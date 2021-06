El imperialismo se reúne en Cornualles

Este fin de semana (11-13 de junio), los líderes del ‘mundo libre’ están volando (y en helicóptero) a Cornualles, en el pequeño extremo de Inglaterra, para la primera reunión física de las naciones del G7. A medida que aumentan drásticamente la huella de carbono a través de una amplia actividad de combustibles fósiles, la agenda del G7 incluirá abordar el cambio climático, la «acción» global sobre la pandemia de COVID y el estado de la economía mundial.

Al amontonarse en el centro turístico de Carbis Bay, los líderes del G7 no se unirán a personas como China o Rusia, que están excluidas de las deliberaciones, pero como anfitriones de este jamboree, el Reino Unido ha invitado a líderes de ideas afines de Australia, India, Sudáfrica y Corea del Sur.

Los líderes llegan cuando se habla de una recuperación de rápido crecimiento en las principales economías a medida que salen de los bloqueos de COVID y aumentan las tasas de vacunación. – Según los economistas del banco de inversión JP Morgan, “La economía mundial está en camino de un auge en el trimestre actual, con el índice de actividad de producción de todas las industrias saltando a un nuevo máximo y con ganancias sólidas continuas en la manufactura junto con un aumento sorprendente en actividad del sector servicios”. JPM calcula que esto apunta a un crecimiento anual cercano al 5% del PIB mundial este año.

En su informe de perspectivas semestrales, el Banco Mundial pronosticó que la economía mundial crecerá a un 5,6% este año, en una fuerte mejora de las estimaciones anteriores que hizo en enero del 4,1%. Dijo que esto marcaría la recuperación posterior a la recesión más rápida en 80 años, con previsiones de crecimiento del 6,8% en Estados Unidos y del 8,5% en China.

Pero estos titulares ocultan los detalles. El Banco Mundial solo proyecta un crecimiento del 2,9% entre los países de bajos ingresos, el más lento de los últimos 20 años (al dejar de lado las fuertes consecuencias de 2020). Por lo tanto, la recuperación está impulsada por el crecimiento en solo unas pocas economías importantes donde el rápido progreso con la vacuna Covid-19 ha permitido un retorno más rápido a la normalidad relativa. Sin embargo, la mayoría de las ‘naciones en desarrollo’ seguirán luchando contra el virus y sus secuelas. durante más tiempo, empeorando las divisiones entre naciones ricas y pobres. Al sonar la alarma sobre la recuperación desigual, el Banco Mundial dijo que se esperaba que alrededor del 90% de las naciones ricas recuperaran sus niveles de PIB por cabeza antes de la pandemia para 2022, en comparación con solo alrededor de un tercio de los países de bajos ingresos. Esta recuperación es inusualmente estrecha en términos per cápita, y se espera que solo el 50 por ciento de los países superen sus picos previos a la recesión en 2022.

David Malpass, presidente del banco designado bajo la presidencia de Trump, dijo: “Los esfuerzos coordinados a nivel mundial son esenciales para acelerar la distribución de vacunas y el alivio de la deuda, particularmente para los países de bajos ingresos. A medida que se alivie la crisis de salud, los responsables de la formulación de políticas deberán abordar los efectos duraderos de la pandemia y tomar medidas para impulsar un crecimiento ecológico, resiliente e inclusivo al tiempo que se salvaguarda la estabilidad macroeconómica«.

Pero el Banco y los líderes del G7 no exigen la suspensión de los derechos de propiedad intelectual por parte de las empresas farmacéuticas para hacer frente a la escasez de suministro. El mes pasado, EE.UU. respaldó una suspensión temporal de dichos derechos para las vacunas Covid-19, dejando al Reino Unido y la UE como la principal oposición a tal medida. Malpass dijo que el Banco Mundial no apoya el levantamiento de los derechos de propiedad intelectual porque hacerlo podría poner en peligro el gasto en investigación y desarrollo. «El Banco Mundial apoya la concesión de licencias y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo para reforzar la oferta mundial», dijo. “Una parte muy crítica de la cadena de suministro es la invención y creación de técnicas de fabricación. Sobre todo, a medida que entremos en la etapa de refuerzo, será vital que los flujos [de investigación y desarrollo] sigan aumentando para que podamos crear vacunas que se apliquen a nuevas variantes «. Del mismo modo, el país anfitrión del G7, Gran Bretaña, se niega a renunciar a las patentes de la vacuna Covid. En otras palabras, las vacunas no se pueden fabricar y suministrar a menos que las grandes farmacéuticas obtengan ganancias de ellas; no hay «vacunas populares» del G7, a pesar de que gran parte de la investigación y el desarrollo fueron financiados con fondos públicos.

¿Y la desigualdad global? Mientras que cientos de millones se han visto empujados a la pobreza durante la recesión pandémica de COVID, los extremadamente ricos se han vuelto aún más ricos.

Y continúan pagando muy pocos impuestos sobre su riqueza. Según una investigación de ProPublica, los 25 estadounidenses más ricos pagaron una «tasa impositiva real» del 3,4% entre 2014 y 2018, a pesar de que su patrimonio neto colectivo aumentó en más de $ 400 mil millones en el mismo período. Descubrió que en 2007 Bezos, el fundador de Amazon y ya multimillonario, no pagaba impuestos federales. En 2011, cuando tenía un patrimonio neto de $ 18 mil millones, nuevamente no pudo pagar impuestos federales, e incluso recibió un crédito fiscal de $ 4.000 para sus hijos. El año pasado, el patrimonio neto de Bezos superó los 200.000 millones de dólares. Por el contrario, el hogar estadounidense promedio pagaba el 14% en impuestos federales, informó ProPublica. La tasa impositiva máxima sobre los ingresos es del 37% sobre ingresos superiores a $ 523.600 para contribuyentes solteros, habiendo sido reducida del 39,6% bajo Donald Trump.

ProPublica descubrió que Buffett, fundador de la firma de inversiones Berkshire Hathaway, pagó 23,7 millones de dólares en impuestos de 2014 a 2018, sobre un ingreso total informado de 125 millones de dólares. Pero la riqueza de Buffett creció en 24.300 millones de dólares, lo que significa que tenía una «tasa impositiva real» del 0,1%. Las tasas exponen las fallas de las leyes fiscales estadounidenses para imponer aumentos en la riqueza derivada de los activos en la forma en que se gravan los salarios, la principal fuente de ingresos para la mayoría de los estadounidenses. Buffet comentó: “Sigo creyendo que el código fiscal debería cambiarse sustancialmente”, ya que “la enorme riqueza dinástica no es deseable para nuestra sociedad”. Pero no se preocupe, Buffett, dijo que el 99% de su riqueza eventualmente se destinará a la filantropía “durante mi vida o al morir”. Él agregó: «Creo que el dinero será de más utilidad para la sociedad si se desembolsa con fines filantrópicos que si se utiliza para reducir ligeramente una deuda estadounidense en constante aumento«, por lo que la respuesta a la grotesca desigualdad de la riqueza ni siquiera son los impuestos a la riqueza adecuados para los ricos, sino confiar en sus «buenos oficios» para gastar su dinero donde puedan ayudar. “Los ultrarricos pueden elegir cuándo y cómo se les cobran impuestos”, dijo un grupo de campaña. «Esta es exactamente la razón por la que necesitamos un impuesto sobre el patrimonio fuerte e inevitable ahora».

Eso nos lleva al titular del cartel de la reunión del G7: el acuerdo alcanzado entre los gobiernos del G7 para una ‘tasa impositiva corporativa mínima global’, que se firmará en la reunión del G7 de esta semana y luego se llevará a la cumbre del G20 a finales de este año. La afirmación es que el acuerdo contribuirá de alguna manera a que las empresas multinacionales paguen impuestos donde obtienen sus ganancias en lugar de enviarlas a países «paraísos fiscales».

Pero nuevamente, al igual que la recuperación económica, el diablo está en los detalles. El acuerdo está lejos de la reforma que se necesita desesperadamente del sistema fiscal global y no limita el uso dañino de los paraísos fiscales, que se estima que cuestan a los países de bajos ingresos 200.000 millones de dólares cada año. Según el acuerdo, se acordó que los países del G7 establecerían un impuesto corporativo mínimo del 15% según el lugar donde la empresa realizara sus ventas, independientemente de si tenían presencia física en ese país. Pero este acuerdo está lleno de agujeros.

Primero, la mayoría de los países tienen tasas superiores al 15%, por lo que no les afecta. “Es absurdo que el G7 afirme que está ‘revisando’ un sistema fiscal global quebrado estableciendo una tasa impositiva corporativa mínima global que es similar a las tasas suaves que cobran los paraísos fiscales como Irlanda, Suiza y Singapur”, dijo el director ejecutivo de Oxfam, Gabriela Bucher. «Están poniendo el listón tan bajo que las empresas pueden simplemente superarlo».

En segundo lugar, el pacto supuestamente hará que las empresas paguen más impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, en lugar de donde terminen declarando sus ganancias, frenando así el uso de paraísos fiscales por parte de las corporaciones. Pero eso solo se aplica a los ‘márgenes’ de ganancias superiores al 10% y los trucos contables pueden garantizar que se pueda evitar romper este umbral. Y de todos modos, solo se reasignará el 20% de cualquier margen superior al 10%.

Además, parece que las «ventas» se definirán como el lugar donde se exportan y no donde se consumen, lo que afectará a los países más pobres y, de hecho, aumentará las ganancias de las naciones del G7. Irónicamente, un impuesto mínimo del 15% significa que Biden en los EE.UU. ahora no procederá a aumentar los impuestos corporativos en los EE.UU. como se prometió originalmente.

Como parte del acuerdo, se eliminarán los impuestos a los servicios digitales que han sido introducidos por varios países del G7 para gravar a las megaempresas de tecnología. TaxWatch, un grupo de expertos, ha calculado que las empresas de Big Tech pagarán menos impuestos en el Reino Unido bajo el plan G7 de lo que pagan actualmente bajo el impuesto a los servicios digitales del país. Según los ingresos de 2019, Amazon, eBay, Facebook y Google pagarían 232,5 millones de libras menos en impuestos según los planes del G7. TaxWatch calculó que la recaudación de impuestos de Google se reduciría de £ 219 millones al año a £ 60 millones bajo el plan G7. Los impuestos de Facebook bajarían de £ 49 millones a £ 27,7 millones y los impuestos de eBay bajarían de £ 15,7 millones a £ 3,8 millones. TaxWatch agregó que eBay podría incluso quedar fuera del alcance del plan G7, que está diseñado para capturar alrededor de 100 de las compañías globales más grandes. En cuanto a Amazon, actualmente paga £ 50 millones bajo el horario de verano del Reino Unido. Todavía no está claro cómo lo captará el plan del G7, porque sus márgenes de beneficio están por debajo del 10 por ciento. TaxWatch estimó que Amazon Web Services, su unidad en la nube, pagaría £ 10,1 millones bajo las propuestas del G7.

Luego están las demandas de exenciones que podrían arruinar los ingresos fiscales de los gobiernos. Reino Unido quiere una exención para los servicios financieros. Y París, Berlín, Copenhague y Luxemburgo también están tratando de persuadir a la comisión de la UE para que apoye la exención para sus bancos.

Este acuerdo hará poco para reducir la desigualdad y establecer la equidad. El siguiente cuadro del FMI agrupa a 196 países con el mismo tipo de sistema de impuesto sobre la renta de las empresas (CIT) (hay varios) y si se utiliza una tasa de impuesto mínimo (TM). Muestra que, incluso si en la década de los ochenta se hubiera reducido algún nivel internacional mínimo, los niveles impositivos seguirían estando muy por debajo de los niveles de la década de los ochenta, mínimo o sin mínimo.

No son los impuestos corporativos más altos lo que se necesitan; su propiedad y control de las multinacionales y el cierre de operaciones de paraísos fiscales. Por supuesto, no hay un acuerdo del G7 al respecto.

La recuperación económica puede estar en marcha ahora que las empresas reabren, el gasto fiscal se impulsa y la generosidad monetaria de los bancos centrales continúa, pero esto en realidad solo está creando lo que algunos han llamado una ‘economía de la fiebre del azúcar’.

E incluso con estos criterios, los países emergentes y en desarrollo están muy atrás. La flexibilización cuantitativa ha promediado el 15% del PIB en los países de ingresos altos frente al 3% en los países emergentes y en desarrollo. El apoyo fiscal promedió el 17% en los países de ingresos altos frente al 5% en los países emergentes y en desarrollo.

Además, la mitad de todos los países de bajos ingresos están endeudados. Y el nivel récord de deuda en todo el mundo, particularmente entre los países emergentes y en desarrollo, es una amenaza para la estabilidad económica, ya que el sistema financiero mundial es ahora vulnerable a un aumento repentino de las tasas de interés. Pero el G7 no hará nada sobre la cancelación de la deuda.

El riesgo de una inflación significativa de los precios al consumidor está aumentando a medida que se acumulan los cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales. La tasa de inflación de los precios al consumidor de EE. UU. saltó al 5% en mayo, la tasa más alta desde agosto de 2008 debido al aumento de los precios de las materias primas, las limitaciones de la oferta y los salarios más altos. El índice subyacente subió un 3,8% en mayo, el mayor aumento desde junio de 1992.

Podría haber una inflación más fuerte durante los próximos seis a 12 meses, especialmente en los precios de importación y si las cadenas de suministro internacionales se debilitan, podríamos ver un aumento en los precios durante un período de tiempo. La inflación a fines de la década de 1980 fue inmensa. En la mayoría de los países avanzados, estaba en el rango de porcentaje de dos dígitos. En las últimas dos décadas, la inflación en estos países ha sido, en términos generales, alrededor del 2%. Pero podríamos ver la tasa de inflación durante los próximos 12 meses entre el 3% y el 4% hasta que la producción pueda ponerse al día con el aumento de la demanda.

De hecho, es probable que después del estallido inicial de expansión económica después del final de la pandemia de COVID este año y el próximo, la economía mundial, liderada por las naciones del G7, vuelva al ritmo lento de crecimiento económico experimentado antes de la pandemia. Eso significará que la mayoría de las principales economías no volverán ni siquiera a la trayectoria anterior de débil crecimiento del PIB real (la línea azul en el gráfico siguiente).

La economía global ya estaba creciendo muy débilmente en 2019. Eso se debe a que el capitalismo crece de manera sostenible y fuerte solo si aumenta la rentabilidad. Sin embargo, la rentabilidad media ya era muy baja antes de la pandemia y, en algunos países, estaba en el nivel más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La rentabilidad solo se reactivaría si se eliminaran algunas capas podridas de capital en lo que se llama «destrucción creativa» de los débiles para ayudar a los fuertes. En cambio, hasta ahora, el dinero barato y el apoyo fiscal han mantenido con vida a los ‘muertos vivientes’, las llamadas empresas zombis, que obtienen pocas ganancias y solo pueden cubrir sus deudas. En las economías avanzadas, alrededor del 15-20 por ciento de las empresas se encuentran en esta situación. Estas empresas mantienen baja la productividad general, lo que impide que las partes más eficientes de la economía se expandan y crezcan.

¿Y si colapsaran? Estos zombis son «una bomba de tiempo» cuyos efectos explosivos se sentirán si los gobiernos y los bancos centrales retiran las medidas que los han ayudado a mantenerlos con vida durante la pandemia.

Además de restaurar la rentabilidad y la inversión a largo plazo, el otro desafío al que se enfrentan los líderes del G7 es el calentamiento global y el cambio climático. Un informe reciente de la ONU descubrió que se estaba haciendo y financiando muy poco para salvar el planeta. De los $ 14,6 billones que las 50 economías más grandes del mundo anunciaron en gasto fiscal a raíz del COVID-19, solo $ 368 mil millones (o el 2,5 por ciento) se destinaron a ‘iniciativas ecológicas’. Eso debe al menos triplicarse en términos reales para 2030 y multiplicarse por cuatro para 2050 si el mundo quiere cumplir con sus objetivos de cambio climático, biodiversidad y degradación de la tierra, dice la ONU. Esta aceleración equivaldría a una inversión total acumulada de hasta USD 8,1 billones y una tasa de inversión anual futura de USD 536 mil millones. La ONU espera que la inversión privada se intensifique. ¡Posibilidad de grasa! Hasta ahora, de los $ 133 mil millones / año invertidos en ‘soluciones basadas en la naturaleza’, los fondos públicos del calentamiento global representan el 86 por ciento y las finanzas privadas el 14 por ciento.

Hay pocas posibilidades de que las naciones del G7 se sumen a esto. Y el G7 no tiene la intención de reducir los subsidios a las industrias de combustibles fósiles, y mucho menos convertirlos en propiedad pública para planificar la eliminación gradual de estas empresas emisoras de carbono. En cambio, las compañías petroleras privadas fuertemente subsidiadas disfrutan de las ganancias de la extracción de petróleo mientras que el resto de nosotros pagamos en dólares de impuestos, abusos de derechos humanos y un clima inhabitable.

Por supuesto, la propiedad pública por sí sola no garantiza que podamos reemplazar completamente el petróleo y el gas con energía renovable a tiempo para evitar los peores impactos de la crisis climática. Después de todo, las tres cuartas partes de las reservas de petróleo del mundo ya son propiedad de los Estados en lugar de empresas privadas. Pero si empresas como Shell o ExxonMobil fueran nacionalizadas con el mandato de reducir sus activos, sería un comienzo.

En cambio, el G7, como bloque imperialista del mundo, está mucho más interesado en encontrar formas de aislar a China y Rusia para mantener su hegemonía. El problema para el G7 es que, mientras que en la década de 1970 las naciones del G7 representaban alrededor del 80% del PIB mundial, ahora se ha reducido a alrededor del 40%.

Por Michael Roberts

Publicado el 10 de junio de 2021 en thenextrecession.wordpress.com