Diez decisiones de Stalin

Por Serguéi Baranov

Joseph Vissarionovich Stalin puede presumir de ser la figura política más importante del siglo XX en el mundo. El principal mérito de Stalin es la creación práctica de una forma socialista de civilización: tanto la civilización de Rusia como, más ampliamente, de Europa del Este, el norte de Eurasia y la civilización del mundo humano en su conjunto. La creación de una nueva forma de civilización es un conjunto de actos de voluntad individual y supervoluntad colectiva que crean una sociedad de un nuevo tipo civilizatorio. A veces llamamos a esto una “elección de civilización”, pero no estamos hablando sólo de elegir entre lo que está disponible, sino de crear algo fundamentalmente nuevo. Es desde este punto de vista que conviene analizar las actividades de Stalin, destacando los actos más importantes de la creación de Rusia, en los que su voluntad juega un papel decisivo.

Rusia hoy enfrenta nuevamente la necesidad de crear una nueva forma de civilización, incluyendo el uso de la experiencia de la construcción del socialismo por parte de Stalin.

1.-¿Qué revolución defendió Stalin? El sueño de Stalin y su primera decisión (1917)

La Rusia de los siglos XIX y XX llevaba décadas avanzando hacia una revolución social. La cuestión más importante era la naturaleza de nuestra revolución. Podría haber habido diferentes opciones. Como practicante y organizador clave del movimiento bolchevique ruso «desde abajo», primero en el Cáucaso y luego en San Petersburgo, Stalin abogó por una profunda revolución social para los pueblos de Rusia, que se suponía cambiaría sus vidas en un futuro previsible. No se refería a una revolución mundial o “permanente” ni a reformas democrático-burguesas con un componente social. Éste era el sueño bolchevique ruso de Dzhugashvili-Stalin. Se trataba precisamente de la construcción real y completa del socialismo. Esto lo distinguió de otros destacados representantes de la cúpula del POSDR y de la “guardia” bolchevique y sirvió de base para una batalla mortal con ellos durante el tránsito del legado de Lenin en 1922-1927. El partido de Stalin es el partido de los constructores de la civilización socialista. El retrato psicológico de Stalin -un gobernante y un revolucionario-, a veces se describe en pocas palabras como un «optimista vengativo», es decir, una persona que cree en la realidad de la encarnación personal de los planes más irrealizables, despiadado con quienes se interponen en su camino para alcanzarlos.

Tras el regreso de V.I. Lenin a Rusia en abril de 1917, Stalin apoyó su consigna de transformar la revolución democrático-burguesa de febrero en una revolución socialista proletaria, transfiriendo “todo el poder a los soviets”. Esto es lo que preparó constantemente en la publicación del periódico Pravda, hasta el editorial «¿Qué necesitamos?», con un llamado a la Revolución de Octubre. Pero no todo sucedió de inmediato. Inicialmente, en la primavera de 1917, adoptó la posición opuesta, permitiendo la cooperación con el Gobierno Provisional. Representaba una “quinta columna” antinacional en manos de la oligarquía británica. Sin embargo, al principio a muchos les pareció que le resultaba muy difícil crear una alternativa.

El giro de 180 grados de Stalin habría sido causado por el hecho de que vio un momento de oportunidad real para lograr su sueño y crear una alternativa política real al poder burgués. Aprovechando esta oportunidad, Stalin ayudó a Lenin a revertir la situación en la que sus “Tesis de Abril” parecían algo inesperadas para muchos bolcheviques, y Kámenev y Rýkov se opusieron a él en la Conferencia del 7 de abril [1]. Abril de 1917 es la culminación de la formación del bolchevismo como movimiento mundial: Lenin pidió una desconexión total de los bolcheviques de los socialdemócratas y la creación de una Tercera Internacional Comunista, dirigida a un sistema socialista y no a un estado social, y cambiar el nombre del POSDR (b) por el de PCR (b). Los bolcheviques rusos iban a desempeñar un papel destacado en ello. Sin embargo, también había un oponente en la persona de Zinoviev. Quizás fue el papel de Stalin, que en ese momento todavía estaba a la sombra de Lenin, y la contribución de Stalin a la propaganda y la preparación política organizativa de la Revolución de Octubre de 1917, lo que resultó decisivo en términos de la implementación del plan de revolución socialista.

2.-El modelo de la URSS como un Estado-civilización de tipo socialista (1922)

Stalin se opuso firmemente a la liquidación del Estado ruso unificado: abogó por su reconstrucción con una nueva división administrativo-territorial, teniendo en cuenta las realidades de los procesos nacionalistas difíciles de revertir en la periferia, que tuvieron lugar durante la Guerra Civil. Stalin tomó la decisión de preservar una única civilización estatal rusa, sin permitir que fuera destrozada. Los bolcheviques se enfrentaron al hecho de la existencia de periferias nacionalistas que debían integrarse en el Cuarto Imperio Rojo. De hecho, Stalin se opuso al ejercicio del derecho a la autodeterminación por parte de las naciones y nacionalidades, al darse cuenta de que se trataba de una bomba bajo el Estado que tarde o temprano explotaría. El intento de Stalin de introducir un plan de autonomización, para incluir directamente a las repúblicas recién formadas (RSS de Ucrania, RSS de Bielorrusia, RSFS de Transcaucasia) con derechos de autonomía en la RSFSR sin derecho a secesión, fracasó.

Sin embargo, Stalin no habría sido Stalin si no hubiera implementado un proyecto más ambicioso: un imperio socialista, formalmente federal, pero en realidad unitario de un nuevo tipo. La URSS como sistema estatal interétnico sólo podía existir bajo el socialismo y fue creada bajo el socialismo. Tras la desaparición del Partido Comunista y de la nomenklatura como sujeto colectivo de un único Estado socialista, éste tuvo que colapsar; y colapsó en 1991. Sólo se puede argumentar en abstracto si tal decisión fue buena o mala. En las condiciones de 1922, cuando los nacionalistas estaban por todas partes sobre el terreno y los trotskistas castañeteaban los dientes cerca, no había otra solución.

3.-Estructura industrial socialista predominante (1924-1929)

El elemento clave de la forma socialista de civilización (formación socialista) que se iba a crear en la URSS era la estructura socioeconómica socialista: el modo de producción y, más ampliamente, las relaciones económicas en combinación con un nuevo orden industrial tecnológica, la estructura de las fuerzas productivas. En cuanto a la forma de propiedad, sólo podía ser de propiedad estatal, ya que las asociaciones público-privadas aún no habían funcionado y la propiedad colectiva con autogestión productiva no echó raíces y condujo al caos económico.

El modo de vida también tenía un aspecto internacional, es decir, suponía la presencia de varios grandes países socialistas. Esta comprensión, en sus características principales, correspondía a la del sistema socialista por parte de los marxistas-comunistas-bolcheviques rusos y de Stalin personalmente, como un nuevo modo de producción e intercambio; y, en general, la comprensión teórica del socialismo en el mundo. La cuestión no era sobre la posibilidad o imposibilidad de construir el socialismo en un solo país, sino sobre la posibilidad de construirlo en general. Si no se puede construir primero en un país, como Rusia, que se inclina hacia el socialismo y el comunalismo, entonces esto significa que el socialismo no se puede construir en absoluto. Era imposible posponer la construcción de una nueva estructura industrial por razones técnico-militares estratégicas: la industrialización y la victoria del socialismo resultaron ser condiciones objetivas para la supervivencia de Rusia en la guerra. La doctrina de la construcción del socialismo se convirtió en el objetivo oficial de la URSS a mediados de los años 20, concretamente después del XIV Congreso gracias a Stalin. Se trataba de la nueva base técnica industrial del socialismo. Y una rápida industrialización. También se convirtió en el tema principal de la lucha contra la oposición interna del partido, que por diversas razones no quería construir el socialismo.

Stalin también separó la parte internacional en la creación del socialismo (revoluciones en otros países) de la parte interna (industrialización socialista), convirtiéndose la segunda en independiente y fundamental.

¿Cuál fue el más importante de estos fatídicos años? “El año del gran punto de inflexión” es 1929, cuando se tomaron e implementaron decisiones sobre la industrialización acelerada, la colectivización de la agricultura y la revolución cultural. Sin embargo, estuvo precedida por dos decisiones críticas: la Decisión de la XIV Conferencia del Partido (abril de 1925) «como marco del partido, como ley del partido»: la «industrialización socialista» y la construcción del socialismo en la URSS. La decisión se tomó a pesar de los trotskistas, que defendían la revolución mundial permanente como condición necesaria para el desarrollo del socialismo en Rusia. Stalin impulsó la decisión correspondiente en diciembre de 1925 en el XIV Congreso.

La tercera decisión crítica de Stalin sobre la industrialización debe considerarse la introducción del primer Plan Quinquenal, es decir, un sistema planificado de gestión económica y el desarrollo de una nueva forma de vida. La decisión sobre el plan quinquenal se tomó en la XVI Conferencia del Partido en abril de 1929. El resultado es que en 1929-1934, durante el primer plan quinquenal, el volumen de inversiones de capital se multiplicó por diez, como resultado de lo cual se creó una poderosa industria.

El secreto del “milagro” económico de la URSS, por banal que parezca, está en las inversiones. Si no hubieran estado allí, no habría habido crecimiento del modo de vida ni de una nueva civilización, sino que sólo habría preservación del pasado. Stalin aseguró una afluencia de fondos a la economía, a pesar de que prácticamente no estaban disponibles en una forma reservada ya preparada, a diferencia de la Rusia moderna, que tiene fondos, pero, sin embargo, por alguna razón no los invierte en la nueva estructura económica. La China moderna invirtió dinero precisamente en la construcción de un nuevo sistema socialista, aunque a menudo se lo entregaron a los capitalistas, pero trabajaron para el sistema: este es el secreto del milagro chino, similar al secreto de la Rusia soviética. El correspondiente momento clave (axial) en la creación civilizatoria de la URSS surgió en 1924-1929, y se completó con éxito en 1930-1931. Lenin escribió al comienzo de la NEP sobre cinco estructuras socioeconómicas en la Rusia soviética, definiéndolas de la siguiente manera: “1) Economía Campesina Patriarcal, es decir, agricultura en gran parte de subsistencia; 2) Pequeña producción de mercancías (esto incluye a la mayoría de los campesinos que venden granos; 3) Capitalismo económico privado; 4) Capitalismo de Estado; 5) Socialismo” [2]. En el 17º Congreso de los Vencedores en 1934, Stalin informó que tres de las cinco estructuras habían sido eliminadas y que la quinta, la estructura socialista, se había vuelto indivisiblemente dominante, empujando a la periferia el sistema mercantil de pequeña escala restante.

4.-Victoria sobre la oposición interna del partido, opositores a la construcción del socialismo en Rusia (1924-1927)

Los falsificadores de la historia suelen entender la lucha de Stalin por el poder después de la muerte de Lenin en un sentido estricto como el deseo de una dictadura unipersonal. Sin embargo, Stalin luchó por el socialismo futuro, por una solución positiva a la cuestión: construirlo o no construirlo. La decisión dirigida contra los trotskistas y otros opositores (la “nueva oposición” de Zinoviev en 1924-1927, y los “bujarinistas de derecha» en 1928-1929) fue de naturaleza práctica positiva. En 1925, durante el tránsito del poder de Lenin, Stalin logró derrotar a su “familia” opositora: el equipo original de personas cercanas que se habían formado en el exilio alrededor del líder mundial de los comunistas: Zinoviev, Kamenev, Krupskaya, que en muchos sentidos se mantuvo lejos de la estrategia civilizatoria de Stalin.

El motivo principal de los oponentes de Stalin en la lucha contra él fue, quizás, la dependencia de los opositores internos del partido y sus equipos de fuentes externas de poder situadas en el plano de la oligarquía global occidental, que influyeron en el movimiento comunista mundial. Stalin luchó contra ellos no porque estuviera luchando por el poder. Luchó por la decisión sobre el socialismo, que era la verdadera plenitud histórica del poder en la URSS, y no una «parte» de él.

La decisión colectiva más importante, detrás de la cual se encontraba la habilidad de Stalin, fue la exclusión de Trotsky y Zinoviev del partido, lo que equivalía a su muerte política. Fue adoptado en la reunión conjunta del Comité Central y la Comisión de Control Central del Partido Comunista de los Bolcheviques de toda la Unión el 14 de noviembre de 1927. Antes de esto, en octubre-noviembre de 1927 tuvo lugar una discusión exitosa con el bloque antipartido (724 mil contra cuatro mil). La expulsión de Zinoviev y Trotsky se llevó a cabo mediante un mecanismo desarrollado personalmente por Lenin en 1921 para combatir la «Oposición Obrera»: un pleno unido del Comité Central y la Comisión de Control Central. La maquinaria del bolchevismo fue tomada. Habiéndose convertido en ejecutor del legado de Lenin, Stalin se deshizo de él a su manera. Ganó la versión estalinista y civilizacional del bolchevismo, que integró la versión leninista y rechazó las opciones socialdemócratas, trotskistas, izquierdistas y bujarinistas. Sin embargo, la versión estalinista del bolchevismo ya representaba algo diferente en comparación con la leninista: era una versión de la construcción práctica del socialismo por parte de los propios representantes del pueblo en el Partido Comunista, y no por la élite intelectual del partido. El estalinismo era leninismo sin Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Bujarin y Rykov. Fue el estalinismo el que se ganó el lugar de la línea principal del bolchevismo en la historia.

5.-Nueva capa de tecnocracia desde abajo (1920-1930)

En la estructura de la capa gobernante de la nomenklatura estalinista, el papel principal no fue asignado a la ideocracia intelectual ni a la nueva burocracia, sino a los constructores de una nueva, quinta, según la tipología de Lenin, estructura económica y tecnológica. La victoria de Stalin sobre los opositores y escépticos se vio especialmente facilitada por el «Llamado de Lenin» de 1924 y el posterior reclutamiento masivo de trabajadores semianalfabetos «en la máquina» en el partido, que tuvo lugar bajo el lema de «desarrollar el partido». En su obra «Sobre los fundamentos del leninismo«, Stalin escribió «desafiantemente»: «Lo dedico al llamamiento de Lenin». Es decir, fue una interpretación del leninismo y del bolchevismo para una nueva capa, a su manera, a la manera de Stalin.

Stalin confió en gente de acción, como él. Los “reclutas del llamamiento de Lenin”, en su mayor parte, tenían poca comprensión de las complejas discusiones ideológicas de la época y preferían “votar por Stalin”, como creían algunos intérpretes. Pero la cuestión no es esa; lo entendieron todo perfectamente: anhelaban un nuevo sistema y una nueva economía en la que fueran maestros gracias al dominio de las tecnologías de producción y construcción. No se trataba sólo de trabajadores, sino de personas que conocían la producción y se suponía que debían convertirse en sus líderes. La tecnocracia de Stalin (conferencia de trabajadores industriales en febrero de 1931) dijo: “¡Es hora de poner fin a la podrida actitud de no injerencia en la producción!… Intervenir en todo. ¡Durante el período de reconstrucción, la tecnología lo es todo!”. La joven tecnocracia continuó su marcha victoriosa en los años de la posguerra, abrazando gradualmente las tecnologías del futuro y reponiéndose con personal científico y técnico de la nueva intelectualidad de «físicos y letristas». En contraste con la nomenclatura partidaria, que a menudo se promovía sobre el principio de lealtad, la tecnocracia se convirtió en una verdadera meritocracia.

6.–Colectivización completa. La difícil decisión sobre la «revolución desde arriba» (1927)

La colectivización de las explotaciones campesinas en forma de cooperativas agrícolas controladas desde arriba fue una consecuencia, y no el momento principal, de la nueva estructura socialista. La causa fue los problemas con la compra de pan y otros productos, y no por ninguna hostilidad hacia el campesinado. Esta decisión de Stalin fue incluso más difícil para él que la industrialización socialista acelerada, ya que eliminó el modo de vida tradicional de agrario de la mayoría de la población (estructuras patriarcales de pequeños productores rurales). Evidentemente, esto provocó privaciones y, en particular, hambrunas en varias regiones. Era necesario “decidir” dar este paso. Aquí se necesitaban las excepcionales cualidades de voluntad fuerte de Stalin. En el XV Congreso del Partido Comunista Bolchevique de toda la Unión del 2 al 19 de diciembre de 1927, se tomó una decisión sobre la política de colectivización completa de la agricultura.

La transición del mercado a palancas plenamente administrativas de las relaciones entre las aldeas y la industria fue llevada a cabo por Stalin en 1928-1929. El modelo estalinista de economía aseguraba altas tasas de crecimiento económico debido al hecho de que todos los recursos de la estructura rural de pequeña escala y los restos de la agricultura privada de tamaño mediano se pusieron exclusivamente al servicio de la estructura socialista industrial. Durante los años del primer y segundo plan quinquenal, el PIB de la URSS creció entre un 14% y un 15% anual, indica A.S. Barsenkov y A.I. Vdovín [3]. De lo contrario, el crecimiento del PIB sería insignificante y no proporcionaría un recurso económico para un cambio de sistema. En otras palabras, se garantiza un crecimiento significativo del PIB del país y está interconectado con el nuevo modo de vida y el nuevo sistema que se forma desde arriba.

En 1936 se adoptó una nueva Constitución de la URSS. Proclamó la construcción del socialismo en el país. La base económica era la propiedad socialista de los medios de producción en dos formas: granja estatal y colectiva (koljós); también se permitía la pequeña agricultura individual que no utilizaba mano de obra contratada.

7.-Revolución Cultural: una nueva forma del viejo hombre

Uno de los objetivos estratégicos fue declarado: la revolución cultural, que debía crear una persona que cumpliera con los requisitos del nuevo sistema. En la década de 1930, en su marco, se realizaron campañas educativas, se amplió la red de escuelas, establecimientos técnicos y universidades. Desde 1930 se introdujo por primera vez en el país la educación primaria universal. Desde 1931, siete años de escolarización son obligatorios. Stalin logró cambiar el vector de la revolución cultural, de destructivo y experimental, a tradicionalista y creativo, en el espíritu del ‘revolucionarismo conservador’. Stalin construyó un sistema para restaurar el tipo tradicional de persona con una apariencia nueva, moderna y con nuevas capacidades, y este sistema todavía está funcionando.

8.-Disolución de la Comintern y creación del proyecto neopanslavista (1943-1949)

Stalin comprendió la fragilidad de su posición y el hecho de que el socialismo no es una forma de civilización para un solo país, sino una forma universal que, sin embargo, puede basarse en varios grandes países desarrollados. El 15 de mayo de 1943 se disolvió la Internacional Comunista. De hecho, la eliminación de las actividades oficiales de los agentes comunistas prosoviéticos en los países occidentales fue la preparación para la división de Europa en dos zonas geopolíticas y de civilización. Esta decisión de Stalin también estaba en consonancia con la política del bolchevismo estalinista, que abandonó la estrategia de la revolución socialista global.

Lo que se necesitaba era un bloque de países socialistas, formado como resultado de los resultados reales de la Segunda Guerra Mundial, y no debido a la mítica revolución mundial en los países occidentales. Se trataba de países que, por su ubicación geográfica, estaban cercanos al teatro de operaciones militares oriental, lo que coincidía con su afiliación civilizatoria. El nivel de desarrollo de los países de Europa del Este variaba, pero algunos de ellos eran bastante altos. Además, se complementaron con la parte oriental de Alemania.

En 1943, después de Stalingrado, la URSS inició contactos activos con representantes de los partidos comunistas y otras fuerzas en los países de Europa del Este, con el objetivo de crear un proyecto paneslavo. Para el trabajo se crearon las organizaciones correspondientes: el Comité Eslavo de la URSS (1941), la revista «Eslavos», el Comité Eslavo (1946).

Se cree que Stalin no se esforzó por crear una civilización eslava unificada, sino que utilizó el neopaneslavismo. Esta actitud de Stalin es en general correcta, pero con la enmienda de que se suponía que el paneslavismo en la nueva forma socialista se convertiría en uno de los fundamentos orgánicos (etnoculturales) del bloque socialista en Europa del Este. Parecería que el eslavofilismo, enterrado por los bolcheviques, resurgió de forma poderosa. Aquí Stalin volvió a realizar un “truco” ideológico. La ortodoxia también estuvo involucrada, ya que la mitad de los pueblos eslavos, griegos, rumanos y moldavos, eran ortodoxos. Stalin entendió que el paneslavismo no podía ser la palanca principal debido a los desacuerdos y las ambiciones de los líderes, situación que fue confirmada por el ejemplo del conflicto con I.B. Tito. Sin embargo, el conflicto, aunque socavó el proyecto confederal paneslavo, no condujo a la caída de la RFSY (República Federativa Socialista de Yugoslavia) del sistema socialista y no se convirtió en un obstáculo para el bloque militar de Europa del Este. Sin embargo, el factor eslavo no era superfluo e incluso podría convertirse en un «complemento» decisivo para la adopción del socialismo. Las actividades del Comité Paneslavo continuaron después de la muerte de Stalin, pero fueron restringidas gradualmente.

Stalin se adhirió firmemente a la línea elegida de crear un sistema socialista sobre la base civilizacional de Europa del Este. Se negó a ceder a los dictados estadounidenses sobre la cuestión del control sobre Europa del Este, a pesar de las presiones más poderosas, en particular el chantaje nuclear. Renunciar a Europa del Este, o al menos a gran parte de ella, significaba perderlo todo. Sin embargo, el proceso de construcción del socialismo y establecimiento del control soviético en los países de Europa del Este avanzó por etapas. En enero-agosto de 1949 se creó el Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAME), que formalizó la economía mundial de los países de Europa del Este.

9.-El orden mundial bipolar de Yalta (1945) es un prototipo del futuro mundo policéntrico.

De acuerdo con la lógica de la necesidad de crear un sistema mundial de socialismo, sobre el cual escribieron los clásicos del marxismo, y no solo construir el socialismo en un solo país, que era solo un paso intermedio forzado, Stalin decidió dividir Europa y el mundo en líneas civilizatorias. Simplemente no había otra opción todavía. Stalin logró llevar a cabo su decisión del 4 al 11 de febrero de 1945 en la Conferencia de Jefes de Gobierno de la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos en Yalta. También se acordó la cuestión de la creación de la ONU. Sin embargo, Stalin consideró necesario abandonar el sistema desigual impuesto por Occidente. En cambio, pensó en su sistema, y ​​el sistema bipolar de Yalta se convirtió en el prototipo de una imagen mundial policéntrica (llamada multipolar) de nuestro tiempo. Es este tipo de sistema el que en realidad corresponde a la forma socialista de civilización (y no a la llamada “sociedad cerrada”). El socialismo no es posible como sistema de un centro imperial en el mundo. Pero, dada la presión externa y la Guerra Fría, el socialismo en la práctica se formó como un sistema semicerrado separado detrás de la Cortina de Hierro. Fue un compromiso dialéctico en el espíritu de Stalin: hacer lo contrario para volver al objetivo final.

Hoy, frente a los BRICS en expansión, ya vemos un gran número de países industrializados con economías abiertas (pero no “sin dueños”) que han abandonado el modelo colonial-imperialista de la economía mundial y están tratando de construir una nueva sociedad internacional -estructura económica con elementos de propiedad estatal socialista -a pesar de la oligarquía mundial de los países occidentales y Japón. Hasta cierto punto, se trata de una implementación nueva e inesperada del plan de Stalin para un orden mundial bipolar.

10.-El proyecto atómico: el rápido desarrollo de la base tecnológica de una nueva civilización (1942-1953)

El 24 de julio de 1945, en Potsdam, Truman insinuó a Stalin que Estados Unidos “tiene ahora armas de extraordinario poder destructivo”. En esencia, este fue el comienzo del chantaje nuclear al Estado soviético, cuyo objetivo era derrotar el socialismo. Sin dar ninguna pista, el mismo día Stalin decidió acelerar drásticamente el proyecto de creación de una bomba atómica. La energía nuclear, como cualquier rama tecnológica similar en poder técnico y energético, por su naturaleza tiene un significado civilizatorio, determinando el destino político-militar y económico-tecnológico de la civilización, tanto eslava como occidental y otras civilizaciones. El factor clave de la civilización es la propiedad de la energía, sus fuentes y formas de uso, y no la distribución de los flujos de información y finanzas, como quieren hacernos creer los apóstoles de la digitalización y la inteligencia artificial. Sólo la energía suficiente puede resolver el problema de la suficiencia de poder de los grupos gobernantes, los costos de producción y la explotación de la mano de obra, y no los collares digitales.

Stalin inició el proyecto atómico tres años antes de que surgiera la amenaza inmediata de un ataque nuclear estadounidense, durante uno de los momentos más difíciles de la Gran Guerra Patria. Por orden directa de I.V. Stalin, firmada el 28 de septiembre de 1942, se le instruyó a la Academia de Ciencias de la URSS y personalmente por el académico A.F.A Ioffe “reanudar el trabajo sobre la viabilidad del uso de la energía atómica mediante la división del núcleo de uranio y presentar un informe al Comité de Defensa del Estado antes del 1 de abril de 1943 sobre la posibilidad de crear una bomba de uranio o combustible de uranio” [4].

Sin tecnologías para el dominio de la energía atómica, la URSS no habría sobrevivido… Las armas nucleares, como otras armas de enorme poder destructivo, son el último argumento en la competencia por el poder de las civilizaciones, como lo demostró Estados Unidos en la experiencia de los bombardeos a Japón en 1945. Este fue un acto bárbaro de guerra de civilizaciones de Occidente contra otras civilizaciones, y no sólo directamente contra la imperialista japonesa, sino también manifiestamente contra la ruso-soviética y china. “Apenas unos días después de los bombardeos atómicos estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki, se tomaron importantes decisiones organizativas seguidas por I.V. Stalin» [5].

“El 20 de agosto, dos semanas después del uso de armas nucleares, el Comité de Defensa del Estado creó un Comité Especial para la preparación y producción de una bomba atómica (Beria es el presidente; Malenkov, Voznesensky, Pervukhin, Vannikov, Zavenyagin, Kurchatov, Kapitsa)” [6]. Se creó un órgano ejecutivo dependiente del Comité Especial: la Primera Dirección Principal dependiente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS (PGU). La directiva de Stalin obligó al PGU a garantizar la creación de bombas atómicas, uranio y plutonio, en 1948. En 1946, Stalin firmó unos 60 documentos que determinaron el desarrollo de la ciencia y la tecnología atómicas, cuyo resultado fue la prueba exitosa de la primera bomba atómica soviética el 29 de agosto de 1949 en un polígono de pruebas en la región de Semipalatinsk de la República Socialista Soviética de Kazajstán y la construcción de la primera central nuclear del mundo en Obninsk (1954). “Ya en 1950, el número de personas involucradas en el sistema PSU superaba las 700 mil” [7]. El socialismo de Stalin mostró su superioridad sobre el sistema occidental en el campo del desarrollo de la energía atómica, que requería un mayor grado de socialización de relaciones y recursos que el que tenían las oligarquías occidentales. “Ya cuatro años después de la explosión atómica del 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética se convirtió en líder de un país que se estaba poniendo al día, habiendo probado por primera vez en el mundo una carga termonuclear transportable, lista para su uso en combate” [8].

Y hoy, más de 80 años después, la posesión de una bomba nuclear y su propia energía nuclear desarrollada es un factor civilizatorio en el desarrollo exitoso de una civilización especial. La situación creada por Stalin continuará hasta finales del siglo XXI. El capitalismo global occidental no tiene como objetivo desarrollar nuevas fuentes extraordinarias de energía, ya que amenazan el primitivo sistema conservador de dominación de la élite occidental. Si esas fuentes son obtenidas por las elites de otras civilizaciones y nuevas elites dentro de Occidente, será imposible mantener el control sobre los recursos y convertirlos en dinero. Con el pretexto de una agenda “verde”, la energía nuclear está siendo desmantelada en países controlados.

Otro componente del poder militar de una civilización es la tecnología a reacción como medio de transporte, sin la cual el uso de armas nucleares sería problemático. Una adición lógica al programa nuclear fue que al final de su vida Stalin “creó el Comité Especial de Tecnología a Reacción (presidente – Malenkov, su adjunto – D.F. Ustinov). Y 20 días antes de su muerte, Stalin firmó un decreto para comenzar a trabajar en el cohete R-7, que puso en órbita tanto el primer satélite terrestre como la nave espacial de Gagarin” [9]. Hoy en día, la tecnología de cohetes, junto con las cargas nucleares, es el principal instrumento de paridad de civilizaciones y una garantía de que el mundo avanzará en la dirección del socialismo.

Los orígenes del código de Stalin: el pueblo como civilización

La elección civilizacional de Stalin fue el pueblo como base de la civilización, en contraposición a las “identidades” externas construidas artificialmente bajo el disfraz de la civilización. Como se mostró anteriormente, Stalin se refería al pueblo y a los trabajadores, en primer lugar, a la gente común, y no a la nomenclatura del partido ni a la élite. Este enfoque difería significativamente de la composición de la élite soviética «internacional» que se desarrolló en la URSS y de la élite anterior del Imperio Ruso; después de todo, estaban dominadas por personal específico que no era similar a la masa principal, «promedio» de camaradas ciudadanos. Al mismo tiempo, Stalin vio el prototipo del pueblo en la mayor parte de los miembros de base del PCUS (b), entre los cuales, y vale la pena enfatizarlo, los grandes rusos constituían más del 70%. Al mismo tiempo, Stalin era y siguió siendo un internacionalista y construyó un “pueblo social”.

La transición al socialismo con todas sus dificultades y nuevas formas colectivas no cambió nada para peor para el pueblo, los trabajadores, los campesinos y la intelectualidad trabajadora. Hicieron el mismo trabajo y participaron en las mismas formas colectivas, pero modificadas, viviendo en los mismos alojamientos, si no mejores, con sus familias. Incluso como resultado del colapso de la civilización agraria tradicional, la gente en su mayor parte tuvo la oportunidad de ir a fábricas y sitios de construcción, para escapar de la trampa de la compresión sociodemográfica en la que se encontraba el campo ruso en el siglo XX. A pesar de las dificultades temporales, las perspectivas de una mejora gradual tanto del trabajo como de las condiciones de vida, de la vivienda y la cultura, y de la prosperidad, eran obvias. Su civilización, la civilización de Rusia, siguió siendo la misma que antes de 1917. Pero su forma cambió: popular, socialista, industrial. El colapso catastrófico de Rusia en el siglo XX no empeoró radicalmente su situación, como ocurrió entre los círculos burgueses, pequeñoburgueses, burocráticos, nobles, kulaks, intelectuales burgueses y las elites tribales nacionalistas de otros pueblos, incluidos aquellos que, por voluntad del destino, se encontraron en los niveles superiores de las autoridades bolcheviques, personas que vivían del alquiler y no de su trabajo. Para parte de la nomenklatura era una renta administrativa. Al mismo tiempo, debido a las guerras, la devastación, la carga externa sobre la economía y la transferencia de todos los fondos a la nueva estructura en las primeras etapas de su construcción, hubo una disminución en el nivel de vida de los trabajadores, y hubo hambruna.

El “pueblo” de Stalin y los receptores del exceso de renta y de trabajo excedente son dos tipos “antropológicos” diferentes, dos formas diferentes de civilización. Bajo el socialismo, el segundo grupo puede ingresar al sistema, pero no puede dictar, gobernar y no puede tener hegemonía cultural y política, a pesar de sus ventajas. Cuando se produjeron cambios rápidos y una competencia feroz por los recursos, el destino de estos últimos quedó sellado. Stalin era absolutamente insensible a su destino, considerándolos material consumible para la construcción socialista. Quizás esto sea malo, porque entre ellos había muchos hijos destacados del pueblo. Resultaron ser “enemigos del pueblo”, ya que no encajaban en la matriz civilizacional del socialismo, aunque, por supuesto, no todos. De ahí la natural “intensificación de la lucha de clases” a medida que se construyó el socialismo (1928): el antagonismo de dos tipos, dos clases, dos formas de ser, dos visiones del mundo. Éste es el significado de “purgas”, terror, represiones y todo lo demás, por supuesto, no es perfecto.

Y en la Rusia moderna es necesario deshacerse de la hegemonía política y cultural de los receptores de rentas excesivas y transferir la mayor parte de ellas a los trabajadores (el pueblo, en el sentido estalinista). Incluidos los trabajadores intelectuales. Entonces Rusia tendrá futuro como civilización. Esto debe suceder de manera pacífica, “civilizada”, como una revolución desde arriba. Después de todo, la renta parasitaria reina en la economía y la cultura de la Rusia postsoviética. Por supuesto, no estamos hablando de eliminar esta capa, que debería servir de amortiguador para el sistema mundial del capitalismo. Un amortiguador, pero no un maestro en Rusia. Esta situación debe cambiarse por la nueva estructura socioeconómica del futuro y su meritocracia laboral. Ésta es la principal lección de la doctrina y la práctica del estalinismo.

Tránsito de poder en el socialismo: ¿Politburó del Comité Central o Presidium?

Al final de su vida, Stalin se enfrentó al problema del “tránsito del poder”. Pero no el poder “familiar”, ya que no tenía su propio “clan”, sino el poder del creador de una nueva forma de civilización. El poder real en la URSS pertenecía al Politburó, un grupo de varias personas, aproximadamente de cuatro a ocho miembros. El Politburó era una forma típica del grupo gobernante en Rusia, tanto en el Segundo como en el Tercer Imperio, y en el Cuarto, avanzando suavemente hacia la era postsoviética. Hasta 1917, se trataba de verdaderos oligarcas, poseedores del poder estatal supremo y grandes propiedades, la principal de las cuales era el poder autócrata. Fue una forma conveniente de movilización. Sin embargo, condujo a un sistema oligárquico extremadamente arriesgado, en el que el poder era un juguete de acuerdos aleatorios dentro de “un grupo estrecho de personas limitadas”, como decía un chiste soviético tardío. En última instancia, esto condujo al colapso de la URSS, cuando el poder en el grupo pasó a los capituladores. Una situación similar surgió bajo Nicolás II, a quien le resultó difícil consolidar un grupo así para él y para las tareas de transición social mediante una “revolución desde arriba”. En la situación crítica de la rebelión de febrero, se encontró sin poder de grupo y sin posibilidad de tránsito.

Stalin supo utilizar bien el mecanismo del Politburó del partido desde 1917 (que incluía a cuatro actores principales: Lenin, Zinoviev, Kamenev, Stalin). Pero el Politburó funcionó precisamente gracias a su carisma y cualidades organizativas y políticas… ¿Y qué pasará después de él? Stalin comprendió que el destino del socialismo y el mecanismo impulsor del grupo dirigente de la nueva clase de la nomenklatura no podían estar en manos de unos pocos individuos. El socialismo es una cuestión del pueblo y de quienes lo representan en un grupo gobernante, no de una coalición dominante de dos o tres personas dentro de un grupo de cuatro a ocho miembros. Al final de su vida, Stalin intentó cambiar la situación creando (después del XIX Congreso del PCUS en octubre de 1952) un Presidium ampliado del Comité Central del Partido, que incluía 25 miembros y 11 candidatos. La toma de decisiones en un grupo así está sujeta a leyes completamente diferentes: en él prevalecen los principios, no las coaliciones personales. Muchos de los miembros del Presidium eran personas con una nueva mentalidad gerencial y tecnocrática. Así, la cuestión principal no era la personalidad de un sucesor concreto, como ocurría con los monarcas, sino la continuidad colectiva del curso.

Por desgracia, debido a su muerte inesperada, Stalin no pudo llevar a cabo esta decisión, y en su lecho de muerte, el poder pasó a un acuerdo inestable entre miembros del mismo Politburó de ejecutores sin principios de su voluntad (Beria, Malenkov, Jruschov, Bulganin, Mikoyan, Molotov), ​​entre los que al final ganó el peor (Khrushchev), que inició el proceso de “drenaje” del sistema socialista. El primer paso fue eliminar el Presidium (en su versión “masiva”), que constituía un obstáculo para la apropiación del poder por parte del grupo de la nomenklatura.

La lección es que Stalin sobreestimó su deteriorada salud y su capacidad para llevar a cabo sus decisiones. No tuvo tiempo: la muerte suele llegar en el momento equivocado y una persona la afronta sin estar preparada. Se trata de líderes carismáticos que tienden a conectar psicológicamente su poder con el país. Repetir esta historia hoy sería fatal. Es necesario crear de antemano un pequeño grupo gobernante bastante amplio de varias docenas de participantes, destinado a construir su propia civilización del futuro: una estructura socioeconómica especial. De lo contrario, la probabilidad de una “pérdida” de soberanía puede ser de aproximadamente 50 a 50. Y ni siquiera hemos tenido tiempo de construir los cimientos del nuevo Quinto Imperio.

El culto a la personalidad es el culto a las decisiones para construir el socialismo.

El llamado culto a la personalidad de Stalin a menudo se considera una de las características repugnantes del régimen estalinista, supuestamente causado por el deseo de complacer al líder y complacer su carácter narcisista. Los denigradores y falsificadores de la historia de Stalin lo presentaron como una especie de Calígula mentalmente enfermo. En realidad, Stalin se mostró indiferente a su culto y trató de impedir sus manifestaciones grotescas extremas. A veces lo trataba con una sonrisa y distancia. Tenía un alto autocontrol, una «imagen del yo» equilibrada y autoironía. Stalin era un hombre de trabajo y de verdaderos logros y victorias personales. ¿Cuál es la naturaleza y el significado del culto a Stalin en realidad desde el punto de vista de las decisiones para construir una civilización socialista?

La alteración del modo de vida fue radical y afectó los intereses de un gran número (de hecho, la mayoría) de personas en la URSS y el bloque socialista. Y la prolongada situación de movilización en la economía, la guerra, la cultura y otras esferas presentó una lista tan larga de privaciones que el régimen bolchevique experimentó una falta crónica de poder y legitimidad reales. En realidad, gracias a la implementación del proyecto de Estado y sociedad de los trabajadores, el régimen estalinista tenía mucho más poder y legitimidad que las democracias burguesas o los regímenes fascistas. Pero aún así no fueron suficientes. Todo esto creó una constante situación abierta y oculta de amenaza y alboroto entre bastidores, plagada de crisis y la caída del régimen soviético y de la nueva Rusia en su conjunto. A menudo, para implementar el programa y conservar el poder, fue necesario recurrir a medidas de fuerza y ​​​​represión selectiva. Stalin temía que lo mataran o lo derrocaran y cambiaba constantemente su lugar de dormir.

Lo que se necesitaba era algún tipo de foco psíquico unificado de poder, algún tipo de respuesta a todo y para todo. Había una salida para compensar el régimen de déficit de poder y legitimidad: un régimen carismático rígido de poder personal y colectivo con los elementos cuasi religiosos de un culto. El socialismo necesitaba un culto, pero en condiciones de ateísmo no podía haber otro culto a la personalidad de las personas. Pero el culto era necesario no por el poder personal ni por el bien de la minoría, sino por el bien de construir una nueva civilización de la mayoría en el curso de la competencia global con sus enemigos. Esta era una necesidad que Stalin entendía bien. El “culto a la personalidad” está estrechamente relacionado con la “revolución socialista desde arriba”, que sin ella sería poco probable. Para construir el socialismo, se necesitaba poder adicional. Y para aumentar el volumen de poder era necesario construir el socialismo. La única salida a esta contradicción era un recurso carismático personal que otorgara poder personal, como si estuviera «a crédito», para éxitos futuros.

Desde este punto de vista, el culto a la personalidad de Stalin como herramienta cuasirreligiosa general para construir el socialismo estaba completamente justificado. Y el propio Stalin lo apoyó en secreto, no como su propiedad personal, sino como propiedad del país y un instrumento del Partido Comunista. Stalin no fue el iniciador de su culto; inicialmente se desarrolló en el marco de los cultos convencionales existentes de los líderes del sistema bolchevique. Y sólo con la transición al socialismo el culto adquirió proporciones y formas excepcionales.

El socialismo como ideocracia es una sociedad de culto a las personalidades. Algunas formas y manifestaciones extremas no fueron dictadas por el propio Stalin, sino por sus organizadores y consumidores, su nivel de conciencia y las tradiciones del monarquismo ruso, la veneración del rango, el patrocinio paternal, el culto a los propietarios de la gran familia campesina: los «Bolshaks”, santidad y mitología popular. Junto con el culto principal al líder, también existían cultos a otros líderes y líderes soviéticos y bolcheviques, héroes y figuras destacadas del trabajo y la cultura de diferentes pueblos de la URSS. Hubo una confirmación del culto y algunas figuras del pasado. En esencia, se trataba del culto colectivo a la personalidad de la nueva sociedad socialista, en la que el hombre debía alcanzar un nivel sobrehumano. Y simplemente destacó los rasgos sobrehumanos, creativos y heroicos de sus constructores. El culto era una encarnación real y comprensible de la ideología del bolchevismo, sin la cual habría seguido siendo sólo una construcción racional seca y controvertida, rechazada por las masas. El culto a la personalidad era una especie de “signo espiritual de eternidad” para las personas, que era posible bajo el gobierno de los soviets. La eternidad fue adquirida por los individuos a través de una actividad volitiva en beneficio del socialismo, como si los colocara parcialmente fuera del tiempo.

La desacreditación del culto a la personalidad de Stalin por parte de Jruschov, a pesar de la preservación y creación de un culto parcial a otras figuras del socialismo, fue el comienzo de la caída general del culto a la personalidad de los constructores del socialismo y el comunismo. Entonces la ideología socialista, carismático-mesiánica perdió su vínculo personalista. Sin fe en líderes carismáticos, a los ojos de la población parecía una especie de doctrina abstracta y potencialmente falsa, y la capa dominante de la nomenklatura era un estrato estrictamente egoísta. Sin embargo, contrariamente a la línea del partido, muchas personas en la URSS en las décadas siguientes decoraron sus vidas con retratos de Stalin, viendo en él la encarnación de la justicia estatal y la perspectiva sociohistórica. En la República Popular China, por las mismas razones, todavía se conserva el culto a Mao como personificación de la forma de civilización socialista dominante en China y Asia Oriental, a pesar de la condena de varias de sus decisiones.

La restauración de los monumentos a Stalin en Rusia y, en particular, el reciente monumento en la planta Mikron en VelikiyeLuki en la era postsoviética desempeña el mismo papel: personificar la justicia, la continuidad y la razonabilidad del proceso histórico del país en los siglos XX y XXI. La resistencia a la restauración del honorable nombre del líder y de la memoria histórica de Stalin significa una guerra contra los restos de la forma socialista de civilización que existe en Rusia y en varios países ex socialistas de forma oculta, subordinada al capitalismo, y que mantienen “a flote” su sistema socioeconómico y también constituyen la base de su desarrollo. Y los restos de la forma socialista incluyen, en particular, las industrias tecnológicas avanzadas de Rusia, que son de propiedad estatal y no se utilizan con fines de lucro privado (por ejemplo, Rosatom). Aquí están los restos del sistema soviético de educación, atención sanitaria y cultura; propiedad personal masivamente predominante de viviendas usadas.

La guerra contra la imagen de Stalin está condenada al fracaso, ya que el socialismo está estrechamente relacionado con el antiguo código civilizatorio de Rusia y Europa del Este y a la perspectiva de un desarrollo mundial general hacia la socialización de los medios de producción y de intercambio. Si el proceso de socialización tendrá lugar en las formas soviéticas de socialización de la producción o en otras, es una cuestión abierta.

NOTAS

Por Sergei Dmitrievich Baranov

(n. 1967) – Sociólogo político, etnosociólogo y filósofo. Candidato de Ciencias Sociológicas. Experto en etnología rusa y civilización eslava, en las relaciones ruso-ucranianas; especialista en elecciones. Miembro del Club Izborsk.

