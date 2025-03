Lo de Ucrania se acaba

Los europeos están aterrados porque Trump ha dicho que no los ayudará más. Dejó caer a Ucrania en una reunión en que humilló a Zelenski. Esto jamás se hace en público, pero Trump se dio el lujo de hacerlo a televisión abierta y lo vio el mundo entero. Hay que reconocer que Zelensky no se quedó completamente callado, trató de decir algunas cosas e interrumpió a Trump, pero no pudo hacer nada porque lo atacaban entre varios, incluyendo al vicepresidente Vance.

A mí me parece bien que Trump no quiera seguir metiendo dinero y armas en una causa perdida como la de Ucrania, pero me desagradó la manera de hacerlo, que demuestra una vez más su enorme prepotencia y grosería.

Los europeos dicen que seguirán apoyando a Ucrania, a pesar de que en los últimos tiempos han sido muy sumisos a EE.UU. Muchos creen que tal sumisión se debe a razones económicas, al fin y al cabo EE.UU. tiene mucho más dinero que toda Europa junta. Pero no. La sumisión es principalmente militar, en materia de defensa ¿Defensa de qué, se pregunta uno? ¿De los alienígenas, de sus propios pueblos embravecidos, indignados o de qué? Nada de eso, es terror a los rusos. ¿Y en qué se fundamenta eso? ¿En que Hitler lo hizo? ¿En que los rusos son malvados? ¿Quién en el resto del mundo se va a creer que los rusos quieren invadir Europa? ¿Quién se va a creer semejante patraña, tal desatino?

Rusia es un país gigantesco, el más grande del planeta, no necesitan más territorio ni más gente ni a los de Europa, que no les servirían para nada, al contrario, les complicarían la vida cómoda que llevan. Porque allí se acabó el comunismo por obra y gracia de Stalin. Todo lo que pasó después fue culpa de él.

Ahora son tan capitalistas como cualquiera, su economía anda bastante bien, aunque hay algunas desigualdades como en cualquier país capitalista. Tienen a un jefe como Putin, que, aunque no es el campeón de la democracia, a los rusos les gusta porque es mucho más inteligente y simpático que Trump y bastante más guapo que éste. Tuvo que invadir Ucrania porque le estaban poniendo un cinturón de bases militares de la OTAN alrededor de su patria; no le quedaba de otra.

Y ahora todos los países que forman parte de la Unión Europea hacen un gran pacto de rearme para hacer frente a la aterradora amenaza rusa.

Todos sabemos y ellos mismos también, que no existe tal amenaza, pero esto les va a servir de pretexto para aumentarle los impuestos al pueblo y quitarle cualquier beneficio que le hayan dado por error. Esta es la política de ultraderecha que se va imponiendo en Europa y en otras partes del mundo, para servir los intereses de los millonarios. Y especialmente de los fabricantes de armas, el mejor negocio del mundo, que también beneficia a los políticos, sobre todo si les venden las armas a los narcotraficantes.

Sin embargo, Trump ya va a abandonar la inútil guerra de Ucrania y también a la OTAN, porque son los yanquis quienes la financian casi totalmente. Él siempre ha preferido ocuparse de asuntos internos, porque de política mundial no entiende nada, no se le vayan a complicar las cosas dentro de gringolandia y el pueblo norteamericano, que existe, aunque muchos no lo crean, se le revire y le quite todo apoyo.

Va quedando lo de Israel y Gaza, pero creo que, si el magnate quiere hacer allí un balneario elegante y muy concurrido, muchos judíos se tendrán que ir también. Porque a ningún hotel de cinco estrellas le conviene que haya tanques y soldados en las calles, pues el ambiente se pone muy bélico y agresivo, contrario al gusto de cualquier millonario vacacionista.

Por Margarita Labarca Goddard

7 de marzo de 2025.

