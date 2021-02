No podemos esperar

“Los venceremos amor, no pasarán, si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos te lo juro, no pasarán” Carlos Mejía Godoy

1.- En los albores de la historia del ser humano, hubo un espacio de tiempo en que las cosas fueron diferentes.

Se trabajaba para todos y todos aportaban con trabajo, se distribuían sin disputas ni discriminaciones los frutos obtenidos. Aprendieron a utilizar sus manos y trabajaron el hueso, la piedra, para construir instrumentos rudimentarios con los que se ayudaban en la pesca y la caza. Luego supieron darle un uso al fuego, hasta encontrar la forma de iniciarlo.

Se proveyeron de abrigo así como de lugares donde descansar. Descubrieron y desarrollaron la artesanía, por lo que hicieron más llevadera su vida diaria al disponer de utensilios para servir y conservar los alimentos. Avanzaron hasta el descubrimiento y utilización de los metales, que no solo sirvieron para una mejor calidad de vida sino también para la elaboración de armas, herramientas para el trabajo manual y el desarrollo de la agricultura.

En su lento pero continuo avance, el humano dejó de ir de un lugar a otro y se fue instalando en lugares escogidos según se dieron las condiciones, pasando del estado nómada al sedentario.

Descubrió y aplicó técnicas, en principio rudimentarias, con las que construyó lugares donde vivir, que fueron transformándose en aldeas que se vio obligado a resguardar para evitar ataques de otros. Domesticó animales, desarrolló la agricultura y el tejido, descubrió la rueda, comenzó a tomar forma la familia.

El ser humano, en sus inicios solidario y fraterno, avanzó en la historia y llegó al estado actual. Sin duda hay mucho que cambiar, se requiere una sociedad distinta.

2.- La noticia es lapidaria y da cuenta de las desigualdades que cada día comentamos. “La mayoría de los países pobres, no logrará la inmunización masiva contra el Covid 19 hasta al menos el 2024 y algunos tal vez nunca lleguen allí”(La Tercera, página 20, 28 de enero, 2021). Esto expone en su totalidad y sin eufemismos el rostro y la acción del capital. Son 1,7 millones de personas las que han muerto por Covid. 290 mil en Asia, 515 mil en el Viejo Continente y 820 mil en América. Si la peste se mantiene con la fuerza que hasta ahora tiene, seguirán subiendo los muertos, pero ya está claro quiénes deberán pagar los mayores costos por esto. Los países ricos dispondrán de vacunas e incluso comprarán más de las que requieren, otros apenas si alcanzarán a inmunizar a toda su población, los demás tendrán que rogar a los dioses para no verse diezmados. Y sin embargo, esta noticia no resulta ser la más dolorosa. Hay una que es infinitamente superior y sin embargo es omitida o comentada tras bambalina, pues expone la incapacidad de los Estados, deja al descubierto la nula preocupación de las iglesias por quienes se supone son su principal activo, y refleja perfectamente el negocio de los medios de comunicación que solo difunden aquello que es interés del amo dinero.

“En pleno Siglo XXI, más de 1.300 millones de personas son pobres y 24 mil personas mueren cada día de hambre en el mundo. El 75 % de estos fallecidos son niños menores de cinco años. Es decir que 18 mil niños y niñas de entre uno y cuatro años mueren de hambre cada día”.

Es dramático y hay que hacer algo por cambiarlo.

3.- Queda claro que solo hay un camino. Organizar a la población para que construya organizaciones que sin demora trabajen por una nueva sociedad, más digna y justa. No podemos esperar.

Nuestra fuerza la Unidad Nuestra meta la Victoria

Por Manuel Ahumada Lillo

Secretario C.G.T. Chile

Pulso Sindical, 29 enero 2021