasis en programas sociales y los eliminan o recortan. Por ejemplo, el Subsecretario declara directamente, los programas eliminados no fueron mal evaluados, “ellos consideraron” que, uno, había cumplido su objetivo “Planes Comunales” y, el otro, “Promoción de Actividad Física y el Deporte” se replicaba o duplicaba con acciones del Deporte de Participación Social.

Bueno, el mismo Subsecretario señala que “Planes Deportivos Comunales”, ahora va a seguir en el IND, con el seguimiento solamente de estos planes, cosa que personalmente me parece penosa, falta de ingenio y poca innovación. Se puede entender la transferencia de funciones, pero solo limitarlas al “seguimiento” me parece poco serio para una política pública y menos serio aún, me parece, aumentar solo 37 millones pesos para el “Sistema Nacional de Capacitación y Acreditación Deportiva” que administra el Departamento de fiscalización y organizaciones deportivas del IND, mencionado por el Subsecretario.

Otra de las cosas inexplicables es que las autoridades hablan de la incorporación de nuevas líneas de acción para el deporte social, en forma de remplazo pero, en general, los números del presupuesto baja para todos los chilenos y chilenas más de 8 mil millones de pesos menos.

Sumando a las cosas inexplicables, por un lado, la Directora del IND habla (min. 28:20) de la suspensión de las actividades masivas por la pandemia y, el Subsecretario, por su parte, se encuentra realizando alianzas con el Gobierno Regional Metropolitano para volver con el programas calles abiertas, de carácter masivo (min.55:20).

Hago un respetuoso llamado a todas nuestras autoridades a poner más énfasis en el deporte social, a ser más innovadores, a trabajar con las organizaciones deportivas comunitarias, a realmente articular la política pública del deporte, por ejemplo: ya sería hora que se active el Comité inter ministerial de la actividad física y el deporte, que no se ha reunido nunca y que existe un decreto que lo creó y, como muchas otras cosas, son “letra muerta” para el deporte.

Si quieren aumentar la fuerza laboral, contraten más profesores o monitores deportivos, si desean más inversiones, gasten en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cada Gobierno regional en más y mejores plazas, parques o ciclovías, donde la familia al aire libre pueda practicar actividad física y deporte.

Por último, una observación sobre la importancia de saber escoger a nuestras autoridades públicas en general, muchos de los honorables en la discusión presupuestaria para el deporte 2021, salvo algunas excepciones, estaban preocupados de cualquier otra cosa, menos de los recursos para todos y todas las chilenas, algunos, como ya mencionamos, más preocupados por ellos y sus asociados, que por el bien común del País.

Ambas comisiones lo único que parece que comprendieron, algunos honorables, es que hay que “hacerla corta”, que parece que hay otras cosas más importantes que el deporte.

Se despide muy tristemente, pero no derrotado.

Claudio Bossay Salinas

Sociólogo, U de Chile.

Magíster en Gestión Deportiva.

