Columna de Ernesto San Martín: Un ejemplo de noticia falsa en Diario La Tercera

Criteria acaba de publicar su encuesta Escenario de Cara al Plebiscito de Salida Julio 2022. Se encuestaron 1.512 personas, hombres y mujeres de 18 años o más, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes en todo el país. Lo que debe llamar la atención de forma inmediata es cómo Criteria conoce el nivel socioeconómico de cada potencial encuestado. La respuesta es que se trata de un panel online, en la que cada participante de autoadministra la encuesta. Cabe suponer entonces que en este panel online se recoge información relacionada al sexo del potencial encuestado, su nivel socioeconómico y la región donde vive. De hecho, Criteria transparentemente declara que “los paneles de acceso online son comunidades formadas por personas predispuestas a participar en estudios de mercado y opinión. Esta encuesta Criteria está hecha sobre un panel cerrado que cumple con las especificaciones y características técnicas necesarias para este estudio” (nosotros subrayamos), aunque no se detallan estas especificaciones y características técnicas. Finalmente, Criteria declara que la técnica del muestreo es un “muestreo aleatorio dentro del panel y estratificado por cuotas”. Esto motiva dos preguntas: ¿las 1.512 personas que participaron en la encuesta fueron las únicas seleccionadas? ¿Cuántas personas componen el panel sobre el cual se seleccionaron las 1.512 personas? Estamos ante una encuesta que, si bien toma ciertos cuidados a la hora de explicitar la metodología de recolección de datos, no proporciona información para poder explicitar la confiabilidad de sus resultados. Pero esto interesa solo si dichos resultados quieren ser extrapolados a toda la población. El reporte de Criteria insiste en cada página que los porcentajes exhibidos se basan en la muestra total o alguna sub-muestra, como por ejemplo los que declaran estar bastante o muy bien informados. Pero su conclusión final no respeta estos resguardos. Así, por ejemplo, en una de sus conclusiones finales afirman que “pese a que se ha ido acortando la brecha entre el apruebo y el rechazo, entre el total de la población encuestada, aún hay una mayoría por el rechazo” (los subrayados son nuestros). Si con total de la población encuestada se refieren a los diferentes grupos de personas que cada cierto tiempo participan de Encuesta Criteria, entonces esto es incorrecto, salvo que se hayan encuestado las mismas personas. Hay que ser enfáticos: solo es posible hablar de tendencia en términos rigurosos sobre la base de mismos encuestados a lo largo de las semanas.

Las notas anteriores sirvan para que los y las ciudadanas lean con atención una encuesta, en particular la de Criteria. Ayer, domingo 31 de julio, el diario La Tercera publica una encuesta “realizada por Criteria” para dicho medio de comunicación, la que reporta las percepciones políticas de 1.512 personas. Asumimos que se trata de las mismas 1.512 personas de la encuesta Escenario de Cara al Plebiscito de Salida Julio 2022; y si no fuese el caso, al menos asumimos que el sustento metodológico que hemos resumido anteriormente, es el mismo que está a la base de esta publicación de La Tercera. Entonces estamos frente a un hecho:

240 personas (el 15.9% de los encuestados) aprueba para que nos quedemos con la Nueva Constitución. 162 personas (el 10.7% de los encuestados) rechaza para seguir con la Constitución actual sin cambios. 505 personas (el 33.4% de los encuestados) aprueba para mejorar la Nueva Constitución. 603 personas (el 39.9% de los encuestados) rechaza para reformar la constitución actual.

¿Cómo es posible transformar estos hechos en una noticia falsa, una mentira? Como muy bien lo ha explicado Hannah Arendt tanto en su Verdad y Política, una mentira surge de negar un hecho. El hecho es que solo 1.512 personas han proporcionado sus percepciones políticas en relación al plebiscito del próximo 4 de septiembre próximo. ¿Cómo niega este hecho La Tercera? Por medio de una bajada como la siguiente:

Pese a que la papeleta del 4 de septiembre tendrá sólo dos opciones: Apruebo y Rechazo, el 73,4% de los chilenos se identifica con posiciones intermedias, como aprobar para mejorar o rechazar para reformar (los subrayados son nuestros)[1].

1.108 personas (que corresponde al 73.4% de los encuestados por Criteria) no representa las opiniones de los chilenos. Es más, en el cuerpo del reportaje, La Tercera afirma que Criteria midió “las percepciones de los ciudadanos de cara a esta histórica votación”, lo que es una afirmación ambigua: un reportaje responsable debería decir que se midieron “las percepciones de 1.512 ciudadanos inscritos en un panel online que recluta personas que quieren participar de encuestas de opinión y de mercado”. Las y los chilenos que han tenido que leer esta noticia falsa bien pueden decir que no somos de aquellos que queremos responder ese tipo de encuestas –al menos quien escribe esto lo piensa así. El reportaje de La Tercera insiste en transformar este hecho en una noticia falsa:

Porque sólo un 15,9% de los chilenos se identifica con la idea de “aprobar a secas”, y no creen necesario realizar modificaciones a la Constitución propuesta por la Asamblea Constituyente. Mientras que en el extremo contrario, el de aquellos que están por rechazar para seguir con la actual Constitución sin ningún cambio, son apenas el 10,7%.

Siguiendo a la politóloga Hannah Arendt, en una sociedad debe haber tres instituciones ecuánimes, esto es, que sean capaces de exhibir la verdad, en particular las de hecho, desde cada perspectiva. Una de estas instituciones es la prensa: es solo de esta manera que la prensa puede orientar en el sentido de mostrarnos la diversidad del mundo público en el que vivimos. Ayer, domingo 3 de julio de 2022, el diario La Tercera mostró flagrantemente que no es prensa, sino simplemente un medio que transmite noticias falsas motivado (¡debe haber una motivación!) por intereses ideológicos que, en el espacio público, son legítimos. Para que otros intereses no pierdan su fuerza de opinión, es importante que sepan que La Tercera publica noticias falsas: saber esto ayudará a fortalecer el debate democrático, permitiendo además obtener criterios para identificar instituciones ecuánimes en nuestro país.

Ernesto San Martín

Director del Núcleo Milenio MOVI

Director del Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social LIES UC

[1] Link de publicación de La Tercera. Accesado el domingo 31 de julio de 2022.

Te puede interesar: