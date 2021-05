Se habla mucho, algunos sensatos y otros menos, de que el Partido Laborista ha perdido contacto con la clase trabajadora. Khalid Mahmood, por ejemplo, se queja de que al partido «le está yendo mejor entre los liberales urbanos ricos y los jóvenes graduados universitarios que entre la parte más importante de su coalición electoral tradicional, la clase trabajadora».

Por supuesto, puede usar palabras para significar lo que quiera, pero para aquellos de nosotros en la tradición marxista, tal queja no tiene sentido debido a cómo definimos “clase trabajadora”.

Para nosotros, ser de la clase trabajadora no se trata de su estilo de vida o antecedentes, sino de las relaciones económicas. Si no posee medios de producción (significativos) y debe vender su fuerza de trabajo, es clase trabajadora. Según esta definición, los jóvenes graduados y las personas que beben cafés elegantes en That London son tan populares como un trabajador manual mayor en Hartlepool. Los gays son tan de clase trabajadora como los racistas.

La clase tampoco es simplemente una cuestión de ingresos. Un empleado con un salario alto es de clase trabajadora, mientras que un trabajador autónomo con ingresos más bajos no lo es: es un pequeño burgués en palabras de Marx.

Ser trabajador es importante en el capitalismo porque es una fuente alienación y de falta de libertad. La falta de libertad podría ser simplemente (!) una cuestión de tener que dedicar tiempo a hacer algo que preferirías no hacer, o podría significar sufrir tiranía y degradación. La alienación proviene del hecho de que nuestro trabajo no es una forma de darnos cuenta de nuestra naturaleza, sino que nos es ajena.

En ambos aspectos, los trabajos para graduados pueden ser tan malos como el trabajo manual. Una característica de los últimos años ha sido que los trabajos profesionales han visto más horas onerosas, menos autonomía y más precariedad, que es una de las razones por las que estos trabajadores tienen menos probabilidades de votar por los conservadores. Y los trabajos de mierda se experimentan como inútiles y alienantes, mientras que algunos trabajos manuales pueden ser un motivo de orgullo.

Y en ambos aspectos, realmente no podemos hablar de los jubilados como clase trabajadora. Si no necesitan trabajar (y un número cada vez mayor de mayores de 65 años lo ha hecho en los últimos años) están libres de la alienación y d la falta de libertad, que es la difícil situación de la clase trabajadora.

Por supuesto, los miembros de la clase trabajadora difieren en su poder de negociación individual y muchos pueden usar este poder para reclamar una parte de las ganancias. Esto no altera el hecho de que son de la clase trabajadora: su parte del pastel está condicionada a que vendan su fuerza de trabajo(*).

Desde esta perspectiva, la clase trabajadora comprende mucho más que las personas mayores, blancas y menos educadas. Los migrantes, las minorías étnicas y las personas LGBTQIA también son de clase trabajadora. Lo que importa es si hay que vender la propia fuerza de trabajo. Este simple hecho une a personas con experiencias y puntos de vista muy diferentes.

Allí la clase trabajadora nunca ha sido una masa homogénea. La antigua Cláusula IV de Labour, escrita en 1917 por los fabianos Sidney y Beatrice Webb, hablaba de “trabajadores a mano o con el cerebro” precisamente porque veía una similitud entre el trabajo manual y no manual. Así era, así como hoy la clase obrera puede estar en la economía material o inmaterial.

Por supuesto, los marxistas siempre han sabido que la clase en este sentido objetivo difiere de cómo se siente la gente. Como dijo Erik Olin Wright, «nunca ha sido cierto que la clase, por sí sola, explique la conciencia». A menudo se necesita redundancia o un mal jefe para que las personas aprendan en qué clase están. Ash Sarkar tiene razón:

La forma en que la gente percibe a su propia clase tiene poco que ver con la base económica. Como dijo una vez el frecuentemente citado Stuart Hall, «la política no refleja mayorías, las construye».

Podría objetar que, según esta definición, casi todo el mundo es de clase trabajadora.

Esto no es del todo cierto: no soy como puedo permitirme vivir de mi capital y estoy trabajando solo para mantener la opcionalidad. Sin embargo, en la medida en que lo es, es una característica, no un error.

Por un lado, reivindica la predicción de Marx de que la clase trabajadora crecería:

Los estratos más bajos de la clase media —pequeños comerciantes, tenderos y comerciantes jubilados en general, artesanos y campesinos— se van hundiendo gradualmente en el proletariado … Así, el proletariado es reclutado entre todas las clases de la población.

Y por otro lado, el hecho de que tanta gente sea de clase trabajadora significa que la política de clase puede ser una fuente de unidad y solidaridad. Como ha escrito Janan Ganesh, que no es marxista , la división de clases:

se siente menos tenso que las brechas sobre raza, género y sexualidad que conforman lo que sabemos, a falta de un eufemismo mejor, como política de identidad. Es una cuestión de números. Una campaña cruda contra el uno por ciento pondría, al menos en teoría, a todos los demás estadounidenses del mismo lado.

Lo que nos lleva al grano. Hay poderosas razones por las que la derecha y sus colaboradores quieren negar esta perspectiva de clase. Quieren distraernos del hecho de que la economía y la sociedad están estructuradas en torno a la propiedad y que lo que posees determina el poder que tienes. También quieren dividir y gobernar. Cuantas más personas se dividan entre pueblos y ciudades, graduados y no graduados, egresados ​​y restantes, blancos y negros, trans y cis, y así sucesivamente, es menos probable que se den cuenta de cuánto tienen en común.

Por supuesto, la política burguesa siempre ha utilizado estos trucos, y una forma de hacerlo ha sido pretender que la clase es solo otro estilo de vida en lugar de una manifestación de la estructura económica. Lo notable es que estos trucos tienen tanto éxito hoy como siempre.

(*) Un tipo más incómodo para los marxistas es lo que Wright (cuyo trabajo recomiendo) llamó «ubicaciones de clases contradictorias (pdf)«. Los jefes y los banqueros de inversión, por ejemplo, son de clase trabajadora en el sentido de que venden su trabajo, pero son capitalistas en el sentido de que obtienen una parte de las ganancias del trabajo de otros y, por lo tanto, son explotadores. Sin embargo, no estoy seguro de cómo esto invalida el esquema marxista: una taxonomía puede ser útil incluso si algunas personas son miembros de más de un conjunto.

Por Chris Dillow

Publicado originalmente el 11 de mayo de 2021 en Stumbling and Mumbling.