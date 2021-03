“Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra” María Elena Walsh

1.- Hoy vamos a reflexionar sobre un comentario y sobre él seguiremos construyendo nuestra propuesta. Han escrito para nosotros lo siguiente:

“Gracias compañero Ahumada. La información es buena, algunas en general tiene una carga más ideológica que educativa, obviamente depende mucho de quien lo recibe, pero cuando está orientada al mundo sindical sirve bastante en análisis de la situación actual. En lo político sirven bastantes sus pulsos para análisis coyuntural y para debatir, no obstante no todos lo reciben de igual manera. Creo porque hay muchos dirigentes ‘apolitícos o que dicen no ser políticos’, obviamente todo es política, pero te hago este alcance desde la generalidad y de poder ampliar esta mirada sindical más clasista a sectores sindicales más corporativos. La radio sinceramente no la escucho muchas veces, pero cuando la escucho me gusta”.

Estimado compañero, sin duda que no construimos en forma vacua. Nuestro objetivo primordial es educar en los derechos del día a día, derechos tan desconocidos para muchos trabajadores y trabajadoras y no obstante necesarios, vitales, para demandar respuestas cuando les quieren privar de lo que corresponde.

Esa educación de clase tiene sin duda un alto componente ideológico, pues la explotación no es algo etéreo, que se le ocurre a algunos para apropiarse del esfuerzo de los trabajadores, sino por el contrario, es la herramienta básica del capital para tenernos minimizados, achatados, creyendo que nada ni nadie puede dar respuesta a lo que buscamos, que no es otra cosa que la justicia en todos los planos.

2.- Educamos con la ideología de la clase trabajadora, ya que necesitamos que el trabajador tenga absolutamente claro en qué lugar de la cancha se encuentra, al mismo tiempo que le enseñamos a conocer los instrumentos con que puede enfrentar a su adversario y, lo más importante, buscamos convencerle de que lo puede derrotar.

Para nosotros, como dirigentes sindicales, no existen los “apolíticos”, más bien eso se trata de un rótulo que utilizan los que tienen miedo de confrontar a su adversario de clase, que reniegan de la política ya sea porque la desconocen o porque tienen malas experiencias con los trabajadores de la política, que se aparecieron en su camino y traicionaron sus confianzas.

No hay dirigentes ni trabajadores amarillos y/o cobardes, hay educados y decididos y hay de aquellos que temen al patrón y justifican con cualquier cosa su “no hacer”. A ellos no podemos excluirlos, debemos ganarlos para las posiciones correctas.

Hacemos política en cada una de nuestras acciones, lo que evitamos en el trabajo sindical es partidizarla, ponerla como el objetivo de un sector determinado.

Nuestra política apunta a generar la más amplia fuerza sindical, una fuerza capaz de remover cimientos. Generosa, solidaria, de clase, dispuesta a llegar a paralizar la acción productiva y de los servicios, en la consecución de sus anhelos.

En todos estos meses de nuestro Pulso Diario hemos expuesto el problema y propuesto caminos de salida. No hemos encontrado aún la disposición en todos, no para seguir ciegamente lo que se dice, sino para iniciar la discusión que nos lleve a conclusiones colectivas, pero no nos desalentamos.

Lo que es claro, es que nos cansamos de echarle la culpa al empedrado. Si la cosa va mal es por nuestra culpa, nuestros errores y sectarismos, nuestra falta de conexión con los abusados.

3.- Para cambiarlo hay que educar y debemos educar con nuestra ideología.

En eso estamos, gracias por compartirnos tus pensamientos compañero.

Nuestra fuerza la Unidad Nuestra meta la Victoria

Por Manuel Ahumada Lillo

Secretario C.G.T. Chile

Pulso Sindical, 3 marzo 2021