Las canciones revolucionarias son importantísimas. Una buena canción revolucionaria moviliza más que un excelente discurso.

Entre las primeras de que me acuerdo está La Internacional, naturalmente.

La Internacional se originó en la Comuna de París de 1871. Su letra fue escrita por el obrero francés Eugène Pottier, mientras que la música fue compuesta por Pierre Degeyter.

La Internacional ha sido usada, con diferentes modificaciones de la letra, por los integrantes de la Primera, hasta la Cuarta Internacional, por la mayoría de los partidos obreros y por muchos sindicatos.

Finalmente se ha convertido en el himno internacionalista del proletariado revolucionario.

Aquí va: https://youtu.be/xRrS71dKhi8

Voy poniendo los links o enlaces para las canciones.

Después tenemos La Marsellesa, el himno nacional de Francia, que fue compuesta en 1792 por Claude-Joseph Rouget de Lisle. Después se convirtió en símbolo de la Revolución Francesa. Se llama Marsellesa porque se comenzó a cantar en Marsella.

Aquí está: https://youtu.be/buHFjhcq2IE?t=37

En Chile se ha usado como himno del Partido Socialista: La Marsellesa Socialista:

Contra el presente vergonzante

el Socialismo surgirá…

Algo muy significativo es que en Chile, por los años 40/50/60 se cantaban todas las canciones de la guerra civil española. Eran NUESTRAS canciones, las sabíamos todas y toda la izquierda las cantaba como propias. Pero he visto que, por ejemplo, en México, no fue así, aunque supongo que a México llegaron más refugiados de la República española que a Chile, por la menor distancia y otros factores. Pero de todos modos a Chile llegaron muchos, quizás porque Pablo Neruda, que en esa época era cónsul de Chile en Francia, facilitó esos traslados. Sea por lo que sea, esas canciones se hicieron nuestras. Tan vibrantes, tan conmovedoras, tan tiernas o tristes a veces, fueron NUESTRAS CANCIONES y así las recuerdo. Creo que la derrota de la República española fue tan dolorosa para las izquierdas del mundo, especialmente de América Latina, como lo fue después la muerte de Salvador Allende y la caída de la Unidad Popular en Chile, en 1973.

Les pongo aquí algunas en una grabación del músico chileno Rolando Alarcón, que no me gusta, pero casi no hay nada más.

La más cantada en Chile era “Dime dónde vas, morena…“: Nosotros la cantábamos un poco más lenta y…bueno, yo creo que mejor.

Aquí va:

Les pongo unas dos más y las otras las buscan ustedes si quieren:

Ay, Carmela” https://youtu.be/RFJJ6Sd-ckI

“Si me quieres escribir” https://youtu.be/0ZV2xXs6N5s

Y muchísimas otras que sólo escuchando unos primeros acordes me vienen a la memoria. Es muy valioso y a veces muy triste todo esto. ¿Los jóvenes de Chile no se las saben? Qué pena. Pero pregúntenle a un viejo de por lo menos 80 años y tirando pa 90, y verán que se emociona y hasta las puede tararear.

Ya en los años 70 apareció Sergio Ortega [foto principal], autor del Venceremos, de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, el Himno de la CUT (Central Única de Trabajadores; ese es el verdadero nombre aunque después se lo hayan cambiado), el Himno de la Unidad Popular y muchos otros cantos revolucionarios que se han hecho universales. El Venceremos se canta en los idiomas del mundo entero. En estos momentos, en Estados Unidos hay manifestaciones en contra de Trump, en las cuales se oye cantar El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, en castellano.

Aquí les pongo el Venceremos y El Pueblo Unido Jamás Será Vencido:

Venceremos: https://youtu.be/cOG3VhlqyTM grabado por Inti Illimani.

El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, grabado por Quilapayún https://youtu.be/kTLrFjYt8tA

Y los chilenos que estén leyendo esto ¿Sabían quién era el autor de estos cánticos? No, la mayoría no lo sabía, nunca lo habían preguntado. Como se dice por esos lados “Sergio Ortega recibió el pago de Chile”.

Pero yo tuve la suerte de conocerlo, porque estuvo refugiado igual que nosotros, en la Embajada de Panamá en Santiago. También llegó conmigo y mis hijos a Panamá, porque a mí me dieron el salvoconducto de inmediato, gracias al machismo de los milicos traidores, en cambio mi marido estuvo más de nueve meses en la embajada. A Sergio Ortega le dieron el salvoconducto muy rápido, pues los milicos tampoco sabían que era el autor de las canciones revolucionarias más importantes del mundo. No se pudo quedar en Panamá, se fue a Francia y allí, en el exilio, falleció el 15 de septiembre de 2003.

Se los dejo de tarea. Averigüen sobre su vida, Sergio Ortega Alvarado, músico chileno, eso es lo que hay que buscar.

Por Margarita Labarca Goddard

23 de abril de 2025

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

