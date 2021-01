Conocer los derechos permite constatar las carencias

“Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se aferran en la otra vida como a una justa balanza…” (Violeta Parra)

1.- Teníamos un poco de temor con “el muro”, el gran colaborador del programa La Voz de los Trabajadores, y es que no era menor el hecho que volviéramos a tomar nuestro programa radial después de 10 meses de silencio. Nos costaba incluso imaginarnos la recepción de los auditores cuando se enteraran de que iríamos al aire en forma diaria. Aunque no lo parece, es complicado parar un programa radial de una hora de duración, más aún en nuestro caso, cuando debemos conciliar muy bien el tratamiento de las informaciones educativas, uniéndolas a la noticias diarias y, además, darnos el tiempo para agregar un misceláneo educativo, teniendo además que hacer espacio a algunos temas musicales, para que no todo sea hablar. Tuvimos una media de 20 conectados durante la semana recién pasada y a los dos días ya estaban escribiéndonos, para opinar y solicitar temas de conversación y orientación.

El objetivo de nuestra radio sigue siendo el mismo y hoy con mayor convicción que antes: Posibilitar que los trabajadores y trabajadoras puedan conocer de sus derechos y educarse en ellos; de ahí pa’ delante es tarea de todos. Para nosotros, el objetivo después de la educación es la organización y tenemos muy lindas experiencias al haber ayudado a constituir varios sindicatos a lo largo de estos años.

Ya lo saben, vamos de lunes a viernes, desde las 17.00 y hasta las 18.00 horas; es “La voz de los Trabajadores“, su radio en Internet.

2.- No siempre los trabajadores tienen claro porqué es bueno tener contrato, incluso se dan casos en que los compas trabajan “por la negra” y están en las empresas con jornadas que superan las 10 horas, sin descanso semanal y con un sueldo miserable. La necesidad tiene cara de hereje dicen algunos, cuando se les llama la atención sobre esto.

El contrato es importante en primer lugar porque se establece una relación de partes que se obligan.

Es cierto que la ley es como la mona y que los patrones hacen lo que quieren, pero con un contrato está la obligación primaria de establecer las condiciones del trabajo a realizar, el sueldo a recibir y la jornada a cumplir.

Además le tienen que pagar imposiciones y con eso comienza a juntar plata para su pensión de viejo. Luchamos denodadamente contra las AFP, pero mientras estas no sean disueltas o modificadas profundamente, son las que acumulan sus dineros y es bueno que se paguen desde que comienza a trabajar.

También es importante el contrato, porque si se accidenta o lesiona, la empresa tiene la obligación de enviarlo a una mutual para que le atiendan sus lesiones y, si es necesario, le den licencia medica. Mucha atención por que toda empresa con uno o más trabajadores debe afiliarse a una mutual.

3.- Conocer los derechos permite también constatar las carencias y eso más temprano que tarde debe llevar a preguntarse al trabajador por qué sucede. ¿La solución?, organizarse, constituir sindicatos y presentar proyectos de contrato colectivo.

Nuestra fuerza la Unidad

Nuestra meta la Victoria



Por Manuel Ahumada Lillo

Secretario C.G.T. Chile

Pulso Sindical 18 enero 2021