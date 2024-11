En el filo de la navaja

Si hay una cosa fundamental que hay que dejar clara de inmediato, en relación con la fase actual del conflicto en Oriente Medio, es que -exactamente igual que con el conflicto de Ucrania– estamos ante un conflicto radical, en el que la dimensión espacial (territorios) es absolutamente secundaria, mientras que la dimensión temporal (duración) prevalece, y sobre todo que es un conflicto en el que los objetivos de las partes son absolutamente irreconciliables. Esto significa que no hay ninguna posibilidad intermedia entre la victoria y la derrota, que no hay espacio para la mediación y las negociaciones que tienen como objetivo establecer algún tipo de paz duradera, y que incluso las opciones tácticas, como los altos el fuego temporales, son extremadamente difíciles.

En ambos casos, se ha superado un punto de no retorno; y no se aprobó durante las dos guerras, donde también hay una escalada continua, sino en el mismo momento en que comenzaron.

Así como el lanzamiento de la Operación Militar Especial, el 24 de febrero de 2022, marcó (tal vez incluso sin plena conciencia por ambas partes) la transición a una fase de conflicto irreversible, lo mismo ocurrió con la Operación Inundación de Al Aqsa, el 7 de octubre de 2023.

En concreto, lo que está ocurriendo en el teatro de Oriente Medio -que más allá de las motivaciones específicas sigue siendo parte de la confrontación global en curso- se presenta como un choque entre actores con posiciones absolutamente irreconciliables. Lo que está en juego, de hecho, es un rediseño completo del marco geopolítico regional (que, como se ha visto en la primera parte, tiene repercusiones generalizadas, incluso mucho más allá de los países directamente involucrados) y que, independientemente del resultado inmediato del conflicto, presenta solo dos opciones posibles: o la destrucción del Eje de la Resistencia, incluido Irán, con todo lo que ello conllevaría (expulsión de Rusia de Oriente Medio, cancelación definitiva de proyectos relacionados con la Nueva Ruta de la Seda, crecientes amenazas occidentales en Asia Central y África), o viceversa, expulsión de cualquier influencia regional por parte estadounidense-occidental.

Esto no implica necesariamente, en el segundo caso, la cancelación del Estado de Israel como resultado de la guerra. Como se dijo al principio, la dimensión territorial es secundaria, lo que importa será el equilibrio de poder.

Continuando con el examen de las cuestiones más generales, siempre desde la perspectiva de la guerra, hay que tener en cuenta la diferente naturaleza de los actores en el terreno. Israel, incluso en este aspecto, se presenta como una potencia colonial occidental clásica: la conducción de la guerra, a partir de decisiones estratégicas, está vinculada a una cadena de mando vertical, que tiene en su vértice el gobierno político del país. Un gobierno en el que, a diferencia de décadas pasadas, los ex militares están decididamente infrarrepresentados (en la práctica, sólo Gallant, que de hecho está constantemente en minoría, y al borde de la destitución) y, por lo tanto, carece de capacidad de comprensión estratégica global, pero que -también en virtud de la presencia de un enjambre de ministros extremistas- tiende a desbordar su papel, no limitándose a indicar los objetivos generales (por ejemplo, reducir significativamente la capacidad de combate de la Resistencia en la Franja de Gaza), sino también a establecer cómo deben alcanzarse. Para el gobierno israelí, de hecho, la guerra no es sólo una forma de alcanzar objetivos políticos por otros medios, sino que es en sí misma un instrumento político, utilizado como tal.

En cualquier caso, la estructura jerárquica de las fuerzas armadas israelíes es típicamente occidental, con una centralización de las opciones estratégicas y operativas, y a menudo también de las tácticas, lo que deja poco margen para la iniciativa sobre el terreno, lo que da lugar a una cierta rigidez en la ejecución de las operaciones.

Por supuesto, este modelo funcionó bien siempre y cuando se enfrentara a los ejércitos árabes, que a su vez tomaron prestado el modelo, pero eran infinitamente más débiles. Para bien o para mal, logró expresar una relativa capacidad de contención [ ], incluso en comparación con las formaciones guerrilleras, pero hoy se encuentra en serias dificultades, teniendo que enfrentarse a formaciones mucho más fuertes que las anteriores, con una capacidad ofensiva buena, si no excelente, y que, en cambio, aprovechan al máximo una estructura de mando extremadamente flexible y descentralizada.

Otra característica del modus operandi militar israelí es que se centra en la destrucción más que en el combate estratégico. Incluso de esta manera típicamente occidental, está influida por un enfoque profundamente cuantitativo: tantas muertes, tantos edificios destruidos, tantas toneladas de bombas lanzadas… Sin embargo, es un método operacional que es bueno cuando es capaz de destruir, o al menos aniquilar al adversario en poco tiempo, pero es completamente ineficaz cuando se aplica en un contexto de guerra asimétrica. Esto es aún más cierto para un país como Israel, que tiene una disponibilidad limitada de hombres y medios y, específicamente, depende casi por completo de los suministros estadounidenses, que (ya consumidos en Ucrania) no son inagotables.

Una tercera característica israelí está determinada por la geografía. Si bien es válido el mencionado criterio de la importancia relativa de la dimensión espacial, éste se refiere sobre todo a las eventuales conquistas (o pérdidas) territoriales. En otros aspectos, la geografía condiciona fuertemente el plan estratégico. E Israel es un país pequeño, con su población e infraestructura crítica concentradas en áreas limitadas, por lo tanto, totalmente carente de profundidad estratégica. Además, está atrapado geográficamente: al oeste por el mar, al norte, al este y al sur por los países árabes. Por lo tanto, no tiene un país vecino que, en caso de ser necesario, pueda ofrecerle la profundidad que no tiene. Y es también para compensar esta condición que, desde siempre, la doctrina estratégica israelí se ha concentrado en el desarrollo de una capacidad ofensiva altamente destructiva, concentrada en el tiempo, para asegurar una rápida derrota del enemigo.

En otras palabras, Israel no está estructuralmente equipado para una guerra asimétrica de desgaste, en la que el ganador es el que resiste más tiempo, no el que inflige más pérdidas al enemigo.

Si este es, esencialmente, el panorama general del lado israelí, es legítimo preguntarse por qué lanzaron una campaña militar –la de la Franja de Gaza– que claramente no podía ser rápida, independientemente de su intensidad. Obviamente, después del 7 de octubre, con la capacidad disuasoria destrozada (así como la credibilidad de los servicios de seguridad y de las FDI), no pudo haber habido una respuesta militar, pero sigue siendo verdaderamente incomprensible que se lanzara sin una estrategia clara y sin planes operativos razonables. Sin perjuicio de las responsabilidades políticas en estas elecciones, no se puede dejar de señalar cómo la aplicación sobre el terreno fue tan feroz como burda. La aproximación con la que se ha llevado a cabo -y se lleva a cabo- la campaña es evidente no sólo por la relación duración-resultados (un año de guerra y la Resistencia sigue en pleno funcionamiento), sino por el hecho mismo de que las FDI siguen moviéndose por el territorio como un animal enjaulado, moviéndose continuamente de un sector a otro, proclamando la aniquilación de las brigadas enemigas [ ], solo para verse obligado a volver sobre sus pasos una y otra vez.

Sin embargo, hemos abordado varias veces lo que ha ocurrido hasta ahora en la Franja de Gaza y no volveremos a hacerlo. En su lugar, trataremos de examinar lo que está sucediendo ahora en los campos de batalla, de los cuales, hasta la fecha, hay al menos tres: más allá de Gaza, Cisjordania y Líbano. Irak, Siria, Yemen e Irán son actualmente objeto de una guerra de baja intensidad y larga distancia, que aún no se ha librado en el campo de batalla.

En cuanto a Gaza, lo primero que llama la atención de un observador es que, a pesar de un año de combates –y de una increíble cantidad de bombas lanzadas en un territorio extremadamente pequeño–, la intensidad de los combates no ha disminuido en absoluto. Por el contrario, casi se podría decir que ha aumentado. De hecho, a pesar de una ligera disminución en el número de tiroteos, se puede observar un aumento de la capacidad táctica de las unidades de combate palestinas, así como de la coordinación operativa entre las diferentes formaciones.

De hecho, ha aumentado el número de emboscadas tendidas a las fuerzas israelíes, algunas de ellas muy complejas (con trampas explosivas preparadas de antemano, diferentes equipos con diferentes tareas, y prolongadas en el tiempo, con enfrentamientos que continúan hasta la llegada de las unidades de refuerzo y recuperación de las FDI, que a su vez son atacadas), y llevadas a cabo por combatientes de diversas organizaciones (Brigadas Al Qassam, Brigadas Al Quds, Brigadas Muyahidines, etc.). Todos signos no sólo de una capacidad operativa intacta [ ], sino también de un mando conjunto eficiente.

Y, por supuesto, la red de túneles subterráneos permanece en gran parte intacta y desconocida (al igual que la ubicación de docenas y docenas de prisioneros). El problema subyacente es que las FDI se mueven en la Franja aparentemente sin rumbo, sin un plan operativo coherente. «Ocupamos territorios y luego nos vamos», dijo Michael Milstein, analista israelí de asuntos palestinos; «Este tipo de doctrina significa que te encuentras en una guerra sin fin» [ ].

Para lograr el mejor resultado posible, y por lo tanto excluyendo la posibilidad de degradar de hecho y de manera permanente la capacidad de combate de la Resistencia Palestina, en lugar de implementar una campaña devastadora de bombardeos masivos (que, desde una perspectiva militar, al reducir las ciudades a escombros, benefician más a la guerrilla que al ejército israelí), debería haber procedido de otra manera. Es decir, debió haber dividido la Franja en cuadrantes, procediendo a despejarlos sistemáticamente uno tras otro, identificando y volando las entradas de los túneles cuando no era posible penetrarlas, y luego procediendo con el siguiente cuadrante una vez que ya no había presencia activa de la guerrilla. Pero esto habría requerido una gran cantidad de tiempo, tal vez más que el año pasado hasta ahora, una gran cantidad de hombres (para mantener la guarnición de cada cuadrante) y, naturalmente, muchas pérdidas. Un precio que, comprensiblemente, las FDI no fueron capaces de soportar, y que sin embargo llevó a las fuerzas israelíes a aplicar un plan operativo completamente ineficaz.

Lo que las FDI están haciendo, por lo tanto, es mover la concentración de fuerzas de un lugar a otro, sin llegar nunca al fondo de la situación. Los dos únicos puntos donde las fuerzas israelíes se han establecido permanentemente son, de hecho, el corredor Filadelfia, inmediatamente al sur de Rafah, que corre a lo largo de la frontera con Egipto, y el corredor de Netzarim, un eje que corta la Franja de este a oeste, justo al sur del área metropolitana de la ciudad de Gaza.

La intención sería bloquear el contrabando entre Egipto y la Franja, y dividir esta última en dos. Objetivos que, en todo caso, presuponen una presencia a largo plazo de las FDI en territorio palestino; pero que, en ambos casos, no tienen en cuenta la red de túneles que atraviesan el territorio, incluso a gran profundidad, y que podrían permitir la movilidad norte-sur de las formaciones combatientes.

Además, las fuerzas de las FDI estacionadas a lo largo de Netzarim son atacadas diariamente por la Resistencia, con morteros, misiles y RPG.

Actualmente, y por tercera vez desde el inicio de las operaciones, el ejército israelí está invirtiendo significativamente en la zona del campo de Jabalia, en el centro de la ciudad de Gaza, donde se han librado feroces combates desde hace unos veinte días [ ]. Según algunos rumores, esto formaría parte de un plan -el llamado plan de los generales, elaborado por algunos ex oficiales de alto rango, dirigidos por el general de división Giora Eiland– que prevería el vaciamiento completo de la Franja al norte de Netzarim, incluso a costa de matar de hambre a la población civil, y luego procedería a limpiarla de combatientes.

Aunque pueda parecer una aplicación tardía de la táctica antes mencionada de dividirlo en cuadrantes, en este caso se trata de un área demasiado grande para ser utilizada de manera rentable. Oficialmente, las FDI niegan aplicar el plan, pero la impresión es que lo están utilizando esencialmente con la vista puesta en un plan muy diferente: la anexión de esta gran franja de territorio y la creación de una gran zona de seguridad.

Este plan, que obviamente preocupa mucho a los palestinos -que actualmente están siendo deportados por la fuerza fuera de la zona en masa, con cientos de hombres adultos siendo arrestados- requiere algunos pasos para ser realizado, lo que es muy poco probable que ocurra.

El primero, obviamente, es poder vaciar completamente la zona de civiles (se estima que quedan unos 400.000), y superar a las unidades locales de la Resistencia. Como ya se ha mencionado, esta es la tercera vez que las FDI lo intentan, y dado como van las cosas, es poco probable que termine con un resultado diferente a los anteriores. Otra condición, que es muy difícil de lograr, es que se acepte tal hipótesis, cuando -inevitablemente- se negocian los términos del alto el fuego.

Porque –y es increíble la facilidad con la que uno olvida lo que significa– la palabra clave es resistencia.

En el artículo del New York Times antes mencionado, los autores escriben que Hamas es «incapaz de operar como un ejército convencional» [ ]. Pero las Brigadas Al Qassam (el ala militar del movimiento) no se han vuelto incapaces de hacerlo, tal vez como resultado de la acción de las FDI, como parecen sugerir Kingsley y Boxerman, simplemente nunca lo pensaron. Como prácticamente todos los movimientos de liberación nacional del siglo XX, nunca han tenido el objetivo de derrotar militarmente al ocupante (excepto ocasionalmente, tácticamente), pero resistirlo por más tiempo, más de lo que este último a su vez es capaz de resistir.

Por lo tanto, está claro que la resistencia del pueblo palestino (que ha durado 76 años…) continuará hasta que Israel se vea obligado a ceder. Y esto es lo que le sucedió al Estado más parecido a Israel que la historia recuerda, la Sudáfrica del apartheid (no por casualidad aliados cercanos).

En aquel entonces, nadie habría apostado a que un puñado de negros derrotaría al régimen de Pretoria. Nelson Mandela, fundador y líder de Umkhonto we Sizwe (ala militar del Congreso Nacional Africano) fue considerado terrorista y permaneció en prisión durante 27 años. Luego se convirtió en el primer presidente sudafricano no blanco y ganó el Premio Nobel de la Paz…

Así como en términos de perspectiva histórica, en términos de perspectiva contingente es inevitable que lleguemos a una negociación para poner fin a esta fase virulenta del conflicto; porque la sociedad israelí no es capaz de resistir más que la sociedad palestina. Y dado que, precisamente, la negociación llegará cuando Israel ceda, no habrá forma de ignorar esto.

Desde un punto de vista operacional, sin embargo, está claro que incluso los objetivos mínimos de la operación de las FDI en la Franja son difíciles de alcanzar y, en cualquier caso, de poca utilidad.

El control del cruce de Rafah y del corredor de Filadelfia, en la frontera con Egipto, no servirá para bloquear el contrabando a medio y largo plazo. El control del corredor de Netzarim no servirá para separar el norte del sur y, en consecuencia, para mantener divididas a las fuerzas de la Resistencia. Y, en ambos casos, ofrecerá a estos últimos objetivos constantemente disponibles. En cuanto a la hipótesis de transformar la ciudad de Gaza y sus alrededores en una gran zona de amortiguamiento, incluso si fuera factible, sólo serviría para trasladar el problema un poco más allá.

Como se ha dicho, Israel es un país pequeño, y prácticamente no hay un solo metro de territorio que no pueda ser alcanzado por las armas del Eje de la Resistencia.

Desde un punto de vista estratégico, por lo tanto, Gaza está destinada a seguir siendo una espina en el costado -en el sentido literal- para el Estado judío. Vale la pena recordar, una vez más, que Israel ocupó la Franja durante mucho tiempo, incluso manteniendo asentamientos coloniales allí, pero al final tuvo que optar por la opción de abandonar ese territorio, desmantelar los asentamientos y reubicar a los habitantes, porque la ocupación era demasiado costosa.

En cierto sentido, representa una sinécdoque eficaz del problema más amplio de Israel con todos los territorios ocupados: hay demasiados, demasiado habitados, demasiado resistentes, para un país pequeño.

Lo cual, por otra parte, también se aplica a Cisjordania, que es la porción de territorio en la que más se concentran los apetitos coloniales israelíes, y en particular de los colonos, que constituyen una gran parte de la base electoral de la extrema derecha.

La situación en el frente de Cisjordania es sin duda la menos explosiva, desde el punto de vista israelí, aunque desde el 7 de octubre las cosas han empeorado mucho para las FDI. Aunque el número de combatientes de las fuerzas de la Resistencia es mucho menor que el de Gaza, hasta el punto de que a menudo se forman brigadas territoriales reuniendo a militantes de diversas organizaciones, en el último año se ha hecho evidente un salto cualitativo en las capacidades de combate. Como resultado, cada vez que las fuerzas israelíes hacen una incursión en uno de los centros de población palestinos, inevitablemente tienen que enfrentarse a tiroteos y emboscadas con artefactos explosivos improvisados. En esta parte de los territorios ocupados, además, las FDI pueden contar con una ventaja adicional de no poca importancia; de hecho, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina [ ], y en particular sus fuerzas de seguridad, colaboran activamente con las fuerzas israelíes, transmitiendo información sobre la Resistencia, colaborando en la realización de emboscadas de fuerzas especiales contra combatientes, arrestándolos e incluso desactivando los dispositivos preparados para golpear a las fuerzas de Tzáhal [FDI].

Desde un punto de vista estratégico, la muy particular configuración administrativa del territorio, similar a la de un leopardo, presenta ventajas y desventajas para ambas partes. En la práctica, toda la Cisjordania ocupada se presenta con una serie de centros habitados por palestinos y asentamientos coloniales israelíes, dispersos por todo el territorio, pero con la característica particular adicional de que hay toda una red de carreteras que conecta los asentamientos que está totalmente fuera del alcance de los palestinos. Esta configuración particular crea efectivamente una serie de enclaves de un lado y del otro, dispuestos aleatoriamente a lo largo del territorio. La idea original israelí, que determinó este singular desarrollo urbano, era permitir que los asentamientos coloniales cubrieran la mayor superficie posible, y al mismo tiempo sirvieran para fragmentar el territorio palestino, impidiendo cualquier continuidad.

Esta fragmentación territorial, si por un lado limita severamente la movilidad de las fuerzas palestinas (esencialmente cada una forzada a su propio territorio, sin la posibilidad de intervenir para ayudar a otros centros bajo ataque, y más en general sin poder operar ninguna concentración de fuerzas, ni siquiera temporal), y permite a las FDI un control operacional más efectivo, sin embargo, también es potencialmente peligroso para los colonos, muchos de cuyos asentamientos están al alcance de los ataques palestinos (algo que, por otra parte, ya ha comenzado a suceder).

Cabe destacar que la proximidad de la frontera con Jordania facilita el contrabando de armas -como se desprende de la documentación videofotográfica-, mientras que en Gaza el arma típica de los combatientes es el AK-47, en Cisjordania abundan las armas modernas de fabricación occidental.

De manera más general, las fuerzas de la Resistencia (también debido a las condiciones antes mencionadas) no pueden operar actualmente de tal manera que creen problemas a las FDI, y a lo sumo pueden actuar a la defensiva, golpeando al enemigo cuando realiza incursiones en los diversos centros de población palestinos. Sin embargo, el ejército israelí se ve obligado a mantener constantemente fuerzas en el territorio, que por lo tanto no pueden ser combatidas en los frentes más calientes.

Por último, en lo que respecta al tercer frente, el libanés, es bastante evidente -en muchos aspectos- que aquí estamos en otra dimensión de escala. Aunque Hezbolá es una organización no estatal (recordemos que es ante todo un partido político, representado en el parlamento y el gobierno libanés), su fuerza y su capacidad de combate lo convierten en un actor militar importante, ciertamente mayor que el ejército regular libanés (y no solo eso: probablemente más fuerte que el ejército sirio, por ejemplo). Y por lo tanto, si ignoramos esta naturaleza jurídica diferente, por así decirlo, lo que se está librando a lo largo de la línea azul [ ] es, a todos los efectos, una guerra simétrica. Obviamente, esto no significa argumentar que las FDI y Hezbollah sean comparables (baste decir que este último no tiene su propia fuerza aérea…), sino que ambos pertenecen a la categoría de ejércitos. Igualmente obvio, hay otra diferencia significativa entre los dos, tanto en términos de la cadena de mando como de los métodos operativos.

Además, los combatientes de la Resistencia Islámica Libanesa pueden presumir de dos bazas más: han acumulado una larga experiencia de combate, durante una década de guerra civil en Siria, y tienen una estructura muy territorializada (es decir, las unidades de combate están formadas principalmente por hombres del lugar donde está estacionada la propia unidad).

Todas estas características, aunque obviamente no les permitan competir con las FDI al mismo nivel [ ], sin embargo, dan la oportunidad de obtener suficiente superioridad táctica sobre el terreno. Como hemos visto, por ejemplo, después de toda la serie de asesinatos selectivos, con los que muchos líderes políticos y militares fueron eliminados (incluidos altos mandos y el propio líder Nasrallah), esto no ha afectado la capacidad operativa ni un día. La estructura jerárquica de la organización militar es, de hecho, mucho más horizontal y descentralizada, en contraposición a la vertical típica de los ejércitos estatales.

Por último, hay que subrayar que Hezbollah está librando una batalla defensiva sobre el terreno (y esto siempre es una ventaja), que la orografía del terreno a lo largo de la línea de demarcación no favorece los movimientos a gran escala de vehículos blindados, y que en los últimos 24 años ha construido una densa red de túneles y búnkeres subterráneos a lo largo de esta línea, lo que le permite albergar hombres y vehículos durante los ataques aéreos.

Veamos ahora los objetivos estratégicos (declarados y no declarados) de la Operación Flecha del Norte, lanzada por las FDI el 1 de octubre, con el fin de evaluar la eficacia o no de la acción militar sobre el terreno. Independientemente de la propaganda, está claro que los líderes militares israelíes sabían muy bien que una campaña terrestre contra Hezbolá sería sangrienta y, muy probablemente, también infructuosa. Pero esta idea no fue del todo compartida por el gobierno, que tal vez contaba con una mayor capacidad destructiva de las fuerzas armadas. En cualquier caso, es presumible que tanto los políticos como los militares contaban con una especie de efecto Gaza, es decir, la aniquilación del enemigo a través de una campaña de bombardeos masiva y devastadora. En cualquier caso, el objetivo mínimo declarado de la operación era garantizar el regreso de los aproximadamente 100.000 colonos evacuados de los asentamientos septentrionales de Israel. Corolario de esto –o más bien, su condición previa necesaria– para hacer a Hezbollah inofensivo y/o empujarlo de vuelta al río Litani (a unos 20 km al norte de la línea azul). Tercer objetivo, por último, no dicho pero sustancial, llegar a una inversión del equilibrio político libanés, que socave el papel dominante de Hezbolá en el país de los cedros, realineándolo con los intereses occidentales.

Este objetivo estratégico, el único que queda realmente en el campo, se persigue a través de una maniobra de pinza, con la presión militar israelí sobre el terreno y la presión político-diplomática de los países occidentales. De ahí tanto la insistencia en una rápida elección del presidente libanés [ ] como la presión para llegar a una retirada de la FINUL, que les gustaría sustituir por una nueva misión multinacional, que ya no tenga la marca de la ONU y esté dirigida por fuerzas occidentales.

Es evidente que esa maniobra tiene un alcance mucho mayor que la salvaguardia de los asentamientos coloniales israelíes; el objetivo subyacente, de hecho, es privar a Irán de su principal –y más fuerte– aliado, reducir su papel en la región y, en perspectiva, debilitarlo en caso de un movimiento militar para derrocar a su régimen.

Si nos fijamos en la acción militar israelí, podemos distinguir tres niveles diferentes. El primero, y el más significativo, es el de los bombardeos masivos contra ciudades y pueblos del sur del Líbano, así como contra Beirut. Estos, en su carácter indiscriminado, no tienen el objetivo (excepto en una medida muy pequeña) de afectar la capacidad de combate de Hezbolá, ni siquiera de socavar su apoyo popular. El objetivo es, precisamente, ejercer una presión muy fuerte sobre la sociedad -y la clase política- que es hostil o en todo caso no solidaria, con el fin de determinar una profunda ruptura y, gracias al apoyo europeo y estadounidense, lograr una inversión de los equilibrios políticos y de poder dentro del Estado libanés. En este sentido, se puede decir que la feroz campaña de bombardeos es el único movimiento verdaderamente clausewitziano en toda la acción militar de Israel.

El segundo nivel, sustancialmente completado, es el del intento de desarticular la estructura política y militar de Hezbolá, matando a tantos de sus líderes como sea posible a través de ataques selectivos y, como vimos hace unas semanas, a través de formas de terrorismo masivo (buscapersonas explosivos y walkie-talkies). Aunque la experiencia debería habernos enseñado algo (Israel lleva décadas cometiendo asesinatos, primero contra la Resistencia palestina y luego contra Hezbolá, sin que ello haya servido nunca para nada), está claro que una vez más los israelíes han puesto demasiado énfasis en la eficacia de este tipo de prácticas, que de hecho han demostrado una vez más ser militarmente inútiles. Por cierto (opinión personal) la operación de explosión masiva debería haberse realizado el mismo día, y no en dos pasos sucesivos, de 24 a 48 horas después del ataque terrestre, para maximizar su impacto psicológico y de desorientación.

Tercer nivel, obviamente, el de las botas en el suelo. Lo cual, igualmente obvio, es lo más complicado, porque este es el terreno en el que Hezbollah puede explotar sus ventajas al máximo, y porque también es aquel sin el cual Israel no puede lograr ningún resultado. En cuatro semanas de combates, el avance israelí se sigue midiendo en el orden de unos pocos cientos de metros; las zonas donde las FDI han logrado penetrar más son las del noreste, donde se tomó la aldea de Kfarkilla (unos 4-500 metros de penetración hacia el oeste) y, al sur, la de Mouroun al ras (alrededor de 1 km de penetración hacia el noroeste). A lo largo de las partes restantes de la línea de contacto, las fuerzas israelíes han avanzado un promedio de 100 a 200 metros. A la vista de estos resultados bastante limitados, y ciertamente muy lejos del objetivo de hacer retroceder a Hezbollah al Litani, las pérdidas sufridas son significativas. Según los datos proporcionados por la Resistencia (las FDI censuran estrictamente esta información), el número de bajas ascendería a más de 70 muertos y más de 600 heridos, entre oficiales y soldados [ ], 28 tanques Merkava, cuatro bulldozers militares, un vehículo blindado y un transporte de tropas.

Aunque los israelíes afirman que Hezbolá «se ha retirado de la frontera», no sólo no tienen en cuenta la insignificante penetración llevada a cabo hasta ahora por las FDI, sino sobre todo el hecho de que la Resistencia Islámica opera desde posiciones fortificadas a unos cinco kilómetros de la frontera; consciente de la guerra de 2006, se ha dotado sin embargo de suficiente profundidad estratégica para contener el avance israelí. incluso si hubiera logrado cruzar las líneas del frente. Y mientras tanto, las fuerzas de élite de Radwan se están enfrentando a las fuerzas israelíes, bloqueando o ralentizando severamente su capacidad de avanzar hacia el territorio libanés. Un enfoque que subraya las tácticas de Hezbolá, basadas en el desgaste y la disuasión.

«Para Hezbolá, un enfrentamiento prolongado sirve tanto como medida defensiva como estrategia para influir en el futuro político y de seguridad del Líbano, lo que podría inclinar la resolución del conflicto a su favor» [ ].

Cabe señalar que durante la segunda guerra libanesa en 2006, que duró 34 días, el avance israelí fue aplastado principalmente contra la aldea de Beit Jebeil, que se encuentra no lejos del actual punto de avanzada de las FDI en la zona de Mouroun al ras. En Beit Jebeil, los combatientes de Hezbolá resistieron un asedio durante dos semanas, mientras que ahora los israelíes acaban de acercarse a la aldea, después de cuatro semanas.

Aparte de los limitados avances territoriales, la capacidad de la Resistencia Islámica para atacar zonas al sur de la línea azul con misiles y aviones no tripulados no se ha visto afectada en lo más mínimo; por el contrario, se ha intensificado y extendido, llegando hasta Tel Aviv [ ].

En la actualidad, las fuerzas israelíes se centran principalmente en la demolición de todas las casas y mezquitas dentro de la zona controlada (con la excepción de la aldea cristiana de Rmeich).

Uno habría esperado que, como mínimo, las FDI continuaran tratando de avanzar, tanto en dirección a Beit Jebeil como más al norte, hacia Taybeh, así como a lo largo de la costa hacia el oeste, independientemente de las pérdidas, de lo contrario, no está claro cuál fue el sentido de las pérdidas sufridas hasta ahora. Sin embargo, por el contrario, parece que las fuerzas israelíes ya han decidido dar marcha atrás. Después de que la 146.ª División se retirara, la 98.ª División también se está retirando del sur del Líbano, dejando sólo dos divisiones activas dentro del país (la 91.ª y la 36.ª). La 146ª División de Reserva Ha-Mapatz de las FDI cesó sus operaciones la semana pasada, después de ser rechazada en el sector occidental. La 98ª División de Paracaidistas Ha-Esh se está retirando del sector oriental, después de sufrir grandes pérdidas en Kfar Kila, Odaisseh, Markaba y Houla.

Este cambio de rumbo ha sido acompañado y apoyado por los medios de comunicación israelíes, que han expresado crecientes dudas sobre el curso de la guerra, y han dado espacio a voces críticas dentro del ejército y los servicios de inteligencia.

Amos Harel, en Haaretz [ ], ha destacado la brecha entre la posición del ejército y la intención del primer ministro Netanyahu de intensificar las operaciones. Analistas como Ronen Bergman, de Yedioth Ahronoth, reconocen que los servicios de inteligencia y militares han sobreestimado en gran medida la vulnerabilidad de Hezbolá, y el corresponsal militar Ron Ben-Yishai ha destacado la sólida recuperación de Hezbolá. Para Alon Ben-David, de Maariv, no sólo no ha disminuido el lanzamiento diario de cohetes desde el Líbano, sino que el conflicto ha comenzado a empujar a Israel hacia las negociaciones.

Aparentemente, entonces, Israel se está moviendo hacia la desescalada, al menos en el frente libanés. Pero, teniendo en cuenta la absoluta escasez de los resultados obtenidos, parece difícil entender cómo pudo justificarlo, a los ojos de su propia opinión pública.

Netanyahu no oculta que quiere despedir al ministro de Defensa Gallant, que no es del agrado de la extrema derecha ultrarreligiosa, tanto porque se le considera demasiado moderado como porque es el artífice de la introducción del servicio militar obligatorio para los haredim (eruditos ortodoxos, que hasta ahora han estado exentos del servicio militar), pero está claro que este movimiento no servirá para convertirlo en el único chivo expiatorio. Además, Gallant es el hombre de confianza de la administración Biden en el gobierno de Tel Aviv, y su destitución no agradará a Washington.

Pero el verdadero problema es que, por mucho que se jacten de sus asombrosos éxitos, incluso lanzando noticias falsas sensacionalistas, los propagandistas del gobierno ya no pueden ocultar la realidad de los hechos sobre el terreno. A pesar de la decapitación de sus líderes políticos y militares, Hezbolá es más fuerte que nunca; no se trata de hacerla retroceder militarmente más allá del Litani; menos aún se trata de hacer que los colonos evacuados regresen a sus hogares; incluso el objetivo de separar el conflicto de Gaza del libanés es imposible.

Entonces, ¿cuáles podrían ser los próximos movimientos de Israel? Es interesante notar que el propio Gallant, en una carta abierta dirigida al Gobierno (y que suena a la vez como una nueva provocación para ser expulsado, y como una especie de testamento político), avanza sus ideas sobre el futuro inmediato; ideas que, sin embargo, son un compendio breve y fácil de buenas intenciones, pero sin ninguna indicación real de cómo implementarlas. Gallant escribe que, en lo que concierne a Gaza, los esfuerzos deben apuntar a «establecer una realidad sin amenaza militar, prevenir el crecimiento de las capacidades terroristas, devolver a todos los rehenes y promover una alternativa al gobierno de Hamas»; sobre el Líbano, dice que es necesario «crear una realidad de seguridad que permita a los residentes del norte regresar a sus hogares lo antes posible»; y con respecto a Cisjordania, añadió: «Prevenir un estallido violento combatiendo el terrorismo».

De hecho, todas cosas a las que incluso Smotrich probablemente no tendría nada que objetar, pero que -como ex general y como actual ministro de Defensa- debería haber acompañado al menos con indicaciones estratégicas y operativas sobre cómo implementarlas.

De manera más general, parece que Israel se está moviendo hacia una fase de ralentización de su acción militar (véase también el ataque a Irán, decididamente discreto), que sin embargo sólo podría ser una táctica (también) política, en vista de las elecciones presidenciales estadounidenses. Ya sea que gane Trump o Harris, es probable que Netanyahu reinicie su Merkavas al día siguiente. De hecho, es precisamente durante la fase de interregno, entre el 6 de noviembre y el 20 de enero (fecha de la toma de posesión del nuevo presidente) que podría acelerarse, precisamente para influir en la actitud de la nueva administración estadounidense.

Y, aunque se da por sentado que preferiría a Trump, esto puede no ser cierto en absoluto. No es casualidad que el poderoso lobby judío estadounidense esté firmemente alineado con Harris. Y ciertamente no escapó a la atención de un político experimentado como Netanyahu que el vicepresidente electo, J.D. Vance (la verdadera mente política de una posible administración republicana), declaró recientemente en la televisión que «Israel tiene derecho a defenderse, pero los intereses de Estados Unidos a veces serán distintos. A veces tendremos intereses superpuestos, y a veces tendremos intereses distintos, y nuestro interés, creo, es en gran medida no ir a la guerra con Irán».

Después de todo, una semana de actividad militar menos intensa podría ser muy bienvenida, en la Casa Blanca, y en cualquier caso no sería un gran problema. Pero Israel tiene que decidir qué hacer, y tiene que decidir ahora. Una cosa está bastante clara, y es que Estados Unidos no está dispuesto a ser arrastrado a una guerra con Irán. Harris o Trump, este punto no es susceptible de cambio, también porque las decisiones sobre este asunto no se toman en el Despacho Oval en el último minuto, sino que derivan directamente de las orientaciones estratégicas imperiales, que ciertamente no cambian con cada elección presidencial, ni como consecuencia de estas. En todo caso, los presidentes se eligen en base a estrategias de mediano y largo plazo.

Además, la reciente advertencia rusa, con la que Moscú dejó claro que, en caso de un conflicto Irán-Israel, si la OTAN intervenía a favor de Tel Aviv, la Federación Rusa entraría en el campo con Teherán.

Las opciones, por lo tanto, se están reduciendo. O bien centrarse en una estrategia de desescalada, con todos los riesgos consiguientes para la estabilidad del gobierno y de su mayoría, tal vez tratando de restringir la acción militar sólo a la Franja de Gaza, o bien encontrar una manera de relanzar la guerra de alguna otra manera.

La primera opción es obviamente muy arriesgada para Netanyahu; se encontraría enfrentando la ira de sus aliados de extrema derecha Smotrich y Ben Gvir, tendría que lidiar con los colonos que están furiosos porque no pueden regresar a sus hogares y negocios, y sobre todo tendría que sufrir otra derrota por parte de Hezbolá. Todas cosas que no sólo socavarían su posición personal y la de su gobierno, sino que se reflejarían negativamente en la estabilidad del propio Israel. Por lo tanto, la segunda opción parecería ser una elección forzada, así como en la naturaleza del gobierno actual.

Pero, al tener que descartar la idea de un conflicto con Irán, el abanico de posibilidades se reduce drásticamente. De hecho, tal vez solo uno. Lo cual, una vez más, es toda una apuesta. De hecho, las FDI podrían tratar de revertir el estancamiento en la frontera libanesa, a través de una maniobra de flanqueo. Las fuerzas israelíes podrían entrar en Siria desde los Altos del Golán -donde encontrarían poca resistencia por parte del ejército sirio- y luego converger hacia el oeste y entrar en el Líbano desde Siria (una frontera que ciertamente no está fortificada, y sin duda aún menos vigilada), obteniendo la doble ventaja de eludir las líneas defensivas de Hezbolá y cortar sus líneas de suministro. Además, podría explotar sus vínculos con las milicias kurdo-yihadistas para activarlas, creando nuevos problemas para las fuerzas sirias (y para las unidades de Hezbolá presentes en el país).

Obviamente, aquí el riesgo derivaría en primer lugar de tener que invadir otro país soberano (lo que solo aumentaría las dificultades de los partidarios occidentales), y luego, obviamente, del hecho de que la apertura de un cuarto frente -aunque Siria es ciertamente el punto débil del Eje de la Resistencia- solo aumentaría las dificultades (y las pérdidas) para las FDI.

Además, la presencia de fuerzas rusas y estadounidenses en territorio sirio haría que la operación fuera extremadamente arriesgada, realmente en el filo de la navaja, y podría resultar en una ampliación dramática del conflicto (la Resistencia Islámica iraquí, en primer lugar, pero quizás también el propio Irán, que no puede permitir que el anillo sirio explote).

La única forma de obtener un resultado, evitando el riesgo de una explosión general, sería lograr una victoria rápida sobre Hezbolá, gracias a la maniobra de flanqueo. Pero si esto es realmente posible es dudoso, y es equivalente a apostar todo en una lotería.

Inevitablemente, siempre volvemos al mismo punto. La falta de un plan estratégico por parte de los dirigentes israelíes está arrastrando al país, cámara tras cámara, a una trágica trampa; y aunque aquí es Israel el que lleva a cabo la matanza en el camino, al final es el atún el que corre el riesgo de quedar atrapado y sucumbir. Y desafortunadamente, una vez que ha dado el paso, es imposible que el depredador pelágico se dé la vuelta y retroceda. A pesar de lo difícil -y doloroso- que es para Israel, en realidad no hay otra opción que volver a la política, a la negociación. Pero con la conciencia de que, como dice el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, «lo que el enemigo no puede obtener con la fuerza no se obtendrá con la política». Queda por ver si Netanyahu tiene la fuerza y la claridad para entenderlo y aceptarlo.

Por Enrico Tomaselli

NOTAS

Análisis publicado originalmente el 30 de octubre de 2024 en el blog del autor.

