Las mujeres, los jóvenes, la clase trabajadora, las ciudades y las minorías étnicas se deshacen de Trump

El candidato del partido demócrata, Joe Biden ha desbancado al titular del partido republicano Donal Trump de la presidencia de Estados Unidos en 2020. ¿Qué podemos aprender de los resultados de las elecciones acerca de los Estados Unidos de América, la mayor potencia imperialista del mundo, en la tercera década del siglo XXI?

Primero, la participación de votantes. Aunque aún no están contados todos los votos, parece que unos 150 millones de estadounidenses en edad de votar habrán emitido sus votos. Dado que había 239 millones de personas habilitadas para votar, significa que hubo aproximadamente un 62% de participación (VEP).

Eso es mejor que en 2016 -con un 59%- y la mejor participación desde 1960, pero no es tan alto como afirmaban muchos pronósticos de los medios el día de las elecciones. Significa que el 37% de los estadounidenses con derecho a voto no lo hizo. Eso se compara con el 31,4% que votó por Biden y el 29,6% que votó por Trump. Así que, una vez más, el partido No Vote obtuvo la votación nacional más alta en las elecciones estadounidenses.

Además, hubo otros 20 millones de estadounidenses en edad de votar excluidos de la encuesta por varias razones nefastas (habían cometido un delito mayor o la administración estatal había rechazado su registro). Entonces, la participación en la edad de votar fue solo del 58%, lo que implica que una parte considerable de las clases trabajadoras de Estados Unidos no votó y / o no se les permitió votar. De hecho, la “mayor democracia del mundo” tiene uno de los niveles más bajos de participación de los votantes entre las principales “democracias liberales”.

Una gran parte de la población que no ejerce su derecho al voto son los jóvenes estadounidenses. Menos de la mitad, solo 43,4%, de los estadounidenses elegibles menores de 30 años votaron en las elecciones presidenciales de 2016. Esto fue mucho menos que el 71,4% de los mayores de 60 años que votaron. Fue incluso menor en esta elección.

Trump está diciendo que la elección fue amañada y en cierto modo tiene razón. Siempre está manipulado porque el candidato con la mayoría de votos, y mucho menos con el voto más grande, rara vez gana. En esta elección, Trump obtuvo más de 71 millones de votos, el voto más alto de la historia para un republicano. Pero Biden obtuvo 75 millones de votos, el voto más alto de la historia para un presidente. Pero eso se debe a que en esta elección votó más gente que nunca.

En las últimas ocho elecciones presidenciales, el ganador ha obtenido menos votos que su principal oponente. Esto se debe a que el ganador es el que recibe la mayoría de los votos del “colegio electoral”. Y esos votos se registran en cada uno de los 50 estados de la unión. Es que Estados Unidos de América, es la unión federal de los estados soberanos que se formaron en la revolución americana del siglo XVIII, y cada Estado tiene sus propias leyes y procedimientos electorales. Por lo tanto, la acumulación de grandes votos en Nueva York y California -los estados más poblados- para el candidato demócrata, no garantiza la victoria cuando el candidato republicano logra márgenes de victoria estrechos en muchos estados pequeños que suman una mayoría en el colegio electoral.

Entonces, en 2016, la demócrata Hillary Clinton obtuvo tres millones de votos más que Trump en general, pero Trump obtuvo 306 votos del colegio electoral porque ganó por muy poco en una serie de estados pequeños y medianos en el Medio Oeste. Esta vez, Biden ha obtenido una mayor mayoría de encuestas, probablemente alrededor de cuatro millones, pero el resultado parecía cercano debido a los estrechos márgenes en los ‘estados de transición’ clave. Pero esta vez Biden le quitó esos estados a Trump y el 6 de enero, cuando se reúna el colegio electoral, obtendrá 306 votos electorales para ganar, lo mismo que Trump obtuvo en 2016.

Otra razón por la que el resultado de la elección estuvo cerca es que en los estados controlados por los republicanos, ha habido una manipulación significativa de los límites de votación, el bloqueo deliberado del registro de votantes y, en esta elección, un intento desesperado de frustrar las votaciones postales masivas durante la pandemia de Covid-19. La “democracia” estadounidense es una broma. Según The Economist, está en la parte inferior de la lista como “democracia liberal”, ¡y solo Albania obtiene una puntuación más baja!

La razón por la que la participación fue mayor esta vez es en parte la intensa polarización en Estados Unidos durante la pandemia de Covid y el colapso económico; alimentado por las diatribas demagógicas de Trump. Pero también los cierres pandémicos de Covid llevaron a un aumento masivo del voto por correo, un proceso más fácil para los votantes que acudir a los centros de votación. También hubo importantes campañas de base en las grandes ciudades para que la gente se registre y vote.

¿Podemos aprender algo de la composición demográfica y económica de quienes votaron? La encuesta de votantes de Votecast nos da algunas pistas. Según la encuesta, los votantes masculinos (47%) se dividieron 46-52 para Trump, pero las votantes mujeres (53%) se dividieron 55-45 para Biden. Entonces, las mujeres votantes aseguraron una victoria de Biden.

El voto de los jóvenes, como de costumbre, fue bajo, solo el 13% del voto total, pero los menores de 29 años votaron 61-36 por Biden. Y los de 30 a 44 años (23% de los votos) también respaldaron a Biden 54-43. Aquellos de 45 a 64 años (un enorme 36% de los votos) eligieron por poco a Trump 51-48. Y los mayores de 65 años (otra parte considerable del 27%) votaron nuevamente por Trump por un estrecho margen 51-48. Entonces, el 63% de los que votaron tenían más de 44 años y respaldaban a Trump (por poco); mientras que los menores de 45 años (solo el 37% de los votos) respaldaron fuertemente a Biden. Eso fue suficiente para superar las pequeñas mayorías de Trump en los grupos de mayor edad.

¿Qué pasa con los grupos étnicos? Bueno, la encuesta encontró que el 74% de los votantes eran blancos y respaldaban a Trump 55-43. Pero todos los demás grupos étnicos apoyaron abrumadoramente a Biden. Los afroamericanos constituían solo el 11% de los votantes, pero respaldaron a Biden 90-8. Los votantes hispanos fueron solo el 10% del total, pero respaldaron a Biden 63-35. Los votantes asiáticos fueron solo el 2% de los votos, pero respaldaron a Biden 70-28. Este 25% de los votantes (y creciendo en tamaño en cada elección) respaldó tan abrumadoramente a Biden que fue suficiente para superar a la mayoría más pequeña de Trump entre los votantes blancos.

Se ha hablado mucho del supuesto aumento de votos por Trump por parte de los afroamericanos e hispanoamericanos en esta ocasión en comparación con 2016. Pero la evidencia de esto es dudosa e incluso si es cierta, el cambio es mínimo. Según la encuesta de salida de Edison, hubo una caída en el apoyo de los hombres blancos a Trump en comparación con 2012 del 62% al 57% y un pequeño aumento de las mujeres blancas del 52% al 54%. El supuesto aumento en el apoyo a Trump de los hombres negros fue del 13% al 17% y de las mujeres negras fue del 4% al 8%. Pero teniendo en cuenta que los votantes blancos representaron el 75% de los votos y los votantes negros solo el 11%, el supuesto cambio a Trump de los votantes negros es menos de la mitad de la pérdida de Trump frente a los votantes blancos. Más votantes hispanos apoyaron a Trump esta vez, se afirma, pero alrededor de dos tercios no lo hicieron.

¿Qué pasa con las clases y los ingresos? Bueno, por nivel de educación, los que abandonaron la escuela secundaria (27% de los votantes) respaldaron a Trump 52-46; y aquellos con algunas calificaciones (34% de los votantes) nuevamente respaldaron a Trump, pero por poco 50-48. Los graduados universitarios (un considerable 24% de los votantes) respaldaron fuertemente a Biden 56-42 y los votantes de posgrado (alrededor del 14%) fueron aún más pro-Biden 56-42. Cuanto más educado, más Biden.

Pero eso no significó que los estadounidenses de clase trabajadora respaldaran a Trump más que a Biden. Aquellos votantes que ganaban US$ 50.000 al año (el ingreso promedio) o menos respaldaron a Biden significativamente 53-45, y eran el 38% de los votantes. Aquellos en el grupo de ingresos medios de $ 50-99 mil al año (36% de los votantes) respaldaron por poco a Trump 50-48, mientras que aquellos que ganan más de $ 100 mil al año (25% de los votantes) en realidad respaldaron a Biden 51-47. Los estadounidenses peor pagados, el grupo más grande de votantes votaron por Biden por un buen margen, mientras que los pequeños empresarios y los de ingresos medios respaldaron por poco a Trump. Los más acomodados respaldaron a Biden (pero sospecho que cuanto más alto en la escala de ingresos, más votos para Trump, ya que otras encuestas muestran que los millonarios respaldaron fuertemente a Trump).

Sí, hay una minoría considerable de estadounidenses de clase trabajadora que respaldaron a Trump, principalmente en pueblos pequeños y áreas rurales. Pero la mayoría de los estadounidenses de clase trabajadora rechazaron el trumpismo. Las áreas urbanas (65% de los votos) respaldaron fuertemente a Biden, mientras que los pueblos pequeños y las áreas rurales respaldaron fuertemente a Trump. Fue aquí donde la polarización en la votación fue mayor.

La religión también jugó un papel. Los creyentes cristianos protestantes y los evangélicos (45% de los votantes) votaron fuertemente por Trump, mientras que los católicos (22%) se dividieron 50-50 y los musulmanes, judíos y ateos declarados (25% de los votantes) apoyaron enormemente a Biden.

¿Cuáles fueron los principales problemas de la elección? Destacan dos: la pandemia del Covid-19 y el estado de la economía. La pandemia fue considerada la más importante por el 41% de los votantes y aquellos que lo pensaron apoyaron fuertemente a Biden. El 28% de los votantes que respaldaban fuertemente a Trump consideraban la economía y el empleo como el tema más importante. Aquí había otra causa clara de polarización en Estados Unidos: cierres para salvar vidas; o ningún bloqueo y salvar empleos fue lo que muchos estadounidenses vieron en 2020.

En resumen, los estadounidenses acudieron a estas elecciones en números ligeramente mayores, pero la participación fue todavía muy baja en comparación con otras “democracias liberales”. Votaron aún más fuerte por el candidato demócrata que en 2016, pero las peculiaridades constitucionales del sistema electoral hicieron que el resultado fuera bastante cercano, aunque, más o menos, en línea con las previsiones de las encuestas. Biden ganó porque las minorías étnicas de Estados Unidos superaron a la mayoría blanca. Biden ganó porque los estadounidenses más jóvenes votaron por Biden lo suficiente como para superar las mayorías de Trump entre los votantes mayores. Biden ganó porque los estadounidenses de clase trabajadora votaron por él en cantidades suficientes para superar los votos de los empresarios de las pequeñas ciudades y las áreas rurales.

Las elecciones estadounidenses fueron un desastre; reflejando el lío en el que se encuentra ahora el imperialismo estadounidense , con la pandemia de Covid desenfrenada en Estados Unidos y la economía de rodillas con millones de desempleados, recortes de salarios y servicios públicos paralizados.

Biden contaba con el respaldo de la mayoría de trabajadores, minorías étnicas, jóvenes y habitantes de la ciudad. Votaron para deshacerse de Trump: pero es posible que no esperen mucho de Biden y tendrán razón.

Por Michael Roberts

Publicada originalmente el 8 de noviembre de 2020 en thenextrecession.wordpress.com