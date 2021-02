Misión imposible

La economista italoamericana Mariana Mazzucato, que trabaja y reside en Londres, se ha convertido en un gran nombre en lo que podríamos llamar ‘centro-izquierda’ o incluso en los círculos económicos y políticos dominantes. Tiene un nuevo libro publicado, Mission Economy: una guía para cambiar el capitalismo.

Mazzucato fue brevemente asesora económica del Partido Laborista del Reino Unido bajo Corbyn y McDonnell; aparentemente “tiene el oído” de la representante radical del Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez; asesoró a la candidata presidencial demócrata, la senadora Elizabeth Warren y también a la líder nacionalista escocesa Nicola Sturgeon. Incluso se le otorgó el título de “la economista más aterradora del mundo”, porque aparentemente sus ideas estaban sacudiendo las cosas entre los grandes y los buenos. Según el diario London Times, “admirada por Bill Gates, consultada por los gobiernos, Mariana Mazzucato es la experta con la que otros discuten bajo su propio riesgo”.

Sin embargo, mientras que parecía comenzar como asesora de la izquierda del espectro político, más recientemente se ha vuelto disponible para todos. Rápidamente abandonó su papel de asesora de Corbyn. Según un crítico de su nuevo libro, “Mazzucato rápidamente reconoció que no había un papel real como asesora de Corbyn y renunció después de dos meses”. Ella dijo: “ Las personas reales que movían los hilos eran Seumas Milne y otros. Me sentí bien, si quieres hacer lo tuyo, hazlo. Pero no lo hagas en mi nombre”, le dijo al Daily Mail. The Mail comentó: “Después de este breve coqueteo con el tipo de político equivocado, ella quiere señalar que ha trabajado en estrecha colaboración con los conservadores, asesorando a Greg Clark, entre otros, sobre su estrategia industrial cuando ocupó el papel en constante cambio de secretario comercial”.

Mazzucato ahora asesora a gobiernos e instituciones a nivel internacional (Policy Papers: Mariana Mazzucato) y aparece en varios foros y seminarios de titulares. La Organización Mundial de la Salud la nombró jefa de su Consejo de Economía de la Salud para Todos en 2020. De hecho, recientemente elogió el nombramiento del exjefe y banquero central (no electo) del BCE, Mario Draghi, como primer ministro de Italia, presumiblemente porque él va a salvar la economía de Italia. No es tan aterrador después de todo, entonces.

He revisado los libros anteriores (mucho más importantes) de Mazzucato, El patrimonio empresarial y El valor de todo en otras publicaciones. En este último libro, ella continúa con su principal argumento que presentó en esos otros libros, de que el sector público debe liderar el camino en las economías modernas. “En lugar de actuar como inversores de primer recurso, demasiados gobiernos se han convertido en prestamistas pasivos de último recurso , que abordan los problemas solo después de que surgen. Pero, como deberíamos haber aprendido durante la Gran Recesión posterior a 2008, cuesta mucho más rescatar a las economías nacionales durante una crisis que mantener un enfoque proactivo de la inversión pública”. Con razón, señala que “Cuanto más suscribamos el mito de la superioridad del sector privado, peor estaremos frente a crisis futuras”. El papel de la innovación financiada con fondos públicos y la investigación y el desarrollo de propiedad pública ha sido deliberadamente minimizado por la corriente principal. Y, sin embargo, ha sido una investigación financiada con fondos públicos que ha llevado a la rápida implementación de vacunas para la pandemia de COVID y han sido los servicios de salud de propiedad pública y administrados los que han brindado la mejor respuesta para reducir las muertes por la pandemia.

Mazzucato, con razón, quiere restaurar y proclamar la “narrativa del gobierno como fuente de creación de valor” (aunque, como sostengo en mi reseña de su último libro, el gobierno no crea valor (como beneficio del capital), sino que utiliza valores (para la sociedad), una distinción que Mazzucato no reconoce, pero que los capitalistas sí). Ella señala, por ejemplo, que un préstamo de la administración Obama fue crucial para el éxito de Tesla, y que un programa de alfabetización informática de la BBC en la década de 1980 condujo a la fundación de una empresa líder en desarrollo de software y a la creación de una computadora de bajo costo utilizada en las aulas de todo el mundo.

Pero sobre todo, en este libro, pretende promover el modelo de la misión espacial Apolo a la luna, como el camino a seguir para desarrollar innovaciones y difundirlas en la economía; lo que ella llama un enfoque “orientado a la misión”.

Como ella dice: “El programa Apollo demostró cómo un resultado claramente definido puede impulsar el cambio organizacional en todos los niveles, a través de la colaboración público-privada multisectorial, contratos de adquisición orientados a la misión e innovación impulsada por el Estado y toma de riesgos. Además, estas empresas tienden a generar efectos secundarios (software, teléfonos con cámara, fórmula para bebés) que tienen beneficios de gran alcance”. Y lo que muestra este modelo, afirma, es que “llevar a un hombre a la luna requirió tanto un sector público extremadamente capaz como una asociación con el sector privado impulsada por un propósito”.

Entonces, lo que el capitalismo moderno necesita es una asociación ‘impulsada por un propósito’ entre los sectores público y privado: “los disparos a la luna deben entenderse no como grandes esfuerzos aislados, tal vez el proyecto favorito de un ministro, sino más bien como objetivos sociales audaces que pueden lograrse mediante colaboración a gran escala entre entidades públicas y privadas”. Aparentemente, necesitamos “un enfoque de cartera audaz, un rediseño de herramientas como las adquisiciones y una teoría económica adecuada para enfrentar la direccionalidad del crecimiento de frente”, sea ​​lo que sea que signifique “confrontar la direccionalidad del crecimiento” .

Mazzucato reconoce que las denominadas asociaciones público-privadas en el pasado a menudo no han resultado en el interés público. No debemos “repetir los fracasos asociados con la economía digital actual, que surgió en su forma actual después de que el Estado proporcionó la base tecnológica y luego descuidó la regulación de lo que se construyó sobre ella. Como resultado, algunas firmas dominantes de Big Tech han marcado el comienzo de una nueva era de extracción algorítmica de valor, que beneficia a unos pocos a expensas de muchos”. En cambio, debemos “capturar una visión común de la sociedad civil, las empresas y las instituciones públicas“.

Sostiene que las asociaciones público-privadas se han centrado en reducir el riesgo de la inversión a través de garantías, subsidios y asistencia. En cambio, deben enfatizar compartir tanto riesgos como recompensas. Así que los gobiernos y las empresas capitalistas deben compartir los riesgos y luego las recompensas. Esa idea muestra la dificultad inherente al enfoque de la misión. La misión para superar la pandemia de COVID ya ha demostrado qué sector ha asumido los riesgos y cuál obtendrá las recompensas, como lo hizo la misión Apolo.

Mazzucato reconoce que se requiere una reevaluación fundamental del papel del sector público que vaya más allá del marco tradicional de “fallas del mercado” derivado de la economía neoclásica del bienestar y adopte un papel de “co-creación del mercado” y “modelador del mercado”. “No se trata de arreglar mercados sino de crear mercados”.

Pero, ¿debería ser la misión del gobierno “crear mercados” o “dar forma a los mercados”? ¿Es realmente posible que se permita al sector público tomar la iniciativa en la inversión con fines sociales sobre la inversión con fines de lucro bajo el capitalismo? ¿Es realmente posible que una ‘visión común’ pueda ser ‘capturada’ entre las grandes empresas en su búsqueda de ganancias para sus accionistas y los gobiernos que pueden tener diferentes objetivos? ¿Se pueden revertir el cambio climático y el calentamiento global mientras la industria de los combustibles fósiles no se vea afectada por los gobiernos? ¿Se puede revertir la creciente desigualdad a través de una ‘visión común’ público-privada? ¿Se puede evitar el desempleo tecnológico cuando las grandes empresas tecnológicas aplican robots e IA para reemplazar el trabajo humano? ¿Puede un enfoque de misión ‘moonshot’ basado en la asociación con grandes empresas y ‘crear mercados’ realmente tener éxito dada la estructura social del capitalismo moderno? Cuando planteas estas preguntas, creo que la respuesta queda clara.

De hecho, algunos de los esquemas de enfoque de misión que Mazzucato cita en su libro han sido tan infructuosos como las asociaciones “público-privadas” anteriores. Asesoró a Energiewende de Alemania (transición energética a las energías renovables), que no ha logrado ofrecer mejores resultados que otros en la reducción de las emisiones de carbono. Asesoró a los nacionalistas escoceses en el lanzamiento de su Banco Nacional de Inversiones de Escocia. En dos meses, el gobierno del SNP recortó su financiación de £ 241 millones a £ 205 millones, una cantidad patética para empezar. Cuando el laborismo de Corbyn propuso por primera vez tal SNIB, ¡se capitalizaría con £ 20 mil millones! Y en cuanto a la ‘Operación Moonshot’ del primer ministro británico Johnson para pruebas masivas y rastreo, no digas más.

¿Y cómo se van a controlar democráticamente estas misiones para lograr “una visión común”? Mazzucato dice que necesitará “involucrar a los ciudadanos en la solución de los desafíos sociales y crear un gran entusiasmo cívico sobre el poder de la innovación colectiva”. Vadeando esta jerga, parece estar diciendo que los responsables políticos, los investigadores (como ella) y las empresas se unirán y escucharán a los ‘ciudadanos’ de alguna manera y de ahí surgirá un conjunto de ‘misiones’ de innovación ampliamente aprobadas.

Mazzucato lo resume así: “La economía misionera ofrece un camino para rejuvenecer el Estado y así reparar el capitalismo, en lugar de acabar con él”. En mi opinión, esa es una misión imposible.

Por Michael Roberts

Publicado el 20 de febrero de 2021 en thenextrecession.wordpress.com