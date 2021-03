Mark Carney: ¿valor o precio?

Mark Carney tiene un libro publicado. Se llama Valor (es): Construir un mundo mejor para todos. Carney, nacido en Canadá, fue anteriormente el gobernador del Banco de Inglaterra, el gobernador mejor pagado de la historia con £ 680,000 al año más £ 250,000 gastos de vivienda. Carney comentó recientemente que “¡No te haces rico en el servicio público”!

Antes de eso, Carney fue gobernador del Banco de Canadá, convirtiéndose en el gobernador del banco central más joven de las naciones del G20. Y antes de eso estuvo 13 años en -adivinen dónde- Goldman Sachs, donde desempeñó un papel destacado en asesorar al gobierno de mayoría negra de Sudáfrica sobre la emisión de bonos internacionales y estuvo activo para la compañía durante la crisis de la deuda rusa de 1998. Goldman Sachs ganó miles de millones en estas actividades mientras las economías de Sudáfrica y Rusia se hundían. Y Carney hizo una fortuna en Goldman Sachs. Cuando se le preguntó recientemente si consideraba trabajar para este banco de inversión ‘construyó un mundo mejor para todos’, dada su reputación como el ‘calamar vampiro de las finanzas’, respondió “Es una pregunta interesante. Cuando trabajé para Goldman Sachs, no era la marca más tóxica en las finanzas globales, era la mejor marca en las finanzas mundiales”. Así que se fue justo a tiempo, al parecer.

Recientemente se le preguntó cuál creía que era su mayor logro en el Banco de Inglaterra. Su respuesta: “Un proceso de toma de decisiones más inclusivo con un personal más diverso. “Banqueros tan diversos -un gran logro. No es de extrañar que Carney haya recibido muchos elogios de los grandes y buenos: fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2010, el canadiense más confiable del mundo en 2011, y aclamado como el católico más influyente de Gran Bretaña (por The Tablet) en 2015. Y ha insinuado que podría querer convertirse en el líder del gobernante Partido Liberal Canadiense si Trudeau renuncia.

Después de terminar en el Banco de Inglaterra, aceptó un trabajo en Brookfield Asset Management para asesorarlos sobre la estrategia de inversión ambiental y ahora debe asesorar a la ONU y al gobierno conservador de Johnson sobre la ‘estrategia financiera’ en la próxima conferencia internacional de cambio climático de la ONU, Cop26, que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, este noviembre.

Ahora, mientras desempeña sus funciones sobre el “medio ambiente”, ha escrito un libro que describe su filosofía sobre la naturaleza de los mercados. Como él nos dice, modestamente, que “Lideré reformas globales para arreglar las fallas que causaron la crisis financiera, trabajé para sanar la cultura maligna en el corazón del capitalismo financiero y comencé a abordar tanto los desafíos fundamentales de la cuarta revolución industrial como los riesgos existenciales del cambio climático”. Pero al realizar estas innovadoras tareas con su brillo habitual, se ha desilusionado un poco con los ‘mercados’: “Sentí el colapso de la confianza pública en las élites, la globalización y la tecnología. Y me convencí de que estos desafíos reflejan una crisis común de valores y que se requieren cambios radicales para construir una economía que funcione para todos”.

No es la primera vez que Carney critica las economías de “mercado” y la economía convencional. Lo hizo en 2016 en una conferencia en Liverpool. Y de nuevo, en su libro, señala que en este mundo de economías de mercado, la pobreza y la desigualdad global persisten y, lo que es más importante para él, se está destruyendo el medio ambiente. En su libro, Carney pregunta por qué muchos de los recursos de la naturaleza no se valoran a menos que se pueda fijar un precio. Da el ejemplo de que la selva amazónica solo aparece como valiosa cuando se ha convertido en una granja de ganado. Por lo tanto, el precio no siempre fue una buena medida de valor. Durante la crisis de Covid, Carney señala que son los trabajos relativamente mal pagados los que tienen un alto valor, pero no tienen un precio como tal.

El problema, para Carney, es que con los mercados “Estamos viviendo el aforismo de Oscar Wilde -sabiendo el precio de todo menos el valor de nada- a costos incalculables para nuestra sociedad” . Verá, una vez que vamos más allá de la compra y venta de bienes y nos dedicamos a brindar los servicios que la gente necesita, “el mercado” se queda corto. A medida que pasamos de una economía de mercado a una sociedad de mercado, tanto el valor como los valores cambian. “Cada vez más, el valor de algo, de algún acto o de alguien se equipara con su valor monetario, un valor monetario que está determinado por el mercado. La lógica de comprar y vender ya no se aplica solo a los bienes materiales, sino que gobierna cada vez más toda la vida, desde la asignación de la atención médica a la educación, la seguridad pública y la protección del medio ambiente “.

Los mercados mercantilizan las necesidades de las personas y ese es el problema, porque “La mercantilización, poner un bien a la venta, puede corroer el valor de lo que se cotiza. Como sostiene el filósofo político Michael Sandel, “cuando decidimos que ciertos bienes y servicios se pueden comprar y vender, decidimos, al menos implícitamente, que es apropiado tratarlos como mercancías, como instrumentos de lucro y uso”.

Alejándose de la filosofía ‘libertaria’ de libre mercado de Milton Friedman y Ayn Rand, Carney apela a la filosofía moral de su héroe, Adam Smith. “Poner precio a toda actividad humana erosiona ciertos bienes morales y cívicos. Es una cuestión moral hasta qué punto deberíamos llevar intercambios mutuamente ventajosos para aumentar la eficiencia. ¿Debería el sexo estar a la venta? ¿Debería haber un mercado en el derecho a tener hijos? ¿Por qué no subastar el derecho a optar por no participar en el servicio militar?”

Verá, el aparentemente gran defensor de la “mano invisible” de los mercados libres, Adam Smith no era tal cosa en todas las circunstancias. Smith se opuso a los monopolios y la corrupción a favor del libre comercio, pero también lo suavizó con un contrapeso moral en apoyo de los débiles y explotados. Carney cita a Smith de su libro menos famoso, The Theory of Moral Sentiments , donde Smith dijo: “Por más egoísta que pueda suponerse el hombre, evidentemente hay algunos principios en su naturaleza que le hacen interesarse por la suerte de los demás, y hacen que la felicidad de otros sea necesaria para él, aunque no obtenga nada excepto el placer de verla”.

Así, Carney llega a un dilema: ¿precio o valor?; o para usar términos marxistas: ¿valor de cambio o valor de uso?; ¿lucro o necesidad social? La economía debería tratar de aumentar el bienestar social, pero está obsesionada con los precios de mercado. “Esto subraya el error moral de muchos economistas convencionales, que es tratar las virtudes cívicas y sociales como bienes escasos, a pesar de que existe una amplia evidencia de que el espíritu público aumenta con su práctica”. La respuesta de Carney es restaurar “un equilibrio” entre los mercados y la moral; entre precio y valor.

Carney no es el primero de los grandes y buenos de la élite financiera en ‘moralizar’ sobre los fracasos del capitalismo, una vez que se han retirado de cumplir con sus deberes en una serie de trabajos de alto precio pero de bajo valor. Otro cristiano y colega banquero central, Mario Draghi, ahora recientemente nombrado (no elegido) primer ministro de Italia, y, antes de ser el director del Banco Central Europeo -adivinen qué-, era otro alto empleado de Goldman Sachs, también ha profesado una filosofía moral que se supone debe orientar sus buenas intenciones en la ejecución de las estrategias del capital financiero.

En medio de la crisis de la deuda griega que vio a ese pueblo perder empleos y medios de vida para pagar las deudas a los bancos franceses y alemanes, Draghi comentó: “la crisis ha minado la confianza de la gente en la capacidad de los mercados para generar prosperidad para todos. Ha tensado el modelo social de Europa. Junto a la acumulación de riqueza asombrosa por parte de algunos, hay dificultades económicas generalizadas. Países enteros han estado sufriendo las consecuencias de acciones pasadas equivocadas, pero también de las fuerzas del mercado que a veces están fuera de su control”. Al igual que Carney ahora, Draghi se preguntó a sí mismo: “¿Cuál es el marco adecuado para conciliar la libre empresa y los motivos de lucro individual con la preocupación por el bien común y la solidaridad con los débiles?”. Y respondió tal como lo hace Carney ahora: “En última instancia, debemos guiarnos por un estándar moral más alto y una profunda creencia en la creación de un orden económico que sirva a todas las personas”.

Draghi continuó explicando que: “Me encuentro en compañía de Marx. No Karl, sino Reinhard. El cardenal Reinhard Marx ha insistido con razón en que “la economía no es un fin en sí misma, sino que está al servicio de toda la humanidad”. El cardenal Reinhart Marx es el arzobispo de Munich que escribió un libro en las profundidades de la Gran Recesión titulado “Das Kapital: Una súplica para el hombre”, que lleva el nombre de la obra de Karl, pero diseñado para rechazar las ideas de Karl. Reinhart Marx quiere una economía de mercado que sea “más amable con los débiles y oprimidos” en lugar de “acumular aún más recompensas sobre aquellos que se comportan de manera inmoral”. Eso también debería atraer a Carney.

Parece que la apelación a los “valores morales” sobre las “fuerzas del mercado” también fue emitida por el ex director de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, cuando Carney estaba allí. Justo después del final de la crisis financiera mundial, en 2010, Blankfein fue entrevistado y se le preguntó qué responsabilidad ‘moral’ tenían Goldman Sachs y otros bancos de inversión por el colapso financiero que desencadenó la peor recesión económica mundial (hasta Covid) desde la Segunda Guerra Mundial. Él respondió que pensaba que su trabajo como banquero prominente era hacer “el trabajo de Dios”.

De hecho, Blankfein continuó su cruzada moral al dirigir el banco durante el escándalo multimillonario del fondo estatal 1MDB, donde el ex primer ministro malayo Najib Razak y su familia desviaron corruptamente miles de millones, al parecer con la connivencia de Goldman Sachs. El trabajo de Dios en este caso parece ser que Goldmans organice emisiones de bonos por valor de US$ 6,5 mil millones para 1MDB, con grandes cantidades de fondos estatales (US$ 2,7 mil millones) malversadas en el proceso.

¿Cuál es la solución práctica de Carney a la contradicción entre precio y valor creado por el mercado? Es la corriente principal clásica de tratar de dar cuenta de las necesidades sociales en la fijación de precios presionando y persuadiendo a las empresas capitalistas para que hagan las cosas de manera ética y por “un mundo mejor para todos”. Al trabajar para su última empresa de gestión de activos, su objetivo es conseguir que los inversores realicen inversiones éticas y “ecológicas”.

Pero justo cuando pronunció su conferencia de Reith sobre su libro sobre “valores”, tuvo que retractarse de una afirmación anterior de que la cartera de Brookfield Asset Management de 600.000 millones de dólares en la que estaba trabajando era neutral en carbono. Basó su afirmación en el hecho de que Brookfield tiene una gran cartera de energía renovable y “todas las emisiones evitadas que vienen con eso”. La afirmación fue criticada como trucos contables, ya que las emisiones evitadas no contrarrestan las emisiones de las inversiones en carbón y otros combustibles fósiles responsables de la huella de carbono de Brookfield de aproximadamente 5.200 toneladas métricas de dióxido de carbono.

Y solo esta semana, el Financial Times de todos los medios, ha señalado que tales inversiones éticas suelen fracasar porque las empresas no tienen intención de reducir la producción de emisiones de carbono. “La incansable innovación del capitalismo en lo que respecta a los coches eléctricos o los alimentos de origen vegetal ha ayudado a los consumidores a disfrutar del mismo estándar de productos, o algo parecido, al tiempo que reduce su huella de carbono. Pero los expertos en marketing también han utilizado el ecologismo para volver a etiquetar muchos, en el mejor de los casos, productos neutrales como salvadores del mundo. Las finanzas respetuosas con el medio ambiente se están perfilando en una línea similar: los inversores encontrarán que la identificación de nuevos productos no puede reemplazar el arduo trabajo de analizar exactamente lo que se ofrece. A pesar de las promesas, nunca es fácil ser ecológico ”.

Así como Draghi no citó a Karl Marx sino a Reinhart Marx en su argumento a favor del control “moral” de las fuerzas del mercado, Carney evita a Karl y en cambio confía en Adam Smith y Oscar Wilde. Pero no menciona que Wilde, el gran dramaturgo, poeta y genio literario, fue un socialista comprometido. El aforismo de Wilde es claramente un mensaje socialista, no moral.

El ensayo de Wilde, El alma del hombre bajo el socialismo, expresó exactamente lo contrario de las conclusiones de Carney. Sí, el capitalismo mercantiliza las necesidades sociales (valores de uso) en valor y ganancia para el capital. Eso conduce a la pobreza, la desigualdad, las crisis, los colapsos financieros, el cambio climático, las pandemias y la destrucción del medio ambiente. Pero la respuesta para Wilde no fue lograr que el capitalismo atemperara su naturaleza destructiva con valores morales. Como dice Wilde: “Es inmoral usar la propiedad privada para aliviar los horribles males que resultan de la institución de la propiedad privada. Es inmoral e injusto”.

Wilde continúa: “Bajo el socialismo, todo esto, por supuesto, se verá alterado. No habrá gente viviendo en guaridas fétidas y harapos fétidos, y criando niños malsanos y agobiados por el hambre en medio de entornos imposibles y absolutamente repulsivos. La seguridad de la sociedad no dependerá, como ahora, del estado del tiempo. Si llega una helada, no tendremos cien mil hombres sin trabajo, vagando por las calles en un estado de miseria repugnante, o lloriqueando a sus vecinos pidiendo limosna, o apiñándose alrededor de las puertas de refugios repugnantes para tratar de conseguir un trozo de pan y una noche de alojamiento inmundo. Cada miembro de la sociedad compartirá la prosperidad y la felicidad general de la sociedad, y si llega una helada, nadie estará mal”.

Wilde concluye: “El socialismo, el comunismo o como se quiera llamarlo, al convertir la propiedad privada en riqueza pública y sustituir la competencia por la cooperación, restaurará la sociedad a su condición adecuada de organismo completamente sano y asegurará el bienestar material de cada miembro de la comunidad. De hecho, le dará a la vida su base y su entorno adecuado”.

No es realmente valor versus precio, sino necesidad social versus beneficio privado.

Por Michael Roberts

Publicado el 15 de marzo de 2021 en thenextrecession.wordpress.com