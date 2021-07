Partido Comunista de China: ¿organización de trabajadores o de capitalistas?

Han pasado 100 años desde que el Partido Comunista de China (PCCh) se formó por primera vez con solo 50 miembros, en su mayoría intelectuales, pero incluidos trabajadores ferroviarios y mineros. Cien años después, la cifra oficial de afiliados es de 95 millones y hay 4,8 millones de filiales del partido. Este es sin duda el partido político más grande que jamás haya visto el mundo. Una cuarta parte de los miembros tiene menos de 35 años; el 29% son mujeres, frente al 12% en 1949, y más de la mitad de los miembros tienen títulos universitarios (¡eso significa que la mitad no!).

En 2021, ¿es el PCCh un partido de y para los capitalistas o de y para los trabajadores? La respuesta corta es que no es ninguno. Pero la respuesta larga es más compleja.

El PCCh fue dirigido al principio por dos intelectuales, Chen Duxiu y Li Dazhao, con la ayuda de la Internacional Comunista (Comintern). Estos líderes vieron al PCCh como el partido de la clase trabajadora china (por diminuto que fuera), inspirado en el partido bolchevique de la Unión Soviética. Para ellos, la clase trabajadora era el agente del cambio y la revolución en China, no el campesinado que constituía el 90% de la población. Sin embargo, el PCCh lideró varios movimientos campesinos en el período 1925-27.

Pero el Komintern ordenó a los líderes del PCCh que trabajaran con las fuerzas burguesas nacionalistas, incluido Chiang Kai-Shek, que derrotó a varios caudillos regionales. En 1927, el PCCh a través de levantamientos obreros tomó el control de Shanghai, la ciudad más industrializada de China. Chiang entró en la ciudad y masacró a los activistas del PCCh. Chiang luego ordenó el asesinato de los líderes del PCCh en Beijing, incluido Li. Los líderes del PCCh huyeron a Wuhan, donde había un gobierno supuestamente ‘nacionalista de izquierda’. Pero el gobierno de Wuhan declaró su apoyo a Chiang y masacró a más miembros del PC.

El PCCh se vio obligado a ir al campo y optó por construir un ejército guerrillero de base campesina en el campo (realmente no tenía otra opción). Chen entró en oposición por lo que fue expulsado del PCCh por el Comintern y terminó con su vida en la oscuridad. El PCCh de Mao luego libró una larga y dura lucha contra la invasión japonesa, las fuerzas de Chang Kai-Shek y la intervención extranjera, antes de triunfar en 1949 y ocupar las ciudades, sin tolerar sin piedad ninguna oposición de fuera o dentro del partido o de organizaciones de trabajadores independientes en las ciudades.

Incluso a partir de esta historia corta y encerrada, está claro que el PCCh perdió su base en la clase trabajadora después de las derrotas de la década de 1920 y se burocratizó en la larga lucha guerrillera. Aunque sus miembros eran principalmente campesinos, su dirección eran intelectuales, en general. Pero el PCCh tampoco fue nunca un partido de la burguesía, que por el contrario huyó en masa a Taiwán (Formosa).

Pero, ¿cuál es la composición del PCCh ahora? Hay un excelente nuevo estudio sobre la composición social de la membresía del partido, publicado recientemente en la Base de datos de desigualdad mundial por Li Yang, Filip Novokmet y Branko Milanovic. Se titula «De trabajadores a capitalistas en menos de dos generaciones: un estudio de la transformación de la élite urbana china entre 1988 y 2013».

En realidad, la evidencia empírica ofrecida no confirma el título de este artículo. El PCCh después de 100 años puede no estar compuesto principalmente por trabajadores (o al menos trabajadores industriales y trabajadores agrícolas), pero tampoco está compuesto por propietarios de empresas.

Utilizando encuestas de hogares que cubren el período 1988-2013, los autores estudian los cambios en las características del 5% más rico de la población urbana de China. Los autores definen a este 5% de los principales ganadores de ingresos como la ‘élite’ en China («Las élites pueden definirse como individuos y grupos pequeños, relativamente cohesivos y estables con un gran poder de decisión»).

El PCCh ha perdido su base mayoritaria campesina que tenía antes de que comenzara la gran urbanización en la década de 1980. Pero el estudio muestra que el PCCh todavía no está dominado por dueños de negocios, grandes o pequeños, sino cada vez más por ‘profesionales’ e incluso esta capa sigue siendo una minoría. Los profesionales se definen como “todo el personal profesional y técnico que trabaja en sectores relacionados con la ciencia (por ejemplo, ciencia, ingeniería, agricultura, atención médica) y en el sector relacionado con las ciencias sociales (por ejemplo, economía, finanzas, derecho, educación, prensa y publicaciones, religión)”.

En realidad, se trata de trabajadores, al menos en lo que respecta a los medios de producción. De hecho, es mejor denominarlos «trabajadores profesionales». Esta capa profesional constituyó el 25% de la membresía total del PCCh en 2013 (poco ha cambiado desde 1988). La cifra oficial de 2021 es ahora del 27%. Pero esa proporción es mucho más alta entre la ‘élite’ del partido (el 5% superior de los asalariados que son miembros del PCCh): la capa profesional es el 38% de los miembros del partido de la ‘élite’, frente al 28% en 1988.

En realidad, según los datos, la composición social de la membresía general del partido ha cambiado poco en 2013 con respecto a 1988. Los trabajadores eran el 16% de la membresía en 1988, pero constituían el 30% en 2013 (la cifra oficial de 2021 es ahora del 34%), gracias a urbanización e industrialización. Agregando a los trabajadores de oficina y funcionarios del gobierno, estos tres grupos eran el 75% de los miembros en 1988 y todavía eran el 70% en 2013. Lo que también es notable es que la proporción de capitalistas absolutos (propietarios de negocios, etc.) era pequeña en 1988 y todavía era solo el 3% de los miembros del PCCh en 2013.

Lo que es diferente es la composición social de los miembros del partido «élite». Los trabajadores y los funcionarios gubernamentales constituían el 72% de esta capa de miembros en 1988, poco diferente de su participación en la membresía general. Pero en 2013, esa proporción había caído al 57%, mientras que la proporción de profesionales y burgueses había aumentado al 43%. Los miembros de la «élite» del PCCh son generalmente profesionales con formación universitaria y ejecutivos de empresas, tanto estatales como privadas. En efecto, existe una divergencia creciente entre la composición social de las bases del partido y los miembros más acomodados del partido.

Los autores resumen esto: «si bien el Partido en general tiene todavía una membresía mayoritaria de los ‘viejos’ grupos sociales, su cima está cada vez más dominada por los ‘nuevos’ grupos sociales». El PCCh está sobrerrepresentado por la capa profesional (26%) en comparación con la población china (18%). Los trabajadores constituyen ahora el 50% de la población urbana china, pero solo el 30% de los miembros del PCCh y solo el 15% de los miembros de la «élite» del partido.

¿Pero es esta alguna forma de ‘capitalismo político’ (lo que sea que eso signifique) como afirman los autores (liderados por Milanovic)? No está probado por los datos. Primero, los burgueses siguen siendo una pequeña capa de miembros del PCCh (solo el 3% del total de miembros). Se podría argumentar que ese es el caso de cualquier partido capitalista. La mayoría de los miembros del partido republicano estadounidense o del partido conservador británico no son capitalistas, ni pequeños ni grandes. Pero apuesto a que la proporción de esas capas burguesas y pequeñoburguesas es mucho más alta que en el PCCh. Y ese sería especialmente el caso entre los miembros de la ‘élite’. En el PCCh, solo el 5% de incluso la élite del partido son capitalistas absolutos. En segundo lugar, el estudio es de la composición social del PCCh, no de los fundamentos económicos y sociales de la economía china, que seguramente es el lugar para decidir si China es capitalista o no.

El Partido Comunista de China nunca comenzó como un partido compuesto por trabajadores en su mayoría (porque la clase trabajadora era muy pequeña en 1921). Y no es un partido democrático, con todas las políticas decididas desde arriba y seguidas sin (al menos abierta) disensión de las bases. Los máximos líderes deciden todo. Esa no es la definición de un partido obrero democrático. Pero tampoco el PCCh 100 años después es un partido de capitalistas. En su composición social, es un partido de trabajadores, tecnócratas y funcionarios gubernamentales; y eso incluye a su ‘élite’.

En efecto, con 95 millones de miembros, el PCCh, la maquinaria estatal y las empresas estatales están completamente integrados y controlan China. El PCCh no está controlado por ninguna clase capitalista. La mayoría de los miembros del PCCh son trabajadores (manuales, administrativos y profesionales), aunque sus líderes de «élite» tienen una ideología nacionalista, no socialista internacional, y tienen conexiones con el sector capitalista.

Por Michael Roberts

Publicado el 1 de julio de 2021 en thenextrecession.wordpress.com