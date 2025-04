Marruecos, Estados Unidos y Sionismo: Triada Criminal (I)

Medios sionistas, tanto con base en Estados Unidos como el propio régimen nacionalsionista israelí, bajo el marco de supuestas investigaciones llevadas a cabo por fundaciones estadounidenses ligadas a los servicios de inteligencia y el lobby judío en Estados Unidos tergiversan la historia, para así intensificar las violaciones al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

A lo mencionado, se unen medios financiados por la monarquia marroquí como es el caso de Atalayar que suele publicar artículos, no sólo prosionistas y de llamados a anexionar el Sahara Occidental por parte de la monarquia marroquí. Medio dirigido por el periodista Javier Fernández Arribas quien suele presentar escritos contrarios a la legislación internacional en materia de independencia del pueblo saharaui y además exponer argumentos encaminados a que los gobiernos españoles se sumen por entero a las pretensiones coloniales de Marruecos ( ).

El 9 de abril pasado, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, durante una reunión en Washington con el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Burita, señaló lo que ha significado una vara de medida, de referencia, de servil sometimiento, para que los gobiernos y políticos rastreros a Washington comiencen a sostener frente al tema saharaui “reconocemos la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y apoyamos la propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos como única base para una solución justa y duradera a la disputa”.

Rubio consignó lo mismo que se vivió bajo la primera presidencia: la determinación de Washington respecto a que “las partes deben iniciar conversaciones sin demora, utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos como único marco, para negociar una solución mutuamente aceptable”. Una idea desquiciada que se acompaña de las acusaciones respecto a la influencia de Irán junto a Hezbolá y apoyo argelino a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para desestabilizar a Marruecos (tema que veremos en profundidad en la segunda parte de este artículo).

El caso chileno

Lo descrito ha tenido la misma conducta vivida en Chile, ya sea en diversos medios de información –en la prensa dominante ligada a los grupos empresariales y en general la derecha política- dedicados permanentemente a consolidar una visión hegemónica occidental sobre el mundo. Como también en el mundo político, en especial ese mundillo parlamentario tan sujeto a la búsqueda de beneficios en una amplia gama de oportunidades. En el plano mediático, y aunque se presente como un medio progresista, revistas como El Periodista, ligado al profesional Francisco Martorell, que en algún momento utilizó su pluma en defensa del pueblo saharaui, se ha convertido él y su medio en un pasquín de apoyo a las pretensiones coloniales de Marruecos.

Esto lo consigno a pie de página, en una serie de artículos, como difusor permanente de sus “logros” en cualquier campo en que haya que buscarle brillos a una monarquia feudal, que ocupa y coloniza al pueblo saharaui. Artículos que tratan de mostrar el supuesto papel referencial que cumpliría Marruecos en el concierto africano ( ).

He sostenido en oportunidades anteriores que, resulta una incógnita este viraje de Martorell (aunque podemos imaginarlo) considerando que conoce los campamentos saharauis en Tinduf, sabe de la acción colonizadora y de ocupación contra un pueblo que lo acogió en sus campamentos de refugiados. Invitado por el gobierno saharaui – con toda la modestia que significa ese espacio de dignidad en Tinduf y sus campamentos que reciben el nombre de sus principales ciudades bajo ocupación marroquí.

Un Martorell que presentó su experiencia en formato audiovisual en el local de Le Monde Diplomatique hace algunos lustros en Santiago de Chile ¿Qué te pasó Francisco nos preguntamos? ¿Hay algo con los marroquíes que no sabemos con certeza? ¿Qué sucedió con aquel periodista que participó como expositor en el denominado Programa Seminario Política Exterior Chilena y su Deuda con el Pueblo Saharaui organizado por la vicepresidencia del Senado chileno?

Seminario a favor de la RASD en el ex Congreso Chileno.

Allí señalaron con vehemencia que Chile tiene “una deuda pendiente con relación al reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática –RASD– por parte del Estado de Chile, así como la deuda de la sociedad chilena en generar acciones de solidaridad internacionalista y de sensibilización y toma de conciencia frente a la justa lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación” ( ).

El Periodista es un medio que le ha dado tribuna a diversos personajes, coro rastrero de Marruecos, como es el caso del ex diputado Roberto León, viejo amigo de Marruecos, con varios viajes invitado en su época de parlamentario, como también en sus nuevas labores privadas. Gozando de las bondades de la monarquía feudal disfrazada de un reino aparentemente democrático (imposibilidad y contradicción evidente). Un Roberto León, actual lobista marroquí, en orden a frenar cualquier intento de apoyo a la causa saharaui en pos de lograr su autodeterminación. Incluso en España, país al que acusó de manipulación, para que el Parlamento europeo aprobara una resolución contra Marruecos ( ).

Roberto León fundó en 2021 la Fundación Global Chile Marruecos con apoyo en diversos planos de la monarquía marroquí. El centro de investigación periodística Ciper Chile señala ( ) respecto a esta fundación que es una organización que “busca fomentar el intercambio económico, cultural, académico-científico y social entre ambas naciones», según se podía leer en su sitio web, el que estuvo activo hasta fines de enero de 2023 y al que ahora no se puede acceder. En conversación con Ciper, el exdiputado León señaló que la web no se había actualizado, que él financia los gastos de la fundación y que visita Marruecos todos los años.

El directorio de la fundación de León está compuesto por Osvaldo Andrade, Claudia Nogueira, Juan Carlos Latorre, Gabriel Pozo, Julio Parada, Rodrigo Farías y Javiera Blanco. Esta última fue investigada por el megafraude de Carabineros, pero sobreseída por prescripción. La exdiputada Nogueira fue investigada en 2009 por irregularidades en asesorías y el arriendo de una sede parlamentaria, pero aceptó restituir $30 millones y firmar durante 18 meses, salida alternativa con la que evitó el juicio. El exdiputado y exministro Andrade es investigado por la Contraloría por eventuales irregularidades en una asesoría que le pagó la Municipalidad de San Carlos. Y el propio León está entre los investigados por financiamiento político ilegal prestado por SQM.

Al analizar el lobby marroquí, sus objetivos son muy similares al de su hermano putativo sionista. Primero, contrarrestar el apoyo y reconocimiento a la causa saharaui e impedir, por tanto, su derecho a la autodeterminación en todos los organismos y foros internacionales. En segundo lugar, financiar a políticos y parlamentarios de tal forma de conformar comités chileno-marroquí y con ello el concretar grupos de presión que apoyen a la monarquía marroquí.

Labor que se paga generosamente con invitaciones al país magrebí, donde suelen ser atendidos con pródiga abundancia, acompañado de la tergiversación de la historia y el pago de favores, que incluye el financiamiento de campañas políticas, como fue reconocido por un senador en activo en el Congreso chileno a este cronista, señalando que “educadamente rechacé esta ‘ayuda desinteresada’ que marca la exigencia de asumir la marroquinidad del Sahara Occidental y sumarse al coro de infundios y mentiras contra la lucha del pueblo saharaui”.

Prebendas también informadas a este cronista por un diputado en ejercicio a quien su colega del Parlamento, Miguel Ángel Calisto -que además preside el Grupo Interparlamentario Chileno Israelí– le ofreció no sólo ir a cenar a la embajada de Marruecos en Santiago de Chile, sino también viajar al país magrebí, con gastos pagos, acompañado de su esposa si así lo determinaba. Una invitación de compra de voluntades y nula conciencia. El parlamentario que compartió esta información relató que el diputado Calisto suele realizar estas invitaciones, a diestra y siniestra, con tal de allegar adhesiones a la monarquía marroquí.

Calisto es un personaje que conozco bien en sus conductas de apoyo a regímenes criminales y labores de persecutor. En junio del año 2022 peticionó en la Cámara de Diputados un oficio de fiscalización destinado a exigir mi despido laboral en el Ministerio de Salud, sitio que en ese tiempo era mi lugar de trabajo. Esto por mi labor como periodista internacional en materia de apoyo a Palestina y en general aquellos pueblos sometidos a los ataques de Estados Unidos y los suyos. Carta firmada por los diputados, activistas de la ultraderecha: Miguel Ángel Calisto, Álvaro Cárter y Christian Labbé Martínez.

Se unió a esta persecución la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchessi, cuyo líder es el candidato presidencial José Antonio Kast, hijo de un ex militar nazi que se fugó a Chile tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su labor tuvo resultados positivos y en abril de 2024 finalmente la autoridad ministerial “por presiones desde arriba” procedió a terminar mi contrato en forma inmediata. Cuestión que me obligó a demandar a esta repartición por discriminación, persecución y despido injustificado. Demanda que ha tenido su segunda audiencia este lunes 21 de abril en juzgados laborales.

Una política que sigue a las persecuciones de la comunidad judía de Chile, que no sólo también solicitó mi salida del Ministerio de Salud a través de presiones de senadores y diputados, sino también en carta dirigida a la rectoría de la Universidad de Chile encabezada en su momento por el ex rector (actual embajador de Chile en Italia) Ennio Vivaldi y la dirección de la Facultad de Comunicación e Imagen de esta universidad para impedir dictar mi curso sobre conflictos del siglo XXI en la carrera de Periodismo. Así se comporta el sionismo.

Grupo de diputados de ultraderecha quienes solicitaron el despido de este cronista de su puesto de trabajo formal:

Miguel Ángel Calisto; Álvaro Cárter; Christian Labbé; Chiara Barchessi.

Se ubica, en tercer plano, la labor de conformar fundaciones en Latinoamérica bajo la excusa de estrechar alianzas entre África y Latinoamérica, bajo la mascarada de financiar el arte, la literatura, la música. Tal es el caso de la Fundación África-Latinoamérica Siglo XXI –creada en enero de 2021– que reúne a personajes chilenos como el pianista Roberto Bravo, el ex diplomático José Rodríguez Elizondo, al pintor Mario Toral, la ingeniera Cristina Paz Orellana, militante democratacristiana -ex esposa del principal lobista de Israel en Chile, el ex diputado sionista Gabriel Silber-. Indudablemente la Embajada de Marruecos elige con pinzas, con ojo avizor a estos personajes.

Esta ingeniera alabó, en la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump, en carta dirigida a un medio electrónico ( ) la decisión del blondo multimillonario de ofrecer el reconocimiento de una supuesta soberanía marroquí sobre los territorios del Sáhara Occidental, ocupados tras la traición de España (potencia colonial a la época) desde el año 1975. Una región considerada por la ONU como el último territorio africano por descolonizar y donde el país peninsular aún tiene responsabilidades que cumplir. Sin duda, la segunda administración de Trump ha vuelto a reflotar esa idea, apoyado en el contexto mundial de agresiones en amplios frentes llevado a cabo por Estados Unidos en materia económica, política y militar.

Insisto en Orellana pues ella representa la visión de sometimiento de todos aquellos que ven en Marruecos una referencia política en África. La Sra. Orellana se interrogaba en aquella columna de opinión, cinco años atrás, aquello que se vuelve a plantear hoy “¿Por qué es importante el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara por parte de Estados Unidos? Desde Chile debemos reconocer todas las acciones que aportan a la construcción de la paz, el desarrollo y la equidad de todos los ciudadanos del mundo”.

Resulta contradictorio sostener ideas respecto a aportar a la construcción de la paz cuando se avala el expolio, la usurpación y la violación de los derechos de autodeterminación del pueblo saharaui. Con esa conducta no hay posibilidad de desarrollo ni de equidad posible; es simplemente el uso de un lenguaje sibilino, de esconder el verdadero propósito de apoyar a una monarquía que coloniza y ocupa un territorio a la fuerza, empleando para ello a más de 100 mil efectivos militares a lo largo de un muro que se extiende por 2.700 kilómetros a lo largo de la frontera entre los territorios ocupados y los territorios liberados al este de este Muro de la Vergüenza.

Tan hipócrita como presentar ideas de autonomía, para desterrar el derecho a la autodeterminación saharaui, es crear esta Fundación África-Latinoamérica Siglo XXI para el lavado de imagen de un régimen corrupto, opresor, totalitario y hasta feudal como es Marruecos. Así, el objetivo es presentar esta institución como una entidad transversal, aséptica, creada para mostrar la riqueza de la cultura de Marruecos e invisibilizar al pueblo saharaui, mostrándolos como parte de la monarquía marroquí, aunque la historia y las leyes reafirmen que no tienen relación alguna con el Sáhara Occidental. Y en este plano de adicionar apoyos, a esta política de expolio y de mejorar la imagen de Marruecos, sumemos al ex diputado socialista y actual cónsul honorario de la nación africana de Marruecos en Rancagua.

El caso del ex rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas Martínez, conocido lobista del reino de Marruecos en el país ( ) es interesante, no sólo por los vínculos políticos que este personaje creó en favor de Marruecos, aprovechando su cargo institucional y su militancia democratacristiana. Rector por 28 años. Y, como premio a su cercanía a Marruecos, Rojas Martínez ocupa el cargo de cónsul honorario de Marruecos en las regiones del Maule y Bio Bio, además de coordinador de la Fundación América Latina África Siglo XXI. Suma a esto sus panegíricos a favor de Marruecos y publicados en el mencionado medio El Periodista.

Este medio ha sido un depositario de todos aquellos personajes afines a la monarquía magrebí, que además han visitado en más de una oportunidad a ese régimen. Asiduos escritores pro-Rabat en este medio dirigido por Francisco Martorell en forma visible y desvergonzada. Un Álvaro Rojas que ha estrechado vínculos con la Embajada y con centros de estudios en Marruecos, y cuyas palabras pro marroquí han irrumpido en temas de violación de las leyes internacionales y alabando la normalización de relaciones con el sionismo. Hermanos gemelos en materia de ocupar, colonizar y exterminar a los legítimos pueblos nativos tanto en el Sáhara occidental como en Palestina.

Canciller chileno Alberto Von Klaveren. Canciller marroquí Nasser Bourita.

Pero, no debe extrañar las palabras de estos lobistas y favorecidos de las regalías de marruecos cuando el propio gobierno chileno, en su supina ignorancia, expresa opiniones reñidas con el derecho internacional. Así sucedió con el canciller chileno Alberto Von Klaveren, que en diciembre de 2024 en Rabat expresó que “Chile valora la iniciativa marroquí de autonomía como solución para el conflicto del Sáhara Occidental que presentó ante Naciones Unidas en 2007… reafirmamos el apoyo a la resolución 2.756 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, valorando los esfuerzos serios y creíbles realizados por el Reino de Marruecos para avanzar hacia una solución política realista, viable y definitiva de la cuestión del Sáhara Occidental” ( ).

¡Qué vergüenza de política exterior tenemos como chilenos! Actuamos como avales de regímenes como el ucraniano, abrazando y sosteniendo la permanencia en el poder de un corrupto como Volodimir Zelenski. Borregos serviles con las decisiones de Estados Unidos en materia de alzas arancelarias, para rogarles que nos favorezcan en lugar de buscar mercados alternativos y expresar así una política de soberanía y dignidad. Un gobierno medroso ante la decisión de tomar medidas contra el régimen genocida israelí. Incapaces de plantear un rumbo hacia una política de multilateralidad. Y, en el caso saharaui, cobardes en no reconocer a la RASD y, peor aún, visualizar al reino feudal marroquí como un ente que respeta el derecho internacional. El mundo al revés.

Por Pablo Jofré Leal

Hispantv

Periodista. Analista Internacional

