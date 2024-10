A las puertas de la guerra

Un error fácil de cometer, si se piensa en la situación mundial actual, es sobrestimar la importancia de las opciones que pueden elegir los distintos dirigentes; o mejor aún, no se tiene suficientemente en cuenta cómo la acumulación de opciones anteriores (y sus consecuencias) acaba por limitar cada vez más el espectro de opciones posibles y, por lo tanto, desplaza el centro de gravedad de la toma de decisiones de la voluntad de las élites políticas al entrelazamiento objetivo de los elementos en el terreno.

Si tomamos como ejemplo el conflicto ucraniano, que se acerca a su tercer año, deberíamos reconocer, con mayor racionalidad, que las posibilidades de una solución no militar son hoy decididamente escasas y, evidentemente, tienden a reducirse muy rápidamente. Y esto, de hecho, ya no depende tanto de la falta de voluntad para llegar a un acuerdo diplomático, sino del hecho de que los márgenes para una posible solución de este tipo son efectivamente mínimos.

Existen, por supuesto, intereses opuestos que no son fáciles de conciliar o entre los cuales no es fácil ni siquiera encontrar una mediación, ya nos refiramos al interés ucraniano en mantener/recuperar su integridad territorial, ya nos refiramos al interés estadounidense en desestabilizar a Rusia –y por supuesto, a los intereses rusos opuestos.

Se ha dicho muchas veces que la guerra tiene su propia lógica, que lleva las cosas a desenlaces a menudo muy distintos de los deseados y, sobre todo, inesperados. Y esto también es cierto, por supuesto, en términos de consecuencias políticas. Ahora está claro que los cálculos con los que los dos principales protagonistas del juego –Estados Unidos y Rusia– entraron en el conflicto, no sólo resultaron (en diversos grados) erróneos, sino que precisamente en virtud de su error determinaron un cambio en los objetivos estratégicos.

Si Occidente, liderado por Estados Unidos, desencadenó el conflicto con la creencia de que podría utilizarlo como palanca y, a través de él, lograr una desestabilización de Rusia que a su vez llevaría al derrocamiento de su liderazgo político, después de más de dos años y medio de guerra este objetivo apenas se sostiene frente a la propaganda más obtusa. En su lugar, de manera más realista, surge una solución hipotética de compromiso, que permite –como mínimo– no comprometer aún más la credibilidad (y la unidad) de la OTAN.

A su vez, si Moscú entró en el conflicto con la idea de poder alcanzar rápidamente, bajo presión militar, una solución de compromiso, durante la guerra ha madurado la convicción de que Occidente, en su conjunto, es totalmente poco fiable, y por tanto cualquier solución debe derivar no de algún acuerdo, sino de una situación real, a la que el acuerdo, en todo caso, pone un sello formal.

En la situación actual, la posibilidad (que se viene planteando hipotéticamente desde hace tiempo) de una solución negociada del conflicto parece ganar terreno en Occidente, basada en el intercambio de territorios (que Rusia ya controla) y la entrada de lo que quedaría de Ucrania en la Alianza Atlántica. Esta solución, si fuera factible, permitiría a la OTAN presentarla como una (media) victoria, y en todo caso se consideraría temporal, es decir, una especie de Minsk III colosal: un acuerdo para ganar tiempo, poner de pie a Ucrania y, si es necesario, relanzarla contra Moscú en una guerra irredentista. Está bastante claro que todavía estamos en el reino de los cuentos de hadas, pero los dirigentes occidentales parecen tercamente convencidos de que Rusia está disponible para una solución de compromiso, ya que el desgaste resultante de la guerra sería mayor de lo que parece.

Pero si tal hipótesis tal vez todavía podría ser practicable en 2022, ciertamente ya no lo es hoy. En primer lugar, no se puede ignorar que Moscú ha decidido dar un paso tan exigente para evitar lo que consideraba una amenaza existencial, a saber, el desembarco de la OTAN en Ucrania. Pensar que menos de tres años después esté dispuesta a aceptarlo es francamente incomprensible. También es inútil subrayar que estos años de guerra han tenido un coste para Rusia, aunque infinitamente inferior al pagado por Ucrania, y ciertamente inferior al de Europa, y sería inaceptable haber pagado por nada. De hecho, la anexión de los territorios de Novorrusia nunca ha sido el objetivo real (hasta el punto de que todos los intentos de compromiso, hasta los fallidos acuerdos de Estambul, preveían la autonomía del Donbass, no la entrada en la Federación Rusa).

La anexión, que por una parte supone un soplo de aire fresco demográfico para un país que sufre una escasez de población, por otra parte, implica unos costes de reconstrucción que sólo pueden compensarse parcialmente, y a medio y largo plazo, con la riqueza mineral e industrial de la región. Además, Washington ofrecería un reconocimiento de facto, pero no de iure, de algo que ya existe.

Desde el punto de vista ruso, lo que se ha hecho cada vez más evidente durante la guerra es que el objetivo occidental de destruir Rusia no ha desaparecido en absoluto, sino que puede suspenderse temporalmente por razones tácticas y –lo que es en cierto modo aún más importante– que los dirigentes occidentales son totalmente poco fiables, capaces de cualquier duplicidad y cualquier mentira.

De ello se deduce que, por estas razones únicamente, Moscú nunca aceptaría una negociación sobre esas bases.

Pero, de hecho, hay otras razones, mucho más convincentes, y para ambos contendientes, que hacen imposible no solo esta hipótesis de mediación, sino cualquier otra.

Estados Unidos y sus vasallos europeos han invertido demasiado en este conflicto (económica, militar y políticamente) como para aceptar ser derrotados, sobre todo en un momento en el que la percepción de su debilidad podría tener consecuencias desastrosas. Un efecto dominó inverso, en el que una crisis generalizada de desconfianza por parte de los países amigos y un estímulo al distanciamiento por parte de los países neutrales correría el riesgo de comprometer no sólo la reputación imperial, sino también las posibilidades reales de afrontar los próximos desafíos en el horizonte, uno, sobre todo, el de China.

En particular, se correría el riesgo de desgastar tanto a la OTAN como al AUKUS, y más en general a toda la red en la que se basa el poder del imperio.

Inevitablemente, de hecho, esto se traduciría en una aceleración adicional del proceso de desdolarización de la economía mundial, pero también de la desestructuración del poder militar estadounidense en el mundo: algunos países que albergan bases estadounidenses, de hecho, dejarían de percibirlas como una garantía de protección -o como un precio a pagar…- y presionarían para desmantelarlas. Y esto ya está sucediendo. Además, por el principio de los vasos comunicantes, el debilitamiento estratégico resultante de una derrota en Ucrania equivaldría a un fortalecimiento estratégico de Rusia, cuya autoridad y credibilidad -que ya hoy están creciendo significativamente- se verían notablemente reforzadas. Y este crecimiento, a su vez, se reflejaría también en otros países enemigos de Estados Unidos –Irán y China en primer lugar-, lo que debilitaría aún más la capacidad estadounidense de control sobre Oriente Próximo, por ejemplo. Una victoria rusa, por último, convertiría a Moscú en la primera potencia militar de facto, reforzando su posición, en particular, en el marco de la alianza estratégica con Pekín, que asumiría el papel de potencia económica, mientras que Rusia asumiría el papel de espada del bloque euroasiático.

Cualquier solución que no pueda ser considerada una victoria, o incluso un simple empate, sería inaceptable para Washington, ya que socavaría una credibilidad imperial crucial, en una fase en la que ya se tambalea y en la que Estados Unidos pretende afrontar desafíos de enorme magnitud, comparables –en términos de impacto geopolítico estratégico– a la Segunda Guerra Mundial.

La hipótesis de desentenderse del conflicto ucraniano no sólo es, por tanto, extremadamente difícil (incluso en su versión trumpiana, que quizá sea aún más imaginativa…), sino que tampoco se asume del todo como una auténtica perspectiva estratégica. De hecho, Estados Unidos sigue en la indecisión de continuar ad ibitum o abandonar Kiev antes de que sea demasiado tarde. Con la hipótesis intermedia de pasar la pelota a los vasallos europeos.

A su vez, Rusia tiene excelentes razones para no negociar ningún acuerdo. La primera y más importante –y obviamente– por la más simple: está ganando en el campo. La idea de una victoria rusa no se mide en términos de kilómetros cuadrados conquistados (o liberados), sino en términos de destrucción del potencial militar e industrial de Ucrania. Sólo esto, de hecho, podría proporcionar garantías suficientes de que la amenaza no se repetirá en unos años. Una victoria manu militari, que no está tan lejos, permitiría a Moscú obtener una capitulación y, por lo tanto, imponer las condiciones de la rendición [ ]. No para discutirlas con Washington. Como corolario, la continuación de la guerra también permite desgastar el potencial bélico de la OTAN, y esto, a su vez, es un objetivo estratégico.

En el mediano y largo plazo, de hecho, la dirección rusa considera que el conflicto abierto y directo con la OTAN es inevitable. Esta creencia –o mejor dicho: esta conciencia– lleva a dos conclusiones fundamentales. La primera, que se ha hecho aún más evidente recientemente (aunque no está claro si ha sido aceptada y comprendida y en qué medida), consiste en el cambio de la doctrina nuclear rusa [ ]. Esto no es, como se suele presentar, una especie de respuesta a la amenaza de que las fuerzas ucranianas ataquen en profundidad, utilizando armas de la OTAN (y la logística asociada…), sino que tiene obviamente un alcance mucho mayor. Moscú, de hecho, aunque consciente de tener algunas ventajas indiscutibles sobre la Alianza Atlántica (en el campo nuclear, en el campo de los misiles, en capacidad industrial, en guerra electrónica y, obviamente, en experiencia de combate), sabe bien que la OTAN a su vez tiene algunos activos nada desdeñables: la fuerza aérea, una considerable profundidad estratégica (Europa-Atlántico-Estados Unidos) y, sobre todo, una capacidad de movilización abrumadora.

Para hacer frente a un adversario de esta naturaleza, resulta absolutamente necesario que Moscú sea capaz de reequilibrar la balanza, tanto en términos de disuasión como, más aún, en términos de capacidad operativa efectiva. Dado que un choque de esta magnitud sería indiscutiblemente existencial para la Federación Rusa, la posibilidad de recurrir a armas nucleares –tácticas o estratégicas, poco importa, la diferencia es, de hecho, meramente simbólica– pasa necesariamente a formar parte de la doctrina militar, y lo hace en los términos recientemente expuestos, que prevén su utilización incluso contra países que no poseen armas nucleares (casi todos europeos) si se aliaran con un país que las posee (…), e incluso en ausencia de una amenaza real por parte de estos de utilizarlas primero.

La segunda conclusión es que la cuestión debe resolverse en un plazo de tiempo determinado. Antes de que la OTAN supere la crisis actual (las fuerzas armadas de la alianza son en gran medida deficientes y la producción industrial de apoyo está aún lejos de los niveles necesarios para un choque de este tipo). Y siempre que la capacidad de movilización rusa se mantenga en un nivel suficiente. De hecho, la población rusa, al igual que la europea, está actualmente en declive demográfico y esta curva llegará a afectar en un momento dado, en términos considerados significativos, a las capacidades operativas. Quedan lejos los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando la URSS (que era más grande que Rusia sola) podía permitirse perder más de 22 millones de personas y aun así ganar la guerra.

Frente a apenas 150 millones de habitantes, hoy Rusia se enfrenta de hecho a una población europea de más de 740 millones y a una estadounidense de más de 330 millones [ ].

Además, los europeos están enviando señales extremadamente belicosas a Moscú, ahora incluso superiores a las enviadas por Washington. En la actualidad, son muchas las personalidades políticas y militares europeas que apuntan a una fecha límite para el conflicto, incluso muy próxima (quizás demasiado próxima). El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, por ejemplo, basándose en lo que ya ha declarado el Estado Mayor de la Bundeswehr, considera que es necesario «estar preparados para la guerra en 2029» [ ], mientras que el jefe del Estado Mayor del Ejército británico, Sir Raleigh Walker, ha advertido que la combinación de amenazas podría conducir a un choque con el «eje de shock» (Rusia, China, Irán y la RPDC) en 2027-28 [ ]. Sin olvidar el hecho de que los países europeos están invirtiendo fuertemente tanto en una renovada producción industrial a gran escala de municiones como en una serie de adaptaciones de las infraestructuras logísticas a las necesidades militares. Incluso existe un plan de la OTAN (Oplan Deu) que prevé el despliegue de 800.000 hombres y 200.000 vehículos y equipo pesado en el frente oriental [ ]; y que entre otras cosas insta a este fin a iniciar programas para aumentar la producción de tanques, aumentar las reservas de municiones (actualmente están previstas para dos días, pero según el estándar de la OTAN deberían ser 30) y ¡la construcción de campos de prisioneros!

A la luz de estos elementos, el plazo razonable en el que Rusia debe afrontar el conflicto y resolverlo es previsiblemente bastante corto: entre cinco y siete años como máximo. Lo que, además, casi coincide con el mandato presidencial de Putin.

Pensar que la dirigencia rusa no llegará tan lejos es pura ingenuidad. Y, por desgracia, aunque la propaganda occidental siga pintando al líder ruso como el ogro que quiere conquistar toda Europa, en realidad lo que piensan en las cancillerías es que nunca se atreverá a hacerlo, y que en cualquier caso no tendría fuerzas para ello [ ]. Es decir, siguen cometiendo los mismos errores que cometieron hasta la víspera del 24 de febrero de 2022: sobreestimarse a sí mismos y subestimar al enemigo. Cuando en cambio no solo la Operación Especial Militar constituye una prueba de que, cuando se ve acorralada, Rusia actúa, sino que el propio Putin ha dicho claramente que cuando se tiene la convicción de que el choque es inevitable, entonces hay que atacar primero.

Por eso, Moscú no podía aceptar nada menos que la victoria sobre el terreno, en Ucrania. Porque se trata de una preparación para el choque final con la OTAN, y en todo caso es más ventajoso prolongar la guerra -frenando la recuperación de la Alianza Atlántica- que una tregua para recuperar el aliento. Algo que, por lo demás, no deja de repetir con mucha claridad, pero que los dirigentes occidentales siguen sin tener en cuenta, completamente arrastrados como están por su propio ego colectivo, por su propia arrogancia -y por la convicción de su propia (ahora sólo supuesta) superioridad.

Desde un punto de vista estratégico, estos son los términos de la cuestión. Nos encaminamos hacia un conflicto armado con Rusia, porque no podemos abandonar el impulso occidental de destruirla. Cualesquiera que sean los movimientos tácticos, los malabarismos diplomáticos, las duplicidades, los trucos de circo, etc., si esta amenaza no se elimina rápidamente y de una manera absolutamente creíble, la guerra será inevitable.

Enrico Tomaselli

Tal como están las cosas, tanto en términos de equilibrios internacionales como de tiempo, tal vez la única posibilidad de evitar la conflagración sea una deserción significativa de países europeos. No necesariamente abandonando la OTAN, lo que en este marco temporal parece poco probable, si no imposible, pero ciertamente adoptando una postura clara y fáctica contra la hipótesis de la guerra. Y fáctica significa, en primer lugar, renunciar a los programas de rearme y a la reestructuración militar de las infraestructuras europeas, no meras declaraciones pacíficas. Y tal vez, para empezar, con una reducción significativa de la ayuda militar a Ucrania. Probablemente sería suficiente que esta deserción se produjera en algunos de los países más importantes –Alemania y Francia, por ejemplo–, lo que influiría en los posibles impulsos aventureros de Polonia. Sin embargo, el tiempo disponible es corto y no es seguro que sea suficiente.

Por Enrico Tomaselli

9 de octubre de 2024

NOTAS

Blog del autor

