Negociar con Estados Unidos no es sensato

La estrategia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con relación a mencionar supuestas conversaciones con la República Islámica de Irán es un simple volador de luces.

Es una estrategia calculada, de doble sentido, donde el inefable mandatario estadounidense, dotado de una mentalidad netamente transaccional, impositiva, es mostrar un rostro de gobierno dialogante en política exterior, una cara de apertura y negociación, pero… al mismo tiempo, seguir implementando políticas de máxima presión contra la nación persa.

Una traza conductual nefasta por parte de Washington, que se extiende ya por 46 años –desde el momento mismo del triunfo de la revolución islámica en febrero de 1979- y que la hemos visto intensificada en virtud del trabajo de apoyo que Irán ha tenido con los pueblos en resistencia. Pero, igualmente, en la construcción de un bloque multilateral que cambie el desbalance del poder establecido a partir del año 1991 hegemonizado por la nación norteamericana, junto a sus aliados, principalmente aquellos agrupados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) junto a otros países como Japón, Australia y Corea del Sur.

Coincido con las palabras de las autoridades iranies al afirmar que las palabras de Trump, en el marco de sus declaraciones, ambivalentes, son contradictorias. Agrego en ello el concepto de “peligrosa” moviéndose en llamados que son evidentes cantos de sirena, respecto a negociar sobre el programa nuclear pacífico de Irán, al mismo tiempo que incrementa su estrategia de presión máxima en forma absolutamente desquiciada, apoyándose en ello con su cervatillo principal en Asia occidental como es el régimen nacionalsionista judeo-israelí, con quien ha estrechado lazos en forma escandalosa, cómplice, criminal.

Es la política del garrote y la zanahoria que el país norteamericano ha llevado a cabo desde sus orígenes. Ofrecimientos supuestamente positivos al mismo tiempo que castigos con el fin de inducir a la conducta deseada. Cuando se trata de una potencia hegemónica como es Estados Unidos, su diplomacia se basa en esta postura inaceptable. Una clara e inaceptable contradicción que indica el trastorno de quienes llaman a conversar al mismo tiempo que atacan en forma criminal.

Washington no es confiable; supuestamente trata de resolver los problemas, pero es una realidad de líneas de acción que incrementan las presiones bajo la mascarada de apertura, diálogo, buena fe; donde lo mismo escuchamos a Trump sostener que “ama al pueblo de Irán, que tienen muchos amigos iraníes, que es un país riquísimo y dotado de enormes valores”, y a renglón seguido aplicar severas medidas sancionatorias que según el blondo multimillonario no “quisiera aplicar”.

Un Trump que ya en su primera administración ofreció ser «su mejor amigo» si Teherán renunciaba a sus presuntas ambiciones nucleares, ofreciendo prosperidad a la nación persa ( ). Así, surge la interrogante de si es posible pensar, en el marco de las declaraciones y acciones avasalladoras, agresivas y claramente encaminadas a intensificar los conflictos internacionales, que puedan darse conversaciones bilaterales entre Washington y la nación persa en igualdad de condiciones.

Frente a esta interrogante lo primero que nos demuestra la joven historia de Estados Unidos –comparada con un Irán milenario– es que los gobiernos de la nación norteamericana son poco fiables, agresivos, hegemónicos, expansivos y dotados de una retórica y una conducta destinada a imponer y no concordar. Estados Unidos es un país poco fiable, incapaz de cumplir aquello que firma, una sociedad donde el marco del llamado destino manifiesto suele signar su visión de mundo.

Gobiernos sancionadores, donde su poder ejecutivo, legislativo y judicial, además de sus superestructuras –entre ellas sus fuerzas armadas– dotadas de esa ideología y políticas dominantes, marcan las ideas y sendas que sigue esa sociedad y “destinados según la providencia” -como suelen argumentar- a imponer un modelo hegemónico que nadie les ha pedido.

Acuerdo nuclear

Estados Unidos es un país poco honesto, incapaz de cumplir aquello que firma, hegemónico, violento y sancionador cuando no se hace lo que cree debe ser la obediencia a sus requerimientos. Y eso es lo que ha acontecido con Irán y su revolución, desde el momento mismo del triunfo el año 1979 y que se ha evidenciado con toda su fuerza a partir del incumplimiento de Washington de sus obligaciones internacionales, al amparo del llamado Plan Integral de Acción Conjunta y al cual arrastró a otros componentes del llamado G5 +1, como son Francia, Gran Bretaña y Alemania. Incluso, influyendo en el trabajo técnico de organismos como es la Organización Internacional de Energía Atómica.

Donald Trump, en su primera administración de gobierno, borró con el codo lo firmado por el ex presidente Barack Obama con Irán, en el marco del Acuerdo Nuclear junto al denominado G5+1. La conducta de Trump hubiese merecido por parte de los gobiernos occidentales la mayor censura y rechazo y, sin embargo, lo timorato del comportamiento de esos gobiernos occidentales permite que la mayor potencia occidental viole una y otra vez el derecho y las leyes internacionales, de la cual se han dotado las naciones.

Ni siquiera las palabras, en ese momento del secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres sirvió para detener la conducta transgresora de Trump. “Si algún día hay un mejor acuerdo para reemplazarlo, está bien, pero no deberíamos descartarlo a menos que tengamos una buena alternativa”, indicó Guterres, apuntando además que el PIAC fue una relevante victoria diplomática y resultaba fundamental preservarlo y tener un diálogo significativo, porque, acotó el alto funcionario internacional, la situación en la región se encontraría en una posición de extremo riesgo.

¿Washington quiere negociar? Entonces se debe eliminar de entrada todas las sanciones impuestas, devolver los activos usurpados, terminar con la política de presiones y guerra híbrida que lleva a cabo. En el actual momento político y mediático que Estados unidos y su presidente están llevando a cabo es imposible pensar en negociaciones, sobre todo cuando se usa este mecanismo de llamar al diálogo y sancionar para afectar a la población iraní.

El almirante Ali Shamjani, en declaraciones efectuadas a medios de la nación persa, ha señalado que la estrategia de presión máxima anunciada por Trump muestra que tal conducta «no puede considerarse como una señal de una verdadera disposición para negociar”. Esa realidad, indica que una hipotética negociación sólo tendrá sentido si ambas partes demuestran la voluntad y la capacidad necesarias para alcanzar un acuerdo duradero, pero, afirma Shamjani, “la experiencia demuestra que Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones”.

Irán es un país dotado de una política exterior clara, consecuente, generosa, pues, a pesar de cumplir a rajatabla todo lo especificado en el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), su conducta no tenga reciprocidad por parte de Estados Unidos y sus aliados en el PIAC. Para el ministerio de relaciones exteriores de Irán el ímpetu de determinaciones contra la nación persa, sólo en el primer mes de la segunda administración de Donald Trump, reflejan “la continuación de la actitud hipócrita que ha sido parte de la agenda de los gobiernos de Estados Unidos hacia Irán durante mucho tiempo… la historia demuestra que el pueblo iraní nunca aceptará negociaciones bajo presión, y las demandas unilaterales basadas en intimidación y amenazas hacia la República Islámica no han surtido ni surtirán efecto” ( ).

Irán está claro y decidido a que las negociaciones que pudiesen llevarse a cabo hipotéticamente deben realizarse desde posturas muy alejadas de posiciones de debilidad, de tal manera de asegurar la soberanía, integridad e intereses de la población iraní en todos los aspectos. El momento, la oportunidad y la manera de llevarse a cabo debe ser una decisión, principalmente, del país que ha sufrido las violaciones de un acuerdo que tardó años en llevarse a cabo, y ese es Irán. Un país que exige seriedad, pero sin urgencia alguna ¿Cuándo tiene seriedad un proceso de negociación? Evidentemente, cuando hay voluntad de avanzar y no entorpecer o desviar la observancia de aquello que se ha comprometido, pero…y en ello concuerdo plenamente con Seyed Ali Jamenei respecto a lo que ha sido la conducta de Estados unidos a lo largo de la historia -y dado a conocer el 7 de febrero de este 2025-, donde señaló que “negociando con Estados Unidos no se resuelve ningún problema” ( ).

Pablo Jofré

“Esa misma persona (Donald Trump) que está ahora en el poder –sostiene Seyed Ali Jamenei- hizo pedazos el PIAC –que significó años de negociaciones en la década del 2010-. Dijo que lo haría pedazos y lo hizo. No cumplieron. Antes de que llegara él, el tratado no lo cumplieron aquellos mismos con los que se había hecho. El tratado era para que se quitaran los embargos de Estados Unidos, pero los embargos de Estados Unidos no se quitaron. Pues bien, esa es la experiencia. Aprovechémosla. Negociamos e hicimos concesiones, cedimos, pero no logramos el resultado que buscábamos. Con un gobierno semejante no hay que negociar. Negociar no es sensato”.

Por Pablo Jofré Leal

Artículo para HispanTV

Permitida su reproducción citando la fuente

Fuente fotografía

NOTAS

