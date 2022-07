¡Bandera Roja de la Victoria sobre el Donbass!

Por Guennadi Ziuganov

Nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, junto con los ejércitos de las Repúblicas Populares de Luhansk y Donetsk, expulsaron a las tropas del régimen de [Stepan] Bandera y a los mercenarios extranjeros de Severodonetsk y Lisichansk. La operación se llevó a cabo de manera brillante para eliminar la poderosa zona fortificada que la junta neonazi había estado creando durante ocho años. La velocidad con la que fueron derrotadas las unidades de élite de neonazis entrenados por instructores extranjeros atestigua la mayor habilidad de combate de nuestro ejército.

Con la liberación de estas ciudades, el poder popular fue completamente restaurado en el territorio de la RPL [República Popular de Lugansk]. Se están creando requisitos previos para la eliminación de las monstruosas consecuencias de la ocupación de ocho años de Donbass por los neonazis. En retirada, las tropas del régimen de Bandera llevaron a cabo la táctica fascista de tierra arrasada. Las ciudades y pueblos de la RPL fueron objeto de bombardeos con armas pesadas y múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Sus habitantes fueron utilizados como escudos humanos. Se destruyeron negocios para causar el máximo daño a la economía de la región y aumentar el costo de recuperación. Ahora bien, esto es cosa del pasado.

El Partido Comunista de la Federación Rusa agradece a los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas de Rusia, las tropas de las repúblicas populares, los combatientes de las formaciones de voluntarios, nuestros camaradas comunistas que participan en las batallas, y los felicita por una maravillosa victoria que irá en la historia junto con las hazañas de los soldados del Ejército Rojo que liberaron el Donbass de los fascistas hace 80 años.

Pero la lucha sigue en pleno apogeo. La bestia nazi herida, inflada con drogas, dinero y armas de los países de la OTAN, continúa gruñendo. No solo arroja a decenas de miles de ciudadanos de Ucrania movilizados por la fuerza al horno de la guerra, obligados a morir por los intereses ajenos de los Estados Unidos y sus aliados. La bestia de Bandera se precipita hacia Rusia, sometiendo cada vez más pueblos y ciudades de nuestro país a ataques con cohetes. El ataque a los barrios residenciales de Belgorod se cobró la vida de cuatro personas, incluidos tres refugiados de Jarkov. Condenamos enérgicamente esta última demostración de terrorismo de Estado por parte de Zelenskiy y sus amos en el extranjero.

Las acciones del régimen de Bandera merecen no solo una condena moral, sino también el uso de medios que harían entrar en razón a los presuntuosos neonazis. No tiene sentido acusar al régimen criminal basado en un golpe de Estado, actuando en interés no de su propio pueblo, sino de la oligarquía mundial, de violar los derechos humanos.

La respuesta al crimen debe ser poderosa e inevitable. Los puntos vulnerables del régimen de Bandera, incluidos los nidos de los Tsareushniks en Kyiv, son bien conocidos. Las promesas de atacarlos, no respaldadas por acciones, dan a los neonazis una sensación de impunidad y los empujan a nuevos crímenes sangrientos. Insistimos en el uso de medidas más efectivas para frenar al presuntuoso Bandera.

La sociedad rusa apoya una operación militar especial en Ucrania. La gente es muy consciente de que no luchamos contra el pueblo ucraniano, sino contra la OTAN, que pretende utilizar las Fuerzas Armadas de Ucrania como punta de lanza dirigida al pecho de Rusia. Es el entendimiento de que las Fuerzas Armadas Rusas están luchando contra el neonazismo y la pérfida agresión de la OTAN lo que determina el apoyo del pueblo. Al mismo tiempo, la sociedad rusa tiene derecho a insistir en que tanto sus opiniones como sus valoraciones sobre el curso de la operación sean escuchadas y tenidas en cuenta. La retroalimentación constante entre el pueblo y las autoridades es la condición más importante para unir al país en tiempos difíciles.

El mecanismo de consultas con los partidos parlamentarios, que refleja las opiniones de decenas de millones de votantes, es el medio más importante de interacción entre el liderazgo estatal y la sociedad. Hacemos un llamado a las autoridades rusas para que utilicen este mecanismo con más vigor. Esto permitirá a la sociedad ejercer su derecho constitucional a participar en la toma de decisiones vitales. Y esto permitirá a las autoridades cumplir con mayor eficacia, sobre la base del apoyo popular, las tareas de una operación militar especial.

Dando la bienvenida a nuestros valientes militares que lograron una gran victoria en la lucha contra el neonazismo y la agresión de la OTAN, el Partido Comunista de la Federación Rusa inclina sus banderas en memoria de los valientes soldados y oficiales del ejército ruso, las tropas de la RPL – RPD [República Popular de Donetsk] y combatientes de formaciones de voluntarios que murieron en las batallas por la liberación de Ucrania de la escoria Bandera. El espíritu de lucha de nuestro ejército y el apoyo popular inspiran confianza en la inevitabilidad de la victoria de las armas rusas sobre el imperialismo mundial representado por la OTAN y sus secuaces neonazis.

