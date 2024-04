Las redes sociales y la guerra de posiciones

Por Carlos L. Garrido

Visión materialista histórica de las ideas

Las ideas que sostenemos están históricamente condicionadas por el modo de vida en el que existimos. Reflejan, en el ámbito de las ideas, las limitaciones y posibilidades del modo de vida social que domina la época, de las formas de relación social que prevalecen en nuestra vida cotidiana. Un campesino feudal no puede preocuparse por sus perfiles en las redes sociales, por los me gusta que obtienen sus publicaciones, por las interacciones que recibe o por los suscriptores o seguidores que ha acumulado. Sin embargo, estas son preocupaciones centrales para la mayoría de la gente hoy en día.

Vivimos en la era de la profilicidad como tecnología de identidad dominante. Como es evidente, todas las colecciones de ideas, inquietudes, experiencias estéticas, deseos, creencias, etc., que están ligadas al modo de curación de identidad basado en perfiles, dependen y se basan en los desarrollos tecnológicos que nuestra era ha logrado.

En términos marxistas, estos desarrollos en el nivel de cómo pensamos (sobre nosotros mismos y los demás) presuponen desarrollos en las fuerzas de producción. Del mismo modo, en la mayor parte del mundo occidental, ningún joven se preocuparía por con quién su familia concertaría su matrimonio. Estas preocupaciones pertenecen a una era que ya pasó, a un modo de relación social que la humanidad ha superado.

Este es un componente central del materialismo histórico: la “ley del desarrollo de la historia humana” que, según nos dice el panegírico de Engels, Marx descubre. Está formulado concisamente en el famoso prefacio de 1859 a Una contribución a la crítica de la economía política, de Marx, donde escribe que:

“La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que surge una superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso general de la vida social, política e intelectual. No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, sino su existencia social la que determina su conciencia”. [1]

Instituciones ideológicas y falsa conciencia

Las ideas que llegan a dominar una forma de vida no existen en un reino trascendental. Más bien, se encarnan materialmente a través de instituciones y personas. La influencia que tienen estas instituciones varía. Su propósito, sin embargo, es el mismo: sostener el consentimiento de las masas (los subalternos) para el orden dominante. Tienen la tarea de garantizar la reproducción fluida del modo de vida actual.

Al ser las instituciones dominantes que impregnan la vida cotidiana de las personas, no simplemente logran que demos nuestro consentimiento (lo que implica un acto consciente de aceptación), sino que moldean nuestras visiones del mundo espontáneas y de sentido común hasta tal punto que somos incapaces de reconocer -con la excepción de grandes momentos de ruptura llamados «acontecimientos» en la historia de la filosofía- el carácter condicionado e implantado de nuestros pensamientos.

Al igual que los esclavos en la alegoría de la caverna de Platón, somos inconscientes de las estructuras que contienen el horizonte de cómo vemos la realidad. Platón no podría haber estado más acertado al enfatizar el carácter doloroso del hipotético fugitivo de la cueva. No es fácil que nuestras nociones de la realidad sean derribadas tan fácilmente, que nuestros deseos, creencias, experiencias estéticas, etc., sean demolidos.

Al igual que el esclavo fugitivo, que necesita con dolor reajustar sus ojos, la superación de la ideología burguesa es un proceso doloroso, no un «momento» espontáneo e inmediato. Cuando nuestras condiciones de vida están tan sistemáticamente impregnadas de mentiras y manipulaciones, todas ellas destinadas a impedir que hagamos olas, la verdad es dolorosa. La verdad es peligrosa.

La búsqueda de la verdad siempre ha tenido, como señala W. E. B. Du Bois, “un elemento de peligro y revolución, de insatisfacción y descontento, [pero] sin embargo, los hombres se esfuerzan por saber”. Desde el asesinato de Sócrates hasta el asesinato de King, la sociedad de clases ha demostrado su propensión a contraatacar con saña cuando se ve amenazada por quienes dicen la verdad. Esto ya fue descrito proféticamente por la alegoría de Platón.

Como he escrito antes:

Es un orden social que requiere la aceptación general de una comprensión invertida de sí mismo… La realidad [necesita] ponerse patas arriba. Pero esto no es, como señala Vanessa Wills, un problema de “higiene epistémica”. La raíz del «error» no está en nuestra mente, es decir, en nuestro reflejo de los fenómenos objetivos en cuestión”. Como señalaron Marx y Engels hace mucho tiempo: «Si en toda ideología los hombres y sus relaciones aparecen al revés como en una cámara oscura, este fenómeno surge tanto de su proceso vital histórico como la inversión de los objetos en la retina lo hace de su proceso vital físico.

La ideología capitalista es tan capaz de aceptar la verdad como los vampiros de consumir ajo. La verdad, que casi siempre está del lado de las masas, es su talón de Aquiles.

Cambio en los aparatos ideológicos dominantes

Sin embargo, no todas las instituciones que nos difunden y nos inculturan en la ideología burguesa desempeñan un papel igual. Algunos son mucho más influyentes que otros. En el mundo medieval la iglesia era, sin duda, el “Aparato Ideológico del Estado” (ISA) dominante.

En la transición al mundo moderno, como señala Louis Althusser, “el Aparato Ideológico del Estado que se ha instalado en la posición dominante en formaciones sociales capitalistas maduras como resultado de una violenta lucha de clases política e ideológica contra el viejo Aparato Ideológico es el aparato ideológico educativo. Las escuelas vendrían a reemplazar a la iglesia como piedra angular institucional de la ideología burguesa, la fuerza más dominante para la reproducción de la hegemonía burguesa.

En cierto modo, esto sigue siendo así. Es en las universidades, por ejemplo, donde se desarrollan por primera vez en su máxima coherencia las ideas traficadas por la “cultura pop”. Es imposible concebir el «wokeismo«, la forma dominante hoy en día de relación cultural liberal, sin el establecimiento de sus fundamentos ideológicos hace décadas en la academia que instaló la CIA con la izquierda compatible.

La «política de identidad» y la «cultura de la cancelación» tan popularmente debatidas en las mesas redondas de la televisión estadounidense, están lejos de estar arraigadas en la tradición comunista. Todo lo contrario, lo que hoy los expertos de derecha llaman comunismo fue producido explícitamente para tergiversar al marxismo. Se les asignó el papel de «recuperadores de radicales», como los llama Gabriel Rockhill.

Su trabajo era (y es) recuperar las actitudes disidentes de las masas, especialmente de los jóvenes, hacia el redil anticomunista proimperialista. Como observó correctamente Michael Parenti, estos teóricos del ABC del “despertar” (Todo menos la clase) tienen la tarea de desarrollar “esquemas conceptuales que silencian el análisis de clase del marxismo”.

Sin embargo, en la última década un nuevo terreno ideológico ha obtenido la posición dominante dentro de la hegemonía burguesa: las redes sociales. El estadounidense promedio hoy pasa entre dos y tres horas en las redes sociales. Mientras que para unos pocos podría estar lleno de imágenes inocentes de lindos gatos, para la gran mayoría de las personas las redes sociales desempeñan un papel similar a una polis tecnológica: un lugar donde la batalla de ideas, o mejor aún, la difusión de las ideas dominantes ocurre.

Si bien las escuelas pueden crear la base ideológica que se inculca a la gente, a menudo se encuentran incapaces de explicar los temas apremiantes del momento. A través de las redes sociales, por otro lado, uno encuentra una manipulación activa e incesante de los acontecimientos en curso, cuyo alcance y consistencia superan con creces la influencia que puedan tener las discusiones universitarias sobre asuntos políticos. Sin embargo, su impacto no puede entenderse simplemente a través de métricas cuantitativas. Cualitativamente, estas redes sociales han revolucionado la forma en que creamos nuestras identidades. Como se ha documentado anteriormente:

Vivimos en una época de perfiles. Quiénes somos, nuestra identidad, está profundamente arraigado en la selección de nuestros perfiles para pares en general, esos ‘usuarios’ que validan nuestro contenido a través de diversos medios interactivos (‘me gusta’, compartir, retweets, etc.). Nuestras publicaciones futuras están influenciadas por la reacción de publicaciones anteriores. Las que tienden a repetirse y, las que no, a menudo se eliminan por completo. La interdependencia dialéctica de lo individual y lo social adquiere una nueva forma en la era de la profilicidad. A través de estos ‘bucles de retroalimentación de validación social’ (denominados así por el presidente de Facebook, Sean Parker), ajustamos nuestro contenido a la recepción del público en general. Nuestra identidad se elabora teniendo en cuenta cómo somos «vistos como siendo vistos». La observación o “espionaje” se convierte en la norma; Todo juicio está sujeto a algún grado de mediación por la forma en que el par general ve la cosa juzgada. Estas son algunas de las ideas centrales del libro de Hans Georg Moeller y Paul D’Ambrosio, Tú y tu perfil: identidad después de la autenticidad. Si bien tiene algunos puntos ciegos (que trato de aclarar en mi trabajo), es sin duda un texto esencial para comprender el modo dominante de tecnología de la identidad en nuestros días.

Redes sociales, profilicidad y manipulación ideológica

El potencial de manipulación ideológica provocado por el surgimiento de la profilicidad es, en algunos aspectos, mucho más potente que nunca. Después del golpe de 2019 en Bolivia, cuando se utilizaron 68 mil cuentas de bots para hacer viral la narrativa imperialista en Twitter, hice un estudio de caso sobre cómo se utilizó la manipulación de las redes sociales para legitimar el golpe. Esto es lo que escribí:

El uso imperialista de bots y cuentas falsas engendra un par general artificial que funciona como condición para la posibilidad de que el imperialismo controle uno real. Esto se debe a que, en un cierto punto nodal, cuando las cuentas falsas y los robots de refuerzo hacen que algo sea tendencia, la artificialidad de la reacción del par general pierde su carácter artificial, un par general compuesto por personas reales toma el testigo desde allí y barniza la reacción con una vestimenta ‘orgánica’ y ‘espontánea’. En la era de la productividad, la capacidad del imperialismo para controlar a sus pares en general es una herramienta indispensable para lograr sus fines.

Independientemente de cuán poderosas sean las fuerzas armadas de un imperio, si no es capaz de hegemonizar el discurso sobre los acontecimientos históricos y contemporáneos, su legitimidad (tanto a nivel nacional como internacional) se tambaleará y lo hará susceptible de ser derrocado.

Empresas como CLS Strategies, junto con los monopolios cómplices de las redes sociales de Silicon Valley, funcionan como herramientas indispensables del capitalismo-imperialismo en la era de la profilidad. En una época en la que la identidad se construye a través de perfiles mediados por la observación de segundo orden y ciclos de retroalimentación de validación social general impulsados por los pares, la capacidad de manipular a los pares equivale a la capacidad sin precedentes del capital y el Estado para controlar lo que piensa la gente

.

Además, el carácter abstracto de este par general oculta la manipulación misma. Las personas construyen sus identidades de perfil sobre la base de cómo les gustaría que las vieran, pero el par general que ve tiene los ojos a través de gafas imperialistas de control. La forma en que se verá un evento está determinada por ellos: se crearán y promocionarán cuentas falsas, las cuentas disidentes serán censuradas.

Esta condición está bien representada en un viejo chiste soviético en el que un ruso y un diplomático estadounidense se encuentran: el estadounidense pregunta «¿para qué estás aquí?», el ruso responde «para aprender sobre las técnicas de propaganda estadounidenses», el estadounidense dice, «qué propaganda», y el ruso responde «exactamente».

La censura es un componente integral que trabaja en conjunto con el control de lo que se ve mediante el uso de bots y otras formas de impulsar narrativas pro-sistema.

En todas las principales plataformas de redes sociales (sí, incluso en la llamada ‘X’, amante de la libertad en expresión de Elon Musk), aquellas cuentas con un gran número de seguidores que desafían la narrativa imperialista sobre temas clave a menudo están completamente prohibidas (2). Es una tecno-polis que funciona de manera muy interesante, donde a ciertos activistas se les ofrece un micrófono para hablar por encima de otros, y a “los otros” se les silencia o se les baja a un volumen prácticamente inaudible, mientras que otros desaparecen por completo.

El Instituto para el que trabajo no desconoce estas tácticas de censura. Siete de nuestras cuentas de Tiktok, la plataforma en la que tenemos cientos de miles de seguidores y millones de visitas, han sido completamente prohibidas. Como hemos denunciado Edward Smith, Noah Khrachvik y yo mismo,

Aquellos que mantienen a nuestra gente mal informada e ignorante, que han hecho del propósito de su vida atacar a quienes dicen la verdad, lo hacen bajo el disfraz insidiosamente categorizado de «combatir la desinformación». En su retorcida realidad inventada, como la llamó Michael Parenti, se postulan como los defensores de la verdad y la libertad de expresión, una paradoja tan ridícula como un carnicero vegano… [En el modo de vida capitalista-imperialista], la libertad de expresión y de medios de comunicación es, por lo tanto, en realidad, la libertad de expresión y de medios de comunicación procapitalistas. La descripción que hace V.I. Lenin de los medios de comunicación en la sociedad capitalista es más cierta que nunca en la década de 2020: están dominados por una “atmósfera de mentiras y engaños en nombre de la ‘libertad e igualdad’ del capital, igualdad de los hambrientos y los sobrealimentados”. Cualquier declaración absoluta sobre la libertad de prensa debe ir seguida de la pregunta leninista: “libertad de prensa… ¿para qué clase?” La libertad de los medios capitalistas para engañar a las masas en su defensa del orden existente está en contradicción con los intereses de las masas en buscar y publicar la verdad.

El poder de controlar el flujo de ideas a través de estos diversos medios hace que las redes sociales, como terreno ideológico dominante (o, al menos, uno de los dominantes) de nuestros días, sean virtualmente (nunca mejor dicho) incomparables.

¿Qué deberían hacer los comunistas?

Algunos miembros de la izquierda comunista a menudo denigran el papel en las redes sociales. «Estar sólo en línea, no tiene nada que ver con la realidad», es un sentimiento expresado con frecuencia. A veces, el trabajo ideológico en línea se contrasta desfavorablemente con las protestas en las calles. Se dice que quienes están en las calles en realidad están haciendo algo, mientras que quienes están en línea no lo hacen”.

Hay un núcleo racional en este sentimiento general incorrecto. Es cierto que las características antisociales de los ‘socialistas de identidad’ (como los llamo en The Purity Fetish ), aquellos que pasan todos sus días en línea iniciando disputas y divisiones en Twitter, exigen un reavivamiento espiritual con la realidad. Deben «tocar la calle” como dice la expresión.

Pero, sobre esta base, es incorrecto denigrar el trabajo en línea en su conjunto o considerarlo «irreal» en relación con las protestas. Como he sostenido, las redes sociales se han convertido en uno de los terrenos ideológicos más importantes de nuestros días. Es un campo donde, como diría Gramsci, se debe librar la guerra de posiciones. No importa cuánta censura, prohibición en la sombra y manipulación se produzca en este campo ideológico, sigue siendo uno de los lugares más importantes en los que los comunistas deben participar, librando la lucha por los corazones y las mentes del pueblo. Ignorar el trabajo en línea hoy en día equivale a que los revolucionarios franceses ignoraran la institución de la Iglesia en sus luchas contra el absolutismo feudal.

Por supuesto, aquí hay una diferencia clave. Mientras que en su apogeo la Iglesia como aparato ideológico dominante tenía que ser combatida desde fuera, hoy las redes sociales, como terreno ideológico dominante, presentan un campo de lucha interno.

La guerra de posiciones en las redes sociales, por necesaria que sea, no es, por supuesto, suficiente. Si cada cuenta de Twitter (perdón, ‘X’) siguiera al Instituto Marx del Medio Oeste, o cualquier otra organización de la izquierda comunista, eso no significa que estemos cerca de tomar el poder. No se puede evitar la verdadera organización en la vida. Organizarse en sus lugares de trabajo y comunidades sigue siendo lo más importante que uno puede hacer. Es ese trabajo básico el que Silicon Valley no puede «prohibir”.

Para librar una guerra de posiciones exitosa en las redes sociales se necesitan medios a través de los cuales las personas convencidas de nuestro lado en línea puedan involucrarse en la organización de sus comunidades. La gente debe pasar de estar simplemente de acuerdo con estas ideas en línea a ayudar a construir organizaciones en el terreno, a construir instituciones contrahegemónicas de la clase trabajadora.

La guerra de posiciones en línea debe ir acompañada de la preparación de las bases materiales e institucionales (es decir, partidos y organizaciones de masas) para la guerra de maniobras en el terreno. Por supuesto, el hecho de que estas organizaciones estén «en el terreno» no les permite evitar la guerra de posiciones en línea.

Guerra de posiciones en línea

¿Cuál es la mejor manera de librar la guerra de posiciones online? ¿Condenar a todos aquellos con quienes no estamos totalmente de acuerdo es el camino a seguir? Claramente, este modo de compromiso fetichista de la pureza, como he argumentado, te deja rodeado sólo de aquellos con quienes ya estás de acuerdo. Reduces las tareas pedagógicas y de reclutamiento del comunista a alguien que simplemente canta en el coro.

La batalla de ideas, la guerra de posiciones, tiene su raíz fundamentalmente en convencer. No puedes avergonzar a alguien para que esté de acuerdo contigo. Hablar con desprecio a los trabajadores con actitudes condescendientes de la clase media es literalmente lo opuesto a lo que parece una guerra de posiciones exitosa. No querrás que los departamentos directivos de RR.HH. sean lo primero en lo que alguien piense cuando hable contigo. Todo lo contrario.

Vivimos bajo un modo de vida capitalista moribundo. Esto se reflejará en algunas de las cosmovisiones espontáneas de sentido común de las personas que este modo de vida produce. Debemos ser pacientes y flexibles, no ágiles y rígidos. Nuestro objetivo es convencer. Para ganarse los corazones y las mentes de las personas.

Lo primero que hay que reconocer, entonces, es que cualquier enfoque único que sirva para todos fracasará. El punto de partida (es decir, la visión espontánea del mundo) que tiene la gente difiere, a menudo más o menos, dependiendo de ciertas diferencias regionales, generacionales y de otro tipo. Debemos tener esto en cuenta en todas las conversaciones.

Pero,¿cómo deberíamos empezar? ¿En qué debemos fijarnos?

Bueno, Gramsci es aquí quizás nuestro maestro más importante. Si quiero ir de A a B, no puedo simplemente teletransportarme directamente de A a B. Tal vez algún día llegue la tecnología que me permita hacerlo. Por ahora, si quiero ir de A a B, necesito encontrar un punto de contacto, un camino o una serie de caminos, que conectados en mi trayecto me permitan llegar a mi destino.

El proceso de convencer no es diferente. Si no hay un punto de contacto, no podremos «ganar» a alguien para que se ponga de nuestro lado. El proceso de «conquistar», como el proceso de llegar de A a B, es un viaje, una empresa o, en resumen, un proceso. No sucede instantáneamente. Toma tiempo.

Para que este proceso pueda comenzar es necesario encontrar el punto de contacto. Cada visión espontánea del mundo que sostienen las masas, aunque esté profundamente arraigada en diversas formas de ideología burguesa, debe contener algunos núcleos racionales, «puntos de contacto» que podamos localizar e iniciar el viaje. Ésta es, para Gramsci, la esencia de la guerra de posiciones.

La tarea de los comunistas, de la dirección intelectual del movimiento de la clase trabajadora, es encontrar, en las interpretaciones y sentimientos incoherentes, ambiguos y espontáneos del sentido común de las masas, esos núcleos racionales que puedan desarticularse de su visión actual del mundo y rearticularse hacia el marxismo. (Para más información, consulte mi capítulo con JP Reed en la antología de Elgars sobre Gramsci).

Concretamente, ¿cómo se ve esto?

Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos la gran mayoría de la gente está de acuerdo con los valores de la Declaración de Independencia. Sin embargo, los valores de la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, el derecho a la revolución, etc., no han sido realizados para las masas bajo el orden dominante. ¿Cómo pueden actualizarse estos valores igualitarios y emancipadores bajo un sistema que produce, por un lado, una enorme riqueza controlada por unos pocos y, por el otro, inmensa miseria, deuda y opresión para la mayoría? Es imposible.

Los ideales universales de la clase capitalista siempre se han limitado a su clase; nunca ha sido, desde el principio, nada más que la libertad del capital para explotar y la falsa «democracia» de los capitalistas para elegir a los títeres políticos que gobiernan sobre la masa de gente. Por eso, lo he señalado antes,

Frente a las crecientes desigualdades y disparidades [en las décadas de 1820 y 1830] pensadores como Langdon Byllesby, Cornelius Blatchley, William Maclure, Thomas Skidmore y otros, desarrollaron los ideales jeffersonianos de la Declaración de Independencia en socialismo, lo que consideraban su conclusión práctica y lógica… A lo largo de los siglos, generaciones de socialistas estadounidenses han apelado a la Declaración de Independencia para defender el socialismo de una manera que conecte con el sentido común del pueblo estadounidense. Destacados historiadores y teóricos de la tradición socialista estadounidense, pensadores como Staughton Lynd, Herbert Aptheker, WEB Dubois, Eugene Debs, William Z. Foster y otros, han profundizado en el tema, señalando que, independientemente de las limitaciones encontradas en la fundación del experimento estadounidense, fue un acontecimiento histórico progresista, cuyo espíritu [sólo puede] ser llevado a cabo hoy por socialistas y comunistas.

Así que aquí tenemos un ejemplo de un punto de contacto, un núcleo racional, dentro del sentido común de nuestro pueblo, que puede ser -y se ha intentado históricamente- rearticulado (a pesar de sus orígenes burgueses) hacia visiones socialistas.

Este es un ejemplo que se ha utilizado desde la década de 1820. Pero, ¿cómo podemos, en la era de la profilicidad, hacer esto específicamente a través de las redes sociales?

Los elementos esenciales siguen siendo los mismos. Encontrar a las personas e instituciones que desempeñan los papeles más influyentes en la configuración del sentido común de diversos sectores de las masas estadounidenses. Dentro de las visiones del mundo que elaboran, encontrar los núcleos racionales, los puntos de contacto con los que puede establecer un terreno común en las discusiones con los espectadores y lectores de estos ideólogos de la clase trabajadora. Siempre habrá que comenzar las discusiones con esos puntos de contacto: las ideas dentro de sus visiones del mundo que pueden ser dislocadas y utilizadas como un camino para la nueva perspectiva. Estos núcleos racionales, por supuesto, diferirán según las diferentes fuentes.

Por ejemplo, hace unas semanas comenté un vídeo de Andrew Tate, el hombre que alguna vez fue la persona más viral de Internet. Se trata de alguien que tiene una gran influencia ideológica en nuestras sociedades, específicamente en la juventud, que encarna el futuro de cualquier proyecto revolucionario. El vídeo que comento es uno en el que Tate describe el trabajo asalariado como una forma de esclavitud asalariada. Para los marxistas, éste es claramente un punto de contacto, un «núcleo racional» dentro de la cosmovisión tateiana.

Sobre la base de este punto de contacto, el desarrolla la historia, a menudo políticamente ambigua, de la crítica de la esclavitud asalariada (por ejemplo, si bien fue un pilar de la crítica socialista del capitalismo, también fue un componente central de la defensa de la esclavitud por parte de los plantadores del sur, quienes sostenían que era menos malvada y nefasta que la esclavitud asalariada).

Luego, sobre la base del acuerdo con Tate sobre el carácter servil del trabajo asalariado, desarrollo una crítica de cómo esta comprensión es sofocada por la cosmovisión tateiana que acababa de formularla. Para Tate, la crítica de la esclavitud asalariada y de la «matriz» no es la base de un proyecto emancipatorio colectivo. No tiene sus raíces en una comprensión científica y marxista de la economía política capitalista. Por lo tanto, desconoce por completo las leyes internas del movimiento y las contradicciones que empujan al sistema hacia su propia destrucción. No es consciente del papel del proletariado como sepulturero del modo de vida que lo produjo como clase.

Quizás sea menos una cuestión de ignorancia por parte de Tate, y más una cuestión de conciencia de sus intereses de clase como parte de la (a menudo objeto de burla) nueva burguesía. De cualquier manera, el resultado es el mismo: una comprensión de ese fenómeno hacia el que hemos gravitado como un «punto de contacto» y una formulación individualizada de «escapar de la matriz» haciéndose rico uno mismo (un trabajo que a través de la «Universidad de Hustlers» de lo que se beneficia enormemente).

Tate no creó esta forma de recuperación radical, ni es el único que la predica hoy. Es fundamental para lo que Dubois llamó la Asunción Americana, la noción de que a través del trabajo duro uno puede elevarse y hacerse rico. La diferencia es que en los siglos XIX y XX esta ideología se produjo dentro de los límites de una apologética directa del capitalismo estadounidense. El capitalismo posterior a 1848 entra en una etapa claramente reaccionaria, en la que incluso el barniz de progresismo que dominó el período anterior se deshace.

En este mundo posterior a 1848, como señaló hace mucho tiempo Georg Lukács, la defensa del capitalismo tiene que presentarse, de una forma u otra, como una “apologética indirecta”. La crítica superficial y culturalista de un ‘capitalismo’ (o matriz) a menudo mal identificado, se ha convertido en un componente esencial para la aquiescencia al sistema que la crítica toma como objeto de crítica.

Lo que ocurrió en el comentario sobre el video de Tate es precisamente lo que Gramsci espera de nosotros en la guerra de posiciones. Localizamos el núcleo racional y, sobre la base de una comprensión superior del fenómeno, lo dislocamos de la cosmovisión tateiana hacia una marxista. En el proceso mostramos el papel que juega Tate como recuperador radical de la ‘matriz’; él, de una manera muy sofista, cobra a las personas para ayudarlas a ‘escapar’.

Después, salieron hordas de liberales que piensan que la hoz y el martillo en las redes sociales los convierte en comunistas, nos persiguieron por «plataformar» a Tate y dar crédito a sus ideas. Esta crítica, por supuesto, está desprovista de cualquier semejanza con la comprensión marxista de la guerra de posiciones. Ni convencer al propio Tate ni compartir sus ideas es el objetivo. Lo que intentamos es literalmente lo contrario: ser lo más eficiente posible para alejar a la gente de Tate y acercarla al marxismo.

Se puede argumentar que he fracasado en esta empresa y que se podría haber hecho un trabajo mejor. Pero no podemos negar, sin embargo, que ésta es la mejor vía para combatir a los oponentes ideológicos. Produce un doble golpe, la eliminación de un seguidor de tu oponente y la adición de un seguidor a tu proyecto revolucionario.

Este es el mismo doble efecto que tuvo la huelga general del proletariado negro durante la Guerra Civil (eliminando la base productiva de la economía del Sur mientras agregaba soldados, espías y trabajadores a las fuerzas del Norte), permitiéndoles ganar la batalla por las fuerzas de la liberación de la humanidad.

Tate está lejos de ser el único individuo con el que deberíamos hacer esto. En el Instituto, todos los expertos importantes de la burguesía, incluso aquellos que se presentan como «antisistema» y «anti-Estado profundo», reciben este tratamiento. Hemos opinado sobre figuras de todo el espectro político burgués estadounidense, desde David Packman hasta Ben Shapiro y Jordan Peterson.

En cada caso intentamos encontrar el punto de contacto (los núcleos racionales) que pueden ser dislocados de estas visiones del mundo y rearticulados hacia el marxismo. Interactuar con estas figuras también es una excelente fuente para superar la insularidad algorítmica que estructura los espacios en línea. Las personas que no encontrarían posiciones marxistas en sus algoritmos se abren a la posibilidad de este encuentro cuando discutimos de los ideólogos que habitan sus algoritmos.

Naturalmente, las personas quieren darle sentido al mundo que las rodea. “Todos los hombres por naturaleza”, como señaló Aristóteles hace mucho tiempo, “desean saber”. Ninguna cosmovisión es capaz de comprender mejor el mundo, de ayudar a la gente a darle sentido, que el marxismo. Se trata, pues, de una tarea que a menudo resulta bastante fructífera. Eso no significa, por supuesto, que no nos encontremos con fanáticos que creen religiosamente estas visiones del mundo de manera dogmática.

Pero a menudo son la excepción, especialmente entre los jóvenes. La mayoría de las personas están dispuestas, si se les aborda correctamente, a aceptar la transición hacia una perspectiva que les ayude a comprender mucho mejor su entorno: una perspectiva que, como nos enseña el gran Henry Winston, nos da visión incluso cuando la hemos perdido.

Para tener éxito en esta tarea es necesario ensuciarse las manos; tener la voluntad de dialogar con algunos de los ideólogos burgueses más repugnantes, con la esperanza, no de convencerlos a ellos, sino a sus oyentes de la clase trabajadora, de que una alternativa no sólo es posible, sino necesaria. Ésta es la tarea que tienen entre manos los comunistas dispuestos a librar la guerra de posiciones en las redes sociales, uno de los campos ideológicos más importantes e influyentes del mundo contemporáneo.

Por Carlos L. Garrido

Profesor de filosofía cubanoamericano en la Universidad del Sur de Illinois, Carbondale. Es director del Midwestern Marx Institute y autor de The Purity Fetish and the Crisis of Western Marxism (2023), Marxism and the Dialectical Materialist Worldview (2022) y el próximo libro Hegel, Marxism and Dialectics (2024). Ha escrito para docenas de publicaciones académicas y populares en todo el mundo y dirige varios programas transmitidos en vivo para el YouTube del Midwestern Marx Institute.

NOTAS:

1.-Mi artículo sobre cómo esta relación de determinación no es fatalista: ‘Crítica del malentendido sobre la metáfora espacial base-superestructura de Marx‘.

2.-Una de las formas de solucionarlo es a través de informes masivos, como los que hemos visto en los últimos meses en el movimiento antigenocidio y pro Palestina. Sin duda, estas fuerzas han ganado la guerra de la información, en gran parte gracias a la avalancha de vídeos escalofriantes que dicen la verdad sobre la campaña genocida israelí contra Gaza. Al igual que los bancos que nos dijeron que eran «demasiado grandes para quebrar», estas imágenes que desafiaban la narrativa imperialista eran demasiado populares y generalizadas para censurarlas. Si bien Silicon Valley definitivamente ha censurado a las principales voces que hablan a favor de Palestina, no han logrado censurar los millones de cuentas relativamente más pequeñas que se han encargado de documentar la verdad y exponer las mentiras de la élite.

Columna publicada originalmente en inglés el 25 de enero de 2024 en Philosophy in Crisis, y reproducida en castellano el 3 de marzo de 2024 en Observatorio de la Crisis.