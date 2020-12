La República Bolivariana de Venezuela desde el prisma del pensamiento católico

En la 75° Asamblea General de la ONU (2020), el Papa Francisco llamó a los representantes de los Estados miembros a reconsiderar el papel de las instituciones económicas y financieras para dar paso a un modelo económico basado en la justicia; a plantear presupuestos responsables para la promoción efectiva y protagónica de los pobres; para

proporcionar asistencia al desarrollo; a reducir o condonar la deuda;

a cerrar los paraísos fiscales; a evitar las evasiones y el lavado de dinero, porque “roban a la sociedad”; a defender la justicia y el bien común por sobre los intereses de empresas y mutinacionales, y a cambiar el diseño financiero internacional.

Esto implicaría el establecimiento de un marco ético capaz de superar

la “cultura del descarte”, porque constituye un atentado contra la

humanidad. Es una falta de respeto por la dignidad humana al imponer

una ideología reduccionista de la persona, al negar los derechos

básicos universales y al establecer un poder, un control absoluto. El

Papa ha planteado un categórico no a “sanciones internacionales que

dificultan que los Estados brinden el apoyo adecuado a sus

poblaciones”.

Es válido aplicar estas palabras a la situación que se vive en

Palestina, en Irán, en Cuba, en Bolivia y en tantos otros países que

requieren de acuerdos regionales para negociar en bloque con los

grandes poderes (1). Porque la paz requiere de “un ordenamiento

mundial jurídico, político y económico que incremente y oriente la

colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los

pueblos” (2). Un ejemplo de dicho requerimiento es el caso de

Venezuela.

La Revolución Bolivariana ha luchado contra las causas

estructurales de la pobreza y ha enfrentado los destructores efectos

del imperio del dinero (3). La respuesta del poder mundial,

específicamente de USA y de la UE, además de la jerarquía de la

Iglesia Católica, ha sido la complicidad con el bloqueo, con la

amenaza de intervención militar y con la deformación y desinformación

sobre la realidad venezolana.

Ya desde el siglo XIX, USA ha querido posesionarse de Venezuela por su

estratégica ubicación geográfica y su riqueza de recursos naturales,

especialmente su riqueza petrolera. Con el gobierno bolivariano

iniciado por Chávez, Venezuela ha erradicado el analfabetismo, ha

extendido el derecho a la salud, el acceso a la vivienda y al agua

potable, así como ha contribuido en forma sustantiva a la instauración

de un orden internacional multipolar. Esto último se ha expresado en

un incipiente proceso de regionalismo a través del desplazamiento de

la liberación comercial hacia un rol protagónico del Estado. Ello

tuvo su raíz en la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA),

promovida por Chávez en base a los recursos petroleros venezolanos

para contraponerse al Área de Libre Comercio (ALCA) impuesto por USA

en el llamado Consenso de Washington. El ALBA posibilitó el paso a la

Unión Suramericana de Naciones (Unasur, 2008), caracterizada por

instaurarse como un espacio de exclusión explícita de USA. El

“chavismo” también fue impulsor de la constitución de la Comunidad de

Estados Latinoamericanos (Celac); la nacionalización del petróleo; la

reforma agraria; la elaboración de leyes antidiscriminación; la

extensión de las misiones en los barrios; la implementación de

relaciones fraternas con los países vecinos, etc.

La Revolución Bolivariana significó la superación del mundo unipolar y

su dictadura internacional de los mercados, posibilitando la

transformación de la economía mundial competitiva por una economía

solidaria basada en la integración económica, cultural y política de

los pueblos del Tercer Mundo. Como reacción, USA y sus lacayos han

propiciado asesinatos, sabotaje económico, especulación de divisas

para provocar inestabilidad política y aislamiento internacional. La

violencia fascista ha dejado centenares de muertos, algunos quemados

vivos “por tener rasgos chavistas”; miles de heridos, edificios

públicos destruidos, boicot de alimentos, de medicamentos, de

distribución de agua potable, con la secuela de una extensa

emigración. USA declaró a Venezuela como “Estado terrorista” para

justificar así una intervención militar extranjera bajo el argumento

de la “defensa de la democracia” y la “defensa de los derechos

humanos”.

Además de emplear el “terrorismo mediático”, USA ha presionado a

través de la OEA y del Grupo de Lima. Incluso ha nombrado a un

encargado especial para Venezuela, el experimentado genocida Elliot

Abrams. Por su parte, Guaidó y sus seguidores han exhibido su

adhesión al catolicismo. Al unísono, ha encabezado la traición, el

latrocinio y el crimen contra su propio pueblo.

En el mismo

continente, en Bolivia, Añez y Camacho mostraron un espectáculo

grotesco alardeando de fe en Cristo, simultáneamente a la ejecución de

masacres y robos al erario público.

En Chile, Piñera favorece a los

grupos económicos y también masacra al pueblo. No obstante, en cada

intervención pública culmina invocando a Dios.

Mientras, las autoridades eclesiásticas avalan a esta clase de

gobernantes de manera explícita o guardando silencio cómplice. Así

pueden mantener sus espacios de poder y sus privilegios. Son falsos

profetas que, a lo largo de la historia han creado culturas para

descartar y condenar a los judíos, a los musulmanes, a los

científicos, a los masones, a los liberales, a los protestantes, a los

indígenas, a los negros, a los luchadores sociales, a los comunistas,

a los revolucionarios de todas las épocas. A ellos se refiere el

Evangelio al advertir: “Atan cargas pesadas e insoportables y las

echan a los hombros del pueblo” (4).

El Papa Francisco postula vías hacia una vida digna para toda la

humanidad, lo que exige ir a la raíz de los males y cambiar las

“estructuras de pecado” del sistema capitalista. Por tanto, para ser

coherentes con los postulados que dicen seguir, como es la opción por

los pobres, los católicos tienen la misión de participar de los

procesos revolucionarios. Resulta incomprensible que las autoridades

eclesiásticas no asuman la actualización del Evangelio a través del

conocimiento y difusión del Concilio Ecuménico Vaticano II. No

quieren entender que “Dios no quiere un culto cobrando dinero” sino

que “los clérigos deben vivir de su trabajo y no usar a Dios para

vivir sin trabajar o divertirse más y mejor” (5).

Los

planteamientos del Papa Francisco proponen “una Iglesia preocupada por

la felicidad de las personas, que acoge, escucha y acompaña a cuantos

sufren” (6). ¿O las autoridades de la Iglesia Católica esperarán 300

años para “pedir perdón” por los “errores” del pasado?

Por Hervi Lara

Santiago de Chile, 14 de diciembre de 2020.

