La gran divergencia

Branco Milanovic, ex economista jefe del Banco Mundial, se ha convertido en el principal analista de la desigualdad global. Comenzando con su libro, Worlds Apart en 2005, ha documentado tendencias en la desigualdad global de ingresos (no tanta riqueza) desde la revolución industrial y desde que el capitalismo se convirtió en el modo de producción dominante a nivel mundial.

En ese libro, calculó que la desigualdad global de ingresos (y riqueza) era de «20:80» (es decir, que el 80% de la población mundial de 6,6 mil millones podría clasificarse como pobre) y la situación estaba empeorando, no mejorando, incluso si se tienen en cuenta los llamados BRIC en auge (Brasil, Rusia, India y China).

En ese momento, presentó los cambios en el ingreso real para las personas a nivel mundial en varios percentiles de la distribución del ingreso y produjo lo que se llamó el «gráfico del elefante», es decir, que las grandes mejoras en los niveles de ingresos se encontraban en el rango medio de ingresos, mientras que los muy pobres y los de ingresos más altos (excepto los extremadamente ricos) en realidad perdieron terreno.

Eso sugiere a muchos que la desigualdad global está disminuyendo porque las personas de ingresos medios de todo el mundo han ganado. Hubo una gran convergencia, no divergencia.

Pero el gráfico del elefante ocultaba la realidad. Este próspero grupo de ingresos medios se debió casi en su totalidad a China. La economía china ha sacado a más de 900 millones de chinos de la pobreza extrema en solo tres décadas y los ingresos promedio se dispararon, particularmente en las últimas dos décadas. Si eliminas a China, el gráfico del elefante se derrumba. Ni el resto de Asia ni la India han logrado tal mejora en los ingresos promedio. También había muchas otras razones para ser escéptico del gráfico del elefante y las conclusiones que puedes sacar de él: lee mis publicaciones sobre esto aquí.

Pero ahora Milanovic ha actualizado sus estimaciones de la desigualdad global en un nuevo estudio. Algunos periodistas han encabezado los resultados como «El mundo es el más igualitario que ha sido en más de un siglo». Suena genial, pero de nuevo, el diablo está en los detalles.

Hay dos factores en la desigualdad global: la desigualdad entre los ingresos nacionales per cápita y la desigualdad de ingresos de las personas dentro de las naciones. En trabajos anteriores, Milanovic argumentó que el primero es más importante en la desigualdad global general para los individuos que el segundo. Entonces, el lugar donde vives es más importante que tus ingresos en ese país en comparación con los más ricos allí.

En su último trabajo, Milanovic reestima la desigualdad global entre 1820 y 1980, reevalúa los resultados hasta 2013 y presenta nuevas estimaciones de desigualdad para 2018. Concluye que, históricamente, la desigualdad mundial ha seguido tres épocas: la primera, de 1820 a 1950, caracterizada por el aumento de las diferencias de ingresos entre los países y el aumento de las desigualdades dentro de los países; el segundo, desde 1950 hasta la última década del siglo 20, con una desigualdad global y entre países muy alta; y la actual de disminución de la desigualdad gracias al aumento de los ingresos asiáticos, especialmente chinos.

Según Milanovic, desde el advenimiento de la Revolución Industrial a principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la desigualdad global aumentó a medida que la riqueza se concentró en los países industrializados occidentales. Alcanzó su punto máximo durante la Guerra Fría, cuando el mundo se dividió comúnmente en el «Primer Mundo», el «Segundo Mundo» y el «Tercer Mundo», denotando tres niveles de desarrollo económico. Pero luego, hace unos 20 años, la desigualdad global comenzó a caer, en gran parte gracias al ascenso económico de China, que hasta hace poco era el país más poblado del mundo. La desigualdad global alcanzó su punto máximo en el índice de Gini de 69,4 en 1988. Cayó a 60,1 en 2018, un nivel no visto desde finales del siglo XIX.

La primera era de desigualdad global se extendió desde aproximadamente 1820 hasta 1950, un período caracterizado por el aumento constante de la desigualdad. Alrededor de la época de la Revolución Industrial (aproximadamente 1820), la desigualdad global era bastante modesta. El PIB del país más rico (el Reino Unido) era cinco veces mayor que el del país más pobre (Nepal) en 1820. (La relación equivalente entre el PIB de los países más ricos y más pobres hoy en día es más de 100 a 1).

El crecimiento de la desigualdad mundial durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX fue impulsado tanto por la ampliación de las brechas entre varios países (medidas por las diferencias en sus PIB per cápita) como por mayores desigualdades dentro de los países (medidas por las diferencias en los ingresos de los ciudadanos en un país determinado). Las diferencias de país a país reflejaron lo que los historiadores económicos han llamado la Gran Divergencia, la creciente disparidad entre, por un lado, los países industrializados de Europa occidental, América del Norte y, más tarde, Japón, y, por otro lado, China, India, el subcontinente africano, Oriente Medio y América Latina, donde los ingresos per cápita se estancaron o incluso disminuyeron. En efecto, esta era una medida cuantitativa de la dominación de un pequeño bloque de países imperialistas sobre el resto.

Pero Milanovic encuentra que la desigualdad global comenzó a disminuir hace unas dos décadas. Ha caído de 70 puntos de Gini alrededor del año 2000 a 60 puntos de Gini dos décadas después. Esta disminución de la desigualdad mundial, que se produjo en el corto lapso de 20 años, es más precipitada que el aumento de la desigualdad mundial durante el siglo XIX.

¿Significa esto que el capitalismo está logrando reducir la desigualdad y ahora hay una gran convergencia? No, porque la disminución está impulsada por el crecimiento de los ingresos de un solo país: China. Y al mismo tiempo que el rápido crecimiento de China redujo el índice general de desigualdad global; Dentro de las economías, la desigualdad ha aumentado en casi todas las principales economías.

Además, las personas con ingresos más ricas del mundo siguen viviendo en el bloque imperialista. En 1988, 207 millones de personas constituían el cinco por ciento superior de los asalariados en el mundo; En 2018, ese número fue de 330 millones, lo que refleja tanto el aumento de la población mundial como la ampliación de los datos disponibles. Los estadounidenses constituyen la pluralidad de este grupo. Tanto en 1988 como en 2018, más del 40 por ciento de los ricos a nivel mundial eran ciudadanos estadounidenses. Los ciudadanos británicos, japoneses y alemanes son los siguientes. En general, los occidentales (incluido Japón) representan casi el 80 por ciento del grupo. Los chinos urbanos irrumpieron en los ricos a nivel mundial solo más recientemente. Pero su participación sigue siendo pequeña, pasando del 1,6 por ciento en 2008 al 5,0 por ciento en 2018.

Una vez que se excluye a China de los datos, entonces no ha habido convergencia global en absoluto. Dado que China ha dejado vacantes muchos de los espacios en la parte inferior de la distribución, ahora están ocupados principalmente por hogares indios más pobres que ahora tienen niveles de vida más bajos que sus contrapartes chinas.

Y en el bloque imperialista, los grupos de bajos ingresos han perdido terreno a nivel mundial. Las familias italianas más pobres estaban en el 30 por ciento superior de la distribución mundial de ingresos en 1988, pero ahora sólo llegan a la mitad superior. Es importante destacar que las clases medias en todos los países ricos ahora han caído en la clasificación mundial. Esta es una reorganización posicional de proporciones importantes; Tenga en cuenta el aumento de la posición de las personas de bajos ingresos en China de 1988 a 2018 y la disminución de la posición global de los deciles más bajos en Italia y Alemania, e incluso en Polonia, donde el 10% superior de Polonia también aumentó significativamente.

La disminución también afectó a los Estados Unidos, donde alrededor del 30-40 por ciento de la distribución ahora se coloca globalmente más baja que en 1988. Por supuesto, los más ricos de Estados Unidos todavía están en la cima mundial.

La desigualdad global probablemente ya no disminuirá a partir de aquí. Esto se debe a que el crecimiento fenomenal de China puede haber cerrado un poco la brecha de ingresos con los países imperialistas, pero todavía está muy por detrás.

Y la brecha de ingresos entre China y la mayoría de los otros países más pobres se ha ampliado porque estos últimos están haciendo poco o ningún progreso en la reducción de la brecha con el bloque imperialista. Como dice Milanovic: «Una vez que sacamos a China de la escena, el próximo motor de la reducción de la desigualdad global es India, pero el crecimiento de la India comenzó a chisporrotear incluso antes de la crisis financiera mundial».

Además, el crecimiento demográfico más rápido del mundo se encuentra en África. Entonces, si la desigualdad global va a caer en función de la reducción de la brecha entre países ricos y pobres, entonces África debe comenzar a aumentar su ingreso per cápita en un 6-7% al año. África no tiene ninguna posibilidad de lograr tal crecimiento; por el contrario, su participación en el PIB mundial es la misma que en 1980 y ha perdido terreno en la década de 2010.

En todo caso, es probable que se reanude la gran divergencia.

Por Michael Roberts

Columna publicada originalmente el 10 de julio de 2023 en el blog del autor.