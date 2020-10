Presentan proyecto de Ley para incentivar cambios en la producción de huevos y mejorar condiciones de las gallinas ponedoras

View this post on Instagram

Este Día Mundial del Huevo, fue un poco menos triste para las más de 14 millones de gallinas que viven enjauladas en nuestro país 🐔🧡 ya que presentamos junto a diversos [email protected] @maiteorsini (RD), @daniellacicardini (PS), @diputadagirardi (PPD), @erikaoliveradiputada (RN), @amarolabra (PC), @diego_ibanezc (CS), @renatogarindiputado (IND), @tomashirschdiputado (AH), Carolina Marzan (PPD) y Emilia Nuyado (PS) el proyecto de Ley #ChileLibreDeJaulas 💪🏼 el que espera mejorar la vida de las gallinas ponedoras a través de la prohibicióm de las jaulas en batería, el sexaje para evitar el sacrificio de los pollitos machos, y el etiquetado de huevos para transparentar el proceso de compra 🙌🏼 De ser aprobado, nos pondría a la cabeza del bienestar animal en Latinoamérica, ya que ningún país en la región ha legislado al respecto, en comparación con Europa y otros países del mundo donde todos estos aspectos están regulados 🐔🧡 . 👉🏼 Si te gustaría apoyar esta iniciativa, ¡firma por un #ChileLibredeJaulas 🐣🧡! Ayúdanos a mejorar la vida de millones de gallinas 🐔 Entra hoy a 📲 ChileLibredeJaulas.cl y cambiemos el mundo para ellas 🌎🧡🐣