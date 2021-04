El bloque Tech-VC es clave para comprender por qué el trabajo empeora

La transformación digital se basa en una promesa. A veces, esta promesa es el «fin del trabajo«, un mundo donde la tecnología desplaza el trabajo humano. En momentos más modestos, la transformación digital promete una prosperidad generalizada, donde la inversión en innovación tecnológica genera crecimiento económico para todos.

Éstas son posibilidades atractivas. ¿Quién quiere seguir haciendo su ‘trabajo de mierda‘? Y, si tiene que seguir trabajando, al menos le podrían pagar más. Pero después de décadas de inversión en tecnología digital, parece claro que este modelo de crecimiento económico conduce exactamente a lo contrario de lo que prometió. Los que tenemos trabajo trabajamos más y todos ganamos menos. Bueno, la mayoría de nosotros.

Si bien los salarios se han estancado en todo el Norte global, la riqueza de los inversores se ha disparado. La transformación digital ha jugado un papel central en la redistribución del trabajo al capital porque es una de las justificaciones más poderosas para la desregulación financiera. Cuando echamos un vistazo más de cerca a la historia de la transformación digital, esto no es una sorpresa.

La promesa de la transformación digital está anclada en un discurso que el sector tecnológico inventó junto con el capital de riesgo (venture capital-VC) cuando se unieron para presionar para reducir los impuestos a las ganancias de capital a fines de la década de 1970. Ese discurso permitió que la tecnología y VC formaran un bloque social, y fue este discurso el que persuadió a una Cámara demócrata, un Senado demócrata y al presidente Jimmy Carter de que la desregulación financiera impulsaría el crecimiento económico.

La primera victoria del bloque tech-VC fue reducir los impuestos sobre las ganancias de capital en 1978 del 50% al 28%. Esta victoria sentó las bases de lo que se conoció como el modelo de Silicon Valley, ahora emulado en todo el mundo.

Que se haya formado el bloque tecnológico-VC es tan sorprendente como su éxito en la configuración del camino del desarrollo capitalista durante las últimas décadas. Puede parecer de sentido común que la tecnología y VC sean aliados naturales. Después de todo, VC es ampliamente reconocido como un actor esencial para la innovación. Sin embargo, hasta la década de 1970, la mayor parte del financiamiento de la tecnología provino de fuentes gubernamentales, y la mayoría de VC se destinó a sectores distintos al tecnológico.

A pesar de carecer de intereses claramente complementarios, la tecnología y VC formaron un bloque social cuando la tecnología adoptó un discurso que la llevó a ver sus intereses como superpuestos con los de VC. Adoptando el discurso de la economía del lado de la oferta, las empresas de tecnología cambiaron su enfoque de asegurar la demanda de sus bienes a asegurar los factores de oferta necesarios, en particular, el capital financiero. Además, la adopción de la economía basada en la oferta llevó a la tecnología a pasar por alto sistemáticamente el apoyo del gobierno y centrarse en cambio en el sector privado.

El discurso jugó un papel igualmente importante en el poder del bloque tecnológico-VC sobre la política. Ni la tecnología ni VC poseían el peso económico de sectores más establecidos, como la manufactura. Representando el 2,6 por ciento del PIB y empleando a no más de 4,5 millones de estadounidenses en 1978, la huella de la tecnología era minúscula en comparación con la manufactura, que representó el 22% del PIB y empleó a más de 20,6 millones. La manufactura y otros sectores importantes, como las pequeñas empresas, no tenían interés en los impuestos sobre las ganancias de capital; querían reducir el impuesto sobre la renta de las sociedades.

Entonces, ¿cómo se salió con la suya el pequeño bloque tecnológico-VC?

El bloque de capital de riesgo tecnológico pudo influir en la política económica porque presentó a los responsables políticos un marco causal simple que conectaba la desregulación financiera con el crecimiento económico. Este es el modelo de Silicon Valley. Se compone de cuatro argumentos: (a) la reducción de los impuestos sobre las ganancias de capital es necesaria para la innovación tecnológica, (b) la innovación tecnológica aumenta la productividad, (c) los aumentos de la productividad estimulan el crecimiento económico, de modo que (d) la reducción de los impuestos sobre las ganancias de capital es necesaria para la crecimiento.

Este marco permitió al bloque tech-VC presentar sus intereses como consistentes con el interés nacional. Refiriéndose a una encuesta sobre la dependencia de las empresas de tecnología en VC, un cabildero declaró que “nos lleva a la respuesta a la pregunta de quién se beneficia más de la reducción del impuesto a las ganancias de capital. Nuestra encuesta nos dice a todos. Realmente, es el pueblo estadounidense».

Ciertamente, algunos estadounidenses se han beneficiado de la desregulación financiera y del programa de políticas más amplio asociado con la transformación digital. Algunos trabajadores de la tecnología se han vuelto ricos y están acusados ​​de gentrificar muchas ciudades importantes, entre otros pecados.

Aún así, la mayoría de los trabajadores de la tecnología solo pueden soñar con el “dinero jirafa” que están ganando los inversionistas y ejecutivos de sus empresas. Y muchos trabajadores tecnológicos están simplemente demasiado ocupados para soñar, ya que empleadores como Google han cambiado cada vez más su fuerza laboral a contratos contingentes a tiempo parcial. Estos contratos carecen de los beneficios que, de otro modo, hacen del sector tecnológico un «gran lugar para trabajar» y, a menudo, también incluyen salarios más bajos. Mientras que los trabajadores tecnológicos se han vuelto cada vez más desechables, los inversores y ejecutivos se han vuelto cada vez más ricos. Jeff Bezos ahora recibe 13,4 millones de dólares por hora.

Lo que ilustra el enfoque en el papel del discurso en la transformación digital es el grado en que este modelo de crecimiento se basa en una promesa. El bloque de capital de riesgo tecnológico ha logrado configurar la política para satisfacer sus intereses al inventar un marco en el que la desregulación financiera debería conducir al crecimiento económico y la prosperidad generalizada. Pero esta promesa plantea una pregunta: ¿qué tan necesaria es la desregulación financiera para el crecimiento económico en el modelo de Silicon Valley, y a quién beneficia realmente este tipo de crecimiento?

Las historias no necesitan ser verdaderas para ser poderosas, pero las promesas son una base peligrosa para el crecimiento económico. ¿Qué sucede cuando la promesa de la transformación digital no se cumple? La respuesta es cada vez más clara. Los trabajadores comienzan a ver que sus intereses no siempre se alinean con los de sus jefes.

A medida que los trabajadores de numerosas empresas de tecnología, desde Glitch hasta Google, comienzan a sindicalizarse, descubren que el discurso de la gerencia para definir sus intereses es tan corto como la promesa de una prosperidad generalizada. En cambio, los trabajadores están desarrollando nuevos discursos que reconocen que la transformación digital los deja justo donde siempre han estado: en el trabajo.

Por Sidney A. Rothstein

Sidney A. Rothstein es profesor asistente de ciencia política en Williams College.

Este artículo está basado en Sidney A. Rothstein, «Toward a Discursive Approach to Growth Models: Social Blocs in the Politics of Digital Transformation», Review of International Political Economy, publicado en línea el 21 de marzo de 2021.

Publicado originalmente el 21 de abril de 2021 en marxistsociology.org