(Video) Funan a Patricio Maturana, el excarabinero que le disparó y dejó ciega a Fabiola Campillai

Durante la noche del jueves un grupo de manifestantes llegó a la avenida Circunvalación en Curicó, en la Región del Maule, donde está ubicado el domicilio donde reside Patricio Maturana, el ex capitán de Carabineros sindicado como el autor del disparo de la bomba lacrimógena que la dejó ciega en 2019 a Fabiola Campillai, cuando se dirigía a su trabajo.

El grupo de ciudadanas y ciudadanos desplegó lienzos, entregó folletos y proclamó gritos en contra de Maturana

rechazando la decisión que tomó el pasado 5 de septiembre la Corte de Apelaciones de San Miguel de aceptar la apelación de medidas cautelares presentadas por la defensa del excapitán revocar la prisión preventiva, otorgándole el arresto domiciliario.

AHORA/ FUNAN AL CAPITÁN PATRICIO MATURANA MUTILADOR DE FABIOLA🔴

En Curicó, FUNAN al PACO mutilador de Fabiola Campillai, quien la dejó sin 3 sentidos (vista, gusto y olfato) el que busca cambiar su arresto domiciliario para quedar libre.

pic.twitter.com/HiQ0rL5jTQ — Murosyresistencia (@Murosyresisten) June 11, 2021

Asimismo, protestaron por la decisión de la Fiscalía de solicitar la ampliación de la investigación en cuatro meses, lo cual fue abiertamente criticado por la propia Fabiola Campillai.

En declaraciones a Radio Universidad de Chile indicó que «el juez está aplazando el tema del juicio, ya que está dando una respuesta en cuatro meses más y eso no puede pasar. Él debió hacer la audiencia enseguida para ver si le daba o no plazo a la fiscal. No nos sirve. En cuatro meses va a decir si dio más plazo o no y vamos a terminar el año y no va a pasar nada con el juicio».

La molestia principal de Fabiola Campillai es que al seguir aplazando el juicio solo se beneficiaría al excapitán de Carabineros, ya que él sigue cobrando su sueldo institucional y los meses que lleva en presión domiciliaria serán descontados en su condena.

«Entendemos que él está cumpliendo un arresto domiciliario, y los años de pena que le den, se le van a descontar todos estos años que ha estado en su casa tranquilamente, recibiendo su sueldo de carabinero porque él fue sólo apartado de la institución», y añadió que la sensación que queda para su entorno es la de que Maturana «sigue siendo carabinero, entonces sigue como en vacaciones con una abogada muy buena que lamentablemente le pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos», afirmó.

«Incluso, le pusieron peritos propios para investigar, le han dado muchas garantías y para nosotros nada. Esto está al revés, para el delincuente hay más garantías que para las personas dañadas como yo», subrayó.

Asimismo, Fabiola grabó un video difundido en redes sociales manifestando su indignación.



“Sigo esperando un juicio para el criminal que me hizo esto, mientras él continúa tranquilo en su casa en Curicó,

protegido por su familia, viendo a sus hijos crecer, algo que yo nunca podré hacer”, relató la afectada, tras lo cual se inició una campaña de apoyo bajo el hashtag #JusticiaParaFabiolaCampillaiAhora.

Fiscalía pidió ampliar nuevamente el plazo de investigación y el tribunal ha citado a audiencia en 4 meses más, pero necesitamos #JusticiaParaFabiolaCampillaiAHORA



pic.twitter.com/TEb0rKOvxM — Amnistía Chile (@amnistiachile) June 7, 2021

Justicia para Fabiola Campillai

Los manifestantes entregaron un comunicado para exigir justicia, el cual reza lo siguiente:

“A días de un nuevo juicio por el ataque homicida por parte de los aparatos del estado contra Fabiola Campillai, las y los curicanos respondemos a la inquietante tranquilidad que vive Patricio Maturana en nuestro territorio. Nos levantamos frente a la impunidad, y condenamos todos los hechos de violencia que han ejercido los agentes represores del estado durante y antes de la revuelta social. No olvidamos que su represión ha dejado gran cantidad de mutilados y mutiladas por hacer uso del derecho a la movilización por una vida digna”, indicaron.

“Nos parece indignante que mientras cumple cautelar de arresto domiciliario, pueda estar realizando su vida en todas las formas posibles, mientras que la de Fabiola cambió completamente», expresaron tal y como reseñó el portal Vivimos La Noticia.

Asimismo, exigieron verdad y justicia por Fabiola Campillai y todos los mutilados, asesinados y presos de la revuelta.