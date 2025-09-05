La alianza nazi sionista (I)

El ente infanticida y femicida israelí ha definido, como objetivo político militar en la Franja de Gaza, el exterminar la mayor cantidad de mujeres y niños palestinos.

Lo mencionado como parte estudiada, planeada, organizada y minuciosa hasta el último detalle. Esto, de tal manera, de hipotecar el futuro del pueblo palestino, llevando a cabo un plan de solución final cuyo símil lo encontramos en el Tercer Reich alemán, y que comprueba que esa alianza entre el sionismo y el nazismo nunca concluyó.

El sionismo, durante 77 años de ocupación, colonización y exterminio de la tierra y el pueblo palestino -desde el nacimiento del ente israelí el 14 de mayo de 1948- replica los procesos de persecución, odio racial y políticas de aniquilación material y física que el nacionalsocialismo de Adolf Hitler aplicó con los pueblos que arrasaba bajo su avance militar. Europeos de creencia judía, discapacitados mentales, gitanos, opositores políticos, prisioneros de guerra y en especial contra el pueblo soviético que entrego para la liberación del mundo a 27 millones de sus hijos.

Ese ejemplo criminal del Tercer Reich encuentra, en la sociedad israelí, su mejor alumno. La tortura, la humillación, el encierro en campos de concentración, la construcción de guetos, la deshumanización del pueblo palestino, considerándolos animales que caminan en dos patas como suelen decirlo los jerarcas políticos y militares sionistas.

El exterminio de todo ser vivo, el bombardeo de sus ciudades con fósforo blanco, atacarlos con misiles incluso en campamentos precarios donde han sido desplazados. Impedir el regreso de los refugiados y desalojados de sus hogares, arrasar sus aldeas, destruir sus viviendas, escuelas, hospitales. Privarlos de agua y alimentos como parte componente de los planes militares que se han implementado, últimamente, con la Operación Carros de Gedeón II.

Las acciones genocidas suman y siguen. Así, la sociedad israelí ha mandatado a su ejército y colonos paramilitares para asesinar a periodistas, deportistas, maestros de escuela, como también equipos de salud. Utilizar el hambre como política de muerte es una conducta habitual, en pleno siglo XXI, contra la sociedad palestina hacinada, ya sea, principalmente, en la Franja de Gaza, como también en Cisjordania. Ambos territorios palestinos considerados los campos de concentración más grandes que la humanidad haya tenido.

“¡Ellos no son como nosotros! Nosotros santificamos la vida, ¡ellos santifican la muerte!”, sostiene Benzion Mileikowsky, primer ministro de origen polaco, cuyo verdadero nombre es Benjamín Netanyahu ( ) respecto de los palestinos. Y, para que ese decir se exprese en acciones concretas, el sionismo tiene un arsenal de herramientas que, en esencia, implica la masacre del otro, su destrucción social, su eliminación física, el tratar de quebrantar su identidad como pueblo e invisibilizarlos como sociedad. Mileikowsky Netanyahu es el símbolo de un consorcio social israelí mayoritariamente hipócrita, que sigue beneficiándose del victimismo que tanto rédito político y económico le ha otorgado por décadas pero que hoy está cuestionado globalmente.

Las desgraciadas afirmaciones del primer ministro nazisionista no difieren de las sostenidas por la ex diputada, ex ministra de Justicia y del Interior israelí, la colona de origen iraquí, con raíces rumanas, Ayelet Shaked. Esta evidente criminal, en una apología del genocidio que su sociedad lleva cabo contra el pueblo palestino, afirma que “los palestinos tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto también se aplica a las madres de los terroristas fallecidos. Detrás de cada terrorista hay decenas de hombres y mujeres sin los cuales no podría atentar. Ahora todos son combatientes enemigos, y su sangre caerá sobre… Incluso las madres de los mártires, que los envían al infierno con flores y besos. Nada sería más justo que siguieran sus pasos” ( ).

Refiriéndose a las mujeres palestinas Shaked continuó su panegírico patibulario afirmando que “esas madres deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes”. ¿Cuál es la diferencia entre esas palabras, esa mentalidad y esta conducta sionista con lo que el nacionalsocialismo alemán concretó con millones de asesinatos, la destrucción de ciudades, pueblos? El exterminio de hombres y mujeres, entre ellos menores de edad, tal como lo replica hoy el nacionalsionismo judío israelí, muestra esa relación histórica ideológica.

En un artículo escrito el año 2024, cuando habían transcurrido ocho meses del incremento genocida tras la Operación Tormenta de Al Aqsa, en octubre de 2023, señalé que ( ) dentro de ese plan de solución final, el exterminio de los niños y niñas palestinos tiene una importancia fundamental en el delirio criminal del nazisionismo. Muy similar a aquella idea expresada por la propia jerarquía nazi juzgada en Núremberg cuando se le interrogaba el por qué los niños también eran asesinados mediante el fusilamiento, las cámaras de gas u otros métodos ideados por el Tercer Reich y llevado a cabo por los llamados Einsatzgruppen (grupos móviles de matanza).

Esos Einsatzgruppen nazis tienen su versión judío sionista israelí actuando en Palestina. Operaciones que se expresan en la labor criminal de las brigadas sionistas como Golani, Kfir, Guivati, Nahal, cuyos miembros han cometido atroces crímenes de guerra y lesa humanidad que requieren ser denunciados, investigados y castigados. Para ello, el mayor genocidio de la historia transmitido en vivo ha permitido tener los rostros y nombres de los hombres y mujeres de estas brigadas, que deben ser acusados de crímenes contra la humanidad. El castigo no puede esperar, la humanidad lo exige; la justicia internacional -si ella existe- apremia en ejercer incluso la decisión de penas de muerte contra estos asesinos en serie.

Un interesante documento histórico nos muestra la abrumadora y terrible similitud entre los actos barbáricos del nacionalsocialismo y aquellos que durante 76 años han llevado a la práctica sus aprendices, el nacionalsionismo. Un pretexto definido como la necesidad de exterminar cruelmente toda oposición o resistencia, real o supuesta, para así impedir el sueño megalómano y delirante de un destino manifiesto autodefinido.

“Todo germen de oposición debía ser destruido. Otto Ohlendorf, quien antes de convertirse en asesino fue profesor de un colegio, estudió derecho y economía. Este general de los grupos de matanza, en respuesta a una pregunta sobre la necesidad de matar a los niños judíos, dio esta explicación “…cierto que es muy simple explicarla si uno parte del hecho que esta orden trataba de lograr la seguridad permanente, porque los niños crecerían y, seguramente, siendo niños de padres que han sido asesinados, constituirían un peligro no menor que el de sus padres” ( ).

Ronen Shaulov

Palabras similares a las expresadas por el rabino judío Ronen Shaulov, quien, el pasado mes de julio, señaló, urbi et orbi, que “Toda Gaza y cada niño de Gaza debería morir de hambre por lo que ahora le están haciendo a los rehenes. […] No me dan ninguna lástima aquellos que en unos años crecerán y no tendrán piedad de nosotros… sólo un tonto, traidor o una persona que odia a Israel, tendría compasión por futuros terroristas, aunque hoy sean niños y tengan hambre. Espero que se mueran de hambre. Y, para quienes tengan algún problema con lo que dije, ese es su problema», afirmó este incitador genocida ( ).

En general, cuando hablamos de similitudes entre la ideología nazi y la sionista, estas tienen su expresión en hechos concretos y que han sido presentadas en múltiples opiniones y análisis de esta analogía y las cuales comparto.

La búsqueda de un ámbito territorial de constante ampliación, a expensas de los pueblos originarios y propietarios de esas tierras ambicionadas: El espacio vital, el Lebensraum alemán, con relación al falsario Eretz Israel por parte del sionismo. Ambos espacios para el desarrollo de sus pretensiones supremacistas. El estandarte de la supuesta pureza racial, para así consolidar el dominio de los arios en el caso teutón y lo judío en la pretensión de los judíos sionistas. No es casual que a partir del año 2023 Israel se haya definido como Estado nación judío. Los nazis buscaban el llamado Lebensraum o espacio vital, para el desarrollo supremacista de lo que llamaban la nación aria alemana. Los sionistas anhelan también un territorio vital que denomina el Eretz Israel para el desarrollo de una nación supremacista del “pueblo judío”. El supremacismo nazi se basaba en la pureza racial, mientras que el supremacismo sionista lo basa en su creencia que existe un estado de naturaleza puramente judía. En función de esa ideología supremacista, tanto nazis como sionistas basaron y basan sus pretensiones territoriales y el exterminio de las poblaciones mediante la activación de métodos represivos de extrema violencia, tales como: conformación de guetos, sistemas de apartheid en todos los ámbitos sociales, discriminación y segregación poblacional. Nazismo y sionismo promueven el exterminio y la limpieza étnica en función de consideraciones de considerarse pueblos elegidos para tierras que les pertenece por designio divino. Maltrato, estigmatización e incluso exterminio de la población sujeta a las acciones de estas ideologías. Encierros en campos de concentración, controles preventivos, controles del movimiento de la población ocupada, discriminación en amplios ámbitos de la vida de la población sujeta al dominio de regímenes supremacistas.: en lo laboral, educacional. Torturas, denigrar las más sagradas creencias o su humanidad como desnudarlos en publico o someterlos a acciones de sodomía.

Esa mancomunidad de intereses entre dos ideologías totalitarias, racistas, supremacistas, con afanes permanentes de expansión, dotadas de un desquiciamiento político-religioso que los hacía pensar que son entidades elegidas y con objetivos de dominio global, se reflejan y expresan en diversos hechos históricos innegables.

Por Pablo Jofré Leal

Periodista. Analista Internacional.

Artículo para Hispantv.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

