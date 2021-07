Capitalismo: ¿el leopardo ha cambiado sus manchas?

“Permítanme ser claro: el capitalismo sin competencia no es capitalismo. Es explotación”, tuiteó el presidente de los Estados Unidos, Biden, al firmar una orden ejecutiva para expandir la competencia en toda la economía y tomar medidas enérgicas contra las prácticas monopólicas, describiendo un “experimento” equivocado de 40 años para permitir que las corporaciones estadounidenses se consoliden con poca regulación, lo que, según él, ha dañado a los medios americanos. “El corazón del capitalismo estadounidense es una idea simple: competencia abierta y justa”, dijo Biden en un discurso antes de firmar la medida. Se llamó a sí mismo un «capitalista orgulloso», pero dijo que quiere «asegurarse de que nuestra economía no se trata de personas que trabajan para el capitalismo, sino de que el capitalismo trabaja para las personas».

Los comentarios de Biden apoyaron la idea de que: 1) el capitalismo no es un modo de producción que sea explotador, siempre que haya «libre competencia» en el comercio, el crédito y la producción de mercancías (y presumiblemente también en el trabajo asalariado); y 2) son los monopolios y las prácticas monopólicas las que son la causa de lo que podría llamarse ‘explotación’ porque solo entonces hay ‘competencia desleal’ y bloqueos al proceso equitativo de producción y distribución a través de mercados ‘competitivos’, eso es capitalismo propiamente dicho.

Aquí Biden se hace eco no solo del punto de vista de la economía neoclásica dominante moderna, sino también del punto de vista de los primeros economistas clásicos, como Adam Smith y David Ricardo. Smith calcula que lo que estaba mal con la sociedad y la economía de las postrimerías del siglo XVIII fue el monopolio y la falta de libre competencia y de libre comercio. Él criticó el control del monopolio (incluidos los monopolios estatales feudales) en el comercio y la agricultura. Ricardo también vio el problema en el control monopolístico de la propiedad de la tierra y la producción agrícola y el comercio por parte de los terratenientes. Si eso se rompe, la empresa industrial en los mercados competitivos conduciría a un aumento de la productividad y la prosperidad para todos. Como dijo Biden, entonces «el capitalismo funcionaría para la gente».

Pero no son solo los apologistas del capitalismo los que aceptan este análisis. Muchos marxistas y poskeynesianos de hoy en día se centran en lo que llaman «capitalismo monopolista», «capital financiero monopolista» o «capitalismo monopolista estatal» como el enemigo de la prosperidad del pueblo, no el capitalismo como tal.

Piense en Michael Hudson. Se considera un economista clásico como Smith y Ricardo (y Marx también es un economista clásico, dice). Hudson sostiene que el capitalismo comenzó como una fuerza progresiva en el desarrollo de las fuerzas productivas porque era capitalismo industrial. Pero desde la década de 1980, el «capitalismo financiero» había reemplazado al capitalismo industrial. Esto fue realmente un regreso al ‘feudalismo’ donde el excedente en una economía fue extraído por terratenientes ‘monopolistas’ (renta) y financistas (intereses y ganancias de capital), no creado por la explotación de la fuerza de trabajo (ganancias).

Grace Blakeley, economista y autora de izquierda británica, en sus presentaciones recientes, reconoce que el capitalismo moderno se ha transformado en «capitalismo monopolista de estado». Ella destaca puntos similares hechos por Biden en su caso de ‘competencia’: “Para mayo de 2020, la capitalización de mercado combinada de las cuatro empresas de tecnología más grandes de EE.UU. alcanzó una quinta parte de todo el S&P 500. Cuatro empresas, Microsoft, Apple, Amazon y Facebook, ahora representan el 20% del valor combinado de las 500 empresas más grandes. Corporaciones estadounidenses: un nivel incomparable de concentración del mercado. Hace cuarenta años, estas entidades corporativas estaban más allá de ser empresas de nueva creación valientes o ni siquiera existían. Las tendencias monopolísticas no se limitan al sector tecnológico. En 1975, las 100 empresas estadounidenses más grandes representaron casi la mitad de las ganancias de todas las empresas que cotizan en bolsa; en 2015, su participación alcanzó el 84 por ciento«.

De manera similar, un estudio de Brookings Institution encontró que las 50 principales empresas a nivel mundial por valor agregaron USD$ 4,5 billones de capitalización bursátil en 2020, llevando su valor combinado a aproximadamente el 28% del producto interno bruto global. Hace tres décadas, la cifra equivalente era inferior al 5%.

Pero, ¿es este capitalismo financiero «feudal» monopolista estatal ahora enemigo del trabajo mientras que el capitalismo industrial de libre competencia es un aliado? ¿No hay explotación del trabajo bajo el capitalismo competitivo, como argumenta Biden? El objetivo de la crítica del capitalismo de Marx y Engels era que era un sistema de explotación de la fuerza de trabajo para extraer plusvalía en la producción, existieran o no monopolios. De hecho, El capital de Marx tiene un subtítulo, ‘Una crítica de la economía política’, precisamente para atacar la idea de que, una vez que los monopolios fueron controlados o eliminados, el ‘capitalismo competitivo’ no explota el trabajo y, en cambio, los trabajadores reciben un salario justo por un día de trabajo legítimo y, por lo tanto, los capitalistas son recompensados ​​con ganancias por sus competitivos «espíritus animales».

Ciertamente es cierto que la concentración y centralización del capital en las principales economías se ha intensificado en las últimas décadas. El auge de las megaempresas de medios sociales y tecnología en las últimas dos décadas confirma la opinión de Marx hace más de 150 años, de que la acumulación capitalista conduce a una mayor concentración y centralización del capital, a medida que las operaciones corporativas aumentan en escala y las grandes empresas devoran a las pequeñas. Y está claro que en las últimas décadas, este proceso ha sido alentado y ayudado por las inyecciones estatales de crédito fácil y la desregulación de las actividades corporativas y la gobernanza.

La Brookings Institution descubrió que las multinacionales son importantes contribuyentes a la economía estadounidense. Las multinacionales con sede en EE.UU. representaron el 20,1 por ciento de todo el empleo del sector privado de EE.UU. en 2017 y las empresas con sede en el extranjero representaron otro 6,4 por ciento. Las multinacionales desempeñan un papel particularmente importante en la manufactura: más del 70% de todo el empleo manufacturero de EE.UU. se encuentra en empresas multinacionales. Las empresas multinacionales representaron más de la mitad de todos los gastos de capital no residenciales en 2017 y más del 80 por ciento de toda la I + D industrial realizada en los EE.UU. Y las multinacionales representan más de la mitad de las exportaciones e importaciones estadounidenses de bienes y servicios.

Como señala Hadas Thier en su libro, A People’s Guide to Capitalism : “El estado también desempeña su papel al proteger a las empresas monopolistas consideradas “demasiado grandes para quebrar” de los estragos de un mercado competitivo “libre”. Después de la crisis económica de 2008, los megabancos en los Estados Unidos, cada uno con activos por valor de miles de millones de dólares, fueron rescatados con un enorme rescate financiado por los contribuyentes. Como explicó Petrino DiLeo: “El Departamento del Tesoro y el Banco de la Reserva Federal han distribuido la increíble cantidad de US$ 16 billones en asistencia a instituciones financieras y corporaciones en los Estados Unidos y en todo el mundo. . . A través de los diversos mecanismos, Citigroup tomó prestados US$ 2,5 billones, Morgan Stanley tomó US$ 2 billones, Merrill Lynch recibió US$ 1,9 billones y Bank of America obtuvo $ 1,3 billones”. (p134).

Thier continúa: “la centralización complementa el trabajo de acumulación al permitir a los capitalistas industriales extender la escala de sus operaciones. Si este último resultado es la consecuencia de la acumulación o la centralización, si la centralización se logra mediante el método violento de anexión, donde ciertas capitales se convierten en centros de atracción tan preponderantes para otras que rompen la cohesión individual de estas últimas y luego atraen los fragmentos separados hacia sí mismos —o si la fusión de una serie de capitales ya formados o en proceso de formación se produce mediante el proceso más fluido de organización de sociedades anónimas— el efecto económico sigue siendo el mismo.«

“La batalla de la competencia se libra mediante el abaratamiento de los productos básicos. . . y esto depende a su vez de la escala de producción. Por tanto, las capitales más grandes superan a las más pequeñas. Además, se recordará que, con el desarrollo del modo de producción capitalista, hay un aumento en la cantidad mínima de capital individual necesario para llevar a cabo un negocio en sus condiciones normales. . . [La competencia] termina en la ruina de muchos pequeños capitalistas, cuyas capitales en parte pasan a manos de sus conquistadores y en parte desaparecen por completo«.

Pero, ¿estos desarrollos a largo plazo en la acumulación capitalista significan que el «capitalismo competitivo» ahora ha sido reemplazado por el «capitalismo monopolista de estado»? Así que este último ahora opera no a través de la lucha competitiva por las ganancias de la explotación del trabajo, como en la ley del valor, sino que opera a través del poder de marcar los precios sobre los costos a voluntad, respaldado por el estado.

Ésta es la base de la «escuela del capital monopolista» desarrollada originalmente por Paul Sweezy y Paul Baran a finales de la década de 1960. Esta teoría del capital monopolista sostenía que las grandes empresas habían abolido la competencia de precios y, en cambio, habían dado lugar a un exceso de capacidad productiva y un estancamiento. Las crisis ya no fueron causadas por la caída de la rentabilidad (si es que alguna vez lo fueron) como resultado de una lucha entre capitales por una parte de la ganancia explotada del trabajo, sino que ahora fueron causadas por la expansión de la capacidad sin suficiente «demanda efectiva».

En su libro, Monopoly Capital, Baran y Sweezy lo expresaron de esta manera: “No podemos contentarnos con remendar y enmendar el modelo competitivo que subyace en su teoría económica [de Marx]. Debemos reconocer que la competencia, que era la forma predominante de relaciones de mercado en la Gran Bretaña del siglo XIX, ha dejado de ocupar esa posición, no solo en Gran Bretaña sino en todo el resto del mundo capitalista. Hoy en día, la unidad económica típica en el mundo capitalista no es la pequeña empresa que produce una fracción insignificante de una producción homogénea para un mercado anónimo, sino una empresa a gran escala que produce una parte significativa de la producción de una industria, o incluso de varias industrias, y puede controlar sus precios, el volumen de su producción y los tipos y montos de inversiones. En otras palabras, la unidad económica típica tiene los atributos que alguna vez se pensó que solo poseían los monopolios. (Baran y Sweezy 1968, 5-6)

Baran y Sweezy concluyen: “Toda la motivación de la reducción de costos es aumentar las ganancias, y la estructura monopolística de los mercados permite a las corporaciones apropiarse de la parte del león de los frutos del aumento de la productividad directamente en forma de mayores ganancias. Esto significa que bajo el capitalismo monopolista, la disminución de los costos implica un aumento continuo de los márgenes de ganancia. Y la ampliación continua de los márgenes de beneficio, a su vez, implica beneficios agregados que aumentan no sólo en forma absoluta, sino como parte del producto nacional. Si equiparamos provisionalmente las ganancias agregadas con el excedente económico de la sociedad, podemos formular como una ley del capitalismo monopolista que el excedente tiende a aumentar tanto absoluta como relativamente a medida que se desarrolla el sistema”. (Baran y Sweezy 1968, 71–72)

Por lo tanto, al sustituir la ley del excedente creciente por la ley de la ganancia decreciente, no estamos rechazando ni revisando un teorema de la economía política consagrado por el tiempo: simplemente estamos tomando en cuenta el hecho indudable de que la estructura de la economía capitalista ha sufrido un cambio fundamental. cambio (énfasis mío) desde que se formuló ese teorema. Lo más esencial del cambio estructural del capitalismo competitivo al monopolista encuentra su expresión teórica en esta sustitución. (Baran y Sweezy 1968, 72)

Pero, ¿significa la creciente centralización y concentración del capital que ha habido un «cambio fundamental» en la naturaleza del capitalismo de una batalla competitiva por la participación en las ganancias a una de poder monopolístico y de la producción de valor y la distribución de ganancias a un margen de monopolio sobre los costos?

Anwar Shaikh cree que no. «Si crees que el sistema se basa en el monopolio, que se ha convertido en una olla sagrada de la economía marxista, entonces se trata del poder del estado y del poder del capital contra el trabajo». Pero “Desde mi punto de vista, nada, ni siquiera los propios capitalistas, tiene ese tipo de poder, porque las reglas impuestas al trabajo y al capital provienen de la creación de ganancias y la competencia de capitales, que Marx vincula específicamente entre sí. Un estado puede intervenir para redistribuir los ingresos y oponerse tanto al capital como al trabajo. Empujado por las luchas de los trabajadores, también puede intervenir para construir un sistema de bienestar. Pero estas intervenciones siguen estando fundamentalmente limitadas por su impacto en la rentabilidad de las empresas.«

Shaikh sostiene que la escuela del capital monopolista basa su visión de ‘cambio fundamental’ en una falsa realidad que habría existido a mediados del siglo XIX, cuando Marx escribió El Capital, que el capitalismo funcionó en ‘perfectos mercados competitivos’, que ahora ya no existen y que se han reemplazado por monopolios respaldados por el estado. Pero este nunca fue el caso. Como dice Shaikh: «la economía capitalista no debe verse como una economía de mercado ‘perfecta’ con ‘imperfecciones’ que la acompañan, sino como capitales individuales en competencia para obtener ganancias y participación de mercado. El monopolio no debe contraponerse a la competencia, como hacen los economistas neoclásicos, ortodoxos e incluso algunos marxistas. La competencia real es una lucha por reducir los costos por unidad de producción con el fin de obtener más ganancias y participación de mercado. En el mundo real, hay capitales con diversos grados de poder monopolista que compiten y cambian continuamente a medida que se pierde el poder monopolista con nuevos participantes en el mercado y nueva tecnología que reduce los costos. La competencia real es una lucha interminable por el poder del monopolio (participación de mercado dominante) que nunca tiene éxito total o eternamente: “cada capital individual opera bajo este imperativo… esta es la competencia real, antagonista por naturaleza y turbulento en funcionamiento. Es tan diferente de la llamada competencia perfecta como la guerra lo es del ballet”. De modo que el capitalismo puede haber cambiado de lugar; pero sigue siendo el mismo leopardo.

Como señala Thier, “el capitalismo aún mantiene su dinamismo a través de la lucha constante por posicionarse en el mercado por parte de grandes y pequeñas empresas. En algunos casos, una empresa más nueva, no tan arraigada en métodos anticuados, podría salir adelante. Así, hace una docena de años, Bill Ford (de ese ‘negocio familiar’, Ford Motor Company) podía decir de la nueva compañía automotriz, Tesla, que tenía pocas posibilidades de mantenerse con vida. Como explicó el Financial Times, Ford asumió que «la complejidad de la cadena de suministro global y los requisitos de regulación internacional hacían casi imposible lanzar un nuevo fabricante de automóviles importante desde cero».

Una década más tarde, los «tres grandes» fabricantes de automóviles estadounidenses están atrapados en mercados con exceso de oferta y tecnologías antiguas. Aún no se ha determinado qué tipo de éxito a largo plazo tendrá Tesla, pero sin duda, la industria automotriz establecida está nerviosa. Existen otras empresas «disruptivas» en todos los campos, desde Uber y Airbnb, hasta agencias de atención domiciliaria y tiendas de muebles basadas en Internet que desafían el dominio de las empresas tradicionales de ladrillo y cemento. Si este no fuera el caso, veríamos la economía cada vez más dominada por cada vez menos empresas, hasta que un día nos encontramos con una sola McGoogleAzon Corporation que se encargaba de todo, desde nuestros lavavajillas hasta nuestros desplazamientos matutinos. En cambio, la competencia continúa, pero en un contexto de actores económicos cada vez mayores, que hacen que los cambios, las rivalidades y las quiebras sean aún más volátiles».

Lenin se supone que es uno de los grandes defensores de la idea de que el capitalismo se había convertido en el ‘capitalismo monopolista de Estado’, regularmente citado por los líderes de Rusia estalinista como el modelo del siglo XX para el capitalismo. Pero Lenin en realidad tenía una visión más precisa: “Al mismo tiempo, el monopolio, que ha surgido de la libre competencia, no suprime esta última, sino que existe sobre ella y junto a ella, y por lo tanto da lugar a una serie de situaciones muy agudas, intensos antagonismos, fricciones y conflictos».

Y cuando miramos la evidencia empírica, la apariencia superficial del ‘poder monopolista’ parece menos convincente. Los economistas de la corriente principal, Jan De Loecker y Jan Eeckhout argumentan que el margen de precio sobre el costo marginal cobrado por las empresas públicas estadounidenses ha aumentado constantemente desde 1960 y, en particular, después de 1980. El documento sugiere que la disminución de la participación del trabajo y del capital así como la disminución de los salarios de los trabajadores poco calificados y otras tendencias económicas, se han visto favorecidas por un aumento significativo en los márgenes de ganancia y el poder de mercado; en otras palabras, el aumento del capital monopolista en forma de empresas «superestrellas» como Apple, Amazon, Google, etc. que ahora dominan las ventas, los beneficios y la producción y donde la utilización de la mano de obra es baja en comparación con otras empresas e industrias. Estos monopolios no invertirán porque no necesitan competir, por lo que el crecimiento de la productividad se ralentiza.

Sin embargo, hay dos cosas en contra de este argumento del «poder de mercado», al menos como la única o principal explicación del aumento de la participación en los beneficios y del beneficio por unidad de producción. Primero, como encuentran De Loecker y Eeckhout, en toda la economía, son principalmente las empresas más pequeñas las que tienen los márgenes más altos, lo que difícilmente es un indicador de poder monopolístico. Y como señala Shaikh, los márgenes crecientes pueden no deberse al poder de monopolio, sino simplemente a las mayores ganancias derivadas de los ahorros de costos de las grandes empresas. De hecho, cuando el factor de concentración se aísla en los datos, “en el vasto cuerpo de literatura generado por la investigación de tales afirmaciones, la diferencia entre las tasas de rendimiento contables es demasiado pequeña para justificar las afirmaciones de poder monopolístico” (Shaikh).

Además, aunque las multinacionales estadounidenses han ganado una mayor participación de mercado en los últimos 40 años, eso no ha significado una reducción en su participación en el gasto de capital, contrariamente a las conclusiones «estancacionistas» de la escuela monopolista. Las empresas matrices multinacionales de EE.UU. emplearon al 24 por ciento de la fuerza laboral del sector privado de EE.UU. en 1982 y al 22 por ciento en 2017. Su participación en la inversión se mantuvo en alrededor del 30-35% en todo momento.

Y todavía hacen la mayor parte del gasto en I + D.

De todos modos, existen muy pocos monopolios reales. Lo que ha generado la concentración y centralización del capital son oligopolios, no monopolios, en diferentes sectores de la economía capitalista, y eso marca una gran diferencia. De hecho, los monopolios a menudo se han convertido en oligopolios. En 1911, el Congreso de los Estados Unidos dividió a Standard Oil en 34 empresas. En 1984, AT&T era el principal proveedor de telecomunicaciones «monopolista» y se dividió en siete empresas regionales.

Por su propia naturaleza, el capitalismo, basado en «muchos capitales» en competencia, no puede tolerar ningún monopolio «eterno», una plusvalía «permanente» deducida de la suma total de beneficios que se divide entre la clase capitalista en su conjunto. La batalla interminable para aumentar las ganancias y la participación del mercado significa que los monopolios están continuamente bajo la amenaza de nuevos rivales, nuevas tecnologías y competidores internacionales. Las ganancias no son el resultado del grado de monopolio o búsqueda de rentas, como sostienen las teorías neoclásicas y keynesianas / Kalecki, sino el resultado de la explotación del trabajo. La ley de rentabilidad de Marx sigue siendo fundamental para una economía capitalista.

Justo antes de que la pandemia de COVID-19 golpeara la economía mundial, las principales economías capitalistas ya se dirigían hacia una nueva recesión, la primera desde la Gran Recesión de 2008-2009. La rentabilidad del capital estuvo cerca de mínimos históricos; hasta el 20% de las empresas estadounidenses y europeas solo obtenían los beneficios suficientes para cubrir los intereses de su deuda, y no tenían nada que gastar para nuevas inversiones. Las tasas de crecimiento del PIB real habían caído a sus tasas más bajas desde 2009 y la inversión empresarial se estaba estancanda. Se avecinaba una recesión mundial; y tenía poco que ver con el «poder de mercado» de los FAANG absorbiendo todas las ganancias; mucho más que ver con la incapacidad del capital para explotar la mano de obra lo suficiente como para evitar que caiga la rentabilidad en todos los sectores.

La historia del capitalismo es una donde la concentración y centralización del capital aumenta, pero la competencia continúa provocando el movimiento de plusvalía entre capitales (dentro de una economía nacional y globalmente). La sustitución de productos antiguos por nuevos productos reducirá o eliminará a la larga la ventaja del monopolio. El mundo monopólico de GE y los fabricantes de motores en el período de la posguerra no duró una vez que la nueva tecnología generó nuevos sectores para la acumulación de capital. Los gigantes del petróleo también están ahora amenazados por las nuevas tecnologías. El mundo de Apple no durará para siempre.

Por Michael Roberts

Publicada originalmente el 11 de julio de 2021 en thenextrecession.wordpress.com