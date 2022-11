«Estamos en una encrucijada histórica»

Damas y caballeros, amigos,

Tuve la oportunidad de tener una idea de lo que discutieron aquí durante los últimos días. Fue una discusión interesante y sustantiva. Espero que no se arrepientan de venir a Rusia y comunicarse entre ustedes.

Estoy feliz de verlos a todos.

Hemos utilizado la plataforma del Valdai Club para debatir, más de una vez, los importantes y graves cambios que ya se han producido y se están produciendo en todo el mundo, los riesgos que plantea la degradación de las instituciones mundiales, la erosión de los principios de seguridad colectiva y la sustitución de las “reglas” por el derecho internacional. Estuve tentado de decir “tenemos claro a quién se le ocurrieron estas reglas”, pero, tal vez, esa no sería una afirmación precisa. No tenemos idea de quién inventó estas reglas, en qué se basan estas reglas o qué contienen estas reglas.

Parece que estamos siendo testigos de un intento de hacer cumplir una sola regla mediante la cual los que están en el poder (estábamos hablando de poder y ahora estoy hablando de poder global) podrían vivir sin seguir ninguna regla en absoluto y podrían salirse con la suya. Estas son las reglas que las escuchamos constantemente, como dice la gente, insistiendo, es decir, hablando de ellas sin cesar.

Las discusiones de Valdai son importantes porque aquí se pueden escuchar una variedad de evaluaciones y pronósticos. La vida siempre muestra cuán acertados fueron, ya que la vida es la maestra más severa y objetiva. Entonces, la vida muestra cuán precisas fueron las proyecciones de nuestros años anteriores.

Por desgracia, los acontecimientos continúan siguiendo un escenario negativo, que hemos discutido más de una vez durante nuestras reuniones anteriores. Además, se han transformado en una gran crisis en todo el sistema que impactó, además de la esfera político-militar, las esferas económica y humanitaria también.

El llamado Occidente que es, por supuesto, una construcción teórica ya que no está unido y claramente es un conglomerado altamente complejo, pero aún así diré que Occidente ha dado una serie de pasos en los últimos años y especialmente en los últimos meses que están diseñados para escalar la situación. De hecho, siempre buscan agravar las cosas, lo cual tampoco es nada nuevo. Esto incluye avivar la guerra en Ucrania, las provocaciones en torno a Taiwán y la desestabilización de los mercados mundiales de alimentos y energía. Sin duda, esto último, por supuesto, no se hizo a propósito, no hay duda al respecto. La desestabilización del mercado de la energía fue el resultado de una serie de errores sistémicos cometidos por las autoridades occidentales que mencioné anteriormente. Como podemos ver ahora, la situación se agravó aún más con la destrucción de los gasoductos paneuropeos.

El poder global es exactamente lo que el llamado Occidente tiene en juego en su juego. Pero este juego es ciertamente peligroso, sangriento y, diría, sucio. Niega la soberanía de los países y pueblos, su identidad y singularidad, y pisotea los intereses de otros estados. En cualquier caso, incluso si la negación no es la palabra utilizada, lo están haciendo en la vida real. Nadie, excepto aquellos que crean estas reglas que he mencionado, tiene derecho a conservar su identidad: todos los demás deben cumplir con estas reglas.

En este sentido, permítanme recordarles las propuestas de Rusia a nuestros socios occidentales para generar confianza y un sistema de seguridad colectiva. Fueron nuevamente descartados en diciembre de 2021.

Sin embargo, sentarse las cosas difícilmente puede funcionar en el mundo moderno. El que siembra viento, recoge tempestades, como dice el refrán. De hecho, la crisis ha adquirido una dimensión global y ha impactado a todos. No puede haber ilusiones sobre esto.

La humanidad se encuentra en una bifurcación en el camino: o sigue acumulando problemas y, finalmente, queda aplastado bajo su peso, o trabaja en conjunto para encontrar soluciones, incluso las imperfectas, siempre que funcionen, que puedan hacer de nuestro mundo un lugar más estable y seguro.

Sabes, siempre he creído en el poder del sentido común. Por tanto, estoy convencido de que tarde o temprano tanto los nuevos centros del orden internacional multipolar como Occidente tendrán que iniciar un diálogo en pie de igualdad sobre un futuro común para todos nosotros, y cuanto antes mejor, por supuesto. En este sentido, destacaré algunos de los aspectos más importantes para todos nosotros.

Los desarrollos actuales han eclipsado los problemas ambientales. Por extraño que parezca, esto es de lo que me gustaría hablar primero hoy. El cambio climático ya no encabeza la agenda. Pero ese desafío fundamental no ha desaparecido, todavía está con nosotros y está creciendo.

La pérdida de biodiversidad es una de las consecuencias más peligrosas de la alteración del equilibrio ambiental. Esto me lleva al punto clave por el que todos nos hemos reunido aquí. ¿No es igualmente importante mantener la diversidad cultural, social, política y de civilizaciones?

Al mismo tiempo, suavizar y borrar todas y cada una de las diferencias es esencialmente de lo que se trata el Occidente moderno. ¿Qué hay detrás de esto? En primer lugar, es el potencial creativo en descomposición de Occidente y el deseo de restringir y bloquear el libre desarrollo de otras civilizaciones.

También hay un interés abiertamente mercantil, por supuesto. Al imponer sus valores, hábitos de consumo y estandarización a los demás, nuestros oponentes -seré cuidadoso con las palabras- están tratando de expandir los mercados para sus productos. El objetivo en esta pista es, en última instancia, muy primitivo. Es notable que Occidente proclame el valor universal de su cultura y cosmovisión. Incluso si no lo dicen abiertamente, lo que en realidad hacen a menudo, se comportan como si fuera así, como si fuera un hecho de la vida, y la política que siguen está diseñada para mostrar que estos valores deben ser aceptados incondicionalmente por todos los demás miembros de la comunidad internacional.

Me gustaría citar el famoso Discurso de Graduación de Harvard de Alexander Solzhenitsyn pronunciado en 1978. Dijo que lo típico de Occidente es “una continua ceguera de superioridad” – y continúa hasta el día de hoy – que “mantiene la creencia de que vastas regiones en todas partes de nuestro planeta debería desarrollarse y madurar al nivel de los sistemas occidentales actuales”. Dijo esto en 1978. Nada ha cambiado.

En los casi 50 años transcurridos desde entonces, la ceguera de la que hablaba Solzhenitsyn y que es abiertamente racista y neocolonial, ha adquirido formas especialmente distorsionadas, en particular, tras el surgimiento del llamado mundo unipolar. ¿A qué me estoy refiriendo? Creer en la infalibilidad de uno es muy peligroso; está a un paso del deseo de los infalibles de destruir a los que no les gustan, o como dicen, de anularlos. Solo piensa en el significado de esta palabra.

Incluso en el apogeo de la Guerra Fría, el apogeo de la confrontación de los dos sistemas, ideologías y rivalidad militar, a nadie se le ocurrió negar la existencia misma de la cultura, el arte y la ciencia de otros pueblos, sus oponentes. Ni siquiera se le ocurrió a nadie. Sí, se impusieron ciertas restricciones a los contactos en educación, ciencia, cultura y, lamentablemente, deportes. Sin embargo, tanto los líderes soviéticos como los estadounidenses entendieron que era necesario tratar el área humanitaria con tacto, estudiando y respetando a su rival y, a veces, incluso tomando prestado de ellos para mantener una base para relaciones sólidas y productivas al menos para el futuro.

¿Y qué está pasando ahora? En un momento, los nazis llegaron al punto de quemar libros, y ahora los «guardianes del liberalismo y el progreso» occidentales han llegado al punto de prohibir a Dostoyevsky y Tchaikovsky. La llamada “cancelación de la cultura” y en realidad -como dijimos muchas veces- la verdadera cancelación de la cultura es erradicar todo lo que es vivo y creativo y asfixia el libre pensamiento en todos los ámbitos, ya sea económico, político o cultural.

Hoy, la ideología liberal misma ha cambiado más allá del reconocimiento. Si inicialmente el liberalismo clásico se entendía como la libertad de cada cual para hacer y decir lo que quisiera, en el siglo XX los liberales empezaron a decir que la llamada sociedad abierta tenía enemigos y que la libertad de estos enemigos podía y debía restringirse si no se cancela. Se ha llegado al absurdo de que cualquier opinión alternativa sea declarada propaganda subversiva y amenaza a la democracia.

Todo lo que viene de Rusia se califica como «intrigas del Kremlin«. Pero mírense ustedes mismos. ¿Somos realmente tan todopoderosos? Cualquier crítica a nuestros oponentes, cualquiera, se percibe como «intrigas del Kremlin», «la mano del Kremlin». Esto es una locura. ¿En qué te has hundido? Usa tu cerebro, al menos, di algo más interesante, presenta tu punto de vista conceptualmente. No se puede culpar de todo a las intrigas del Kremlin.

Fyodor Dostoyevsky predijo proféticamente todo esto allá por el siglo XIX. Uno de los personajes de su novela Demonios, el nihilista Shigalev, describió el futuro brillante que imaginaba de la siguiente manera: “Emergiendo de una libertad sin límites, concluyo con un despotismo sin límites”. Esto es a lo que han llegado nuestros oponentes occidentales. Otro personaje de la novela, Pyotr Verkhovensky, se hace eco de él, hablando de la necesidad de la traición universal, la denuncia y el espionaje, y afirmando que la sociedad no necesita talentos ni mayores habilidades: “A Cicerón le cortan la lengua, a Copérnico le sacan los ojos y a Shakespeare lo apedrean”. Esto es a lo que están llegando nuestros oponentes occidentales. ¿Qué es esto sino la cultura de cancelación occidental?

Estos fueron grandes pensadores y, francamente, estoy agradecido con mis ayudantes por encontrar estas citas.

¿Qué puede uno decir a esto? La historia ciertamente pondrá todo en su lugar y sabrá a quién cancelar, y definitivamente no serán las obras más grandes de genios universalmente reconocidos de la cultura mundial, sino aquellos que por alguna razón han decidido que tienen derecho a usar la cultura mundial como les parece bien. Su autoestima realmente no tiene límites. Nadie recordará sus nombres en unos años. Pero Dostoievski vivirá, al igual que Tchaikovsky, Pushkin, por mucho que les hubiera gustado lo contrario.

La estandarización, el monopolio financiero y tecnológico, la eliminación de todas las diferencias es lo que subyace en el modelo occidental de globalización, que es de naturaleza neocolonial. Su objetivo era claro: establecer el dominio incondicional de Occidente en la economía y la política mundiales. Para ello, Occidente puso a su servicio todos los recursos naturales y financieros del planeta, así como todas las capacidades intelectuales, humanas y económicas, alegando que era un rasgo natural de la llamada nueva interdependencia global.

Aquí me gustaría recordar a otro filósofo ruso, Alexander Zinoviev, cuyo centenario de nacimiento celebraremos el 29 de octubre. Hace más de 20 años, dijo que la civilización occidental necesitaba todo el planeta como medio de existencia y todos los recursos de la humanidad para sobrevivir en el nivel que había alcanzado. Eso es lo que quieren, así es exactamente.

Además, Occidente inicialmente se aseguró una gran ventaja en ese sistema porque había desarrollado los principios y mecanismos, las mismas reglas de las que siguen hablando hoy, que siguen siendo un agujero negro incomprensible porque nadie sabe realmente cuáles son. Pero tan pronto como los países no occidentales comenzaron a obtener algunos beneficios de la globalización, sobre todo las grandes naciones de Asia, Occidente cambió de inmediato o abolió por completo muchas de esas reglas. Y los llamados principios sagrados del libre comercio, la apertura económica, la competencia igualitaria, incluso los derechos de propiedad, fueron olvidados repentinamente y por completo. Cambian las reglas sobre la marcha, en el lugar donde ven una oportunidad para ellos.

He aquí otro ejemplo de sustitución de conceptos y significados. Durante muchos años, los ideólogos y políticos occidentales le han estado diciendo al mundo que no había alternativa a la democracia. Es cierto que se referían al estilo occidental, al llamado modelo liberal de democracia. Rechazaron con arrogancia todas las demás variantes y formas de gobierno del pueblo y, quiero subrayarlo, lo hicieron con desdén y desdén. Esta manera se ha ido configurando desde la época colonial, como si todos fueran de segunda categoría, mientras ellos eran excepcionales. Ha estado ocurriendo durante siglos y continúa hasta el día de hoy.

Así que actualmente, una abrumadora mayoría de la comunidad internacional exige democracia en los asuntos internacionales y rechaza todas las formas de dictado autoritario de países individuales o grupos de países. ¿Qué es esto sino la aplicación directa de los principios democráticos a las relaciones internacionales?

¿Qué postura ha adoptado el Occidente “civilizado”? Si sois demócratas, se supone que debéis dar la bienvenida al deseo natural de libertad expresado por miles de millones de personas, pero no. Occidente lo llama socavar el orden liberal basado en reglas. Está recurriendo a guerras económicas y comerciales, sanciones, boicots y revoluciones de colores, y está preparando y ejecutando todo tipo de golpes de Estado.

Uno de ellos tuvo trágicas consecuencias en Ucrania en 2014. Lo apoyaron e incluso especificaron la cantidad de dinero que habían gastado en este golpe. Tienen el descaro de actuar como les plazca y no tienen escrúpulos en nada de lo que hacen. Mataron a Soleimani, un general iraní. Puedes pensar lo que quieras sobre Soleimani, pero él era un funcionario de un estado extranjero. Lo mataron en un tercer país y asumieron la responsabilidad. ¿Qué se supone que significa eso, por gritar en voz alta? ¿En qué clase de mundo estamos viviendo?

Como es costumbre, Washington sigue refiriéndose al actual orden internacional como liberal al estilo americano, pero en realidad, este notorio “orden” multiplica cada día el caos y, me atrevería a añadir, se está volviendo cada vez más intolerante incluso con los países occidentales y sus intentos de actuar de forma independiente. Todo está cortado de raíz, y ni siquiera dudan en imponer sanciones a sus aliados, que bajan la cabeza en señal de aquiescencia.

Por ejemplo, las propuestas de julio de los parlamentarios húngaros de codificar el compromiso con los valores y la cultura cristianos europeos en el Tratado de la Unión Europea no se tomaron ni siquiera como una afrenta, sino como un acto de sabotaje abierto y hostil. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? De hecho, a algunas personas les puede gustar, a otras no.

Durante mil años, Rusia ha desarrollado una cultura única de interacción entre todas las religiones del mundo. No hay necesidad de cancelar nada, ya sean valores cristianos, valores islámicos o valores judíos. Tenemos otras religiones mundiales también. Todo lo que necesitan hacer es respetarse unos a otros. En varias de nuestras regiones, lo sé de primera mano, las personas celebran juntas las fiestas cristianas, islámicas, budistas y judías, y disfrutan haciéndolo mientras se felicitan y se alegran mutuamente.

Pero no aquí. ¿Por qué no? Al menos, podrían discutirlo. Asombroso.

Sin exagerar, esto no es ni siquiera una crisis sistémica, sino doctrinal del modelo neoliberal de orden internacional al estilo estadounidense. No tienen ideas para el progreso y el desarrollo positivo. Simplemente no tienen nada que ofrecer al mundo, excepto perpetuar su dominio.

Estoy convencido de que la democracia real en un mundo multipolar se trata principalmente de la capacidad de cualquier nación, enfatizo, cualquier sociedad o civilización, para seguir su propio camino y organizar su propio sistema sociopolítico. Si los Estados Unidos o los países de la UE disfrutan de este derecho, entonces los países de Asia, los estados islámicos, las monarquías del Golfo Pérsico y los países de otros continentes, ciertamente también tienen este derecho. Por supuesto, nuestro país, Rusia, también tiene este derecho, y nadie podrá jamás decirle a nuestro pueblo qué tipo de sociedad debemos construir y qué principios deben ser la base.

Una amenaza directa al monopolio político, económico e ideológico de Occidente radica en el hecho de que el mundo pueda idear modelos sociales alternativos que sean más efectivos; Quiero recalcar este, hoy más efectivo, más luminoso y atractivo que los que existen actualmente. Estos modelos definitivamente surgirán. Esto es inevitable. Por cierto, los politólogos y analistas estadounidenses también escriben sobre esto. A decir verdad, su gobierno no escucha lo que dicen, aunque no puede evitar ver estos conceptos en las revistas de ciencia política y mencionados en las discusiones.

El desarrollo debe basarse en un diálogo entre civilizaciones y valores espirituales y morales. De hecho, la comprensión de lo que son los humanos y su naturaleza varía según las civilizaciones, pero esta diferencia suele ser superficial, y todos reconocen la dignidad última y la esencia espiritual de las personas. Una base común sobre la cual podemos y debemos construir nuestro futuro es de vital importancia.

Aquí hay algo que me gustaría enfatizar. Los valores tradicionales no son un conjunto rígido de postulados a los que todos deban adherirse, por supuesto que no. La diferencia con los llamados valores neoliberales es que son únicos en cada caso particular, porque se derivan de las tradiciones de una sociedad particular, su cultura y antecedentes históricos. Por eso los valores tradicionales no se pueden imponer a nadie. Simplemente deben ser respetados y todo lo que cada nación ha ido eligiendo para sí durante siglos debe manejarse con cuidado.

Así entendemos los valores tradicionales, y la mayoría de la humanidad comparte y acepta nuestro enfoque. Esto es comprensible, porque las sociedades tradicionales de Oriente, América Latina, África y Eurasia forman la base de la civilización mundial.

El respeto por los usos y costumbres de los pueblos y civilizaciones es de interés de todos. De hecho, esto también beneficia a “Occidente”, que se está convirtiendo rápidamente en una minoría en la arena internacional a medida que pierde su dominio. Por supuesto, el derecho de la minoría occidental a su propia identidad cultural, quiero enfatizar esto, debe garantizarse y respetarse, pero, lo que es más importante, en pie de igualdad con los derechos de todas las demás naciones.

Si las élites occidentales creen que pueden hacer que su gente y sus sociedades adopten lo que creo que son ideas extrañas y modernas como docenas de géneros o desfiles del Orgullo Gay, que así sea. Que hagan lo que les plazca. Pero ciertamente no tienen derecho a decirles a otros que sigan sus pasos.

Vemos los complicados procesos demográficos, políticos y sociales que tienen lugar en los países occidentales. Esto es, por supuesto, su propio negocio. Rusia no interfiere en tales asuntos y no tiene intención de hacerlo. A diferencia de Occidente, nos ocupamos de nuestros propios asuntos. Pero esperamos que triunfe el pragmatismo y que el diálogo de Rusia con el Occidente genuino y tradicional, así como con otros centros de desarrollo iguales, se convierta en una contribución importante a la construcción de un orden mundial multipolar.

Añadiré que la multipolaridad es una oportunidad real y, de hecho, la única para que Europa restablezca su identidad política y económica. A decir verdad –y esta idea se expresa explícitamente en Europa hoy–, la capacidad jurídica de Europa es muy limitada. Traté de decirlo suavemente para no ofender a nadie.

El mundo es diverso por naturaleza y los intentos occidentales de exprimir a todos en el mismo patrón están claramente condenados. De ellos no saldrá nada.

La vanidosa aspiración de lograr la supremacía global y, en esencia, de dictar o conservar el liderazgo por dictado, en realidad está restando prestigio internacional a los líderes del mundo occidental, incluido Estados Unidos, y aumentando la desconfianza en su capacidad de negociación en general. Dicen una cosa hoy y otra mañana; firman documentos y renuncian a ellos, hacen lo que quieren. No hay estabilidad en nada. Cómo se firman los documentos, qué se discutió, qué podemos esperar, todo esto no está del todo claro.

Anteriormente, solo unos pocos países se atrevían a discutir con Estados Unidos y parecía casi sensacional, mientras que ahora se ha convertido en una rutina para todo tipo de estados rechazar las demandas infundadas de Washington a pesar de sus continuos intentos de ejercer presión sobre todos. Esta es una política equivocada que no conduce a ninguna parte. Pero déjalos, esta también es su elección.

Estoy convencido de que las naciones del mundo no cerrarán los ojos ante una política de coerción que se ha desacreditado a sí misma. Cada vez Occidente tendrá que pagar un precio más alto por sus intentos de preservar su hegemonía. Si yo fuera una élite occidental, consideraría seriamente esta perspectiva. Como dije, algunos politólogos y políticos en los Estados Unidos ya lo están pensando.

En las condiciones actuales de intenso conflicto, seré directo sobre ciertas cosas. Como civilización independiente y distintiva, Rusia nunca se ha considerado y no se considera enemiga de Occidente. La americofobia, la anglofobia, la francofobia y la germanofobia son las mismas formas de racismo que la rusofobia o el antisemitismo y, de paso, la xenofobia en todas sus formas.

Simplemente es necesario entender claramente que, como ya he dicho antes, dos Occidentes -al menos dos y tal vez más pero dos al menos- el Occidente de los valores tradicionales, principalmente cristianos, la libertad, el patriotismo, la gran cultura y ahora los valores islámicos como bueno, una parte sustancial de la población en muchos países occidentales sigue el Islam. Este Oeste está cerca de nosotros en algo. Compartimos con ella raíces comunes, incluso antiguas. Pero también existe un Occidente diferente: agresivo, cosmopolita y neocolonial. Está actuando como una herramienta de las élites neoliberales. Naturalmente, Rusia nunca se reconciliará con los dictados de este Occidente.

En 2000, después de que fui elegido presidente, siempre recordaré lo que enfrenté: recordaré el precio que pagamos por destruir la guarida del terrorismo en el Cáucaso del Norte, que Occidente apoyó casi abiertamente en ese momento. Todos somos adultos aquí; la mayoría de ustedes presentes en esta sala entienden de lo que estoy hablando. Sabemos que esto es exactamente lo que sucedió en la práctica: apoyo financiero, político e informativo. Todos lo hemos vivido.

Además, Occidente no solo apoyó activamente a los terroristas en territorio ruso, sino que de muchas maneras alimentó esta amenaza. Sabemos esto. Sin embargo, después de que la situación se estabilizó, cuando las principales bandas terroristas fueron derrotadas, incluso gracias a la valentía del pueblo checheno, decidimos no dar marcha atrás, no jugar a los ofendidos, sino avanzar, construir relaciones incluso con aquellos que realmente actuaron contra nosotros, para establecer y desarrollar relaciones con todos los que las quisieran, basadas en el beneficio mutuo y el respeto mutuo.

Pensamos que era del interés de todos. Rusia, gracias a Dios, había sobrevivido a todas las dificultades de esa época, se mantuvo firme, se fortaleció, pudo hacer frente al terrorismo interno y externo, su economía se conservó, comenzó a desarrollarse y su capacidad de defensa comenzó a mejorar. Intentamos construir relaciones con los principales países de Occidente y con la OTAN. El mensaje era el mismo: dejemos de ser enemigos, vivamos juntos como amigos, dialoguemos, construyamos la confianza y, por ende, la paz. Fuimos absolutamente sinceros, quiero enfatizar eso. Comprendimos claramente la complejidad de este acercamiento, pero lo aceptamos.

¿Qué obtuvimos como respuesta? En resumen, obtuvimos un «no» en todas las áreas principales de posible cooperación. Recibimos una presión cada vez mayor sobre nosotros y focos de tensión cerca de nuestras fronteras. ¿Y cuál, puedo preguntar, es el propósito de esta presión? ¿Qué es? ¿Es solo para practicar? Por supuesto que no. El objetivo era hacer a Rusia más vulnerable. El propósito es convertir a Rusia en una herramienta para lograr sus propios objetivos geopolíticos.

De hecho, esta es una regla universal: intentan convertir a todos en una herramienta, para usar estas herramientas para sus propios fines. Y a los que no ceden a esta presión, a los que no quieren ser tal herramienta, se les sanciona: se les hace todo tipo de restricciones económicas y en relación a ellos se preparan o en lo posible se dan golpes de Estado, etc. Y al final, si no se puede hacer nada, el objetivo es el mismo: destruirlos, borrarlos del mapa político. Pero no ha sido y nunca será posible redactar e implementar tal escenario con respecto a Rusia.

¿Qué más puedo agregar? Rusia no está desafiando a las élites occidentales. Rusia simplemente defiende su derecho a existir y desarrollarse libremente. Es importante destacar que no nos convertiremos en una nueva potencia hegemónica. Rusia no está sugiriendo reemplazar un mundo unipolar con un orden dominante bipolar, tripolar u otro, o reemplazar la dominación occidental con la dominación del Este, Norte o Sur. Esto conduciría inevitablemente a otro callejón sin salida.

En este punto, me gustaría citar las palabras del gran filósofo ruso Nikolai Danilevsky. Creía que el progreso no consistía en que todos fueran en la misma dirección, como parecen querer algunos de nuestros oponentes. Esto solo daría como resultado que el progreso se detuviera, dijo Danilevsky. El progreso radica en “recorrer el campo que representa la actividad histórica de la humanidad, caminar en todas las direcciones”, dijo, y agregó que ninguna civilización puede enorgullecerse de estar a la altura del desarrollo.

Estoy convencido de que la dictadura sólo puede ser contrarrestada a través del libre desarrollo de los países y pueblos; la degradación del individuo puede ser revertida por el amor de una persona como creadora; la simplificación y la prohibición primitivas pueden ser reemplazadas por la floreciente complejidad de la cultura y la tradición.

La trascendencia del momento histórico actual radica en las oportunidades para el camino de desarrollo democrático y diferenciado de todos, que se abre ante todas las civilizaciones, estados y asociaciones de integración. Creemos sobre todo que el nuevo orden mundial debe estar basado en la ley y el derecho, y debe ser libre, distintivo y justo.

La economía y el comercio mundiales también deben ser más justos y abiertos. Rusia considera inevitable la creación de nuevas plataformas financieras internacionales; esto incluye transacciones internacionales. Estas plataformas deben estar por encima de las jurisdicciones nacionales. Deben ser seguros, despolitizados y automatizados y no deben depender de un solo centro de control. ¿Es posible hacer esto o no? Por supuesto que es posible. Esto requerirá mucho esfuerzo. Muchos países tendrán que unir sus esfuerzos, pero es posible.

Esto descarta la posibilidad de abuso en una nueva infraestructura financiera global. Permitiría realizar transacciones internacionales efectivas, beneficiosas y seguras sin el dólar ni ninguna de las llamadas monedas de reserva. Esto es aún más importante, ahora que el dólar se está utilizando como arma; Estados Unidos y Occidente en general han desacreditado la institución de las reservas financieras internacionales. Primero lo devaluaron con inflación en la zona dólar y euro y luego se llevaron nuestras reservas de oro y divisas.

La transición a las transacciones en monedas nacionales cobrará impulso rápidamente. Esto es inevitable. Por supuesto, depende del estado de los emisores de estas monedas y del estado de sus economías, pero se fortalecerán y estas transacciones prevalecerán gradualmente sobre las demás. Tal es la lógica de una política económica y financiera soberana en un mundo multipolar.

Además, los nuevos centros de desarrollo global ya están utilizando tecnología e investigación inigualables en varios campos y pueden competir con éxito con las empresas transnacionales occidentales en muchas áreas.

Claramente, tenemos un interés común y muy pragmático en el intercambio científico y tecnológico libre y abierto. Unidos, podemos ganar más que si actuáramos por separado. La mayoría debería beneficiarse de estos intercambios, no las corporaciones súper ricas individuales.

¿Cómo van las cosas hoy? Si Occidente está vendiendo medicinas o semillas de cultivos a otros países, les dice que eliminen sus industrias farmacéuticas nacionales y su selección. De hecho, todo se reduce a esto: sus suministros de máquinas herramienta y equipos destruyen la industria de ingeniería local. Me di cuenta de esto cuando serví como Primer Ministro. Una vez que abre su mercado a un determinado grupo de productos, el fabricante local se va al instante y es casi imposible que levante la cabeza. Así construyen relaciones. Así se apoderan de mercados y recursos, y los países pierden su potencial tecnológico y científico. Esto no es progreso; es esclavización y reducción de las economías a niveles primitivos.

El desarrollo tecnológico no debe aumentar la desigualdad global, sino reducirla. Así es como Rusia ha implementado tradicionalmente su política de tecnología exterior. Por ejemplo, cuando construimos plantas de energía nuclear en otros países, creamos centros de competencia y capacitamos al personal local. Creamos una industria. No solo construimos una planta, creamos toda una industria. De hecho, damos a otros países la oportunidad de abrir nuevos caminos en su desarrollo científico y tecnológico, reducir la desigualdad y llevar su sector energético a nuevos niveles de eficiencia y respeto al medio ambiente.

Permítanme enfatizar nuevamente que la soberanía y un camino único de desarrollo de ninguna manera significan aislamiento o autarquía. Por el contrario, se trata de una cooperación enérgica y mutuamente beneficiosa basada en los principios de equidad e igualdad.

Si la globalización liberal se trata de despersonalizar e imponer el modelo occidental en todo el mundo, la integración se trata, en cambio, de aprovechar el potencial de cada civilización para que todos se beneficien. Si el globalismo es un dictado, que es a lo que finalmente se reduce, la integración es un esfuerzo de equipo para desarrollar estrategias comunes de las que todos puedan beneficiarse.

En este sentido, Rusia cree que es importante hacer un uso más amplio de los mecanismos para crear grandes espacios que se basan en la interacción entre países vecinos, cuyas economías y sistemas sociales, así como bases de recursos e infraestructura, se complementan entre sí. De hecho, estos grandes espacios forman la base económica de un orden mundial multipolar. Su diálogo da lugar a una unidad genuina en la humanidad, que es mucho más compleja, única y multidimensional que las ideas simplistas profesadas por algunos autores intelectuales occidentales.

La unidad entre la humanidad no se puede crear emitiendo órdenes como “haz lo que yo hago” o “sé como nosotros”. Se crea teniendo en cuenta la opinión de todos y con un cuidadoso enfoque de la identidad de cada sociedad y cada nación. Este es el principio que puede subyacer a la cooperación a largo plazo en un mundo multipolar.

En este sentido, puede valer la pena revisar la estructura de las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad, para reflejar mejor la diversidad del mundo. Después de todo, mucho más dependerá de Asia, África y América Latina en el mundo del mañana de lo que comúnmente se cree hoy, y este aumento de su influencia es sin duda un acontecimiento positivo.

Permítanme recordar que la civilización occidental no es la única incluso en nuestro espacio euroasiático común. Además, la mayoría de la población se concentra en el este de Eurasia, donde surgieron los centros de las civilizaciones humanas más antiguas.

El valor y la importancia de Eurasia radica en el hecho de que representa un complejo autosuficiente que posee enormes recursos de todo tipo y tremendas oportunidades. Cuanto más trabajemos para aumentar la conectividad de Eurasia y crear nuevas formas y formas de cooperación, más logros impresionantes lograremos.

El desempeño exitoso de la Unión Económica Euroasiática, el rápido crecimiento de la autoridad y el prestigio de la Organización de Cooperación de Shanghai, las iniciativas a gran escala One Belt, One Road, planes para la cooperación multilateral en la construcción del corredor de transporte Norte-Sur y muchos otros proyectos, son el comienzo de una nueva era, una nueva etapa en el desarrollo de Eurasia. Estoy seguro de esto. Los proyectos de integración allí no se contradicen, sino que se complementan entre sí, por supuesto, si son llevados a cabo por países vecinos en su propio interés en lugar de ser introducidos por fuerzas externas con el objetivo de dividir el espacio euroasiático y convertirlo en una zona de confrontación de bloques.

Europa, el extremo occidental de la Gran Eurasia, también podría convertirse en su parte natural. Pero muchos de sus líderes están obstaculizados por la convicción de que los europeos son superiores a los demás, que está por debajo de ellos participar como iguales en empresas con otros. Esta arrogancia les impide ver que ellos mismos se han convertido en una periferia extranjera y en realidad se han convertido en vasallos, a menudo sin derecho a voto.

Colegas,

El colapso de la Unión Soviética alteró el equilibrio de las fuerzas geopolíticas. Occidente se sintió vencedor y declaró un arreglo mundial unipolar, en el que sólo su voluntad, cultura e intereses tenían derecho a existir.

Ahora, este período histórico de dominación occidental ilimitada en los asuntos mundiales está llegando a su fin. El mundo unipolar está siendo relegado al pasado. Estamos en una encrucijada histórica. Estamos ante probablemente la década más peligrosa, impredecible y, al mismo tiempo, más importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Occidente es incapaz de gobernar a la humanidad por sí solo y la mayoría de las naciones ya no quieren tolerar esto. Esta es la principal contradicción de la nueva era. Para citar un clásico, esta es una situación revolucionaria hasta cierto punto: las élites no pueden y la gente no quiere vivir más así.

Este estado de cosas está plagado de conflictos globales o toda una cadena de conflictos, lo que representa una amenaza para la humanidad, incluido el propio Occidente. La principal tarea histórica de hoy es resolver esta contradicción de una manera constructiva y positiva.

El cambio de época es un proceso doloroso, aunque natural e inevitable. Un arreglo mundial futuro está tomando forma ante nuestros ojos. En este arreglo mundial, debemos escuchar a todos, considerar cada opinión, cada nación, sociedad, cultura y cada sistema de cosmovisión, ideas y conceptos religiosos, sin imponer una sola verdad a nadie. Solo sobre esta base, comprendiendo nuestra responsabilidad por los destinos de las naciones y nuestro planeta, crearemos una sinfonía de civilización humana.

En este punto, me gustaría terminar mis comentarios expresando mi gratitud por la paciencia que mostró mientras los escuchaba.

Muchísimas gracias.

Por Vladimir Putin

Publicada originalmente el 27 de octubre de 2022 en Kremlin.ru (en inglés), en donde se pueden leer las preguntas y respuestas posteriores al discurso.

Discurso y conversación (en castellano) + video en Piensa Chile.