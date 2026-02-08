Petróleo por médicos, vacunas y medicamentos

México le está enviando petróleo a Cuba, y eso provoca críticas externas y también internas.

Desde luego, jamás hay que olvidar que los norteamericanos le han impuesto a Cuba un bloqueo criminal desde hace más de 60 años.

Nadie puede comprar ni vender nada a la isla, y a pesar de que la gran mayoría de los países condena todos los años este bloqueo en Naciones Unidas, casi ninguno se atreve a romperlo en la práctica.

Pero México sí se ha atrevido, porque es un país libre, independiente y soberano, como le dice Claudia Sheinbaum a Trump en sus conversaciones telefónicas.

En México se hacen todos los esfuerzos posibles para mantener buenas relaciones con el vecino del norte, pero sin sumisión.

Es que la economía mexicana depende en gran parte de los EE.UU. porque ellos compran de todo aquí por la cercanía geográfica –más de tres mil kilómetros de frontera común- y porque son consumidores compulsivos.

Ahora bien, hay varios otros aspectos que considerar: América Latina está conformada por países hermanos y solidarios. Eso viene desde tiempos de la colonia y sobre todo desde la independencia: Bolívar, San Martín, O´Higgins, Martí y muchos otros nos dieron ejemplo de esa hermandad. No necesito recordar hechos históricos conocidos por todos.

Y veamos lo del envío de petróleo a Cuba. La Presidenta Claudia Sh., sólo respondió que “México ha sido solidario con el pueblo de Cuba siempre” y agregó que hay un acuerdo para enviar petróleo a Cuba y otro acuerdo separado para pagar los servicios de médicos cubanos y ambos “son decisiones soberanas”.

Las declaraciones surgieron luego de conocerse que el gobierno de Donald Trump está considerando nuevas tácticas para impulsar un cambio de liderazgo en la isla.

Pero ese cambio nunca va a llegar, porque en EE.UU. no se puede entender que los cubanos tienen carencias, pero están prontos a defender su país, su territorio, su patria, hasta la última gota de sangre y así lo han declarado. Es lo mismo que hizo el pueblo soviético durante la segunda guerra mundial, como se comprobó durante el bloqueo de Leningrado y en la Batalla de Stalingrado, que fue el punto en que el pueblo ruso frenó y revirtió la invasión alemana.

No fue el ejército soviético el que les ganó la guerra a los nazis, fue el pueblo.

Volviendo a la actualidad; el hecho es que se han detenido los envíos de petróleo venezolano a Cuba, dejando a México como el mayor proveedor de la isla, que sufre escasez de energía.

en los últimos años México ha recibido a miles de médicos cubanos, llegando a tener unos 3.650 en total a finales de 2024, incluyendo a especialistas en 29 campos para cubrir déficits en zonas remotas.

Pues bien, en los últimos años México ha recibido a miles de médicos cubanos, llegando a tener unos 3.650 en total a finales de 2024, incluyendo a especialistas en 29 campos para cubrir déficits en zonas remotas. Estos médicos son contratados para laborar en hospitales públicos y comunidades muy alejadas, atendiendo la falta de especialistas en el sistema de salud mexicano, según ha señalado el Gobierno.

Los convenios se han realizado a través del IMSS y ahora del IMSS-Bienestar.

Esos médicos reciben un sueldo bastante escueto, una parte para ellos y otra para el gobierno cubano que los ha formado. Porque formar médicos es algo muy caro y complicado. Se requiere una diversidad de equipos (para tomar radiografías, tomografías, incubadoras para bebés y muchos otros). Se necesitan anestesias, medicamentos y otros productos que es fácil imaginar.

Lo importante de estos aportes de Cuba, no es lo que se le paga a cada médico, sino lo que ahorra México en su educación profesional, pues la formación de un buen médico especialista cuesta más de 115 mil dólares, según explica la Secretaría de Salud federal.

Por lo tanto, formar 3.600 médicos especialistas habría costado a México 415 millones de dólares.

Vacunas y medicamentos

No son sólo los médicos lo que manda Cuba a México. También son vacunas, otros importantes medicamentos y productos de salud.

Durante la pandemia de Covid19, Cuba envió a México millones de vacunas Abdala.

El primer embarque contenía más de cuatro millones de dosis, que sumadas a las de embarques posteriores hacen un total de nueve millones de vacunas producidos en la República de Cuba.

El precio de estas vacunas se mantiene en cierta confidencialidad, debido al bloqueo que afecta a Cuba.

Además, Cuba produce importantes medicamentos, en especial contra el cáncer, que México tiene pleno derecho a adquirir.

El precio del petróleo

Entre enero y septiembre de 2025, México envió a Cuba 17 mil 200 barriles diarios de petróleo crudo y dos mil de productos petrolíferos refinados, por un valor aproximado de 400 millones de dólares, según información de la petrolera mexicana Pemex.

En suma, si se compara el precio del petróleo que México envía a Cuba con lo que han costado las vacunas, los médicos especialistas y otros productos de salud, no estamos tan lejos de llegar a un intercambio igualitario. Quizás no siempre sea así, pero tanto Cuba como México son países hermanos y solidarios.

En suma, sea como sea, la presidenta y las autoridades de México tienen plena conciencia que el bloqueo impuesto hace más de 60 años por Estados Unidos a Cuba es injusto, viola elementales normas internacionales y sólo impone penurias al valiente pueblo cubano. Pretende destruir la revolución cubana, cuyo heroísmo, la inteligencia de sus dirigentes y la valentía y patriotismo de su pueblo, son un ejemplo y una inspiración para el mundo.

El gobierno de México no está dispuesto a acatar un bloqueo injusto y criminal que sólo persigue que allí vuelva a imperar la explotación del hombre por el hombre y que los ricos tengan más dinero para satisfacer sus caprichos, mientras que el pueblo mayoritario ve a sus hijos desnutridos.

Ojalá muchos países que condenan el bloqueo en la ONU, decidieran hacer lo mismo que México.

Por Margarita Labarca Goddard

