Congo: La etapa más alta del capitalismo

Quienes me han estado siguiendo saben que no hago “advertencias de activación” ni “advertencias de contenido”. Pero aquí debe hacerse una excepción.

Los relatos en primera persona transcritos en la primera sección son extremadamente violentos e inquietantes. Pero es importante dar a conocer estos horrores que provocan pesadillas, porque rara vez aparecen en las últimas páginas de los medios de comunicación occidentales, y para poner de relieve las razones concretas y la urgencia absoluta de la lucha antiimperialista.

Tenga cuidado (Pero este artículo termina con una nota positiva).

Selvas tropicales del Congo

Realidad

Hace unos pocos años, a una cena en mi casa en Berlín asistió alguien que había trabajado como camarógrafo para la ONU. Había llegado unas horas antes, después de haber estado destinado en varias partes de África oriental y central durante los ocho años anteriores: principalmente Uganda, Ruanda y, durante los últimos cuatro años, en el Congo.

Tres horas antes de subir al avión, una iglesia cerca de donde se hospedaba, donde se escondían 400 niños y unos 100 adultos refugiados, fue descubierta por soldados de facciones rivales, y los más de 500 fueron despedazados con machetes y luego arrojados al río.

“Este fue un hecho normal y regular, un día más en esa parte del país”, dijo.

Niños soldados congoleños

Los niños soldados suelen tener entre siete y 17 años y actúan en grupos de seis a 12, siendo el líder el mayor. El trabajo de los soldados más jóvenes es cortar, recoger y llevar las manos y los pies desmembrados de los enemigos muertos en cestas. Regresan a la base por la noche y muestran las partes del cuerpo a los comandantes como prueba de cuántos fueron capaces de matar, de lo bien que lo hicieron ese día, con la esperanza de obtener más comida, más drogas y tal vez incluso un ascenso.

La droga de elección de estos jóvenes soldados es la heroína, a veces cocaína, ‘cortada’ con pólvora y diluida con agua. El método común de ingesta es empapar un trozo de algodón con la mezcla e insertarlo en una hendidura cortada en una mejilla de la cara, sellada con un vendaje; de ​​esta manera, el fármaco ingresa lenta y constantemente al torrente sanguíneo y dura todo el día, durante el desempeño de sus funciones.

Al camarógrafo se le encargaba regularmente la documentación de las secuelas de las batallas, escenas como campos con cientos de cuerpos pudriéndose al sol. Habló de encuentros con niños soldados, de que le apuntaron el cañón de una ametralladora en la cara y de los ojos fríos, vacíos y sin emociones de un niño de 10 años mirándolo fijamente.

Una de las formas habituales de infundir terror puro en los enemigos es mediante la violencia sexual. No solo la habitual violación en grupo de mujeres y hombres, sino de hacerlo con cuchillos y disparar a los genitales con armas de fuego. Las víctimas están tan humilladas que por lo general no buscan atención médica -no es que los hospitales estén fácilmente disponibles en muchas regiones-, y sufren atroces muertes. Algunos han logrado sobrevivir de alguna manera durante años, un destino quizás no mejor que la muerte, teniendo que orinar y defecar a través de heridas que no cicatrizan adecuadamente debido a la abrasión y las infecciones diarias.

Refugiados congoleños

Según la estimación más conservadora, sólo en lo que se conoce como la “Segunda Guerra del Congo “, entre 1998 y 2006; 5,4 millones de personas han muerto por la guerra y por causas relacionadas con la guerra. La ONU ha llamado a estos conflictos la “peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial”; pero casi nadie afuera parece preocuparse, y el mundo mira hacia otro lado.

Por lo bajo, decenas de millones de refugiados se han trasladado de un campo a otro, a menudo varias veces al año, durante las últimas décadas. Los afortunados tienen una sola olla que llevan encima de la cabeza. En cada campamento, se les entrega un trozo de plástico y algo de madera / ramas, con las que construyen una pequeña carpa / refugio, después de limpiar el suelo de rocas.

“Al enterarse de estas realidades, los ciudadanos del primer mundo que se enteran de la situación, a menudo preguntan: ‘¿Qué puedo hacer para ayudar’?”; continuó el camarógrafo, “La única respuesta posible es: ‘No mucho’”. Los diversos tipos de asistencia cosmética a los que se ofrecen voluntarios europeos y estadounidenses no pueden ser ni mucho menos significativos frente a este tipo de sufrimiento masivo y extenso. La triste realidad es que aquellos que quieren ayudar profundamente, personas con corazones de oro que se dedican al socorro, que se ofrecen como voluntarios en los hospitales y programas de alimentos, casi siempre, en poco tiempo, ven sus propias vidas desmoronarse.

100 muertes africanas = 10 muertes en Oriente Medio = 1 muerte europea / estadounidense para los medios de comunicación capitalistas globales.

Ésta es una ecuación bien conocida. Pero explicar la falta total de cobertura de los conflictos en el Congo en los medios occidentales solo por racismo sería superficial: los imperialistas tienen un interés activo en enfocar el discurso popular en la raza, con el fin de ocultar el funcionamiento interno del imperialismo.

Soldados congoleños

Hoy y durante los últimos 30 años, después de muchas guerras en la región de África central lideradas por actores estatales, el objetivo de los muchos caudillos independientes descentralizados y los ejércitos que comandan es dominar terrenos ricos en recursos naturales. Obtener el control del territorio, establecer minas y venderlas a corporaciones occidentales puede significar ganancias millonarias: todos los teléfonos celulares del mundo utilizan materias primas de esas regiones, y la mayoría de los diamantes del mundo provienen de allí.

Estos ‘señores de la guerra’ son nada menos que heroicos pioneros del neoliberalismo. Después de haber recibido las peores manos de cartas imaginables, sin miedo “se levantan de las botas”. Con la mirada puesta en el premio, impulsados ​​por una determinación imparable de triunfar, eliminando sin escrúpulos todos los obstáculos, utilizan todas las formas imaginables para salir adelante. Reír mientras se toman riesgos que harían perder la cabeza a los directores ejecutivos occidentales más atrevidos: su ambición valiente y su espíritu empresarial no conocen límites. Deberían contar sus historias en TED para inspirar a las empresas emergentes europeas.

Pero prácticamente solo africanos son juzgados por crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional: estos señores de la guerra producidos por la injusticia estructural, monstruos que emergen de circunstancias monstruosas, circunstancias diseñadas por personas en los gobiernos occidentales, que nunca serán convocados a La Haya.

El general rebelde Ntaganda Bosco camina escoltado por camaradas en su base de montaña en Kabati, 25 millas al noroeste de la capital provincial Goma, República Democrática del Congo, el 11 de enero de 2009. Ntaganda enfrenta 13 cargos de crímenes de guerra y cinco de crímenes de lesa humanidad en el ICC

Las narrativas liberales dominantes suelen terminar aquí.

Cuando unas pocas películas de Hollywood (como Blood Diamonds) o medios sensacionalistas (como la revista Vice) retratan algo de la inhumanidad que ocurre en regiones como el Congo, siempre carecen de contexto histórico / político, ocultando así el papel central del imperialismo.

La eliminación del contexto en el encuadre de tal fenómeno los convierte en “Cosas que simplemente suceden”, aparentemente sin razón.

El borrado de factores causales concretos deja a los espectadores sin explicación posible, excepto la predeterminada e implícitamente explicación racista: que tal barbarie ocurre debido a una cultura atrasada, que el “conflicto tribal” siempre ha sido parte de África, el Medio Oriente, etc., y la incapacidad general de las personas de color marrón y negro en el Sur Global para manejar sus propios asuntos.

CONTEXTO

Después de 100 años de brutal dominio colonial, la independencia no resultó en un día más brillante para la nación, sino todo lo contrario. El destino del Congo quedó sellado por lo que muchos han llamado “el asesinato más importante del siglo XX “, el crimen ocurrido en 1962 en contra del primer jefe de gobierno de la República recién formada.

Patrice Lumumba fue un socialista cuya plataforma se centró en la consigna: “Las riquezas congoleñas para el pueblo congoleño”.

Al igual que otros líderes socialistas posteriores a la independencia de las antiguas colonias, quería desarrollo económico para su país, paz, libertad, prosperidad y una vida mejor para su pueblo, eliminando primero las fuerzas extranjeras de dominación, explotación y extracción.

La República del Congo ha sido proclamada y el futuro de nuestro amado país está ahora en manos de su propio pueblo. Hermanos, comencemos juntos una nueva lucha, una lucha sublime que llevará a nuestro país a la paz, la prosperidad y la grandeza. Juntos estableceremos la justicia social y aseguraremos a cada hombre una remuneración justa por su trabajo. Mostraremos al mundo lo que el hombre negro puede hacer cuando trabaja en libertad, y haremos del Congo el orgullo de África. Nos aseguraremos de que las tierras de nuestro país natal realmente beneficien a sus hijos.

–– Patrice Lumumba, Discurso en la Ceremonia de Proclamación de la Independencia del Congo

Pero los ejércitos privados de las ricas provincias mineras se separaron inmediatamente de la nueva República y se rebelaron. La burguesía nacional, propietaria de la industria que se ha beneficiado de los arreglos coloniales, desempeñó aquí su papel reaccionario exactamente de la misma manera que en innumerables otros movimientos de liberación. Estas rebeliones que rápidamente se convirtieron en un golpe oficial fueron apoyadas por Bélgica, que cedió oficialmente el dominio colonial, pero que buscó mantener intactas sus lucrativas operaciones mineras.

El llamamiento de Lumumba en busca de ayuda a las Naciones Unidas no recibió respuesta. Su siguiente llamamiento a la Unión Soviética selló su destino. Porque a los ojos de Washington, esta era la prueba final de que él era un simpatizante comunista; y durante el apogeo de la guerra fría, Estados Unidos quiso asegurarse absolutamente de que este país tan rico y con tanto potencial no siguiera el camino de Cuba.

El intento de asesinato al que dio autorización el presidente estadounidense Eisenhower fracasó; pero poco después, Lumumba y dos de sus ministros fueron capturados por las fuerzas belgas con la ayuda del MI6 , torturados y ejecutados, apenas seis meses después de haber sido elegidos para el cargo, a la edad de 35 años.

Este evento decidió el destino del Congo y los países vecinos durante los próximos 60 años, hasta la actualidad.

Luchas de poder complejas y una serie interminable de guerras entre naciones y de guerras civiles han plagado a África Central, desarrollándose y aumentando junto con el declive económico y el deterioro total de la infraestructura, perpetuado por los gobiernos profundamente corruptos de los dictadores instalados por Washington. Estos presidentes títeres occidentales mantuvieron un subdesarrollo extremo en un país con muy pocos hospitales, muy pocas escuelas, muy pocas carreteras, mientras compraban jets privados y mansiones en Europa, y lo más importante: aseguraban el acceso continuo y barato a los recursos congoleños por parte de las corporaciones occidentales.

Lumumba, capturado por fuerzas rebeldes

La etapa más alta del capitalismo

La palabra “imperialismo” se usa a menudo en el discurso político, pero su verdadero significado a menudo se oscurece, se equivoca o se falsifica.

‘El imperialismo es un sistema de control político y económico ejercido por potencias extranjeras que suprime el desarrollo económico independiente en el país anfitrión y facilita la extracción por parte de entidades extranjeras’.

Dependiendo de la situación particular de un país anfitrión, se pueden utilizar todos o cualquiera de los siguientes métodos:

destitución de líderes elegidos democráticamente

derrocamiento de gobiernos desobedientes

desestabilización mediante el fomento de la disidencia y la financiación del extremismo

Invasión, guerras por poderes

Acusaciones de “totalitarismo”, “opresión de su propio pueblo” o “violaciones de derechos humanos” (justificación de los cuatro anteriores)

instalación de dictadores títeres que abren el país a buitres extranjeros

fomento y gestión de conflictos regionales

“reparaciones” coloniales y tributación

servidumbre por deudas a través de préstamos predatorios

“Ayuda al desarrollo” que estipula la reestructuración política de acuerdo con los intereses extranjeros

“Ayuda al desarrollo” centrada exclusivamente en industrias de extracción y ganancias extranjeras

“Ayuda de seguridad” en forma de presencia militar intensa y prolongada para, contrariamente a lo que afirman sus folletos, mantener el orden imperialista

El aspecto principal que hace al imperialismo diferente de su predecesor, el colonialismo, y lo que lo hace tan perniciosamente difícil de discernir, es su carácter a menudo indirecto. La violencia imperialista a menudo no es perpetrada por los imperialistas, sino que se manifiesta como un fenómeno que surge de la realidad económica / política creada por el imperialismo. Cuando ya no se trate de colonos extranjeros subyugando, abusando y matando africanos, sino africanos subyugando, abusando y matando africanos – la agencia de fuerzas extranjeras que inventan este estado de cosas se puede sacar con seguridad del marco narrativo.

Este divorcio del primer plano del fondo, la separación de la realidad del contexto y las conclusiones falsas resultantes, a su vez, justifican más imperialismo. Por supuesto, un estado de cosas tan desastroso requiere más intervenciones extranjeras, bajo el disfraz de “humanitarismo”.

“Dios mío, ¿has oído hablar de lo que está pasando en el Congo? ¡NO podemos quedarnos al margen y dejar que estas personas se hagan esto entre sí! ¡¡¡Tenemos que hacer algo!!!”

La violencia narrativa de mover el contexto y la causalidad fuera del marco convierte la compasión y la empatía humanas comunes en las lágrimas de cocodrilo del liberalismo dominante, que se usa para justificar más invasiones, más derrocamientos de gobiernos antiimperialistas y una mayor dominación imperialista.

Todo lo cual, por supuesto, está redactado en el lenguaje de los “programas de ayuda y asociación”. Pero la realidad no se puede negar: muchas décadas de presencia militar estadounidense en África claramente no han producido estabilidad ni paz. ¿Alguien sabe realmente lo que Africom y las docenas de bases militares estadounidenses han estado haciendo en África todos estos años?

Aún más triste es cuando los ciudadanos de países victimizados por el imperialismo son víctimas de la falsa narrativa imperialista. He escuchado a amigos somalíes suspirar y decir sobre las guerras civiles que han asolado a su país desde la década de 1970: “Somos un pueblo de sangre caliente …”. A pesar de que la realidad histórica de Somalia, como muchos de los países vecinos, ha sido pacífica e internacional centros de cultura humana, comercio y civilización durante milenios antes de la llegada de los colonos.

La razón subyacente de la pobreza, la miseria y el caos en el Congo durante el período capitalista es material: además del coltán, existen vastas reservas de cobalto, cobre, diamante, tantalio, estaño y oro. Así, el lugar probablemente más rico de la Tierra se convierte en el más pobre y más victimizado del colonialismo y el imperialismo: sumido en la pobreza perpetua, el caos y la guerra.

La economía global está íntimamente relacionada con los conflictos en el Congo, y esta realidad de miseria pandémica, a gran escala y rutinaria es diseñada, creada y mantenida por las potencias imperialistas para mantener los precios bajos para las corporaciones occidentales. Y los superbeneficios del brutal robo de continentes enteros han ido a parar a los bolsillos de muy pocos individuos en el núcleo imperial.

Innumerables líderes de la era de la independencia de otras antiguas colonias que querían devolver sus países a la gente han sido eliminados rápidamente al igual que Lumumba. Y en su lugar, Occidente ha creado dictaduras militares de derecha, donde ha sido posible, para reprimir el socialismo y la verdadera independencia: Nigeria, Irán, Corea del Sur, Haití, Guatemala, El Salvador, Chile, la lista sigue y sigue. En este momento, está sucediendo lo mismo en Yemen, donde el régimen saudí respaldado por Estados Unidos está destruyendo el país para reprimir el socialismo y la verdadera independencia. Y en otros lugares donde la invasión abierta o la intervención explícita no fue posible, se utilizan métodos más suaves para convertir las cosas en ventajas económicas para los imperialistas:

Sin contar los proyectos imperialistas de Europa, y además de los golpes abiertos y los cambios de régimen totales, los propios datos del gobierno de los EE.UU. muestran que EE.UU. interfirió en 81 elecciones extranjeras .

En palabras de Slavoj Žižek, el problema no es que los lugares afectados por la “maldición de los recursos” necesiten abrirse a la “democracia” occidental y al “libre mercado”. El problema es precisamente que así es como estos lugares encajan en el orden mundial capitalista neoliberal, como víctimas impotentes.

La razón principal de la prosperidad occidental del siglo XX, del aumento de la riqueza en Europa y los EE.UU., del aumento espectacular del nivel de vida en el mundo desarrollado, no es la racionalidad y eficiencia del capitalismo, sino la racionalidad y eficiencia del imperialismo (que posicionó a ellos para monopolizar el petróleo). El capitalismo no “crea” riqueza, la saca brutalmente de un lugar a otro, de una clase a otra, de la mayoría a unos pocos.

Y lo que hizo posible la perniciosa ilusión de paz y estabilidad en el mundo occidental (que los occidentales confundieron con ‘El mundo’) desde la Segunda Guerra Mundial -tesis nauseabundamente defendida por mentirosos sin escrúpulos como Steven Pinker-, es la mejora del nivel de vida promedio en los países imperialistas, enriquecidos gracias al imperialismo. La violencia explotadora y opresiva del imperialismo puede ser totalmente ignorada y descartada, cuando es sacada del núcleo imperial hacia la periferia, exportada a costas lejanas.

En cierto nivel, es simplemente muy difícil, o completamente imposible, para las personas que nacieron con plomería y electricidad, para las personas en el lado beneficioso del imperialismo, entender el imperialismo, qué es, qué hace, sus efectos y el experiencia vivida de los del otro extremo.

Refugiados congoleños cantando

Algunos Soukous aparecieron en mi lista de reproducción de iTunes, y el camarógrafo habló de las sonrisas que iluminaron instantáneamente los rostros congoleños cuando escuchan música, ya que inmediatamente se levantan para bailar. Para millones, la música es literalmente lo único bueno que conocen, lo único bueno en sus vidas.

El Congo, por supuesto, no solo es rico en recursos naturales, sino que también alberga etnias extremadamente numerosas, diversas y culturalmente ricas que han producido la música más avanzada, el diseño sofisticado, el arte innovador, filosofías profundas, un vasto conocimiento medicinal y una política asombrosa, así como tradiciones sociales y espirituales.

La razón más profunda de la subyugación de África fue, por supuesto, que las culturas africanas, en el momento de la colonización, al igual que todas las culturas indígenas caídas en el colonialismo, siempre han tendido a concentrar sus energías en las ciencias blandas y las tecnologías humanísticas, en lugar de la producción de acero y armamento, el dominio del imperio y la guerra.

La única forma de resolver el problema estructural es con soluciones estructurales. La única forma de poner fin a los delitos de motivación material es cambiando la realidad material. La única forma de derrotar al imperialismo es desarrollando la fuerza independiente de los países víctimas. La única forma de fortalecer las antiguas colonias bajo la bota del imperialismo es invirtiendo en sus economías, construyendo infraestructura, formando una base económica inicial en (generalmente) la manufactura, aumentando el comercio regional y luego internacional. Este es un objetivo central de la ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta‘ del Partido Comunista de China. Desde la participación de China en el continente, la manufactura ha aumentado en un 10%, y más de 200 millones han salido de la pobreza.

Cuando el campo de juego global se vuelve más uniforme, la posibilidad de dominación disminuye.

Hoy el imperialismo está en retirada, y la hegemonía imperialista, el “Dominio de Espectro Completo” de Estados Unidos, está amenazada, debido a las contradicciones internas, así como al surgimiento de potencias antiimperialistas como China, Rusia, etc. Los recientes intentos de lanzar golpes de Estado en Venezuela e Irán no han tenido éxito. Los intentos de desestabilizar China financiando el terrorismo y el separatismo en XinJiang y Hong Kong también han sido infructuosos. El imperio ya no puede hacer fácilmente todo lo que le plazca, como ha podido hacer desde la caída de la URSS, destruyendo una serie de países uno tras otro, desde Afganistán hasta Libia.

Así, los imperialistas han estado creando confusión intencionalmente sobre el imperialismo y están acusando a los antiimperialistas de imperialismo.

Es pura distorsión imperialista llamar imperialismo al control de las naciones antiimperialistas, en este caso Rusia, de los territorios circundantes, que serían utilizados por Estados Unidos para lanzar ataques contra ellos. Es pura ofuscación imperialista equiparar cosas como la inversión, la construcción de infraestructura, el comercio o la “exportación de capital financiero” con el imperialismo.

Durante estos años en los que transcurren siglos, es fundamental que veamos con claridad y comprendamos plenamente el imperialismo, sus ilusiones y sus mentiras.

En este período dinámico de transición global, cuando el viejo orden mundial imperialista se está desmoronando, cuando el socialismo está en ascenso, cuando un mundo multipolar está comenzando a emerger, necesitamos especialmente pensar de una manera más dinámica, combinando geopolítica con análisis materialista y de clase.

Hoy existe tanto la posibilidad de un gran desastre, en forma de una última guerra imperialista y otras producidas por las contradicciones del capitalismo, como una gran promesa de un futuro más pacífico, justo, cooperativo y sostenible. Como el Congo, la Tierra misma es víctima del imperialismo; y aunque no necesitamos otras razones, la ecología es otro llamado urgente para el fin de la destrucción impulsada por las ganancias.

Trabajemos todos juntos contra el imperialismo y el liberalismo dominante que lo acompaña, por un mañana mejor.

Ilustración de libros para niños

Por He Zhao

Publicado el 22 de junio de 2020 en el blog del autor.