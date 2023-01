Aprendiendo a ganar con Lenin

Por Gennady Zyuganov

¡Buenas tardes, queridos camaradas!

Hoy todos vinimos a inclinarnos ante la bendita memoria de Vladimir Ilich Lenin. No solo nuestro país, sino todo el planeta tuvo la suerte de que Vladimir Ilich naciera a orillas del Madre Volga, el río que personifica la grandeza del espíritu ruso, la amistad de los pueblos y nuestra gran soberanía.

Él, junto con el gobierno soviético después de la Gran Revolución de Octubre, logró cinco hazañas sobresalientes. La mayor hazaña de Lenin: salvó el Estado ruso, que se quemó en la Primera Guerra Mundial. Pero no solo la salvó, Vladimir Ilich, como estratega y gran teórico, propuso construir un nuevo Estado. No se creó sobre la base de las ambiciones imperiales y el nacionalismo, sino sobre la base de la amistad, la justicia, el respeto por el hombre trabajador, sobre la base de una civilización del conocimiento y la ciencia.

Lenin logró resultados brillantes en condiciones increíblemente difíciles. Dio ejemplo de la heroica defensa de la Patria socialista. Al principio, la Tierra de los Soviets no tenía sus propias Fuerzas Armadas, y en cuestión de meses Lenin reunió un ejército de cuatro millones. Como resultado, la Entente, junto con sus secuaces de la Guardia Blanca, fue derrotada.

Lenin logró vencer la devastación, la pobreza, el hambre. Hizo todo para que el país, en el que casi no había producción, recibiera la mejor ciencia, el mejor sistema de protección social. Lenin, por primera vez en el planeta, propuso a la humanidad, que se desangraba en la Primera Guerra Mundial, concluir una paz sin anexiones ni indemnizaciones, absolutamente justa y democrática.

Lenin proclamó por primera vez que una persona debe tener una jornada laboral de ocho horas, un gran espacio para el desarrollo, que es necesario brindar educación y atención médica gratuitas, todo el paquete de protección social, especialmente para niños, mujeres y ancianos. Y en condiciones increíblemente difíciles, se dio cuenta de esta brillante idea.

Lenin creía que en nuestra tierra no hay lugar para la falta de vivienda y el analfabetismo. Y el ejército de casi cinco millones de niños sin hogar se sentó en sus escritorios, comenzó a trabajar y estudiar, para luego convertirse en ciudadanos de pleno derecho de una gran potencia.

Lenin tenía valentía y una mente asombrosa. Propuso ideas que alguna vez fueron proclamadas, pero nadie en la historia logró darles vida. Y creó un sistema que permitía hacerlo.

Hoy sugeriría a Putin y a todo su gobierno dar una lección leninista. Y comience estudiando la obra «Catástrofe inminente y cómo enfrentarla». Fue escrito en la primera quincena de septiembre de 1917, después de que el gobierno liberal burgués hubiera volado el imperio ruso, de hecho, arruinó al ejército e hizo todo lo posible para garantizar que los extranjeros se apoderaran de nuestro territorio.

En este trabajo, Lenin ofreció solo algunas ideas específicas. Para que la producción funcione, es necesario controlar las finanzas, y para ello, los bancos deben ser nacionalizados. También es necesario nacionalizar la gran industria, para que haya recursos para la lucha por la libertad y la independencia. Todo debe hacerse para que la tierra sirva al campesino. También es necesario lograr una paz genuina y, al mismo tiempo, cuidar al simple trabajador.

Pero el gobierno provisional no escuchó a Lenin. Y solo el Gran Octubre pudo mejorar la situación. Se instaló un nuevo gobierno encabezado por Vladimir Ilich, y en apenas dos meses trazó un panorama del futuro. Cuando grandes escritores extranjeros visitaron a Lenin, se sorprendieron y dijeron: ¿es realmente real? Y Vladimir Ilich respondió: ven a nosotros en diez o quince años y verás que todo se ha hecho realidad.

También recomendaría a nuestro Estado Mayor que estudie cuidadosamente la estrategia de Lenin durante la Guerra Civil. En solo cinco años, propuso cuatro opciones de política: comunismo de guerra, apropiación de excedentes, impuestos en especie y la NEP. También se adoptó el plan GOELRO, que fue elaborado por 200 personas. Había solo unos pocos bolcheviques entre ellos, pero Lenin subordinó todas las mejores ideas a los intereses del poder soviético. Obligó a los científicos más talentosos a trabajar en beneficio del Estado de los trabajadores y campesinos.

Lenin sentó las bases para el futuro y Stalin continuó su política. Implementó la estrategia de Lenin: superar a las principales potencias mundiales sobre la base de los valores socialistas. En 1931, cuando la esquirola fascista cubría casi toda Europa, Stalin, hablando en el congreso de trabajadores de choque en el Palacio del Kremlin, dijo que debemos continuar con la política de Lenin, debemos crear una industria poderosa y recorrer el camino que Europa ha viajado durante cien años, en diez. Y lo hicimos construyendo nueve mil de las mejores fábricas de la época.

Hoy, cuando incluso la movilización se está estancando para algunos, les aconsejo que miren el plan para la formación del ejército propuesto por Stalin después del ataque de Hitler a nuestro país. Luego, el Ejército Rojo se duplicó en exactamente ocho días.

Ahora en Alemania están discutiendo si dar tanques a estos sinvergüenzas y fascistas en Ucrania. Pero quiero recordarles algo a los alemanes, que tengo todo el derecho de hacerlo. Nací en la región de Oriol. En la batalla de Oryol-Kursk, la espalda de la bestia fascista finalmente se rompió. Casi dos millones y medio de personas lucharon allí en ambos bandos. Tres mil tanques de nuestro lado y 2.700 de los alemanes tomaron parte en la batalla. Hoy hablan de 300 «leopardos» que los alemanes deberían poner en Ucrania, pero esto es solo tres regimientos. Aunque solo en la batalla de Prokhorovka, 311 tanques alemanes fueron demolidos en dos días. ¡Pero los «tigres» y los «fernando» eran máquinas poderosas! En general, las tropas alemanas perdieron entonces 70 mil soldados.

Por lo tanto, aconsejo a los alemanes que recuerden su historia. Alemania ha desatado dos guerras mundiales. Pero Europa nuevamente, lamentablemente, ha olvidado la inmunidad que recibió después de estas guerras. Hoy se habla de una gran guerra, olvidando las crueles lecciones de la historia. Y tengo derecho a dirigirme a los alemanes directamente, porque serví en el Grupo de Fuerzas Soviéticas en Alemania durante tres años. Habíamos seleccionado tropas, dos poderosos ejércitos de tanques y un ejército aéreo, 500 mil soldados. Por lo tanto, podríamos llegar con seguridad al Canal de la Mancha en dos semanas. Pero predicamos la paz y la apreciamos, incluso para los alemanes. Y hemos hecho mucho por ellos. Y ayer, en el Bundestag, no parecieron olvidarlo.

Pero nadie tiene derecho a votar por suministrar armas a bandidos, nazis y fascistas. Después de todo, esta es una operación anglosajona, es la OTAN y los estadounidenses quienes nos han declarado la guerra. Son ellos los que ahora incitan a toda Europa contra nosotros. Por lo tanto, los alemanes no deberían escalar allí por una simple razón: no nos vengamos de ninguno de ellos. Serví en Gera, en Weimar y en Magdeburg, allí me gradué de la escuela de oficiales. Y una vez más quiero repetir que no nos vengamos de nadie. Aunque teníamos mil hombres de las SS registrados solo en Gera.

Pero los alemanes deben recordar que los ayudamos después de la guerra. Los desnazificamos durante diez años. Hemos hecho todo lo posible para establecer relaciones amistosas con Alemania. Recibimos a los alemanes, enseñamos, preparamos. Los ayudamos con gas barato, instalamos tuberías, construimos fábricas. Y ahora los estadounidenses, queriendo exprimir el gran capital alemán, para «plantar» la industria de Alemania, están bombeando todo para sí mismos.

Así que los alemanes no deberían olvidarse del bien que les hemos hecho. Porque la próxima cruzada europea contra nuestro país terminará con la derrota total del agresor. Y deben entender esto muy bien. Y aquellos que gritan sobre su victoria militar deben recordar nuestra historia milenaria y comprender que los venceremos de todos modos. ¡Después de todo, tenemos 15 millones de personas solo en el Regimiento Inmortal!

Quiero que todos los políticos encabezados por el presidente tengan sobre la mesa nuestro material “Sobre la URSS”, preparado por el centenario de la formación de la Unión Soviética. Nuestro partido y las fuerzas patrióticas de izquierda celebraron con brillantez las fiestas dedicadas a esta singular fecha. Ahora nos estamos preparando para el 80 aniversario de la Batalla de Stalingrado y la Batalla de Oryol-Kursk. Y si yo fuera Putin, le habría devuelto a Stalingrado su orgulloso nombre hace mucho tiempo. Una vez más les recuerdo a nuestros oponentes que capturamos 100.000 soldados enemigos cerca de Stalingrado, y entre ellos 26 generales dirigidos por el mariscal de campo Paulus.

Nuestro material describe en detalle toda la historia de la URSS. Hay 132 autores aquí. Pero también están aquí los Judas que traicionaron y vendieron la patria en 1991. Dios ya los ha llamado para un juicio terrible. Arderán en el infierno entre otros traidores. Pero es necesario sacar lecciones del pasado. Aquí, Chubais ya ha huido al extranjero, aunque debería haber huido en dirección a Magadan. Svanidze ya fue expulsado de la televisión y ya no está enojado. Ya cerraron el foro Gaidar, donde se sentaba todo el gobierno.

Nuestro material «La URSS sobre sí misma», creado por los editores de «Rusia soviética» encabezados por el editor en jefe Chikin, es un libro de texto para todos los políticos, estadistas, estudiantes y escolares. Y recomendaría a todas las familias que lo compren. He aquí las brillantes palabras de Bernard Shaw, que vino a Moscú y habló con Stalin durante casi dos horas y media, aunque normalmente no recibía a nadie durante más de media hora. Y, dejando a Stalin, el premio Nobel, el brillante escritor, dijo: Tengo la esperanza de que la humanidad se salve. Cuando se le preguntó qué sentía por Stalin, Bernard Shaw respondió que era un genio. ¡Y hoy no pueden devolver a Stalingrado su gran nombre!

Nuestro material presenta a Korolev, Keldysh y Kurchatov. Estos son tres genios que crearon un escudo antimisiles nucleares y sentaron las bases de una nueva civilización atómica. La colección incluye tanto «Palabra a la gente» como «Arquitecto en las ruinas». Lo que inició la restauración de nuestra fiesta. Y pronto celebraremos el 30 aniversario del Partido Comunista de la Federación Rusa, que continúa las gloriosas tradiciones de la modernización leninista-estalinista, las victorias del Ejército Rojo y los grandes descubrimientos científicos.

Creemos que hoy los anglosajones han vuelto a desatar una guerra contra nuestro país. Quiero recordarles que en una historia milenaria nos “amaron” solo dos veces. La primera vez fue en febrero de 1917, cuando el imperio estaba hecho pedazos, y se frotaban las manos pensando que pronto nuestras riquezas serían privatizadas y se lucrarían con ellas. Y la segunda vez, en 1991, cuando bastardos y sinvergüenzas traicionaron al gran país soviético, corrigiendo la voluntad de los ciudadanos de vivir en un solo estado, expresada en el referéndum nacional de marzo. Y nunca más nos “amaron”.

Pero si miras todas las guerras que se libraron contra nosotros, entonces los anglosajones siempre han sido sus instigadores e incendiarios. Si miras la biografía de Hitler, resulta que fueron sus banqueros quienes financiaron y crearon el Reich nazi. También puede consultar la historia reciente. Después de todo, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el pogromo de Irak y Libia son sus crímenes.

Pero les encanta pelear con las manos equivocadas. Y hoy lograron envenenar al hermano pueblo ucraniano. A la gente en Ucrania se le ha lavado el cerebro durante casi 30 años, y en los últimos ocho años han estado construyendo un nuevo ejército allí. Se las arreglaron para armarlo a partir de personas alfabetizadas eslavas, plantando nazis, Bandera y fascistas bajo el mando de los generales de la OTAN como oficiales. Ayer vino el Ministro de Defensa estadounidense y rompió Europa para que suministrara tanques y armas pesadas a Ucrania para que pudiéramos matarnos entre nosotros.

Hoy, en el Día del Recuerdo de Vladimir Ilich Lenin, hago un llamamiento a mis compatriotas y amigos de Ucrania: ¡somos pueblos hermanos! Te han engañado estos tíos que solo se preocupan por sus propios bolsillos. Después de todo, no necesitan a Ucrania. ¡Abre sus materiales y te quedarás boquiabierto! Nadie en Occidente quiere que ganes. Te usan como pasto para debilitar a Rusia. Ya han declarado efectivamente la guerra a China y al Partido Comunista chino. Allanan su camino hacia el futuro con nuestros cadáveres. Y definitivamente necesitas deshacerte del nazismo, Bandera y el fascismo ahora.

Desde el primer día hicimos todo lo necesario para ello. Ayudamos a recuperar Crimea, apoyamos a Donetsk y Lugansk, Zaporozhye y Kherson. Aquí está mi ayudante Kashin a mi lado. Gracias a él, enviamos 104 convoyes humanitarios al Donbass, que son 17 mil toneladas de cargamentos diversos. Mi adjunto Novikov acaba de estar en Mariupol, donde se reunió con el secretario del Comité Central, Yushchenko. Mi primer diputado Afonin crea allí organizaciones partidarias. El secretario del Comité Central, Taysaev, es un Héroe de Donbass, ha estado allí muchas veces. Así que ahora hay verdaderos patriotas que aman a Ucrania, aman al pueblo ucraniano. Todos tenemos amigos y familiares allí. Tres muchachos de Ucrania sirvieron en el ejército conmigo. Eran grandes muchachos, grandes soldados. Por lo tanto, queremos que ustedes, hermanos ucranianos, nos escuchen,

Ahora la tarea principal es construir en lo posible una nueva estrategia para unir a nuestros pueblos, reuniendo tierras. Y quiero recordarle al Comandante en Jefe Supremo: la guerra la ganan los potenciales. La guerra se gana con voluntad y carácter. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Y requiere un equilibrio de poder adecuado. Cuando Hitler inició la guerra contra el país soviético, logró subyugar todo el hierro, todos los puertos, todas las fábricas, todas las organizaciones científicas de Europa. En total, esto ascendió a 300 millones de personas y al gigantesco potencial que arrojó a nuestro país. Nuestra población era de 196 millones de personas. Pero Stalin entendió que era necesario tener un potencial comparable. Debemos guardar todo lo necesario para la Victoria. Por primera vez en la historia, el ejército se duplicó en ocho días. Y en 30 días, una civilización entera fue trasladada a través del Volga, más allá de los Urales y hacia Siberia: mil quinientas de las fábricas más grandes, diez millones de personas. Y de las ruedas comenzaron a producir los mejores aviones, tanques y cañones. Aquí hay un Kharitonov siberiano parado a mi lado. Pero fueron precisamente seis divisiones siberianas cerca de Moscú las que rompieron la espalda de los nazis. ¡Esa fue la voluntad política, esa fue la decisión!

Luego, Stalin logró desangrar a Turquía al traer un grupo número cuarenta mil de tropas a Irán para que no se nos impidiera extraer petróleo en Bakú. Stalin logró, después de haber derrotado a los nazis cerca de Moscú y Stalingrado, demostrar a los japoneses que no tenían nada que hacer contra nosotros. Se las arregló para persuadir a Roosevelt y Churchill para que abandonaran nuestro potencial. Aunque Churchill en el año 18 todas las semanas pedía el asesinato de Stalin.

Así, Stalin logró crear un potencial de 500 millones de personas. Pero cuando los nazis se apoderaron de los Estados bálticos, Bielorrusia, Ucrania e invadieron Kuban, perdimos una parte significativa de este potencial. Por eso, en julio de 1942, se emitió la famosa orden N° 227 “¡Ni un paso atrás!”. Esta es la esencia de la estrategia ganadora.

Pero primero hubo victorias ideológicas. Tienen su origen en el desfile en la Plaza Roja el 7 de noviembre de 1941 y continúan con el saludo en honor a la liberación de Orel y Belgorod y el Desfile de la Victoria en junio de 1945. Y creo que Putin, Shoigu, Matvienko, Volodin y Mishustin ahora deberían estudiar cuidadosamente estas páginas de la historia y aprender las lecciones necesarias.

Estratégicamente, en los últimos años, Putin ha construido una política de manera competente. Comenzó con el recogimiento del país, con la lucha contra los terroristas después de la anarquía y de la borrachera de Yeltsin. Luego buscó la estabilidad en el Estado, luchó por el ahorro del pueblo, aunque hasta ahora seguimos muriendo. Ahora se ha dado a la tarea de proteger nuestra soberanía y tradiciones nacionales. Pero la soberanía externa está protegida por fuerzas nucleares. Y cuando todo tipo de «boca amarilla» gritan que alguien será derrotado en el campo de batalla, están profundamente equivocados. Si estamos hablando de la vida del país (y no podemos existir sin un estado), tenemos derecho a usar todo tipo de armas. Y esto no debe olvidarse ni en Berlín, ni en Varsovia, ni en París. Después de todo, hemos estado allí, y más de una vez.

Pero es fundamentalmente importante para nosotros maximizar la movilización de la sociedad en nombre de la Victoria. Y esto requiere un nuevo curso. Después de todo, siguiendo el antiguo curso financiero y económico, no navegaremos a ninguna parte. Desde hace 30 años, la tasa media de desarrollo del país es del uno por ciento anual, aunque deberían ser superiores a las mundiales. Para ello, propusimos un presupuesto de desarrollo, la experiencia de las empresas populares, la ley «Educación para Todos» y un paquete de doce leyes que Kolomeitsev presentó a la Duma Estatal.

Es necesario cancelar el «canibalismo de pensiones», que ya ha torturado a todos. Se debe hacer todo lo posible para resolver el problema de un mínimo de subsistencia en toda regla. Después de todo, nadie sobrevivirá con 16 mil rublos al mes a los precios actuales. Luego cree «Dom-3» y coloque allí a los que arrastraron esta ley. ¡Y que demuestren allí en seis meses que sobrevivirán!

Todos estos problemas tienen solución. El país tiene dinero y oportunidades. Pero, ¿sobre qué base arrastró este ladrón 262.000 millones de dólares durante el cordón el año pasado? ¡Detenerlos! No hay problema en esto. Presiona dos botones y da instrucciones a los servicios correspondientes. Y este lío terminará de inmediato. En cambio, fijaron una ley a la Duma, según la cual se puede exportar oro, granos y metales del país, dejando el dinero en el exterior.

Lenin dijo una vez que la guerra debe librarse de manera real. Pero para esto es necesario concentrar los esfuerzos tanto como sea posible y entrenar valientes soldados y comandantes. Stalin los preparó. Y ahora esa tarea se enfrenta a Putin. Pero si los niños en Rusia continúan estudiando de acuerdo con los libros de texto de Soros, y la educación patriótica se reduce a solo hablar de él, no saldrá nada de eso.

Ahora debemos movilizarnos tanto como sea posible. Occidente no oculta el hecho de que vinieron a liquidar nuestra civilización, el mundo ruso. Ya no les gusta Pushkin y Tchaikovsky. No les gustan Zhukov y Suvorov. No les gusta Catalina II, que fundó Odessa. Ese público demente que derriba monumentos es gente analfabeta y mediocre. Todos se irán, pero es importante que esto no se prolongue. Y en los próximos tres o cuatro meses debería resolverse el tema de un cambio radical en el frente. Porque el potencial militar-industrial europeo y americano es bastante alto.

Debemos aprender de Lenin para ganar. Después de todo, ganó en condiciones de emergencia. Repito una vez más que Lenin, junto con el gobierno soviético, logró cinco grandes hazañas. Defendió la soberanía rusa creando el gran Estado soviético de trabajadores y campesinos. Logró sentar las bases del futuro complejo productivo, preparar el plan GOELRO y Stalin continuó la política leninista, llevando a cabo la industrialización, la revolución cultural y la colectivización.

Lenin logró mostrar la humanidad en condiciones increíbles, cuidando niños, mujeres y ancianos. Fueron ellos quienes sentaron las bases de la Victoria el 45 de mayo. Y cuando Stalin amonestó a las tropas en el desfile del 7 de noviembre de 1941, dijo que iban a luchar bajo la bandera de Lenin, confiando en los logros de nuestros grandes comandantes y en la historia milenaria del país.

Hoy, el gobierno debería, reuniendo a la gente, recordar esto. Y nuestro partido y las fuerzas patrióticas de izquierda siempre han seguido el curso leninista, han propagado la modernización leninista-estalinista. Y creemos que sin el poder soviético y el socialismo no tendremos nuevas victorias. Por lo tanto, una vez más quiero inclinarme ante la bendita memoria de Vladimir Ilich. También espero que hoy todos en la Plaza Roja se inclinen ante el mausoleo, recordando que él vive en este mundo y habla su idioma nativo solo porque el gran genio y reformador, el gran comandante y estratega, Vladimir Ilich Lenin, nació en el Volga.

Cuando entré a la política, mi padre, un maestro de una familia de maestros hereditarios, me dijo: “¡Recuerda, hijo! ¡No había nada más brillante, más honesto y concienzudo que el poder soviético en la tierra! Sí, el gobierno soviético cometió errores, hubo dificultades. Después de todo, caminamos como pioneros. Pero el gobierno soviético, ante todo, pensó en el hombre común, en el obrero y el campesino, en el maestro, el ingeniero y el militar. Pensó en niños, mujeres y ancianos. ¡Era el gobierno más concienzudo del mundo!

Por Gennady Zyuganov

Discurso publicado originalmente el 21 de enero de 2023 en kprf.ru

