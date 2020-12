Alcances del daño ocasionado a Chile por la Corrupción: el caso Corpesca – Ley Longueira

Por Pablo Fernando González

“De acuerdo a la Fiscalía Centro Norte, Corpesca S.A. accedió a la solicitud del senador, consistente “en darle los beneficios económicos solicitados, pagando a este funcionario público las sumas de dinero requeridas a través de boletas de terceros ideológicamente falsas que fueron entregadas al efecto”… ” Orpis, por su parte, recibió una serie de instrucciones, por correo electrónico y documentos, los que luego fueron reproducidos en sus intervenciones durante la tramitación de diversos proyectos de Ley de Pesca , aseguró el ente persecutor.” (2)

Después de la condena por soborno a Corpesca del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, el proverbio popular de antaño que decía que:”hecha la ley hecha la trampa” fue superado por Corpesca ya que en su caso la Fiscalía comprobó que “hecha la trampa fue hecha la ley”, lo que le costó a Corpesca ser condenada por soborno, antes a su ex gerente general Francisco Mújica por los delitos de soborno y delitos tributarios, al senador Orpis y la diputada Ìsasi condenados por cohecho y fraude al Fisco.

El que la trampa haya modelado a la ley (Longueira) es un hecho gravísimo que obliga a preguntarse cuál es el alcance del daño ocasionado al país, más allá de la condena judicial y de la votación por su anulación que hiciera la Cámara de diputados hace unos días. A 8 años de su entrada en vigencia vale contrastar sus resultados en relación a “los principios” que dijo resguardar, de tal manera de tomar conciencia del daño que le ha estado ocasionado al presente y futuro de Chile la vigencia hasta el día de hoy, de esta ley tramposa, como la llaman los pescadores artesanales:

1- El principio Precautorio. ¿sabe que en la Ley de Pesca se incorporó una modificación del artículo 47 que autoriza la pesquería extractiva en las primeras cinco millas para titulares de licencia transable en las regiones de Arica y Paranicota, Tarapacá y Antofagasta, sobre los recursos sardina y anchoveta? -Longueira: Sí, era lo mismo que había antes de la ley.”. (3) Con estas palabras Longueira eludió responder en febrero del 2020 en Tribunales el que la ley que lleva su nombre dejó de lado intencionalmente la protección de las 5 millas después que el abogado de Ciudadano Inteligente le enrostrara si estuvo al tanto que ello favorecía la sobrexplotación que hacía de esa zona en forma recurrente y desde hace décadas la empresa Corpesca.

Las 5 Millas son críticas para que pueda existir el principio precautorio ya que está considerada como una zona de reproducción de las principales pesquerías -anchovetas y sardinas- como lo ha hecho ver Oceana Perú durante el 2020 (4) que ha emplazado a Chile a eliminar la captura industrial en la zona de reproducción en el mar limítrofe ya que el daño que se haga a este lado de la frontera terminara afectando a todo el ecosistema Humboldt , el que compartimos con el país vecino.

2.- El principio ecosistémico si no existe protección de la zona de reproducción como parte de la actual ley de Pesca y la misma ha amparado se le de continuidad a la sobrexplotación de las pesquerías colapsadas el principio ecosistémico solo sirve a la demagogia de quienes niegan la realidad del desastre ecológico sobre el que está parado Chile. A 8 años (2013-2020) de vigencia de la ley, las estadísticas Sernapesca anotan que se ha profundizado la devastación que se tenía al 2012 de las pesquerías reguladas y peor si se le suma la sobrexplotación de la pesca no regulada ( caballa, machuelo, cabinza, etc. ) , lo que a nivel de ecosistemas marinos es caótico y no lo contrario como han salido a vociferar algunos defensores de la ley Longueira, después del voto favorable para su anulación de la Cámara de diputados (5). Es un hecho indesmentible que Chile con los resultados de la actual ley Longueira (6) le resulta imposible cumplir el tratado internacional referido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.- La falacia de los criterios científicos que impuso la ley Longueira. La profundización de la devastación prueba que el remedio de Longueira ha resultado peor que la enfermedad ya que los Comité Científicos y Comité de Manejo han sido funcionales a la sobreexplotación y han mostrado ser incapaces para impedir y recuperar las pesquerías que fue como se justificó para imponerlos por ley cuando Longueira acusó que el Estado era el corrupto y las grandes empresas sus víctimas, por ello se necesitaba una institucionalidad público-privada.

No cabe duda que Longueira mintió al país y que es urgente que la responsabilidad de la recuperación de las pesquerías y de su gobernanza quede radicada cien por ciento en el Estado de la mano de una institución científica robusta en infraestructura, recursos humanos y presupuesto como lo han probado países como Francia con IFREMER (7) y Perú con el IMARPE . Por estos días Chile cuenta con un IFOP que fuera de no tener ninguna independencia científica se le ha jibarizado e impuesto un presupuesto paupérrimo y que su dirección esté bajo el tutelaje del gran empresariado pesquero y del cuoteo político alineado a ese gran empresariado.

4.- La ley Longueira radicó la responsabilidad de la devastación en el Estado y no en los grupos económicos que se benefician de ella, después de 8 años SUBPESCA se ha encargado de no darle cumplimiento y los planes de recuperación han quedado en tierra de nadie. El artículo de la ley que precisa que el Estado indemnizará y mitigará a los pescadores y otros que se vean afectados por la sobreexplotación no se le ha dado cumplimiento en 8 años y peor aún los esfuerzos de algunos de nosotros por hacer cumplir la ley han chocado con una Subpesca que ha contado con la complicidad de la Contraloría General quien año tras año ha aceptado las sucesivos postergaciones del cumplimiento de los planes de recuperación encargados a los Comité de Manejo y de las mitigaciones económicas a los pescadores y otros, convirtiendo en letra muerta el articulado en comento. (8)

5.- Pesca artesanal de pequeña escala y tripulantes de flota, a pesar que estos representan a más de 80 mil pescadores y otros tantos miles de empleos, la Ley Longueira y otras de la autoría del anterior se encargaron de profundizar su precarización ( venta de sus cuotas de pesca a grupos económicos; reducir sus actividades protegidas a 1 milla, etc.). Condenados por ley a depender de las 7 Familias y su negocio de harina de pescado que le paga pobres precios por lo que capturan lo que los presiona a pedir aumento de cuotas para paliar ingresos cada vez más exiguos a medida que la devastación los deja sin pesca.

Por otro lado, sin pesca artesanal es imposible que el país pueda conseguir una alimentación saludable en base a pescados, pero para ello necesitan apoyos e incentivos que les posibiliten adaptar sus embarcaciones con bodegas con tecnologías modernas de conservación de pescado a bordo, con calidad consumo humano, de cadenas de comercialización modernas desde los muelles hasta las Ferias , Supermercados y hogares de nuestro país. Se necesita vincular el ecosistema de ciencia y tecnología radicado en las universidades con la pesca artesanal y que está pueda dar el salto a la sociedad del conocimiento y el uso intensivo de tecnologías de la información, etc., etc.

6.- Emprendimientos Pymes .- Vale el ejemplo de Arica donde tiene su centro de operaciones Corpesca, la acusada de soborno: la ley Longueira le facilitó monopolice el 100% del desembarque de las anchovetas de la zona Norte, la principal pesquería del país, resultado de ello una veintena de Pymes dedicadas a emprendimientos con foco en la agregación de valor terminamos en las últimas décadas cerrando o trasladando nuestras operaciones a Perú porque en nuestro país no existe un espacio de oportunidades para los emprendimientos con base en biotecnología, consumo humano , biomedicina, tecnologías verdes, etc. Vale recordar que al Sr. Angelini controlador de Corpesca el gran empresariado el 2016 lo premió como el empresario del año. (9)

Otro caso es lo que le ocurre a las Pymes de Coquimbo que son víctimas de Horizon otra de las pesqueras del grupo Angelini, la ley Longueira le permite a esa que destine el 100% del Jurel y la Caballa de la IV Región (10) a la producción de harina y aceite de pescado una aberración país ya que son dos peces considerados de alto valor para la salud humana como lo ha explicado el INTA, lo que debería hacer reaccionar a diputados y senadores, y prohibir por ley se destine a harina de pescado.

7.- Alimentación saludable para los chilenos. El Congreso en vez de colocar como prioridad número uno de la ley de pesca dar forma a un sector productivo de extracción, transformación y/o conservación y de comercio que abastezca de pescados en condiciones de calidad consumo humano a los mercados locales decidió que la ley se ocupara de resguardar el negocio de exportación de los grandes grupos económicos para que sigan destinando a perpetuidad las pesquerías ricas en Omega 3 y proteínas marinas críticas para la alimentación humana saludable a una industria tercermundista concentrada en la elaboración de productos de bajo precio como lo vienen haciendo durante los últimos 50 años.

8.- Innovación en ciencia y tecnología y el atraso país. Mientras las empresas en los mercados globales sobreviven en base a la competencia de la mano de innovación e inversión robusta en ciencia y tecnología , el Congreso creó un paraíso único en el mundo para beneficio de los poderosos grupos económicos conocidos como las 7 Familias, los mismos tienen una paupérrima inversión en I+D y la poca que hacen la obtienen de subsidios del Estado. Mientras gozan de la explotación de la riqueza pesquera del país acompañado de bajos impuestos para destinarla a harina y aceite de pescado para la alimentación animal con “licencias” a 20 años plazo y renovable, ósea a perpetuidad para que gocen de ella sus actuales propietarios y sus descendientes protegidas de cualquiera innovación que tengan en mente el país para un mejor destino de las pesquerías y de un desarrollo económico inclusivo.

Conclusión.- Hoy en biomedicina y nutraceútica los Omega 3 y proteínas marinas presentes en nuestras principales pesquerías son considerados críticos para impedir el aumento de enfermedades neurodegenerativas y de síndrome metabólico ( diabetes, hipertensión, etc.. ) de allí que un Tribunal Constitucional que recurra a una argucia constitucional para seguir amparando que las biomoléculas más estratégicas para la salud humana que posee el país sigan alimentando animales (pollos y salmones), no existirá duda que el problema que padecen nuestras élites es gravísimo y que el mismo se ha salido de toda comprensión razonable, lo que llama a colocar urgencia a todos los esfuerzos por tener no tan solo una Nueva Constitución sino también una Nueva Ley de Pesca y un nuevo rol del Tribunal Constitucional.

Pablo Fernando González, PYME Innovación Biotecnología Recursos Marinos.

