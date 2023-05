Kennedy, ¿curiosidad o líder rebelde?

Por Markku Siira

El jurista y activista estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., se ha registrado como candidato para las elecciones presidenciales del próximo año.

Kennedy pertenece a una familia política estadounidense conocida por sus tragedias. El tío de Robert F. Kennedy Jr. fue el presidente John F. Kennedy, quien fue asesinado en noviembre de 1963. Su padre, Robert F. Kennedy, también recibió un disparo durante la campaña presidencial de 1968.

Las posibilidades de Kennedy de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos han sido minimizadas en los principales medios de comunicación. En los últimos años, ha sido criticado como un «teórico de la conspiración» y «antivacunas», porque ha tenido una actitud negativa hacia las instalaciones de cuarentena en la era del Covid, y ha criticado a las compañías farmacéuticas, a Bill Gates y al experto en covid, Anthony Fauci.

A pesar de sus críticas, Kennedy busca ser el candidato del Partido Demócrata, que representa al sistema, y ​​no hace campaña como un independiente completo. Entonces, ¿es solo un nuevo «Trump de los demócratas», un poco más sofisticado, que promete a sus votantes potenciales actuar de manera diferente a su predecesor?

Pase lo que pase en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, las actuaciones de Kennedy ciertamente serán observadas con interés. Ha arrancado con fuerza y ​​en sus discursos ha atacado el complejo industrial militar de Estados Unidos, el servicio de inteligencia y el poder de las grandes corporaciones.

Al lanzar su campaña electoral en Boston, Kennedy vinculó los acontecimientos de la presidencia de su tío con la guerra de Irak iniciada por los neoconservadores. Es claramente consciente de qué tipo de fuerzas oscuras guían la política exterior de Estados Unidos.

“Cuando mi tío asumió, dos meses después estaba luchando contra su aparato de inteligencia y su ejército… en medio de la crisis de Bahía de Cochinos, se dio cuenta de que le estaban mintiendo. Entendió que el papel de los servicios de inteligencia era proporcionar a la industria militar un canal constante de guerra”, dijo Kennedy, refiriéndose a los acontecimientos de los años 60.

Repitiendo la misma plantilla, «a los neoconservadores y a la CIA también se les permitió ir a Irak y cambiar el régimen». Kennedy cuestiona la invasión de Irak, que costó «ocho billones de dólares». “Irak está en mucho peor estado ahora que cuando fuimos allí. Matamos a más iraquíes que Saddam Hussein«, afirma Kennedy sobre las nefastas estadísticas de Estados Unidos.

Kennedy también tiene una opinión sobre el conflicto en Ucrania: la administración Biden ha hecho de Ucrania «un peón en la batalla geopolítica, para desgastar a Rusia». Kennedy ha criticado los miles de millones de dólares en ayuda militar de Washington a Kiev, condenando también el mantenimiento de más de 800 bases militares y exigiendo que dichos gastos se redirijan a la propia gente necesitada de Estados Unidos.

En el estreno de su campaña electoral, Kennedy hijo recibió el mayor aplauso de sus seguidores cuando citó a su difunto tío, el presidente JF Kennedy, quien había prometido «romper la CIA en mil pedazos». El candidato presidencial Kennedy también prometió en un tono populista que «traería a los soldados estadounidenses de regreso a casa, cerraría las bases extranjeras e invertiría en la clase media estadounidense».

En la política real, sin embargo, sólo las acciones son decisivas, no los discursos fogosos. El aparato estatal de los Estados Unidos está sintonizado de tal manera que dudo que alguien como presidente sea capaz de cambiar la dirección política del país.

El círculo íntimo del llamado «estado profundo» o gobierno secreto, planea las cosas a largo plazo, y por ejemplo Ucrania se construyó como cabeza de puente antirrusa durante años antes de la presidencia de Biden, o la reacción de Putin.

Un estadounidense que quiere ser presidente puede tener ideas y principios para el cambio, pero en la cima de la política, al nuevo testaferro se le dicen las reglas del juego y las reglas de la casa. Trump fue visto como el portador del cambio, pero su administración estuvo llena de «monstruos del pantano» como Mike Pompeo y John Bolton, quienes promovieron la política exterior elaborada por el aparato estatal permanente.

Así que no creo que ni siquiera Kennedy, de repente, pueda cambiar radicalmente el sistema estadounidense, a menos que la presión por el cambio crezca hasta alcanzar proporciones masivas. Aunque a menudo se habla de la polarización de Estados Unidos, a los verdaderos gobernantes no les importan los disturbios, los conflictos étnicos o la decadencia de la sociedad, sino que persiguen sin descanso sus propios intereses. No hay lugar para el idealismo en esta ecuación.

La candidatura de Kennedy junior, por supuesto, puede sacar a relucir temas que se han mantenido en silencio y también puntos de vista que se desvían de la línea de la actual administración. Si el último candidato de la ilustre familia alguna vez llegará a la Casa Blanca para implementar sus visiones políticas, y mucho menos influir en la simbiosis corrupta del Estado y el poder corporativo, es otra cuestión.

Columna publicada originalmente el 20 de abril de 2023 en el blog del autor.