Israel: Sociedad victimista que niega el genocidio palestino

El régimen judío sionista israelí revela hoy, sin maquillaje alguno, su cara más siniestra y patibularia en materia de imponer su política de solución final contra el pueblo palestino, al señalar –como si no lo hubiese estado haciendo ya– que su objetivo es eliminar a Hamas y ocupar todo el territorio. Aunque, según este desquiciado, no pretende gobernar la Franja. Declaraciones efectuadas tras una reunión con el llamado gabinete de seguridad de Israel.

Esto, a pesar de que la estrategia nazisionista del ente israelí en Gaza es un completo fracaso político y militar, que empuja al símil del Tercer Reich a una catástrofe general. Un resultado anhelado y necesario, el cual debemos ayudar a empujar en distintos frentes de lucha contra los herederos de la ideología nacionalsocialista, para así lograr la completa eliminación de esta ideología criminal de la faz de la tierra, con medidas previas que permitan el castigo ejemplar contra todos aquellos genocidas directos y cómplices civiles y militares, rabinos y políticos, líderes de opinión, colonos y comunidades judío-sionistas repartidas por el mundo.

Esta política genocida del ente nazisionista ha significado, en las últimas semanas, el incremento de sus operaciones criminales, designando su nueva etapa de exterminio como “la ocupación total de Gaza”, lo que lleva consigo, en forma evidente, la ampliación del asesinato masivo, principalmente mujeres y niños como ha sido la tónica hasta hoy.

Una medida que ha sido determinado por el gabinete israelí, a pesar de las discrepancias entre el Gobierno y el jefe del Estado Mayor del ejército sionista, Eyal Zamir, quien ha alertado de las consecuencias políticas, militares y económicas de tal medida, en momentos que las tropas SS –soldados sionistas– escasean, en una sociedad que se nutre, cada día más, de aquellos judíos sionistas venidos fuera de Asia occidental ( ) y que hace prever un camino de utilizar mercenarios en forma masiva.

Mercado para ello existe y ya las embajadas sionistas en el mundo estarían trabajando en esa línea con apoyo de las comunidades judío-sionistas repartidas en diversos países, ya sea para enviar a todo aquel en edad de cumplir el servicio militar obligatorio para los judíos israelíes o tratar de captar grupos de ex militares dispuestos a servir en el ejército genocida. Tal como se ha concretado, por ejemplo, con aquellos mercenarios contratados para llevar a cabo el trabajo de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, que ocupa, principalmente, a ex soldados estadounidenses.

Recordemos que, en los primeros meses del inicio de las operaciones militares de incremento del genocidio contra Gaza, Benzion Mileikowsky -conocido también como Benjamín Netanyahu– fue reiterativo en señalar que el relato debía acompañar los crímenes y que ello tendría el marco de un mundo que se “aburriría de Gaza”. La pretensión tenía su fundamento en base a la complicidad de gobiernos occidentales y los medios de desinformación y manipulación, que son parte de la política de defensa del régimen nazisionista judío israelí.

Mielowsky mostraba seguridad en que ese objetivo de invisibilizar a Gaza tendría éxito, pero… en su ecuación no tuvo en cuenta el valor, la dignidad y la voluntad de un pueblo como el palestino y grupos de resistencia que han entregado la vida de cientos de miles de sus hijos e hijas para la defensa de su tierra, de su historia, la cultura de un pueblo originario en lucha contra colonos invasores.

Nada frena a la entelequia infanticida israelí. Las críticas de organismos internacionales, las tibias amenazas de sus socios europeos, respecto a reconocer el Estado palestino, el dictamen de la Corte Penal Internacional de declarar como criminal de guerra a Mileikowsky, primer ministro israelí de origen polaco, o establecer políticas sancionatorias desde el punto de vista económico, todas ellas son ignoradas. Esto, pues lo esencial, el apoyo de Estados Unidos, como también de Alemania –principales socios en materia de apoyo financiero y militar-, no tiene discusión.

El análisis de medios israelíes críticos a la actual conducción del régimen presidido por Mileikowsy, como es el liberal Haaretz, respecto a la catalización política genocida que se lleva a cabo contra el pueblo palestino, se ha adentrado en una línea que supuestamente debería remecer a la sociedad israelí. Una entidad nacida el año 1948 y que mayoritariamente ha sido cómplice de esos crímenes, de esa política de ocupación, colonización y exterminio.

Pero, tal deseo lo considero una utopía, pues la cruel realidad me hace dudar de esa deseable conmoción y acciones que empujen a terminar con una ideología, como es la sionista, que impone esa visión de mundo supremacista, racista y delictiva, de la cual incluso estos medios, denominados como liberales, no cuestionan.

Y digo que no debaten, pues implica el cuestionamiento de la propia existencia de este ente que denominaron Israel, como expresión de los intereses de Estados Unidos y países occidentales en la zona de Asia occidental. Con objetivos muy evidentes, centrados en aspectos de control geopolítico, energéticos, dominio de pasos marítimos como es el caso del estrecho de Ormuz, Bab el Mandeb y el canal de Suez. En talantes de tránsito de materias primas, petróleo y, en general, un comercio internacional en alza constante.

La necesidad de la eliminación del sionismo como ideología del crimen, no es un tema netamente político, no es una cuestión religiosa como pretenden visualizarlo e imponerlo aquellos que acusan de antijudío o antisemita a quien ose denunciar los crímenes de Israel, bajo el marco de su perspectiva de mundo.

En modo alguno es una lucha de civilizaciones, con su argumentación falsaria de que Occidente libra un combate contra el islam, la luz contra la oscuridad, como es constante en las diatribas, los discursos y cumbres del poder hegemónico y arrogante junto a sus testaferros, como es el caso de Israel respecto a las luchas de resistencia de los pueblos sometidos a proceso de agresión, ocupación, invasiones y explotación permanente.

Hoy, más que nunca, frente al incremento del genocidio llevado a cabo contra Palestina y en especial la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, se constata que esa narrativa de martirio perpetuo, que el ente judío sionista israelí ha construido como base fundante de su existencia, es un relato responsable de la cimentación de aquello que Haaretz denomina para la sociedad israelí como “la identidad de víctima que ahora alimenta su negación del genocidio en Gaza”.

Un proceso de muerte y destrucción llevado a cabo por la sociedad israelí a través de sus representantes militares, junto a los colonos extranjeros paramilitares, asentados en los territorios palestinos ocupados y que es planificado por el régimen civil militar que administra hoy a la entidad sionista, bajo la égida de Benzion Mileikowsky y con apoyo mayoritario de una sociedad que tiene en su ADN el supremacismo como motor de relación con los pueblos de Asia occidental.

Los propios medios israelíes, como es el autodenominado liberal Haaretz, sostiene que “una gran mayoría de judíos israelíes –el 79 por ciento– no están tan preocupados o no están preocupados en absoluto” por los informes de hambruna y sufrimiento entre la población palestina en Gaza, según una encuesta realizada por el Centro Familiar Viterbi para la Opinión Pública y la Investigación Política en el Instituto para la Democracia de Israel a fines de julio”. Muestra evidente de que este genocidio no es producto de la mente afiebrada de unos cuantos civiles y militares ( ).

Permítanme una referencia histórica referida a estos de acusar como genocidas a quienes dedican sus esfuerzos perversos en extermina a un pueblo, “asesinatos deliberados, a sangre fría, cuidadosamente planeados, llevados a cabo como parte de un sistemático programa de genocidio, tendiente a la destrucción de naciones extranjeras y grupos étnicos mediante su total exterminio… no eran los acusados individuos de bajos fondos, sino personas de considerable educación, algunos de ellos graduados en universidades y colegios especiales. Otros que habían estudiado en más de una universidad. Entre ellos había abogados, sociólogos, economistas, profesores y decanos de colegios, asesores, arquitectos, clérigos… estas personas habían abandonado sus ocupaciones para convertirse en comandantes de fuerzas operativas especiales “Einsatzgruppen” ( ), fuerzas de choque cuyo propósito primario era exterminar a personas considerados “racialmente inferiores» o “políticamente indeseables”.

Lo señalado refiere a lo indicado por el Tribunal Militar estadounidense el 15 de diciembre de 1947 en la ciudad de Núremberg, en uno de los más espantosos juicios llevados a cabo en esa ciudad tras la derrota del nazismo. El llamado Caso N°9. Un asunto que llevado a su término y la consabida sentencia caracterizó el genocidio llevado a cabo por el nazismo como “un crimen de tal horrible brutalidad y de tal salvajismo que la conciencia se rebela en admitirlo y la imaginación vacila en concebir una degradación humana tan baja que el poder mismo del lenguaje no puede describir” ( ).

¿Alguna diferencia en la descripción de estos crímenes llevados a cabo por el nacionalsocialismo alemán contra gitanos, europeos de creencia judía, prisioneros soviéticos, población civil de los territorios orientales de Europa, respecto a lo que durante 77 años ha ejecutado el ´régimen nacionalsionista israelí contra el pueblo palestino? Hago mío en esto la expresión de aquellos crímenes y los que hoy se llevan a cabo, “la locura gobernaba, y gobierna, el odio avanzaba y avanza, el cielo estaba rojo de las llamas de la destrucción”.

Mielikowsky, alias Netanyahu, desea incrementar el exterminio el pueblo palestino. Y, ante la evidente visión del mundo respecto a encontrarnos ante una sociedad que, en su generalidad, apoya el crimen y el expolio, desea avanzar golpeando, beber más y más sangre palestina. La arrogancia, la soberbia, la fiebre criminal no tiene freno y eso es un peligro para el conjunto del planeta.

La resistencia palestina, a través de una declaración de Hamas, ha señalado que el pueblo palestino y sus organizaciones se mantendrán firmes ante la ocupación y los intentos de imponerle un mandato: “expandir la agresión contra nuestro pueblo palestino no será pan comido, si no tendrá un costo alto y exorbitante para los ocupantes y su ejército fascista”, afirmó Hamas.

El movimiento de resistencia palestino consignó en su comunicado que, con este objetivo dado a conocer por el gabinete de guerra judío sionista, el ente israelí “lo que planea es continuar una política de genocidio y desplazamiento forzado mediante la perpetración de nuevos crímenes contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza. Los planes de Netanyahu de intensificar la agresión confirman más allá de toda duda su deseo de deshacerse de los cautivos y sacrificarlos en pos de sus intereses personales y su agenda ideológica extremista”.

Pablo Jofré Leal

La entidad israelí y sus aliados han ocultado bajo un intríngulis narrativo falsario que su interés era derrotar a Hamas y liberara a sus retenidos tras la operación Tormenta de Al Aqsa el 7 de octubre de 2023. Pero… cada paso dado por el ejército SS –soldados sionistas– en paralelo las operaciones de saqueo, destrucción, torturas y exterminio, establecimiento de una política de hambre, no se trataba, simplemente, de una operación como la señalada falsamente por la alianza imperial sionista, sino de una operación con la intención de desplazar, arrinconar y exterminar a la población palestina, primero en Gaza, para posteriormente transitar hacia una maniobra de características similares en Cisjordania. Una política que ha convertido a esa sociedad israelí en unos parias.

Por Pablo Jofré Leal

Periodista. Analista Internacional.

Artículo para Hispantv.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: