El capitalismo crepuscular: Karl Marx y la decadencia del sistema de ganancias es el mejor libro sobre economía política marxista en 2021. Escrito por Murray EG Smith, Jonah Butovsky y Josh Watterton, estos economistas marxistas canadienses han entregado un análisis exhaustivo y a menudo original del capitalismo global en el siglo XXI.

Como sugiere el título del libro, los autores sostienen que el capitalismo se encuentra ahora en su fase crepuscular antes de su desaparición como sistema social en funcionamiento. Para probar esta tesis, los autores abordan todas las teorías marxistas de las crisis en el capitalismo, responden a las críticas del análisis marxista por parte de economistas convencionales y heterodoxos y proporcionan evidencia empírica original para apoyar el paradigma marxista. Como tal, este es un libro ambicioso, pero su ambición se logra con éxito.

Como los autores comienzan diciendo, «este libro es una especie de híbrido«, es decir, una versión actualizada del trabajo anterior de Murray Smith, a saber, Global Capitalism in Crisis: Karl Marx and the Decay of the Profit System publicado en 2010 y también el excelente libro de Smith de 2018, Invisible Leviathan, que lleva al lector hábilmente a través de los debates sobre la validez de la ley del valor de Marx.

El libro comienza con el ‘aquí y ahora’, y así con la pandemia de COVID. A lo largo de dos capítulos, los autores detallan los orígenes y el curso de la pandemia, haciendo, en mi opinión, un punto clave. La caída de COVID puede haber sido provocada por una crisis de salud global, pero incluso antes de que golpeara la pandemia, el capitalismo global había estado en un período de depresión exhibido por un bajo crecimiento económico y una escasa inversión productiva y, sobre todo, por una baja y decreciente rentabilidad del capital -el ingrediente clave del «capitalismo crepuscular».

En las cuatro décadas anteriores a la pandemia, la desigualdad de ingresos aumentó, ya que la mayoría de las ganancias en productividad no se «filtraron» a la mano de obra.

La tasa promedio anual de crecimiento de la productividad laboral cayó a largo plazo (en gran parte debido a una desaceleración en la formación de nuevo capital fijo), pero la participación de los ingresos obtenidos por el 1 por ciento más rico aumentó drásticamente, aumentando casi sin interrupción desde alrededor del 12 por ciento en 1985 a alrededor del 22 por ciento en 2017. Por otro lado, los salarios, en particular para el 80 por ciento inferior al 90 por ciento de los perceptores de ingresos, se estancaron o disminuyeron en términos reales entre 1970 y 2015.

Smith et al ofrecen una visión marxista de esta creciente desigualdad de ingresos y riqueza desde principios de la década de 1980, es decir, una tasa creciente de explotación del trabajo por el capital, medida por el excedente apropiado por el capital en ganancias, intereses y rentas en comparación con los salarios de los trabajadores productivos e improductivos (pero necesarios) (v + u).

En los siguientes tres capítulos, los autores llegan al meollo de la explicación de Marx de las crisis capitalistas, tanto teórica como empíricamente. La causa subyacente clave de las crisis capitalistas periódicas es el problema recurrente de la producción insuficiente de plusvalía, un problema que ha mutado y empeorado continuamente desde que se estableció una nueva base material para la acumulación de capital después de la Segunda Guerra Mundial. La crisis financiera de 2007-2009 fue el resultado de un esfuerzo de décadas por parte de la clase capitalista, en los Estados Unidos y en otros lugares, para detener y revertir la caída a largo plazo en la tasa promedio de ganancia que ocurrió entre las décadas de 1950 y 1970.

La Gran Recesión fue el resultado acumulativo y complejo de una serie de respuestas de la clase capitalista a un malestar económico que se remonta a los persistentes problemas de rentabilidad del capital productivo, la forma de capital asociada con la «economía real». Los autores presentan la evidencia de numerosos estudios empíricos de economistas marxistas y su propio trabajo sobre los EE.UU. y Canadá, algunos de los cuales han sido publicados en World in Crisis (2018), editados por Guglielmo Carchedi y yo.

Los autores explican que la forma característica de la crisis económica capitalista es la sobreproducción. La sobreproducción significa que no se pueden vender (o compensar los mercados) suficientes productos básicos a precios que permitan un margen de beneficio adecuado; y dado que la ganancia impulsa la producción capitalista, el crecimiento económico debe ralentizarse o incluso disminuir, dejando sin trabajo a un gran número de personas, llevando a la bancarrota a muchas empresas y dejando inactiva muchas plantas productivas.

Pero la sobreproducción es solo una descripción de una crisis capitalista, no la causa. Como dicen los autores, “según Marx, una variedad de circunstancias únicas pueden desencadenar crisis de sobreproducción; sin embargo, la causa recurrente más importante es la tendencia a la caída de la tasa de ganancia debido a una sobreacumulación de capital y una producción inadecuada de plusvalía. Si la sobreproducción implica la incapacidad del capital social para realizar el valor total de la producción total de mercancías, esta ‘crisis de realización’ es, en última instancia, la manifestación superficial de una crisis de valorización, una crisis en la producción de cantidades suficientes de nuevo valor y plusvalía».

Implican la ley de ganancia de doble filo de Marx, a saber, que «una caída en la tasa promedio de ganancia no siempre debe precipitar una crisis coyuntural de acumulación de capital, tal crisis no siempre está precedida por una caída particularmente pronunciada en la tasa promedio de ganancia». Una caída en la masa de beneficios combinada con otras perturbaciones puede ser suficiente». La caída de la masa [de beneficios] es producto de una caída en la tasa de ganancia.

Las causas de la caída de la rentabilidad del capital -a largo plazo- en las principales economías son muy debatidas por los economistas marxistas. Los autores defienden la opinión de que el principal determinante es una composición orgánica creciente secular del capital (mayor inversión en medios de producción sobre los salarios del empleo). A medida que aumenta la composición orgánica del capital, la tasa promedio de ganancia del capital caerá.

Al promover la ley de rentabilidad de Marx, los autores ofrecen una crítica significativa de otras explicaciones, en particular la de Robert Brenner en su obra emblemática de finales de la década de 1990 (Uneven Development and the Long Downturn: The Advanced Capitalist Economies from Boom to Stagnation (New Left Review 229, mayo-junio de 1998), que dominaba el pensamiento en ese momento. Smith et al: “El enfoque de Brenner contradice radicalmente nuestra teorización marxista de una crisis de valorización y es criticado por ello. En particular, dado que la tesis de Brenner se basa en un concepto de «crisis de realización» que tiene mucho más en común con la tradición keynesiana que con la teoría de Marx; nuestra crítica de Brenner tiene el propósito más amplio de revelar la incompatibilidad básica incluso de las más «izquierdistas» versiones del keynesianismo con el marxismo».

Yo añadiría que, para mí, Brenner, al rechazar la ley de Marx de una composición orgánica creciente del capital como la fuerza subyacente de la rentabilidad descendente, recurre a la posición de Adam Smith, es decir, la rentabilidad cae debido al aumento de la competencia entre capitales. La causa ‘Smitheana’ abre la respuesta de que, si los salarios no subieran demasiado, las ganancias pueden mantenerse y así el capitalismo puede evitar las crisis.

La teoría de las crisis de la «reducción de las ganancias» es recíproca de la tesis de Brenner. Una teoría de las crisis basada en los salarios que exprimen las ganancias era popular entre los marxistas en la década de 1970, pero ha perdido su atracción ahora que la tasa de explotación del trabajo por parte del capital ha aumentado drásticamente en los 40 años, y, sin embargo, la rentabilidad media está cerca de mínimos históricos. Sólo los poskeynesianos, siguiendo al keynesiano-marxista Michal Kalecki, hablan ahora de explicaciones de las crisis «basadas en los salarios» (salarios demasiado bajos) o «impulsadas por las ganancias» (ganancias demasiado bajas). Esta explicación neo-ricardiana de las crisis ya no tiene apoyo entre la mayoría de los economistas marxistas, dada la evidencia de descenso de la rentabilidad, sobre todo en el siglo XXI.

Hay un capítulo importante sobre teorías alternativas de crisis, donde los autores critican las teorías de varios economistas «heterodoxos radicales». Los economistas radicales populares como Mariana Mazzucato y Stephanie Kelton son criticados aquí. Estos economistas ignoran o rechazan la teoría del valor de Marx y, en cambio, se centran en los análisis keynesianos de «falta de demanda», «fallas del mercado» o «inestabilidad» financiera. Pero no ofrecen una explicación coherente de las crisis ni evidencia empírica suficiente para apoyar estas alternativas.

La alternativa popular actual a la ley de rentabilidad de Marx como causa subyacente de las crisis capitalistas es la «financiarización». Y Smith et al coinciden en que ha habido una expansión masiva de los sectores financiero y de propiedad (FIRE) y de las ganancias de FIRE en los últimos 40 años. Pero muestran que gran parte de esto es ficticio, es decir, se trata de ganancias en papel que eventualmente no se «realizarán» a partir del valor creado en la producción. Lo que ocurra en el sector de creación de valor será decisivo.

Los autores comentan: “a nuestro juicio, el fenómeno de la financiarización es una expresión más perversa de los problemas de rentabilidad y valorización del capital productivo. La financiarización no ha ‘transformado’ al capitalismo de una manera fundamental, permitiéndole prescindir de la explotación del trabajo asalariado productivo como un medio para generar ganancias. Por el contrario, el fenómeno atestigua la decadencia del sistema de ganancias y los frenéticos esfuerzos de los círculos poderosos dentro de la clase capitalista para acumular inmensas fortunas sin contribuir (ni siquiera de manera indirecta) a la producción de mercancías y plusvalía».

La financiarización es consecuencia del malestar del sector productivo. Los capitalistas ahora buscan desesperadamente ganancias comprando y vendiendo dinero y crédito en lugar de explotar el trabajo en la producción. Los autores recuerdan al lector la observación de Marx en El Capital (Volumen II) de que, para el poseedor de capital monetario, «el proceso de producción aparece simplemente como un término medio inevitable, un mal necesario para el propósito de hacer dinero». Como comentó Engels: “esto explica por qué todas las naciones caracterizadas por el modo de producción capitalista se ven envueltas periódicamente en arrebatos de vértigo en los que intentan realizar la obtención de dinero sin la mediación del proceso de producción”.

No es sólo en economía que no utilizar la teoría del valor de Marx conduce a una mala comprensión de la causa de las crisis; también tiene consecuencias políticas y los autores gastan algo de tinta en considerar la crisis de la izquierda radical, particularmente en América del Norte. Señalan que la ley de rentabilidad de Marx no solo es la base para comprender las crisis recurrentes y regulares en las economías capitalistas modernas, sino que también «proporciona un argumento extremadamente poderoso pero también esencialmente simple en apoyo de la proposición de que el desarrollo de las fuerzas de la producción bajo el capitalismo apunta con una lógica inexorable hacia el socialismo”. El declive secular de la rentabilidad implica la naturaleza transitoria del modo de producción capitalista a medida que se intensifican las crisis. De hecho, la expansión de los robots para reemplazar la mano de obra en la producción lo acelerará.

Esto lleva al lector al capítulo final sobre el socialismo. Albert, Gindin, Mandel y otros se citan en una discusión, lamentablemente bastante corta, de los temas clave de la planificación democrática, en la que los autores ofrecen «una retrospectiva histórica crítica sobre lo que a veces se llamó ‘socialismo realmente existente’ en la Unión Soviética y Europa del Este, una consideración de algunos «modelos» recientes para la construcción de una sociedad socialista y un argumento en apoyo de la «planificación central proletaria-democrática como un elemento necesario en la transición hacia una civilización socialista global verdaderamente digna de ese nombre».

En el gran debate sobre la naturaleza de China, Smith, Butovsky y Watterton no esquivan el tema. Cito extensamente: “China no es ahora y nunca ha sido completamente socialista. Más bien, se entiende mejor como una formación socioeconómica de transición, una que ha combinado elementos del capitalismo y el socialismo desde la victoria de la revolución china en 1949. Sin duda, el equilibrio de estos elementos ha cambiado enormemente a lo largo del tiempo, y no es indudable que existe una posibilidad muy real de que los elementos capitalistas aún puedan prevalecer sobre los socialistas. Pero todavía no se ha hecho un caso convincente de que ya haya ocurrido una «contrarrevolución capitalista». La tesis de que China ha sido completamente reabsorbida en el capitalismo mundial, que la burocracia del Estado-partido chino es ahora un instrumento del dominio de la clase capitalista y que la economía china está subordinada a la ley del valor, simplemente no es creíble. Es más, atribuir el rápido desarrollo económico y la modernización de China a la restauración del capitalismo, es dar un terreno considerable a quienes rechazan la tesis marxista de que, en el siglo XX, las relaciones sociales capitalistas se habían convertido en un freno para el desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad.»

Mientras la humanidad enfrenta un desastre inminente por el calentamiento global y el cambio climático, Smith, Butovsky y Watterton plantean lo que ellos llaman “una paradoja difícil” para los socialistas. “Para ganar un mundo en el que realmente podamos realizar nuestras capacidades humanas más auténticas, debemos actuar de manera obstinada, estratégica y disciplinada. El capitalismo no se puede reformar, modificar ni reorientar. Más bien, debe ser reemplazado … y eso, simplemente, no será una tarea fácil. Las clases dominantes capitalistas existentes harán todo lo que esté a su alcance para evitar la destrucción del sistema con el que están casados. No debemos ser menos decididos en nuestros esfuerzos para evitar que se salgan con la suya».

Por Michael Roberts

Publicado originalmente el 8 de noviembre de 2021 en thenextrecession.wordpress.com