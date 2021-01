No seguir gastando munición en los mismos gallinazos

1.- Desde ahora en adelante tendremos muchos candidatos preocupados de todas las luchas del pueblo. Los mismos que se hicieron los de las chacras y no respondieron a ninguno de nuestros emplazamientos, volverán a estar preocupados de cada una de nuestras luchas. Hay que observar con mucho cuidado y atención, porque entre tanto demagogo, también hay gente honesta que ha dejado todo en la calle y que hace uso de estos espacios, buscando tener representación.

Es a estos últimos a los que hay que tener mayor confianza. Aunque hay mucho discurso llamando a no participar en los procesos electorales venideros, seguimos creyendo que es un deber orientar a quienes lo hacen y que -lamentablemente- han permitido hasta ahora que los mismos de siempre -sin excepción- estén legislando y discutiendo temas que invariablemente terminan en CERO.

Los que dicen que se van a preocupar de los derechos humanos, que van a legislar para asegurar dignidad a los trabajadores, que prometen leyes que dignifiquen a los millones de carenciados y pensiones dignas para quienes llegan a viejos sin tener donde caerse muertos, que van a dignificar los barrios, pavimentar calles y terminar con la delincuencia, lo vienen diciendo desde hace muchos años y hasta ahora no han cumplido, no importa en el espacio en que se encuentren.

2.- ¿Por qué seguir creyéndoles? Si la población hizo su propio proceso y determinó nuevas candidaturas, es por algo y no debemos mirarlo con desdén. No estaría mal poner las fichas en estos que no tienen manchas ni han fallado. Nada puede asegurar que serán mejores, pero al menos merecen el beneficio de la duda y, por ahora, es el mejor camino que se puede invitar a seguir. Somos de los que siguen creyendo que, en el estado actual de cosas, para que haya cambios deben existir caras nuevas y nada perdemos apoyando a quienes han resuelto dar el salto por primera vez. Claro que ahora debemos reforzar la vigilancia y el control.

No siempre hay antecedentes para desautorizar a los que llegaron a los espacios de decisión con los votos de la población y, aunque puede haber entre ellos mucho honestos y justos, la inercia les pasa la cuenta, además que para nadie es un misterio que las cosas no han cambiado mucho, aunque todos dijeron que trabajarían para que así fuera. ¿Consejo? No seguir gastando munición en los mismos gallinazos. Hay que darles la posibilidad de que hagan algo a quienes hasta ahora no la tuvieron, si son independientes o militantes de la causa popular, eso no es tan importante como sean probos, justos e incorruptibles. Solo el tiempo lo dirá y ahí estaremos para pasarles la cuenta, si terminan yéndose al lado oscuro.



Por Manuel Ahumada Lillo

Secretario C.G.T. Chile

Pulso Sindical 12 enero 2021