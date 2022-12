‘La guerra en Donbass contra el régimen de Kiev debe considerarse como una lucha de liberación nacional’

Por Piotr Simonenko

¡Queridos camaradas!

En nombre del Partido Comunista de Ucrania, doy cordialmente la bienvenida a los participantes en el 22º Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros. El partido ha sido prohibido ilegalmente en mi país, donde nuestros camaradas y personas de ideas afines enfrentan persecución política, arresto y violencia física a manos del régimen neonazi-oligárquico en el poder, un régimen que es, en esencia, reaccionario y fascista.

Nos reunimos aquí en la Isla de la Libertad en un momento difícil. Las fuerzas del imperialismo internacional, los tiburones de la globalización, en su lucha por redibujar el mapa político del mundo, por los mercados de recursos y productos básicos, recurren a cualquier método y, de hecho, actúan como instigadores de la Tercera Guerra Mundial. La tragedia es que las fuerzas reaccionarias hacen un uso activo del neonazismo y el neofascismo para lograr sus objetivos.

El análisis de la situación internacional muestra una creciente agresividad del imperialismo y una dramática exacerbación de sus contradicciones internas en dos áreas:

-la ideológica: entre el Occidente imperialista liderado por Estados Unidos y la China comunista que, a raíz del colapso de la URSS, consideran “un imperio malvado”, así como Vietnam y Cuba;

-Estados Unidos busca preservar su hegemonía y el orden mundial en el que desempeña un papel dominante.

Estados Unidos está creando nuevos bloques militares en el sudeste asiático, avivando las tensiones en Oriente Medio y África del Norte, y siguiendo una política agresiva de usar a Ucrania contra Rusia y Taiwán contra China. La provocativa visita de [Nancy] Pelosi a Ereván y sus promesas de apoyo a Armenia conducen inevitablemente a una ampliación del conflicto en el Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán. La situación en Asia central es preocupante (el reciente conflicto entre Tayikistán y Kirguistán).

Después de la disolución de la URSS, fueron los Estados Unidos y Gran Bretaña los que crearon un estado neofascista en el territorio de la antigua Ucrania soviética, convirtiéndose en sus principales patrocinadores y beneficiarios.

Las reformas que impusieron a Ucrania dieron al capital el control de todas las esferas de la vida social y aseguraron el control total de las multinacionales sobre la vida socioeconómica del país, creando así la base material para el advenimiento y la afirmación, tras el golpe armado de febrero de 2014, del poder de las fuerzas más reaccionarias: La burguesía compradora se alió con los neofascistas y el crimen organizado.

Fueron estas fuerzas en Ucrania las que destruyeron todas las conquistas sociales, la soberanía económica y condujeron a una profunda lumpenización de la sociedad.

Es a través de estas fuerzas que Estados Unidos formó una estructura de poder vertical títere e introdujo el control externo del país.

Es a través de estas fuerzas que Estados Unidos ha desatado una guerra civil fratricida en Ucrania, una guerra contra los ciudadanos de Donbass que defienden sus derechos y libertades constitucionales. Fueron estas fuerzas las que, a instancias de los círculos gobernantes estadounidenses, causaron que la guerra civil en Donbass se convirtiera en una guerra contra Rusia.

De hecho, la humanidad ya ha sido arrastrada a una nueva guerra mundial. Me gustaría trazar uno de los muchos paralelismos trágicos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Europa trabajó para Hitler en la guerra contra la URSS. Hoy, actuando en interés de los Estados Unidos, Europa suministra armas al régimen profascista de Ucrania y lo fortalece financieramente.

La continuación de esta política conducirá inevitablemente a la extensión del teatro de hostilidades al territorio de la UE [Unión Europea].

Los intentos agresivos de algunos nuevos países europeos, en particular Polonia, Hungría, Rumania y los Estados bálticos, de revisar las fronteras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no harán más que acelerar este proceso.

La ex ministra de Relaciones Exteriores de Rumania, [Andrei] Marga, declaró recientemente sin rodeos: “Ucrania se encuentra dentro de fronteras antinaturales. Debería ceder territorios: Transcarpatia a Hungría, Galitzia a Polonia, Bucovina a Rumania. Estos son territorios de otros países”.

El senador estadounidense Lindsey Graham dijo cínicamente que con armas estadounidenses Ucrania luchará contra Rusia hasta el último hombre.

En Ucrania, civiles, personas inocentes, ancianos, mujeres y niños están muriendo. Es una tragedia.

Al apoyar al régimen fascista en Ucrania, Estados Unidos y la OTAN están siguiendo una política que el ex senador estadounidense Richard Black describió de esta manera: “No nos importa cuántos ucranianos mueran. Cuántas mujeres, niños, civiles y soldados morirán. No nos importa. Es como un partido de fútbol y queremos ganar. Ucrania no puede aceptar una solución pacífica. Depende de Washington tomar la decisión de paz, pero mientras tanto queremos continuar esta guerra, lucharemos hasta el último ucraniano”.

Estas declaraciones de los halcones de guerra confirman nuestra posición y las advertencias emitidas por los comunistas ucranianos en Izmir la semana pasada: la amenaza de una ofensiva fascista es real, la guerra que los EE.UU. y la OTAN están librando con manos ucranianas en territorio ucraniano es una guerra en el interés exclusivo de los imperialistas estadounidenses.

Miles de millones de dólares están destinados a la producción de armas y municiones letales, la nueva primera ministra británica Liz Truss [dimitió el 20 de octubre del 2022] está lista para usar armas nucleares, una gran cantidad de tropas de la OTAN se concentran en las fronteras de Ucrania y Bielorrusia.

Los imperialistas hacen la vista gorda ante el hecho de que el régimen profascista de Zelensky está eliminando sin piedad a los opositores políticos. Cualquier manifestación de libre pensamiento es aplastada por unidades punitivas. Los crímenes de los hitlerianos y sus cómplices durante la Segunda Guerra Mundial, que quemaron vivas a personas en Oswiecim y organizaron las masacres de Gernica y Khatyn, son glorificados.

Los monumentos y tumbas de los soldados soviéticos, que dieron sus vidas para extinguir las llamas de los hornos de los campos de exterminio nazis, son destruidos.

Esto sucede no solo en Ucrania, sino en toda Europa. El Moloch de la glorificación de los criminales nazis devora las mentes transformando al homo sapiens (“el sabio”) en un “loco”.

El proceso de recreación de una apariencia del Tercer Reich nazi está prácticamente en marcha.

Este “Reich”, como su prototipo alimentado por el capital transnacional, las corporaciones estadounidenses y británicas, basa su ideología en la superioridad de la raza “indígena”. De ahí la ley sobre los pueblos indígenas que ha convertido en parias a los rusos que siempre han vivido en territorio ucraniano, incluidos Donbass, Kharkov, Odessa, Nikolayev, Kherson, de hecho, todo el territorio de nuestro país. Como los judíos en la Alemania nazi. Sabemos por la historia la tragedia que ha causado a millones de personas.

¡Compañeros!

A la luz de lo que está sucediendo en Ucrania, en primer lugar me gustaría señalar que, lamentablemente, no hay consenso entre los partidos comunistas y obreros sobre la naturaleza del conflicto armado en Ucrania, así como sobre la posición del Partido Comunista de la Federación de Rusia, que apoyó la operación especial.

Dado que cada confrontación militar tiene sus propias características específicas, la primera tarea de cada marxista es identificar su naturaleza de clase con una evaluación apropiada.

En nuestra opinión, la guerra en Donbass contra el régimen de Kiev debe considerarse como una lucha de liberación nacional, en esencia una guerra por la independencia del régimen fascista en el poder, por el derecho del pueblo a hablar su lengua materna y no seguir la ruta antirrusa impuesta por los Estados Unidos.

Por lo tanto, sobre la base de la teoría marxista, el conflicto militar en Ucrania no debe considerarse como una guerra imperialista en el sentido literal del término y, además, desde el punto de vista ruso, se considera como la lucha contra una amenaza externa a la seguridad nacional y el fascismo.

Todos somos conscientes de que la Milicia Popular de Donbass no pudo resistir al ejército ucraniano de muchos miles de personas equipadas con armas extranjeras, por lo que su derrota conduciría inevitablemente a la destrucción total de la población de habla rusa, muchos de los cuales eran ciudadanos de Rusia.

El ejército de miles de nacionalistas ucranianos, bajo el mando de instructores estadounidenses y de la OTAN, se concentró en las fronteras de las repúblicas; el plan detallado de invasión había sido desarrollado de antemano por los generales en Washington. Todos estaban esperando la orden.

Como resultado, para proteger a sus ciudadanos y garantizar la seguridad nacional, Rusia no tuvo más remedio que lanzar un ataque preventivo.

De conformidad con la Constitución de la Federación de Rusia, el Presidente adoptó las medidas previstas por la ley, ya que era imposible resistir la agresión de ninguna otra manera.

Además, el proceso de negociación en virtud de los acuerdos de Minsk fue saboteado deliberadamente por Kiev con el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Europea, ya que el establecimiento de la paz en Ucrania no está previsto por los planes de Washington y la OTAN.

En este sentido, la posición del Partido Comunista de la Federación Rusa nos parece bastante razonable.

El carácter cada vez más reaccionario del imperialismo moderno es el resultado de varios factores que han llevado al declive del movimiento obrero y al debilitamiento de los partidos comunistas y obreros.

Los comunistas ucranianos creen que, al elaborar las tácticas de nuestras acciones y al definir las principales áreas de lucha, es necesario partir de la observación de que la correlación de fuerzas moderna en el mundo se ha inclinado a favor de la reacción que utiliza el fascismo.

Al sembrar la discordia dentro de las clases trabajadoras, utilizando regímenes títeres, neofascistas y neonazis, el imperialismo intensifica la explotación de países y pueblos y destruye los cimientos de la democracia popular y un orden mundial justo.

Las tendencias mundiales modernas y las constantes crisis económicas, desafortunadamente, disminuyen el potencial revolucionario de los principios del internacionalismo proletario y socavan la unidad de las clases trabajadoras. Esto también está sucediendo en Ucrania, donde se está creando una clase especial de guerra de la “clase obrera”, que vive de la guerra y no puede imaginarse a sí misma sin ella.

La política de sanciones iniciada por los Estados Unidos y Gran Bretaña y sus satélites políticos empeora inevitablemente la vida de la gente común, debilita el potencial económico de los estados, causa desempleo y, en consecuencia, aumenta el descontento social y, lamentablemente, desune al movimiento obrero. El imperialismo mundial utiliza todos estos fenómenos como arma en la lucha de clases.

¿Qué vemos hoy en Europa y Estados Unidos? Los precios y las tarifas han crecido muchas veces. Las empresas están cerrando, la gente está quemando públicamente las facturas de gas, electricidad y agua, organizando acciones de protesta contra sus gobiernos, exigiendo, entre otras cosas, el fin de la locura de las sanciones y la guerra en Ucrania. Todo esto tiene lugar en el contexto de la militarización de la economía, la política y la histeria mediática en torno a la guerra nuclear.

Estoy convencido de que los partidos comunistas y obreros deben canalizar las demandas económicas y sociales del pueblo hacia la lucha política. La lucha contra la amenaza del fascismo y un cambio en el sistema social que lo genera, es decir, el sistema capitalista como tal.

Hoy en día, las fuerzas progresistas, debemos admitirlo honestamente, están perdiendo la batalla cognitiva por las mentes de las personas. Es nuestro trabajo superarlo. Esta es la única manera si queremos evitar la catástrofe de una tercera guerra mundial.

En este sentido, creo que, en el contexto de los objetivos y tareas de nuestra reunión y considerando la situación mundial y la necesidad de luchar por el fin de la guerra y el establecimiento de un orden mundial justo, nosotros, los partidos comunistas y obreros, debemos concentrar nuestros esfuerzos en las siguientes áreas:

-fortalecer nuestra solidaridad, solidaridad con otras fuerzas progresistas en la lucha contra el neofascismo y los instigadores de una tercera guerra mundial;

-organizar un sistema de información pública veraz sobre lo que está sucediendo hoy en Ucrania, cómo amenaza a Europa y cómo amenaza a la humanidad;

-explicar a la gente que la guerra civil en Donbass (2014-2022), al igual que la guerra Ucrania-Rusia, fue provocada y desatada por regímenes profascistas en Ucrania a petición y en interés de los Estados Unidos, con el fin de crear una cabeza de puente para el desmembramiento y la destrucción de Rusia como rival geopolítico;

-intensificar la lucha contra cualquier intento de glorificar la ideología nazi, restaurando la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial;

-apoyar (sin retroceder en nuestros principios ideológicos) a aquellos que defienden una solución pacífica y el fin de la guerra en Ucrania, independientemente de su afiliación política. Tales políticos y fuerzas existen en todos los países.

También creo que se debe hacer todo lo posible a nivel de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo para neutralizar las acciones provocadoras de los Estados Unidos y sus aliados en la región de Asia y el Pacífico contra China. Junto con la guerra en Ucrania y la posible confrontación directa entre las potencias nucleares, China y los Estados Unidos, especialmente en el contexto de las declaraciones sobre la “amenaza nuclear” rusa, las peores predicciones podrían, desafortunadamente, convertirse en realidad.

¡Queridos camaradas!

La lucha para poner fin a la guerra fratricida en Ucrania desatada por las multinacionales y sus secuaces en los gobiernos de los estados europeos y más allá, la guerra en la que la OTAN liderada por Washington es de hecho parte en el conflicto (suministro de armas, municiones y entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas, financiación y control de la campaña militar) es la lucha para prevenir una Tercera Guerra Mundial, que está a un paso. Debemos hacer todo lo posible para evitarlo.

Os agradezco una vez más la oportunidad de dirigirme a los participantes en este encuentro internacional y de expresar confianza en nuestra victoria, una victoria de la “luz” sobre la “oscuridad”.

Discurso publicado originalmente el 8 de noviembre de 2022 en actofdefiance.wordpress.com



