Fin del juego

Si observamos la actual fase macropolítica geopolítica, caracterizada fundamentalmente por la manifestación de la decadencia occidental, es posible observar que la política estratégica adoptada por lo que fue la potencia fundamental de Occidente, es decir, Estados Unidos, se caracteriza por una contradicción fundamental. El objetivo estratégico de Estados Unidos, de hecho, no es simplemente frenar el declive, o limitar su alcance, sino revertir su curso, reconstituir y reafirmar la posición hegemónica norteamericana sobre el resto del mundo. Y, dadas las condiciones actuales del imperio estadounidense, esto requiere tiempo. Volver a poner al poderío estadounidense en posición de enfrentar y derrotar a los países que desafían su hegemonía, requiere de ganar tiempo. En este sentido, la opción del bloque de poder que ha tomado la delantera de los EE.UU. es tratar de dividir a estos países, especialmente a los más agresivos, tanto para tratar de derrotarlos por separado, uno a la vez, como para evitar que la conciencia de la fuerza que se deriva de su suma los induzca a golpear primero.

Pero –y esta es la contradicción mencionada– al hacer esto, Washington está imponiendo una aceleración generalizada. Aparentemente, las dos cosas podrían incluso parecer coherentes: no tengo mucho tiempo disponible, así que acelero mi acción. Pero, obviamente, esto podría ser cierto si la falta de tiempo se debiera exclusivamente a factores objetivos externos, mientras que en el caso de Estados Unidos el tiempo necesario depende de una condición subjetiva (declive), cuyo proceso de recuperación no puede acelerarse. El objetivo estratégico solo puede lograrse obteniendo más tiempo para restablecer las condiciones de operación suficientes, y por lo tanto la acción debe centrarse en la dilatación del tiempo, en la ralentización de los procesos globales y, al mismo tiempo, en el uso masivo de los recursos disponibles para reconstituir la energía perdida.

Estados Unidos debe reconstruir su capacidad industrial -que es el principal factor que permitió su victoria en la Segunda Guerra Mundial-, debe replantear y restablecer sus fuerzas armadas, debe defender el patrón internacional del dólar, debe reducir una deuda pública monstruosa. Y esto requiere un tiempo incompresible.

Estas, y no otras, son las razones que empujan a Trump hacia una resolución pacífica temporal de las crisis más agudas. Responde a la doble necesidad de abrir divisiones en el frente enemigo y de liberarse de compromisos onerosos e infructuosos, que ralentizan la capacidad de recuperación.

Y, sin embargo, al abordar estas crisis, la administración estadounidense está acelerando una vez más, reproduciendo la misma contradicción en contextos estratégicos individuales, entre el tiempo objetivamente necesario para encontrar una solución y la prisa por resolverlas.

Esto es lo que estamos presenciando en relación con el conflicto en Ucrania. Está claro que este conflicto se está produciendo -precisamente- en Ucrania, pero que el choque es entre Rusia y la OTAN, es decir, los propios Estados Unidos, y que se ha arrastrado tanto tiempo que ha llegado a un punto de no retorno, en el que la derrota militar ya no es evitable, y sólo se puede intentar limitar el daño de esa política. Pero la negociación con Moscú debería haber partido de un análisis realista del contexto, algo que a Washington no parece importarle en absoluto.

De hecho, la cuestión es muy sencilla. En la percepción rusa del conflicto, esto es mucho más esencial, existencial, que para Estados Unidos. Y esto, entre otras cosas, significa que Rusia se ha equipado en todos los aspectos -político, militar, psicológico- para hacer frente incluso a una guerra de larga duración, pero que no puede perder en absoluto. De modo que, de hecho, la apertura de una negociación implica que Washington tiene esencialmente una sola carta en la mano, a saber, la voluntad de discutir y formalizar un marco de seguridad mutua, en particular con respecto al teatro europeo. Al contrario de lo que piensan en Washington, para Moscú una posible reapertura de Occidente hacia Rusia (simbolizada por la oferta de acogerlo de nuevo en el G7) tiene poco o ningún interés. Y para que Estados Unidos pudiera jugar esta carta, es obvio que la condición fundamental era asegurar el pleno apoyo de los países europeos y el control férreo de Ucrania. Pero no solo la Casa Blanca no ha hecho el menor intento en esta dirección, sino que incluso –la aceleración– ha intentado y está intentando aprovecharse de la situación para rastrillar y robar recursos de todo el continente, acentuando la brecha entre los dos lados del Atlántico y, de hecho, poniendo radios en sus propias ruedas.

El resultado es que, como era de esperar, la negociación está luchando por despegar, incluso en lo que respecta a la resolución del conflicto, que, y no fue difícil de entender, ya plantea tantos problemas en sí mismo que era verdaderamente ingenuo pensar en resolverlos rápidamente. De ello se deduce que, si bien Trump necesita obtener resultados rápidamente –que también necesita, si no sobre todo, en el frente interno [ ]–, se encuentra con una situación aún más complicada por sus propias acciones, con los países europeos marchando en la dirección opuesta y contraria, y haciendo todo lo posible para obstaculizar sus intentos de negociación, y Ucrania (también gracias al apoyo europeo) atrincherándose. Y esto, simplemente, priva a Washington de la posibilidad de jugar la única carta que tiene. No solo eso. La evidente dificultad de Estados Unidos para volver a poner en línea tanto a sus aliados como al representante ucraniano, aumenta la desconfianza rusa, que ve en su contraparte un sujeto que no está en condiciones de ofrecer las únicas cosas que son verdaderamente importantes para Moscú.

La situación en Oriente Medio es completamente similar. También en este caso nos enfrentamos a una situación estratégica extremadamente compleja, cuyas raíces se encuentran en los desastrosos legados del colonialismo europeo, agravados exponencialmente por el nacimiento del Estado colonial sionista. Un marco general que convierte a la región en una de las situaciones geopolíticas más complejas, pero que la administración estadounidense está abordando sin ninguna consideración, impulsada únicamente por dos necesidades contradictorias: sofocar el conflicto, por las razones mencionadas anteriormente, y apoyar a toda costa a su representante israelí -que en cambio, exactamente como el ucraniano, tiene su propia agenda, su propio plan estratégico, su propio bloque de intereses que solo coinciden parcialmente con los de Estados Unidos. El resultado es que Estados Unidos se encuentra una vez más sumido en una situación de conflicto que, si bien su principal interés estratégico sería presionar el botón de pausa, corre el riesgo de arrastrarlo a un conflicto peor, porque alguien ha presionado el botón de avance rápido…

La situación en Oriente Medio, por otra parte, es perfectamente explicativa de la eterna brecha entre las intenciones de las administraciones estadounidenses y los resultados de sus acciones.

Algunos recordarán la famosa revelación del general estadounidense Wesley Clark, que en 2007 habló del plan de Estados Unidos para Oriente Medio después del 11-S: «Eliminaremos a siete países en cinco años: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y acabaremos con Irán«. Más allá del hecho de que han pasado 24 años desde 2001 -no cinc-, y que en el mejor de los casos el plan no está completo, vale la pena subrayar –y en cierto sentido desmentir– la idea de que este plan estadounidense representa, según algunos, un éxito total. Se trata de la llamada teoría del caos, según la cual el objetivo sería precisamente la desestabilización, la generación de una situación de inestabilidad. Una lectura de los acontecimientos que, sin duda, es conveniente para la narrativa según la cual Estados Unidos siempre gana.

Pero si atendemos a lo que recientemente dijo el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, surge una lectura diferente. De hecho, uno de los hombres clave de la administración Trump ha soltado con franqueza una simple verdad: desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha perdido todas las guerras. Y, añadimos, si esta larga cadena de derrotas no se ha traducido en una derrota estratégica, se debe simplemente a que estas guerras nunca han tocado territorio estadounidense: la isla continental norteamericana ha protegido de hecho al poder imperial, y la fuerza talasocrática de las flotas norteamericanas ha servido para mantenerlas alejadas. Pero esta cadena de derrotas ha producido, sin embargo, un efecto acumulativo, y es una de las causas que han llevado a la decadencia del imperio. El caos de Oriente Medio, entonces, es (también) el resultado de las guerras de Estados Unidos, pero este resultado no coincide con los objetivos iniciales. De hecho, es paradójico que los Estados Unidos, cuyo presupuesto de defensa es simplemente gigantesco, tan hipertrófico que recuerda al de la Unión Soviética, que contribuyó a su caída, se haya mostrado entonces tan incapaz de producir una sola victoria clara y nítida, en ochenta años de guerras.

Por otro lado, este caos no sólo se produce prácticamente sólo en el cuadrante de Oriente Medio, mientras que no está presente en los otros teatros de las guerras de las barras y las estrellas -lo que demuestra que son principalmente otros factores los que lo determinan, que la intervención estadounidense exacerba en todo caso-, sino que no está claro por qué hay que perseguirlo como alternativa a una victoria definitiva, lo que subyugaría a la región estabilizándola, si no fuera por la sencilla razón de que esta victoria nunca ha sido posible lograr.

Y hoy Estados Unidos se encuentra aquí frente a la misma situación, pero aún más compleja por su propio debilitamiento y por el fortalecimiento del de sus adversarios. Y aquí también proponen el esquema contradictorio, que ve la coexistencia de la necesidad estratégica de retomar el conflicto regional a un nivel de baja intensidad, que no requiere ningún compromiso directo, y una acción táctica que va a remolque de Israel, que tiene como objetivo exacerbar y ampliar el conflicto, llevándolo a un nivel de alta intensidad.

La situación de las negociaciones con Irán, por lo tanto, aparece aquí como un reflejo de la ucraniana. Estados Unidos tiene muchas cartas en la mano, pero está tan presionado para aumentar las expectativas que es extremadamente difícil obtener resultados en poco tiempo, y extremadamente improbable obtener ninguno. Lo que Washington (y Tel Aviv) quieren esencialmente es el desarme iraní, según el modelo -no por casualidad indicado por Netanyahu– de los acuerdos con la Libia de Gadafi, que luego llevaron a la caída del régimen bajo la presión del ataque de la OTAN. Un escenario que Teherán tiene muy claro, y que obviamente no tiene intención de replicar. Los iraníes, en cambio, no sólo son conscientes de ser mucho más fuertes militarmente que Libia, sino que tienen una visión estratégica mucho más clara. Su posición, de hecho, no solo está garantizada por su propio potencial bélico y por su ubicación geográfica, sino también por una sólida red de relaciones con Rusia y China, con las que, incluso en ausencia de una verdadera alianza militar, existe una cooperación estratégica, que no por casualidad ya se ha expresado en varios ejercicios navales conjuntos. El interés común de los tres países, de hecho, es mantener la viabilidad de las rutas comerciales entre el Lejano y el Medio Oriente, un verdadero nodo vital.

Un marco, este, en el que encaja perfectamente -y con extrema claridad- la importancia de Yemen y su capacidad de resistencia, que representa solo una pequeña fracción de lo que Irán podría oponerse. También en este caso, como ya se ha visto en relación con el conflicto en Ucrania, la acción de Estados Unidos está marcada por una gran ambivalencia, que le condena a no alcanzar sus objetivos. Por un lado, de hecho, la Casa Blanca busca insistentemente una confrontación negociadora con Teherán, también a través de la mediación rusa, y con Saná (por último, también buscando la mediación china), muy consciente de las enormes dificultades que supondría emprender una acción militar (contra Irán), y de la inutilidad de continuar la actual (contra Yemen) [ ], así como del hecho de que cualquier acción contra la República Islámica tendría repercusiones inmediatas sobre los ruso-estadounidenses y sobre las relaciones con China. Por otro lado, sin embargo, está ejerciendo una fuerte presión negociadora en todos los ámbitos, lo que empuja a las contrapartes a endurecer sus posiciones, insiste en el enfoque chantajista («o lo haces así o…»), pide mucho más de lo que está dispuesto a ofrecer y, sobre todo, sigue siguiendo pasivamente la acción genocida y belicista del gobierno de Netanyahu.

También en Oriente Medio la acción estratégica (si el término es adecuado a estas alturas) de Estados Unidos es contradictoria, con dos líneas de conducta que, lejos de funcionar como las fauces de un par de tenazas, se interponen mutuamente, revelando que detrás de objetivos ambiciosos no hay ni una adecuada conciencia de la complejidad de la situación ni un plan realista para lograrlos.

Una situación que, una vez más, encontramos también en la tercera gran zona de crisis, el Indo-Pacífico con China en el centro, el gran adversario estratégico de EEUU. También en este caso, de hecho, la política estadounidense parece ambigua y mal calibrada. Todo gira en torno a Taiwán y la guerra comercial. Washington no deja de fomentar la independencia taiwanesa (aunque, formalmente, EE.UU. reconoce una sola China, y por lo tanto la pertenencia de la isla a la RPC), y de alentar su rearme (que favorece la industria bélica hecha en EE.UU.). Esto, a su vez, sin embargo, ha estimulado a China a desarrollar plenamente sus capacidades militares, de modo que hoy en día el Zhōnggúo Rénmín Jiěfàngjūn (Ejército Popular de Liberación) es una fuerza armada moderna y muy respetable, que puede contar no sólo con una gran masa de efectivos (2.250.000 en servicio), sino también con armamento avanzado.

El reciente tira y afloja desatado por Trump con su política proteccionista de aranceles, lanzada en rápida sucesión sobre prácticamente todos los países del mundo, conduce a su vez a una intensificación del enfrentamiento con Pekín, que ciertamente no va en la dirección de alargar el tiempo antes del enfrentamiento final y, sobre todo, no ofrece ninguna garantía de éxito [ ]. Enzarzarse en un tira y afloja con desenlaces, al menos, impredecibles, es una apuesta más de la política estadounidense, que en esta fase histórica se muestra tan asertiva como carente de una estrategia global eficaz, capaz de medirse con las condiciones dadas, y con los desafíos que éstas plantean a la ya desaparecida hegemonía estadounidense.

La experiencia y la sensatez deben empujar hacia un enfoque mucho más suave, especialmente hacia los adversarios más difíciles y resistentes, tratando de tomar caminos que conduzcan a una reducción de los conflictos (en un sentido amplio) y, por lo tanto, a posponer los enfrentamientos más amargos en el tiempo, en lugar de empujar hacia una intensificación de las tensiones y, por lo tanto, acelerar el posible enfrentamiento.

La gran contradicción norteamericana del tercer milenio, que luego repercute y se reproduce, a escala cada vez menor, en la gestión estratégica de la decadencia y en la de las crisis más importantes de la zona, es en definitiva la que existe entre la realidad del imperio y la percepción del mismo por parte de las élites que lo dirigen. No solo terminó la edad de oro de la hegemonía estadounidense entre el final del último conflicto mundial y la caída de la URSS, sino que en las últimas décadas el declive de esta hegemonía se ha manifestado en 360°, marcando una velocidad de caída creciente. Hasta el punto de que hoy Washington simplemente ya no es capaz de ejercerlo de casi ninguna manera.

A pesar de décadas de guerras perdidas, ha tratado de redimirlas con una jugada tan ambiciosa como improbable, imponiendo una derrota estratégica a Rusia, una jugada que sin embargo se ha traducido en su revés, con una derrota estratégica estadounidense que está a la espera de ser certificada. Y que, entre otras cosas, ha producido esa reacción interna al poder profundo de Estados Unidos [ ] que llevó a Trump a la Casa Blanca.

Del mismo modo, el poder del dólar está cayendo, y se opone abiertamente, mientras que la capacidad productiva del país se ha disipado durante los años de intoxicación financiera de la globalización.

Hoy en día, Estados Unidos es un pato cojo, que sin embargo se engaña a sí mismo pensando que sigue siendo, de alguna manera, el águila calva que una vez fue, y actúa en consecuencia. Como un viejo león que ruge en la creencia de que esto es suficiente para mantener a raya a los jóvenes leones, mientras estos últimos son conscientes de que su reinado ha terminado, y solo esperan el momento adecuado para darle el golpe final.

Esto es, en esencia, trumpismo. El intento de salvarse de la decadencia, fingiendo que no existe. En lugar de aceptar, aunque sea tácticamente, un escenario internacional caracterizado por un multipolarismo efectivo (que es cada vez más que un mero tripolarismo Estados Unidos-China-Rusia), ha optado por la reiteración del viejo esquema imperial-hegemónico. Si durante las décadas en las que el eje neoconservador-demócrata dominó Washington, la opción estratégica fue derrotar a los enemigos en el campo de batalla, uno a la vez (y empezando por el más agresivo), ahora la opción parece ser la de la «paz a través de la fuerza»; sólo que esta fuerza simplemente ya no existe, y por lo tanto todo lo que queda, sin que se den cuenta, es una «rendición geoestratégica en cámara lenta» [ ].

Fin.

Por Enrico Tomaselli

NOTAS

Blog personal, 10 de abril de 2025.

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: