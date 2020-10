La Coordinadora por la Dignidad de la Pesca Artesanal consiguió que CIPER (2) publicara hace unos días las más de 100 páginas de la declaración de Longueira hecha en Tribunales en febrero de este año, las que rescató para hacerla pública por el valor que tiene la misma para el país en momentos que Longueira ha cobrado protagonismo ante su pretensión de postularse a candidato a delegado a la Convención Constitucional e incidir en lo que será la Nueva Constitución. (3) y (4)

Longueira llegó desafiante hasta los Tribunales a defender la «ingeniería política» usada en la aprobación de las leyes encargadas por los grandes grupos económicos a cambio de financiamiento de las carreras políticas, en la página 48 se lee: «Mi testimonio no lo doy como amigo, lo doy como dirigente político, magistrado». Al momento de hacer estas declaraciones todo hace pensar que Longueira había llegado al convencimiento que el año 2013 cometió un grave error cuando renunció a seguir adelante con su candidatura presidencial enfrentado al temor de que ante iguales delitos que Orpis (cohecho Soquimich) su aspiración de convertirse en Presidente naufragaría. Longueira ha podido comprobar como dirigente político que ni la Justicia ni el Ministerio Público nunca se expondrán a comprometer el destino de las élites políticas y empresariales comprometidas en este tipo de delitos. (Caso ASIPES, PENTA, SQM, etc.).Longueira se siente seguro de lo anterior por eso hace unos días pidió a la Comisión Política de la UDI volver a dirigirla y que ésta se coloque tras su estrategia.

Longueira en la defensa del ex senador Orpis acusado por la justicia del delito de cohecho de parte de Corpesca-Angelini fue desvergonzado al sincerar el rol de los senadores como el anterior al momento de legislar, en medio del Tribunal afirmó sin tapujo: «Este es un punto muy importante porque lo lógico, lo esperado, lo normal, es que los senadores defiendan sus industrias, defiendan sus trabajadores, defiendan las actividades de sus regiones. Que un senador defienda a una empresa de su región es parte de su labor. Obviamente estoy hablando con rectitud. Están las fuentes laborales, actividad económica, empleo, en fin. «

Longueira está al tanto que el «financiamiento a la política» como se le llama en Chile al cohecho de las élites empresariales sobre la clase política, ha generado una convivencia de poto y calzón que beneficia a ambos, por lo mismo los parlamentarios han boicoteado reglarla con el rigor que asegure la neutralidad de su ejercicio legislativo. Longueira se dio el lujo de sincerar en Tribunales, según se lee en la página 86: «Pero si usted mira para atrás, todos los sectores políticos, la presidenta Bachelet, Piñera, Allamand, Golborne, Velasco; todos los candidatos presidenciales llevaban meses desplegados, ¿y de dónde se financiaban? Para qué somos hipócritas. Este es un país de hipócritas. Se pedían los recursos a la antigua».

Longueira sabe que la práctica de conseguir recursos a la antigua sigue vigente hasta el día de hoy y que la misma seguirá determinando el destino del país independiente se publicite que es un tema del pasado.

Longueira entiende muy bien que el «financiamiento a la política» de las grandes fortunas se extiende al campo del posicionamiento de líderes políticos y gremiales a cambio de lealtad con la defensa del modelo y sus intereses, él por estos días es una prueba de ello. Al anterior propósito sirven las audiencias construidas de la mano de sus poderosas inversiones y avisaje sobre una larga lista de medios de comunicación que incluye hasta medios pseudo independientes los que a cambio de financiamiento tienen como tarea definir los nuevos referentes o líderes de opinión que pasen sus filtros para ser invitados a matinales de TV, entrevistas, columnas y titulares de la prensa escrita, mientras a otros que considera sus adversarios el encargo implícito es vetarlos, tergiversarlos, ningunearlos e invisibilizarlos.

Cuando Longueira hace unas semanas hizo pública su estrategia de colocar el foco en la elección de los delegados a la Convención Constitucional y no en el Apruebo, muchos lo acusaron de estar leyendo mal la actual realidad del país, pero Longueira no se equivoca al transparentar que el «financiamiento a la política» ha sido decisorio no tan solo en la elección de diputados, senadores y elecciones presidenciales del país en los últimos 30 años sino que producto de lo anterior en toda la arquitectura del estado de derecho que perfeccionó el fondo de lo reglado por la Constitución del 80, por ello apuesta que esta vez con mayor razón será decisorio para la elección de delegados a la Convención Constitucional.

Por estas razones Longueira se siente seguro que la elección de delegados a la Convención Constitucional terminará favoreciendo a Chile Vamos y a los partidos de la ex Concertación que son los que han concentrado durante los últimos 30 años la casi totalidad del «financiamiento a la política» directo e indirecto que les proveen las élites empresariales. Con respecto a los delegados que pudieran representar a los Movimientos Sociales y a la mayoría, Longueira sabe que el arreglo para que no exista un financiamiento público robusto para el proceso de elección de los anteriores posibilitará que no tengan ninguna posibilidad de conseguir un porcentaje significativo de representación y que puedan incidir en un cambio de fondo de la Nueva Constitución, como por ejemplo en el fin del Estado Subsidiario y del amarre de los dos tercios.

No debemos olvidar que los dos conglomerados en primera vuelta del año 2017 (5) sumaron tan solo un poco más de 4,5 millones de votantes y que con el levantamiento social del 18 de octubre 2019 que tuvo como centro de su reclamo: «No son 30 pesos sino 30 años» esos perdieron buena parte de su base electoral, de allí que resultará impresentable para el país que estos dos conglomerados terminen controlando un porcentaje significativo de los delegados para la Convención Constitucional. La apuesta por el gatopardismo «cambiar todo para no cambiar nada» ya utilizada el 2005 con la Reforma a la Constitución de Lagos habrá fracasado por segunda vez de ocurrir lo planeado por Longueira lo que profundizará la crisis política a la que ha sido conducido el país como resultado de la corrupción de las élites empresariales y políticas.

La apuesta de Longueira es torcer una vez más la decisión de la mayoría ciudadana que tiene la esperanza de conseguir reglar una Nueva Constitución en nuevos principios de convivencia por la vía del Plebiscito y la Convención Constitucional. Por el alcance político que tienen estas revelaciones de Longueira en Tribunales para el proceso constituyente se adjunta a esta columna el estudio en detalle de la misma, la que invitamos leer en especial por los dirigentes de los Movimientos Sociales, de Asambleas y colectivos territoriales de la ciudad y el campo, ambientalistas, ecologistas, dirigentes estudiantiles , organizaciones del mundo científico, sindicatos de la pesca artesanal y también a las Pymes, porque se detalla los modos de cómo la élite parasitaria se ha apoderado vía corrupción de recursos naturales críticos para la vida saludable de las personas y que nos pertenecen a todo los chilenos.

Por: Pablo Fernando González, Pyme Innovación- Gino Bavestrello, vocero Coordinadora por la Dignidad de la Pesca Artesanal

