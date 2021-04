Aprobar la huelga significa estar listos para hacerla efectiva

«Que se apaguen las guitarras que la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece, mataron al guerrillero» (Pablo Neruda – Vicente Bianchi)

1.- Lo que menos se debe hacer es perder la calma durante el proceso de negociación colectiva. Los patrones cuentan con eso para comenzar a quitarnos fuerza y disposición a luchar.

La empresa podría estimar mantener su respuesta inicial como única oferta a los trabajadores. La ley dice que puede entregar una última oferta a los trabajadores, la que para ser válida debe presentarse hasta siete días antes del vencimiento del colectivo vigente o del plazo de 45 días cuando se negocia por primera vez.

Los trabajadores deberán resolver en una asamblea si aceptan la última oferta del empleador o votan la huelga. Mucho cuidado con las últimas ofertas, solo tiene valor aquella entregada y depositada en la Inspección del Trabajo en los plazos que la ley establece. Cualquier información de la empresa, por ejemplo, con avisos en los lugares de trabajo sobre algún beneficio, no sirve de nada si no está registrada en la última oferta entregada en los plazos que aquí se indican. No escuche ninguna voz que no sea la de la directiva sindical y las resoluciones de la asamblea. Si no está de acuerdo con la última oferta deberá votar la huelga.

2.- La votación de la huelga debe hacerse dentro de los cinco últimos días de vigencia del colectivo, o de los cinco últimos del total de 45 días cuando se negocia por primera vez, en votación secreta y en presencia de un ministro de fe. Para ser aprobada la huelga debe ser votada favorablemente por la mayoría absoluta de los involucrados. Del quórum se descuentan quienes están con licencia médica, feriado legal o están fuera de lugar habitual de trabajo por requerimiento de la empresa. Aprobada la huelga, debe hacerse efectiva al inicio del quinto día después de aprobada. El plazo puede prorrogarse por cinco días si cualquiera de las partes solicita mediación obligatoria al Inspector del trabajo. Puede haber prórroga por otros cinco días si ambas partes solicitan al mediador continuar con sus oficios.

3.- Tenga siempre presente que el camino más probable es llegar al final de los plazos con respuestas negativas o mínimas. No deben temer a la huelga, desde siempre se han preparado para ello y si es el resultado que la empresa desea por su tozudez, hay que estar preparados para votarla positivamente y llevarla a cabo. Por lo mismo no hay que pedir prórrogas si la empresa se niega a negociar.

La aprobación de la huelga debe ser rotunda, ojalá en un 100%. Trate de no votar la huelga pensando en que lo hace para ver si la empresa cede algo. Aprobar la huelga significa estar listos para hacerla efectiva, si la empresa mantiene su negativa a responder a sus demandas.

Nuestra fuerza la Unidad Nuestra meta la Victoria

Por Manuel Ahumada Lillo

Secretario C.G.T. Chile

Pulso Sindical 3 de abril de 2021