Chile entre el plebiscito del 25 de octubre y la elección de convencionales constituyentes del 11 de abril

El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y las reformas constitucionales

aprobadas a partir de diciembre de ese año, apuntan a impedir la

expresión libre y soberana del poder constituyente originario. Para

ello se estableció que el organismo que discutirá el proyecto de nueva

Constitución (Convención Constitucional) deberá aprobar cualquier

moción mediante un quorum superior a los dos tercios, además de

prohibirle la discusión de determinados temas (como los tratados

internacionales firmados por Chile). Como si esto no bastara para

impedir cambios fundamentales, la casta política parlamentaria fijó

normas para la elección de delegados y delegadas constituyentes que

favorecen a los partidos legales, dejando en mal pie a los

independientes para competir por escaños en la Convención

Constitucional y “otorgó” escaños reservados para representantes de

los pueblos originarios, descontando dichas plazas a las inicialmente

fijadas para toda la ciudadanía (exceptuando de dicha rebaja,

evidentemente, a las comunas más ricas del país).

Es preciso insistir en el carácter que tendrá -de no mediar cambios de

gran magnitud- la Convención Constitucional. Aunque no pocos

“progresistas” han proclamado con alborozo que esta es el equivalente

a una Asamblea Constituyente puesto que estará compuesta íntegramente

por personas elegidas por la ciudadanía, ello no es efectivo. La

Convención Constitucional no es el equivalente a una Asamblea

Constituyente, no por una cuestión de nombre (aunque este también es

importante) sino de contenido, porque el organismo ideado por los

partidos del Acuerdo 15 de noviembre viene preformateado, con la

“cancha rayada” y bien rayada.

En primer lugar, mediante el mencionado quorum de dos tercios

imposible de superar en los temas verdaderamente relevantes. Para

entenderlo, basta recordar la votación que se produjo en el Senado,

hace un año, para definir el agua como bien de uso público. Hubo 24

votos a favor y 12 en contra. Como el quorum requerido era supra

mayoritario, a pesar de que los partidarios de la reforma duplicaban a

los de la mantención del status quo, se rechazó la moción. En la

Convención Constitucional ocurrirá exactamente lo mismo pues seguimos

prisioneros de la lógica binominal, porque le bastará al sector más

conservador de la política chilena tan solo un tercio de los delegados

para impedir cualquier transformación radical. De mantenerse el quorum

de los dos tercios más un voto para aprobar y un tercio para bloquear,

la nueva Constitución no será sino la legitimación del modelo actual.

No se podrá obtener ningún cambio- a menos que los sectores más

conservadores lo autoricen- como ha ocurrido durante estos 30

años.

Esta trampa fue colocada para legitimar el mismo modelo de economía y

de sociedad contra el cual se han levantado los pueblos de Chile. Con

paridad de género, cupos reservados para pueblos originarios y cierta

participación de independientes, perfectamente se puede legitimar el

actual modelo, pues no todas las mujeres, los indígenas e

independientes que sean electos para la Convención Constitucional

serán necesariamente progresistas consecuentes. Conviene tener

presente la conformación del Parlamento actual para prever como

escenario más posible una salida conservadora si no cambian las

condiciones descritas.

A mayor abundamiento, precisemos que la elección de los delegados

constituyentes será por listas, donde opera el “chorreo” de votos.

Suponiendo que haya candidaturas que emerjan desde cabildos o

asambleas territoriales, luego de juntar firmas (obligación que los

partidos políticos no tienen que cumplir), tendrán que superar a

aquellas listas rivales que sean sus más cercanas competidoras, a

todos los candidatos y candidatas de la lista rival que suman sus

votos y “chorrean” entre ellos. Recordemos que hay diputados y

diputadas que fueron electos con el dos por ciento de los votos (o

menos) porque fueron arrastrados por integrantes de lista más

potentes. Así está programada la elección de constituyentes del 11 de

abril de 2021. Todo lo anterior sin considerar las dificultades para

la inscripción de candidaturas independientes colocadas por el

Servicio Electoral (Servel), la fragmentación existente en el seno de

los movimientos sociales y las pulsiones de figuración y poder de

líderes y lideresas de reciente fervor constituyente, escasamente

conocidos más allá de su “nicho” de origen (el barrio o una acotada

reivindicación gremial o sectorial), que expresan su “empoderamiento”

político de marcado hedonismo e individualismo neoliberal mediante una

defensa a ultranza de sus “identidades” e intereses de “capilla”,

negándose a la articulación con movimientos y sectores que deberían

ser aliados. De allí entonces, la proliferación de una cantidad

inimaginable de candidaturas “progresistas” independientes que, más

que amenazar a los partidarios del status quo, no hacen sino debilitar

las posibilidades de representación de las fuerzas transformadoras

(*).

Al momento de borronear estas líneas (mediados de enero de 2021)

podemos afirmar que, a pesar de lo anterior, no todo está perdido.

El factor fundamental para lograr romper con esta camisa de fuerza que

nos han tratado de imponer con el “Acuerdo por la Paz social y la

nueva Constitución” y con las reformas constitucionales que le

sucedieron, es la movilización social. Esta se puede romper solo si se

repite una movilización ciudadana como la que tuvimos en octubre y en

la primera quincena de noviembre de 2019. Con millones de personas

movilizadas y una adecuada estrategia podemos destruir esta jaula de

hierro.

En lo inmediato, habría que intentar elegir una buena cantidad de

delegados y delegadas constituyentes independientes, probados a lo

largo de años de lucha, verdaderamente representativos de los

movimientos sociales, más algunos intelectuales orgánicos que hayan

acompañado a estos movimientos, ya sea en listas independientes o

utilizando cupos en listas de partidos críticos del Acuerdo del 15 de

noviembre de 2019. El siguiente objetivo es lograr un tercio de

bloqueo. Así como los sectores más conservadores pueden

hacerlo con un tercio, las fuerzas transformadoras también, pero no

nos basta bloquear porque esto significa quedar en una situación

similar a la que nos encontramos. Aspirar a más significa alcanzar el

cincuenta por ciento más uno de los delegados y delegadas

constituyentes. Con el apoyo de una gran movilización social estos

delegados podrían declarar a la Convención Constitucional libre y

soberana, transformándola en una verdadera Asamblea Constituyente que

fije sus propias normas. Este acto de coraje y decisión política

permitiría incluso la mantención del quorum de los dos tercios,

restando argumentos al Partido del Orden, a condición de introducir el

mecanismo del plebiscito intermedio para dirimir todos aquellos puntos

(los temas más importantes y controvertidos de la nueva Constitución)

en que en el seno del organismo constituyente no se pueda superar el

mencionado quorum. De esta manera sería la ciudadanía quien zanje el

impasse por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos

(50% más 1). Este mecanismo permitiría que, en todo momento del

proceso constituyente, la ciudadanía sea el titular efectivo de la

soberanía y que esta no le sea birlada como lo ha sido durante toda la

historia de Chile.

Si no se dan estas y otras condiciones que aún no es posible precisar,

el proceso constituyente culminará en una nueva frustración de las

esperanzas populares, acrecentando las posibilidades de nuevos

“estallidos” de impredecibles consecuencias.

Por Sergio Grez Toso

Santiago, 18 de enero de 2021.

(*) El paradigma de esta fragmentación e individuación del campo de

los independientes progresistas es el distrito 10 (Santiago,

Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja) donde se

inscribieron más de 180 personas para reunir apoyos a sus

candidaturas, siendo la mayoría de sus nombres absolutamente

desconocidos fuera de círculos muy acotados, sin trayectorias

comprobables en las luchas sociales y políticas populares o en la

producción de pensamiento crítico. Nuestra visión crítica de este

fenómeno no implica negar el meritorio esfuerzo desplegado en

numerosos puntos del país por ciertas listas de independientes que son

la expresión de un genuino deseo de cambio estructural proveniente de

las bases populares.

Publicada el 19 de enero de 2021 en Agencia de Noticias Medio a Medio.