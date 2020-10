Espiando a Miguel

En marzo del 73 militaba en la unidad de agitación y propaganda (AGP) del MIR de Coquimbo, donde éramos poseedores de una grabadora, una máquina de escribir, un mimeógrafo, varias banderas, bastones y nunchakos. Además de un programa en la radio Occidente de la Serena, distribuíamos el Rebelde, y estudiábamos en la Chile de la Serena.

Los vientos políticos y electorales soplaban para pueblo, ya que en las últimas elecciones de marzo, se había producido un aumento en la participación de los populares, habían votado más del 80 % de los inscritos, y la Unidad Popular había logrado un 43,3 por ciento de la votación, por encima del 36,3 por ciento obtenido por Allende en las presidenciales del setenta.

Mientras que en lo deportivo, el Coló 73 se lucía con Caszely , el negro Ahumada y el chamaco Valdez, goleadores de cachañas, puntetes y chanfles… la selección de Chile prácticamente la componía el Colo Colo.

El 12 de mayo en la mañana me avisan que la Chechi no puede ir a una reunión a Santiago, y yo tendría que viajar para cubrir una reunión importante de la AGP.

A las once de la noche estoy tomando el Pullman Bus, a las 2 y media estamos comiendo locos mayo en los Vilos, para terminar amaneciendo en el terminal de General Mackenna con Mapocho, donde, somnoliento, siento un olor a tecito caliente y sándwiches de jamón y queso. Aparte de bocinas, troles y pitazos de trenes de la estación Mapocho, tenemos kioscos repletos de libros, revistas y diarios, veo el Clarín, el Puro Chile, el Estadio, El Pingüino.

Tomo la Pila Recoleta, me tiro en San Martin y camino hasta agustinas, es la casa o sede del MIR, la puerta da a una esquina, y me presentó a una compañera que está a la entrada con mi contraseña de “golazo de esquina”, soy Esteban Martínez de Coquimbo, le digo.

Entonces Jorge me sube al segundo piso, comentándome que espere hasta que llegue Bautista van Showen (el Bauchi) con Gladys Díaz… hay dos mujeres y tres hombres. El Bauchi llega con terrible gripe, igual nos da una clase de propaganda, refiriéndose al programa de los bolcheviques a través de la diseminación de la propaganda en toda Rusia, y la utilización de los trenes como medio de comunicación, y de las imprentas que los bolcheviques echaron a andar, y de aquellos periodistas formados en las mismas trincheras, y que nuestro diario el Rebelde tiene que estar presente en cada barrio y fábrica. La reunión se alarga, hay un descanso, desde el segundo piso vemos llegar a Miguel metido en su chaquetón azul al lado de su hermano Edgardo con un ambo café, ojeroso; también entra Gutiérrez… se notan agotados y un poco apretados de tiempo, de todo.

Los veo e imagino con templanza y con conciencia de que cada minuto es importante y vital para la continuidad de la vida y de las luchas de este proceso que estamos viviendo, que sus pensamientos están fijos en lo que la realidad política está diciendo, y que el accionar es un elemento fundamental.

La reunión de AGP termina con abrazos con todas las compañeras y compañeros de distintos lados, el Bauchi dice que tiene otra reu y nos desea fuerza y firmeza.

Ya muy cansado me retiro a la pieza que me asignaron, me tiendo sobre el camarote, y como a los treinta minutos, siento ruido en la pieza contigua, me levanto y miro por una rendija de la puerta que comunica esa otra habitación … por la rendija veo que al otro lado de la puerta está todo el comité central del MIR llegando, es un equipo de aproximadamente 12 compañeros revolucionarios que no pasaban de los 32 años, Miguel tenía 30 años al momento de su muerte, Bautista Ban showen 31, el resto está entre los 24 y los 34 años. Todos hablan, finalmente se ordenan, yo dudo, me quedo, paro la oreja, no, no es correcto, me voy, pero pienso en la historia, en esos momentos, y quedo pegado a la puerta.

Miguel se dirige:

– En relación al resultado electoral compañeros, no se hagan ninguna ilusión, con esta victoria electoral entre comillas de Allende. Compañeros, las clases dominantes, los Frei y los Jarpa dan por agotado definitivamente toda la posibilidad de que a través de la vía institucional se pueda sacar a Allende, desde ahora solo levantarán la estrategia del golpe militar sobre este gobierno reformistas que empieza a debilitarse por sí mismo, pues Allende compañeros, le está haciendo concesiones leoninas a la oposición y al golpismo, y ellos presionan para ganar tiempo, con el objetivo de declararle la guerra total al pueblo y terminar con un golpe de estado este gobierno. La única estrategia es desarrollar es lo nuestro, nuestras propias fuerzas, el poder independiente y popular del pueblo, coordinado con todas las organizaciones de trabajadores pobladoras campesinas y pasar a una ofensiva estratégica que nos permita fortalecernos y salir adelante sin darle tregua al golpismo…y cerrarle todos los caminos.

– Miguel, dice otro compañero, interrumpiéndolo, estando de acuerdo contigo, pero compañero son las tres de la tarde, y les propongo, en estos momentos está jugando Chile con Perú por la clasificatoria y tenemos un televisor, que les parece si vemos el partido, así nos relajamos y pensamos mejor.

Silencio, Miguel y otros se paran, toman la tele la ponen en un lugar alto y todos sueltan la tensión, totalmente de acuerdo Ernesto, dice Miguel Enríquez.

El estadio nacional está lleno hay 50.000 personas, el día está totalmente soleado y se escucha la voz de Hernán Solís, en un momento hay un pase largo de Quintano, se mete por el lado izquierdo Machuca, que hace una pared con el Negro Ahumada, este dispara al lado izquierdo abajo de Manuel Uribe, el arquero peruano, que no alcanza a recoger el balón y Gooool de Chile!! Gooollllll de Chileeee. Gol de Chile mierda!

Miguel salta se saca el abrigo junto al Bauchi, el Toro, el Mickey y la Gladys. Yo me entremezclo de sentimientos encontrados, no puedo gritar, estoy feliz, ahí agarro mi bolso y salgo en dirección a General Mackena, ya son muchas las emociones, la Alameda está vacía, es domingo, sigo caminando hasta meterme al Pullman. Me duermo.

En Coquimbo paso mi secreto secreto, les digo, espié a Miguel y aquí está la información que les traigo:

-No se hagan ninguna ilusión, la derecha prepara el golpe, Allende está haciendo concesiones leoninas a los Frei y los Jarpa. Tenemos que desarrollar todo el poder del pueblo, el poder popular que nace de entrañas de los pobres de la ciudad y el campo, compañeros tenemos que prepararnos para pasar a la ofensiva.

Y a propósito… ¿supieron cómo le fue a la selección para las clasificatorias?