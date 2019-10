El socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era: un análisis exhaustivo

Una importante determinación política fue anunciada en el XIX Congreso Nacional del PCCh: el socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era. Esto especifica la nueva coyuntura histórica en el desarrollo de China, dotando de nueva moneda la misión histórica, las pautas teóricas, los objetivos y las tareas del Partido. También identifica el contexto temporal y la base científica que nos permiten apreciar plenamente las nuevas características del desarrollo y la reforma de la China contemporánea, y aplicar el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era de una manera más decidida y decidida.

I. Evidencia básica de que el socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era.

El CPC nació en respuesta a la tendencia de los tiempos; su desarrollo, crecimiento y maduración también han estado en conformidad con la tendencia de los tiempos. En la China de hoy, para mantener y desarrollar el socialismo con características chinas, es esencial que comprendamos las peculiaridades de la era actual y confrontemos los problemas contemporáneos, para que el socialismo chino continúe mostrando una fuerte vitalidad mientras encarna el espíritu de los tiempos, reflejando un dominio de las leyes del desarrollo y demostración de creatividad. Con una comprensión precisa de esta nueva coyuntura histórica en el desarrollo de China, nuestro Partido ha tomado la mayor determinación política de que el socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era, una determinación con sólidos fundamentos temporales, teóricos y prácticos.

Primero, esta determinación se basa en el hecho de que el socialismo con características chinas ha entrado en una nueva etapa de desarrollo.

Desde el 18º Congreso Nacional del PCCh en 2012, el Comité Central del PCCh con Xi Jinping en el centro ha entendido con precisión las principales tendencias de desarrollo en el país y en el extranjero, y actuó de acuerdo con las necesidades prácticas y los deseos de la gente. Con gran coraje político y un fuerte sentido de responsabilidad, el Comité Central ha establecido la dirección, hizo planes generales y desafió los desafíos con un espíritu pionero. Sobre esta base, ha logrado logros históricos en reforma, apertura y modernización socialista, y ha impulsado cambios históricos en las empresas del Partido y el país. La alta intensidad, el amplio alcance, el efecto marcado y el impacto de largo alcance de estos cambios no tienen precedentes en la historia del PCCh, la historia del desarrollo de la República Popular de China (RPC), y la historia del desarrollo de la nación china. Sobre la base de los principales logros alcanzados en el desarrollo de China desde la fundación de la República Popular China en 1949, especialmente los realizados desde la reforma y la apertura, está claro que el desarrollo de China ha llegado a un nuevo punto de partida histórico y que el socialismo con características chinas entró en una nueva etapa de desarrollo. Esta nueva etapa de desarrollo no solo se ejecuta en continuidad con los casi 40 años de reforma y apertura, sino que también incorpora muchas características nuevas de relevancia contemporánea. Por ejemplo, incorpora nuevos avances en las innovaciones teóricas del Partido, importantes innovaciones en los métodos y principios de gobernanza del Partido, cambios importantes en los principios y modelos que el Partido utiliza para impulsar el desarrollo, cambios importantes en el entorno y las condiciones en las que tiene lugar el desarrollo de China, y mayores demandas con respecto al nivel y calidad del desarrollo. Para comprender correctamente y participar plenamente en la nueva etapa de desarrollo en la que se encuentra el socialismo con características chinas, necesitamos hacer consideraciones y planes a la luz de esta nueva coyuntura histórica y contexto temporal.

En segundo lugar, esta determinación se basa en la evolución de la contradicción principal en la sociedad china.

En el XIX Congreso Nacional, se afirmó que la contradicción principal en la sociedad china, que solía ser entre las necesidades culturales y materiales cada vez mayores de la gente y la producción social atrasada, se ha convertido en esa entre las necesidades cada vez mayores de la gente para un vida mejor y desarrollo desequilibrado e inadecuado. Con respecto al desarrollo de China, esta declaración refleja sus realidades, revela sus principales factores limitantes e identifica las prioridades fundamentales que enfrenta hoy. Después de casi 40 años de reforma y apertura, China se ha asegurado de que se hayan satisfecho las necesidades básicas de más de mil millones de personas, básicamente ha hecho posible que las personas tengan una vida digna y pronto se convertirá en una sociedad moderadamente próspera. Mientras tanto, las personas tienen necesidades cada vez más amplias que deben satisfacerse para una vida mejor. No solo han expresado sus crecientes necesidades materiales y culturales; también han aumentado las demandas con respecto a la democracia, el estado de derecho, la equidad y la justicia, la seguridad y el medio ambiente. Al mismo tiempo, las fuerzas productivas generales de China han mejorado significativamente y en muchas áreas la capacidad de producción del país lidera el mundo. En la actualidad y en el futuro, un problema importante que debemos abordar es el del desarrollo desequilibrado e inadecuado. El desarrollo desequilibrado se refiere a los desequilibrios de desarrollo entre diferentes regiones, sectores de la sociedad y aspectos de esos sectores, que han frenado el desarrollo general de China; el desarrollo inadecuado se refiere al problema de que el desarrollo en algunas regiones, sectores de la sociedad y aspectos de esos sectores va a la zaga, y que queda mucho trabajo por hacer con respecto al desarrollo. Estos se han convertido en obstáculos importantes para satisfacer las necesidades de las personas para una vida mejor. La evolución de la contradicción principal en la sociedad china indudablemente ejercerá una influencia extensa y profunda en el desarrollo general de China. Para comprender correctamente y participar plenamente en la evolución de la contradicción principal en la sociedad china, también debemos hacer consideraciones y planes a la luz de esta nueva coyuntura histórica y contexto temporal.

Tercero, esta determinación también se basa en una reevaluación de los objetivos del Partido.

El período comprendido entre los congresos nacionales 19 y 20 es el período en el que convergen los plazos de los “Dos Objetivos del Centenario”. En este período, no solo debemos lograr el primer objetivo centenario de convertirnos en una sociedad moderadamente próspera; también debemos aprovechar este logro para embarcarnos en un nuevo viaje hacia el objetivo del segundo centenario de convertirse en un país socialista moderno. Esta gloriosa misión y gran responsabilidad requieren un diseño adicional de alto nivel y una planificación meticulosa. El XIX Congreso Nacional realizó un análisis exhaustivo de las situaciones internacionales y nacionales, así como de las condiciones en que se desarrolla el desarrollo de China, y describió requisitos específicos para asegurar una victoria decisiva para convertirse en una sociedad moderadamente próspera, y dividió el segundo objetivo del centenario en dos etapas. En la primera etapa, de 2020 a 2035, sobre la base de los cimientos creados por la sociedad moderadamente próspera, trabajaremos duro durante otros 15 años para ver que la modernización socialista se realiza básicamente. En la segunda etapa, desde 2035 hasta mediados del siglo XXI, sobre la base de haber logrado básicamente la modernización, trabajaremos duro durante 15 años más y veremos que China se convierte en un gran país socialista moderno que es próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y hermoso. Este es nuestro plan estratégico para el desarrollo del socialismo con características chinas para la nueva era. No solo identifica una hoja de ruta y un cronograma más claros para alcanzar los “Dos Objetivos del Centenario”, sino que también indica que el objetivo original de China de lograr básicamente la modernización se alcanzará 15 años antes de lo previsto, y que el objetivo del segundo centenario se ha enriquecido y mejorado para convertir a China en un gran país socialista moderno que sea próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y bello. Para comprender y participar correctamente con este objetivo inspirador y factible y este nuevo y grandioso plan, también debemos hacer consideraciones y planes a la luz de esta nueva coyuntura histórica y contexto temporal.

Cuarto, esta determinación se basa en los nuevos cambios en el entorno internacional que enfrenta China.

El mundo se encuentra en un período de gran desarrollo, transformación y ajuste, y el desarrollo de China aún se encuentra en un importante período de oportunidades estratégicas; las perspectivas son brillantes, pero los desafíos son severos. China está en la etapa crucial de su transformación de ser un país grande a convertirse en uno fuerte, y esta transformación trae cada vez más el fenómeno de que el éxito invita a la detracción. China se enfrenta a un entorno externo más complejo en el que algunos países y fuerzas internacionales están cada vez más preocupados por China, o intentan contenerla o coaccionarla; este también es un problema importante que debemos enfrentar. El desarrollo de China está cada vez más integrado, interrelacionado e interactivo con el mundo exterior, y China se está acercando al centro del escenario.

En términos generales, la principal determinación política de que el socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era se basa en captar con precisión tres cambios clave. Primero están los principales cambios en las tendencias contemporáneas y en la situación internacional. En segundo lugar, están los profundos desarrollos a nivel mundial, nacional y dentro del Partido. Por último, están las nuevas situaciones, problemas y conflictos que han sido, serán o podrían encontrarse, o que son impredecibles durante el período en el que trabajamos para alcanzar los “dos objetivos centenarios”. Esta determinación se ajusta a las realidades del socialismo con características chinas. Es el resultado consecuente del progreso social de China desde la reforma y apertura, del movimiento de la contradicción principal en la sociedad china, y de los cambios históricos en las empresas del Partido y del país en los cinco años posteriores al 18º Congreso Nacional; también es esencial para los esfuerzos de nuestro partido unir a todos los chinos y llevarlos a un futuro brillante.

II Principales implicaciones de la entrada del socialismo chino en una nueva era

La principal determinación política de que el socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era no ha surgido de la nada, ni es un concepto nuevo y simplista. Más bien, contiene ideas ricas y profundas.

Primero, esta nueva era será una era de construir sobre éxitos pasados ​​para avanzar más en nuestra causa, y de continuar en un nuevo contexto histórico para luchar por el éxito del socialismo con características chinas.

El socialismo con características chinas es el logro fundamental que nuestro Partido y nuestro pueblo han logrado a través de 96 años de lucha, creación y acumulación. Especialmente desde la reforma y la apertura, nuestro partido ha llevado a la gente a seguir el camino del socialismo con características chinas, liberando así la creatividad de nuestra gente, desbloqueando y desarrollando fuerzas productivas, y mejorando significativamente la vitalidad de nuestra sociedad y la posición internacional de nuestro país. Como resultado, se han producido cambios sin precedentes en la cara del PCCh, el país, el pueblo, los militares y la nación, y el socialismo en China ha mostrado una gran vitalidad. Deng Xiaoping señaló en la década de 1980: “Solo nuestros logros en el desarrollo económico pueden finalmente convencer a quienes no creen en el socialismo”.

En segundo lugar, esta nueva era será una era de asegurar una victoria decisiva para convertirse en una sociedad moderadamente próspera, y de avanzar con todos los esfuerzos para convertirse en un gran país socialista moderno.

Con respecto a la realización de los “Dos Objetivos del Centenario”, el XIX Congreso Nacional estableció requisitos claros para el progreso en lo que respecta a la economía, los asuntos políticos, la cultura, la sociedad y el medio ambiente. Estos requisitos son prospectivos, específicos y de importancia estratégica, con implicaciones teóricas, políticas y reformativas. Convertirse en una sociedad moderadamente próspera según lo previsto para 2020 es una promesa solemne que nuestro Partido ha hecho a nuestro pueblo y a la historia. Hay muchas dificultades por delante si queremos lograr este objetivo. El período comprendido entre ahora y 2020 será decisivo para convertirse en una sociedad moderadamente próspera; exige los esfuerzos concertados e incansables de todo nuestro partido y país. También hay muchas dificultades por delante si queremos alcanzar el objetivo del segundo centenario, que es convertirse completamente en un gran país socialista moderno. En la historia mundial, de los países y regiones que ya se han modernizado, la mayoría lo hizo en casi 300 años después de la Revolución Industrial. Sin embargo, en solo un siglo, China necesita completar un proceso de modernización que tuvo lugar a lo largo de varios siglos en los países desarrollados. Esta es una transición no solo de velocidad y escala extraordinarias, sino también de amplitud, profundidad y dificultad extraordinarias. Por lo tanto, es un requisito esencial y una tarea histórica del socialismo con características chinas en la nueva era que nos esforcemos por convertirnos en una sociedad moderadamente próspera y en un gran país socialista moderno con resolución y tenacidad.

Tercero, esta nueva era será una era para que los chinos de todos los grupos étnicos trabajen juntos y trabajen duro para crear una vida mejor para ellos mismos y, en última instancia, lograr una prosperidad común para todos.

El objetivo eterno de nuestro Partido es ayudar a las personas a lograr la mejor vida que anhelan. La esencia del socialismo es liberar y desarrollar fuerzas productivas, erradicar la explotación, poner fin a la polarización y, en última instancia, lograr la prosperidad común. El XIX Congreso Nacional designó los continuos esfuerzos para crear una vida mejor para las personas y el logro progresivo de la prosperidad común para todos como el objetivo y el objetivo final del desarrollo. Esta designación encarna la filosofía de desarrollo centrada en las personas, el principio fundamental del Partido de servir de todo corazón a las personas y los requisitos intrínsecos al socialismo con características chinas. En la nueva era del socialismo con características chinas, una de las principales tareas de nuestro partido es prestar mayor atención a lo nuevo del pueblo, demandas diversificadas para una vida mejor, para la equidad social y la justicia, y para hacer más para mejorar las vidas y abordar las preocupaciones de las personas. El enfoque de tales esfuerzos es ver que toda nuestra gente tenga un mayor sentido de satisfacción a medida que contribuyen y se benefician del desarrollo, que disfrutan de vidas más felices, más seguras y más saludables, y que se logra un progreso nuevo y sólido para garantizar la prosperidad común para todo el mundo.

En cuarto lugar, esta nueva era será una era para todos nosotros, los hijos e hijas de la nación china, para luchar con un corazón para realizar el sueño chino de rejuvenecimiento nacional.

El rejuvenecimiento nacional ha sido el mayor sueño del pueblo chino desde la Guerra del Opio de 1840; encarna las esperanzas largamente apreciadas de generaciones de chinos. La fundación de la RPC sentó bases sólidas para el rejuvenecimiento nacional, mientras que la gran revolución de la reforma y la apertura ha inyectado una gran vitalidad al rejuvenecimiento nacional. Bajo el liderazgo del PCCh, China, como el país en desarrollo más grande del mundo, ha realizado un milagro estremecedor en la historia del desarrollo humano, con la nación china infundida con un nuevo vigor y vitalidad. Hoy, debido a los cambios históricos que han tenido lugar desde el 18 ° Congreso Nacional, ahora estamos más cerca que nunca de alcanzar el objetivo del rejuvenecimiento nacional, ya que tenemos más confianza y más capacidad que nunca para hacer realidad este objetivo.

Quinto, esta nueva era será una era en la que China se acerque al centro del mundo y haga mayores contribuciones a la humanidad.

En el mundo de hoy, el sueño del pueblo chino está estrechamente relacionado con los sueños de los pueblos de otros países; el sueño chino solo puede realizarse en un entorno internacional pacífico y bajo un orden internacional estable. En la nueva era del socialismo con características chinas, nos enfrentamos a ajustes profundos en el panorama internacional y las relaciones internacionales, así como en un entorno externo en el que los conflictos regionales y la agitación ocurren con frecuencia, y los seres humanos tienen muchos desafíos comunes que enfrentar. Por lo tanto, debemos tener en cuenta nuestros imperativos internos e internacionales, continuar manteniendo en alto la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo, y mantener nuestro objetivo fundamental de política exterior de preservar la paz mundial y promover el desarrollo común. Perseguiremos firmemente el objetivo de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, permanecer en el camino del desarrollo pacífico y continuar con una estrategia de apertura mutuamente beneficiosa. Defenderemos el bien mayor mientras buscamos intereses compartidos, y fomentaremos nuevas ideas sobre seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Buscaremos un desarrollo abierto, innovador e inclusivo que beneficie a todos; impulsar intercambios interculturales caracterizados por la armonía dentro de la diversidad, la inclusión y el aprendizaje mutuo; y cultivar ecosistemas basados ​​en el respeto por la naturaleza y el desarrollo verde. China continuará sus esfuerzos para salvaguardar la paz mundial, contribuir al desarrollo global y mantener el orden internacional. Históricamente, China hizo grandes contribuciones a la civilización humana.

III. Una nueva apariencia y nuevos logros requeridos para la nueva era del socialismo con características chinas

La entrada del socialismo chino en una nueva era es de enorme importancia en la historia del desarrollo tanto de la RPC como de la nación china. También es de enorme importancia en la historia del desarrollo del socialismo internacional y de la sociedad humana. Lo que significa es que la nación china, que desde los tiempos modernos había soportado tanto durante tanto tiempo, ha logrado una transformación tremenda: se ha levantado, ha prosperado y se ha fortalecido; ha llegado a abrazar las brillantes perspectivas de rejuvenecimiento. También significa que el socialismo científico está lleno de vitalidad en la China del siglo XXI, y que la bandera del socialismo con características chinas ahora vuela alto y orgulloso para que todos lo vean. Significa que el camino, la teoría, el sistema y la cultura del socialismo con características chinas han seguido desarrollándose, abriendo camino para que otros países en desarrollo logren la modernización. Ofrece una nueva opción para otros países y naciones que desean acelerar su desarrollo y preservar su independencia; y ofrece sabiduría china y un enfoque chino para resolver los problemas que enfrenta la humanidad.

La entrada del socialismo chino a una nueva era plantea muchas demandas nuevas sobre el trabajo del Partido y el país. Todos los miembros del Partido, especialmente los funcionarios de todos los niveles, deberían mejorar su integridad moral, capacidad y conducta y estar más motivados. Todos los miembros del partido deberían participar activamente en esta nueva era avanzando con un espíritu pionero y hacer nuevos logros que hagan justicia a la nueva era, en un esfuerzo continuo por promover el socialismo con características chinas.

La nueva era requiere armarnos con nuevos pensamientos.

Conforme al socialismo chino que entra en una nueva era, el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era es el último logro en la adaptación del marxismo al contexto chino, un componente importante de la teoría del socialismo con características chinas, y una guía para acción para todos los miembros del Partido y todos los chinos mientras nos esforzamos por lograr el rejuvenecimiento nacional. El informe al XIX Congreso Nacional y la nueva Constitución revisada del PCCh aprobada en el congreso resumieron las nuevas ideas y nuevas estrategias para la gobernanza nacional del Comité Central desde el XVIII Congreso Nacional como “Pensamiento Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una Nueva Era ”. También definió este pensamiento como un principio rector que el Partido debe defender a largo plazo. Se ha establecido una tarea estratégica para armar a todo el Partido con el Pensamiento Xi Jinping, y se ha hecho un acuerdo estratégico para lanzar una campaña bajo el tema de “permanecer fieles a nuestra misión fundadora” en todo nuestro Partido, que son de carácter político, teórico, y significado práctico. Con una fuerte conciencia de nuestra responsabilidad política y misión histórica, debemos tener en cuenta las realidades del socialismo con características chinas en la nueva era, estudiar y actuar sobre el Pensamiento de Xi Jinping, y alinear nuestros pensamientos y acciones con los principios rectores del XIX Congreso Nacional. Al asegurarnos de que los funcionarios tomen la iniciativa, armaremos a todo el partido con el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era, de modo que todos los miembros del partido entiendan completamente el sistema científico, la esencia teórica, y los requisitos prácticos de este pensamiento y comprender completamente los puntos de vista y métodos marxistas encarnados en este pensamiento. Promoveremos enérgicamente nuestra excelente tradición de vincular teoría y práctica, y nos aseguraremos de que nuestro Partido sea bueno en el aprendizaje, en el ejercicio del liderazgo político, en el avance de la reforma y la innovación, en la promoción del desarrollo sólido, en el ejercicio de la gobernanza basada en la ley, en la participación de las personas, en la implementación de políticas y en la gestión de riesgos. Sobre esta base, convertiremos la teoría del Partido en fuerza y ​​nos aseguraremos de que los miembros de nuestro Partido se esfuercen por cumplir la misión histórica del Partido de una manera más decidida.

La nueva era requiere nuevas ideas y medidas.

Por un lado, China entrando en una nueva era y la evolución de la contradicción principal que enfrenta la sociedad china no cambia nuestra evaluación de la etapa actual del socialismo en China. La dimensión básica del contexto chino, que nuestro país todavía está y permanecerá en la etapa primaria del socialismo, no ha cambiado. El estatus internacional de China como el país en desarrollo más grande del mundo no ha cambiado. El desarrollo sigue siendo la principal prioridad de nuestro partido en la gobernanza. Debemos ser completamente claros acerca de esta dimensión fundamental de nuestro contexto nacional, y debemos basar nuestro trabajo en esta realidad más importante: la etapa primaria del socialismo. Debemos permanecer totalmente comprometidos con la línea básica del Partido como la fuente que mantiene al Partido y al país en marcha y que trae felicidad a la gente. Por otra parte, a medida que la principal contradicción que enfrenta la sociedad china ha evolucionado, el desarrollo en la nueva era del socialismo con características chinas difiere mucho del pasado en términos de significado, enfoque, visión, medios, medio ambiente, condiciones, estándares y requisitos. Esto requiere que mejoremos nuestros esfuerzos para implementar la nueva filosofía de desarrollo, presentar nuevas formas de pensar, nuevas estrategias y nuevas medidas para abordar el desarrollo desequilibrado e inadecuado, y esforzarnos por lograr un desarrollo de mejor calidad, más eficiente, más justo y más sostenible . Más fundamentalmente, necesitamos implementar completamente la teoría, línea y política básica del Partido para la etapa primaria del socialismo, y continuar haciendo que nuestro trabajo sea más basado en principios, sistemático, progresista y creativo.

La nueva era requiere nuevas mejoras en la conducta y la imagen del partido.

En la nueva era del socialismo con características chinas, las “cuatro pruebas” (pruebas relacionadas con la gobernanza, la reforma y la apertura, la economía de mercado y el entorno externo) y los “cuatro peligros” (falta de impulso, incompetencia, desconexión del pueblo, la inacción y la corrupción) que enfrenta nuestro partido siguen siendo de naturaleza compleja, intensa, grave y a largo plazo. Asegurar que el autogobierno del Partido se ejerza plena y estrictamente es un viaje para el que no hay fin. Esto requiere que implementemos a fondo los arreglos del XIX Congreso Nacional, mantengamos y fortalezcamos el liderazgo general del Partido, y nos esforcemos por hacer que el Partido sea más fuerte y más competente, para convertir a nuestro Partido en un vibrante partido de gobierno marxista que siempre esté a la vanguardia, y que la mayoría de las veces, goza del apoyo incondicional de la gente, tiene el coraje de reformarse, y es capaz de soportar todas las pruebas. Necesitamos dar la máxima prioridad a la construcción política del Partido, ejercer su papel de liderazgo en la construcción del Partido y aplicar los requisitos de construcción política en nuestras iniciativas para fortalecer la teoría del Partido, consolidar sus organizaciones, mejorar su conducta, hacer cumplir su disciplina y combatir la corrupción. Los requisitos de la construcción política también deben aplicarse en nuestros esfuerzos concretos para llevar a cabo actividades políticas dentro del Partido en serio, mejorar el centralismo democrático, desarrollar una cultura política positiva y saludable en el Partido, y fomentar una atmósfera política saludable de integridad dentro del Partido. Los funcionarios del partido deben fortalecer su conciencia de la necesidad de mantener la integridad política, pensar en términos generales, seguir el núcleo del liderazgo, y actuar de manera consistente con la política del Comité Central; se alinean estrechamente con el Comité Central con Xi Jinping en el centro en términos de postura política, dirección, principio y camino; y apoyar y defender fielmente nuestro núcleo de liderazgo a través de pensamientos y acciones conscientes. Sobre esta base, salvaguardaremos la autoridad y el liderazgo centralizado y unificado del Comité Central, proporcionando así fuertes garantías políticas y organizativas para defender y desarrollar el socialismo con características chinas en la nueva era y alcanzar los “Dos Objetivos del Centenario”.

Por Li Zhanshu

Fuente: Edición en inglés de QiuShi Journal. Enero-marzo de 2018 | Vol.10, No.1, Issue No.34

(Originalmente apareció en People’s Daily, 9 de noviembre de 2017)

Li Zhanshu es miembro del Comité Permanente del XIX Comité Central del PCCh.