¿Ha sido derrotada la Resistencia en Asia Occidental?

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein

La semana pasada apuntaba que la situación en Siria generaba más preguntas que respuestas. Transcurridos unos diez días de la toma del poder por los terroristas, sigue sin haber ideas claras respecto de lo que va a pasar, tres potencias ocupan partes de Siria: Estados Unidos, Israel y Turquía sin que el nuevo gobierno haya hecho el más mínimo movimiento para evitarlo. Hoy el nuevo régimen es cómplice de la partición de su país, de la destrucción de su soberanía y de la desaparición del Estado.

Indudablemente en el terreno táctico, Israel, Turquía y Estados Unidos son los ganadores ante la debacle del régimen de al-Ássad. Pero, es necesario dar algunos elementos que permitan ofrecer pautas para ir comprendiendo las secuelas que este hecho podría tener desde una mirada estratégica.

Como se dijo, Irán perdió un costoso puente logístico que lo acercaba a El Líbano y Palestina. Ahora, habrá que conocer cuánta capacidad militar, financiera y logística tienen los países ocupantes para sostener su esfuerzo bélico sabiendo que la huida de al-Ássad el pasado 8 de diciembre inició una lucha de resistencia de signo contrario a la que se venía librando. Dicho de otra manera, las fuerzas que sostenían el poder en Siria, han pasado a ser ahora oposición al régimen terrorista sostenido por Israel, Turquía, Estados Unidos, Europa y la ONU. Es evidente que el corredor logístico hacia El Líbano fue cortado, pero el corredor logístico hacia Siria a través de Irak, sigue intacto.

Una pregunta rondaba la semana pasada, y quiero reiterarla, ¿Cómo hará el gobierno terrorista para sostener el país, sin contar con el apoyo de Irán y Rusia? Parece evidente que las monarquías sunitas árabes, en particular Catar asumirán la responsabilidad de sostener al nuevo régimen. Habrá que ver, ¿hasta cuándo? Ya vimos que su incursión en Yemen no fue muy exitosa.

Por otro lado, también es necesario verificar cómo puede lidiar al-Jolani (el ahora terrorista bueno según Occidente) con sus aliados internacionales, cada uno de los cuales ocupa una parte de la soberanía siria. Ya hoy Netanyahu ha dado órdenes al ejército sionista para que permanezcan en Siria por lo menos hasta finales de 2025. Lo cierto es que el 8 de diciembre no disipó las contradicciones en ese país, al contrario, las profundizó.

Ahora la entidad sionista deberá buscar los mecanismos para su funcionamiento en una situación en la que la “paz interior” que ostentaban desapareció para siempre. Veamos:

La guerra contra Palestina le había costado hasta el mes de septiembre 140 mil millones de dólares. A eso hay que agregarle el sueldo de 360 mil reservistas, sacados de la economía y que en el corto plazo no serán desmovilizados. 48 mil empresas israelíes han quebrado desde el 7 de octubre del año pasado hasta ahora. Esa cifra se acercará a 60 mil a fines de año. El turismo, una de las cuatro fuentes principales de la economía sionista, cayó un 78% sin que parezca cerca su recuperación. Las dos principales zonas agrícolas productoras de alimento de la entidad sionista: el norte y los alrededores de Gaza están paralizadas. Israel se ha visto obligado a importar alimentos que llegan al país principalmente por vía terrestre ante la paralización del puerto de Eilat en el mar Rojo, por la acción de los hutíes yemenitas y la semiparalización que tuvo Haifa en el Mediterráneo durante los enfrentamientos con Hezbollah. 700 mil israelíes con doble ciudadanía, propietarios de al menos un millón de dólares cada uno, han abandonado el país. Por cierto, su instalación en Europa ha incidido en el aumento del costo de las viviendas en el Viejo Continente. La empresa estadounidense INTEL, la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo, canceló un proyecto de 25 mil millones de dólares en la entidad sionista. Otras empresas de tecnología han seguido sus pasos. De 148 líneas aéreas que volaban a Israel, hoy sólo lo hacen 42. Entre las que suspendieron sus actividades están algunas de las más importantes del mundo como Cathay Pacific, Air Europa, Air India, Emirates, Korean Air, American, United y Delta Airlines, entre otras. Las reservas militares de Israel dejaron de existir, eso incluye tanques, misiles, municiones y artillería. Las deben reponer a un costo de 200 mil millones de dólares adicionales. La calificadora crediticia de bonos Moody´s, una de las tres más importantes del mundo, rebajó la calificación crediticia de Israel de A2 a Baa1 con perspectiva negativa. Esta calificación, una de las más bajas en la escala de esta empresa, coloca a Israel en los peores niveles entre los países del mundo. 80% de las viviendas del del norte de la Palestina ocupada sufrieron daños. Requieren de ocho a nueve años para su recuperación. El gobierno no quiere discutir sobre esto a pesar de la demanda de los alcaldes de esa área. Finalmente, un elemento intangible que señalé antes y que es necesario repetir. La supuesta invencibilidad del ente sionista quedó en entredicho tras el fracaso de su guerra de 60 días contra Hezbollah en la que no pudo cumplir ninguno de los objetivos planteados. Junto a ello, el miedo y la inseguridad cubre como un paraguas al sionismo. Los ciudadanos ven por primera vez en su existencia, un futuro incierto con pocas perspectivas de mejoramiento de la situación.

Para el que se pregunte dónde fueron conseguidos estos datos, no crean que en RT, Sputnik, el Diario del Pueblo de China o Al Mayadeen. Es información obtenida directamente de los medios de comunicación de Israel.

La economía sionista se sustenta en cuatro pilares: turismo, tecnología, agricultura y apoyo de Occidente, los cuatro han sido golpeados. Cabría por ejemplo preguntarse ¿por qué durante los ataques a el Líbano, la entidad sionista no bombardeó el sistema eléctrico o los aeropuertos? Saben que Hezbollah tiene capacidad para asestar golpes recíprocos: Israel atacó el sur de El Líbano, Hezbollah respondió haciendo lo mismo al norte de Israel; atacó los suburbios de Beirut, Hezbollah respondió golpeando los suburbios de Haifa; atacó Beirut y recibieron contundentes golpes en Tel Aviv; asesinaron al líder Nasrallah y Hezbollah sobrevoló largamente la residencia de Netanyahu cuando su familia estaba ahí. Pero hasta en eso, la superioridad moral de la resistencia es avasallante. No son asesinos como los sionistas. A partir de entonces Netanyahu vive y trabaja en un sótano.

Aunque Israel anunció el fin de Hezbollah, la realidad es otra. Al cabo de dos meses de combate comenzaron a lanzar urgentes mensajes a favor del fin de las hostilidades. Intentaban repetir en el Líbano lo que habían hecho en Gaza, pero no pudieron. El propio ministro de Defensa de entonces, Yoav Galant, anunció que 12 mil soldados fueron neutralizados (heridos o muertos). Hoy, Israel tiene un ejército de reservistas, formado por personas mayores sacados de la economía.

Mientras tanto, Hezbollah lanzó sobre Israel 16 mil misiles en dos meses (un promedio de 265 diarios), que golpearon básicamente la industria militar, es decir empresas de producción y reparación de armamento. Esto significa un costo adicional no cuantificado de los gastos de guerra. Alguien se ha preguntado ¿por qué los misiles de Hezbollah no causaron muertos entre la población civil? Sencillamente porque los edificios civiles públicos y privados nunca fueron un objetivo. Los combatientes de Hezbollah respondieron como guerreros, no como asesinos. Todo esto sin sumar las dos andanadas de misiles de Irán que la tan famosa “cúpula de hierro” no pudo interceptar.

Hezbollah perdió entre 1.000-1.500 combatientes. Israel causó una gran devastación entre la población civil y sus instalaciones. El costo de la reconstrucción no llega a 20 mil millones de dólares. Ya ha comenzado. A cada familia que perdió su vivienda (alrededor de 25 mil) se les están entregado un monto equivalente a 14 mil dólares para alquilar una casa por un año mientras se le construyen residencias nuevas. Si al finalizar el plazo, la vivienda aún no se ha podido entregar, el período se extenderá automáticamente hasta que obtengan su propiedad.

¿Alguien puede suponer que la resistencia fue destruida y está debilitada económicamente cuando es capaz de hacer esto? Por otro lado, Hezbollah envió cuatro mil combatientes a Alepo casi al día siguiente de haber finalizado la invasión sionista. Eso, aparte de los 11 mil que ya estaban ahí, pero tuvieron que ser retirados porque el ejército sirio no quiso seguir luchando. ¿Es posible sostener 15 mil hombres en armas en otro país cuando has sido destruido?

Hezbollah perdió 1.500 hombres de los 120 mil que tiene sobre las armas (entrenados y preparados para el combate), aunque -debe decirse- que el potencial de reclutamiento es mucho mayor. Israel dijo que iba a sacar a Hezbollah hasta el norte del río Litani, pero para hacer eso deberían repetir lo realizado en Gaza. En el Líbano eso es imposible, los combatientes están inmersos en el pueblo: son campesinos, comerciantes, estudiantes, choferes, pescadores o empleados que, ante una orden de combate, toman el arma que tienen escondidas en sus casas o lugares de labor y ocupan su lugar en el escenario de la guerra. ¿Alguien cree que es posible eliminar eso?

Hablé con una persona que perdió 12 familiares durante la invasión israelí. Me dijo que ellos son solo una pequeña parte de su familia de más de 200 personas que están preparados para seguir luchando. Vale decir además que esta guerra, no era la de Hezbollah ni la del Eje de la Resistencia; Hamás la desató unilateralmente. La resistencia se estaba preparando y lo seguirá haciendo para batallas que serán decisivas y que aún no han comenzado; su actuación en la coyuntura respondió a un elemental sentido de solidaridad con el pueblo palestino, pero sin arriesgar las fuerzas fundamentales, que solo serán empeñadas cuando se desate el combate irrevocable y concluyente. Alguien se ha preguntado ¿por qué los 25 mil combatientes del regimiento Redwan, la unidad de fuerzas especiales de Hezbollah no se involucró en estos combates?

Según un amigo musulmán “la resistencia es ideología, es comportamiento, es pensamiento” o, dicho en palabras del Ayatola Khamenei: “La resistencia entendida así está arraigada en la creencia de las naciones de la región. No hablo de los gobiernos. Los pueblos reconocen la importancia de resistir. Las raíces de la resistencia están en la fe de los pueblos, en sus creencias”.

Es verdad, el pueblo sirio y la Resistencia sufrieron un duro golpe táctico, pero esto apenas comienza. Ahora, Estados Unidos, además de la guerra en Europa y en Palestina, la confrontación estratégica con China, la resistencia anticolonial en África y la necesidad de mantener sus 800 bases militares y sus 11 fuerzas de tarea de portaviones en todo el mundo, debe sostener al gobierno terrorista en Siria, al sionismo genocida de Israel y a las fuerzas kurdas que deben enfrentar al gobierno turco de Erdogan, su aliado en la OTAN.

Va a ser interesante ver cómo lo va a hacer cuando el objetivo de su próximo presidente es “hacer grande a Estados Unidos de nuevo”. Es cierto que todavía lo pueden sostener con la maquinita de fabricar dólares y su gran aparato comunicacional, cultural y mediático que ha adquirido gran experiencia mintiendo sin impudicia y transformando terroristas en luchadores por la democracia

¿Por cuánto tiempo más lo podrán hacer? Transformar victorias tácticas en éxitos estratégicos solo sirve para engañar a los incautos. Pienso en el destino de los imperios del pasado: el romano, el otomano, el británico, el austro-húngaro entre otros y me preguntó ¿dónde están? La historia es sabia, conocerla ayuda a entender el presente y proyectar el futuro.

