Poskeynesianismo: los principios

Como la economía marxista o convencional, la economía keynesiana tiene varias vertientes. Existe una economía keynesiana vista dentro de los parámetros de la economía de equilibrio general, donde los cambios en los ingresos y gastos, el consumo y la inversión, las tasas de interés y el empleo tenderán a un equilibrio entre el empleo y la inflación, siempre que no haya ‘shocks’ exógenos a la economía de mercado. Si los salarios y las tasas de interés caen lo suficiente, se logrará el pleno empleo y el crecimiento de la inversión.

Esto es lo que Joan Robinson, una seguidora de Keynes, llamó «keynesianismo bastardo». Eliminó todas las características radicales de la economía keynesiana, que, para Robinson, políticamente un cuasi maoísta, era que el pleno empleo no podía lograrse automáticamente en las economías de «mercado» modernas. Es más probable que haya un equilibrio de subempleo; y que esto se debería a la incertidumbre sobre el futuro de los capitalistas en la toma de decisiones de inversión y la irracionalidad entre los «agentes» económicos como los consumidores y los capitalistas.

Esta visión radical de la economía keynesiana ha llegado a denominarse poskeynesianismo (PK), y los principales proponentes son contemporáneos de Keynes como Robinson y Michal Kalecki, el marxista-keynesiano; y más tarde Hyman Minsky, el socialista-keynesiano. Ahora hay toda una escuela de economía poskeynesiana, con revistas, conferencias y think-tanks.

La economía PK domina e influye en las opiniones y políticas de la izquierda y en los movimientos laborales de las principales economías (Corbynomics, Sanders, etc.); es el ala radical de la economía keynesiana en general, que a su vez ha dominado el movimiento obrero desde Keynes (excepto en períodos desde la década de 1980, cuando las teorías neoliberales del «mercado libre» de la corriente dominante influyeron en los líderes sindicales durante algunas décadas).

En mi blog he gastado mucha tinta explicando dónde se diferencia la economía marxista de la economía keynesiana en todos sus aspectos. Para mí, un enfoque marxista de la teoría y la política explica mejor la naturaleza del capitalismo y cuáles son las políticas correctas que debe adoptar el movimiento obrero en su lucha contra el capital y por una sociedad mejor para todos. De hecho, creo que la economía keynesiana es una desviación del logro de eso, principalmente porque su análisis del capitalismo es incorrecto. Además, su conclusión política es que el capitalismo puede arreglarse o administrarse para que funcione para todos con unos pocos ajustes políticos inteligentes.

La teoría PK, porque parece mucho más radical (en el sentido de que considera que el capitalismo no puede ser manejado fácilmente para beneficiar a todos) y porque muchos de sus exponentes se considerarían socialistas (incluso marxistas), es aún más engañosa ya que se basa en un visión radical del keynesianismo y, sin embargo, Keynes no era tan radical como los seguidores del PK creen que era.

Permítanme, una vez más, examinar las ideas básicas de la economía poskeynesiana.

Para ello, me basaré en una publicación reciente titulada «La visión poskeynesiana del mundo en cinco principios», basado en una charla que dio un ‘Alex’ al Instituto Berggruen sobre el zoom.

Alex primero nos habla de la creciente popularidad del «poskeynesianismo» después de la crisis financiera mundial y la caída del Covid. Alex reconoce que se ha vuelto popular porque «a los mercados financieros les encanta, porque hace un buen trabajo al explicar cómo funciona la economía, lo cual es útil si su cheque de pago depende de la comprensión de la economía».

No estoy seguro de que, debido a que los analistas financieros aparentemente «les encanta», esta es una buena razón para estar de acuerdo con el PK. Pero Alex continúa explicando que el PK “proporciona una buena heurística causal para comprender el impacto de los flujos financieros en la producción y en la economía en general. También aconseja el realismo sobre el impacto de la política gubernamental en los resultados económicos. La deuda pública y la deuda privada son diferentes, la oferta monetaria no causa inflación, la deuda privada finalmente tiene que renovarse y tendrá un impacto real si no lo hace».

Entonces, según Alex, el PK nos dice mejor sobre cómo funciona la economía moderna y por qué la deuda (particularmente la deuda privada) es importante. Una rama del PK, la teoría monetaria moderna (TMM), nos ha iluminado recientemente a todos sobre el funcionamiento del dinero en el capitalismo, reconoce Alex, y como él dice, “la TMM surgió originalmente de la agenda de investigación poskeynesiana, y gran parte de su modelo económico subyacente es aún con una estructura muy poskeynesiana«. Por tanto, mi crítica de MMT también se aplica a la PK.

Alex ahora hace una declaración interesante: “En una economía capitalista, la producción se realiza con fines de lucro y no para uso. Como tal, el valor generalmente se mide utilizando la convención social de la contabilidad. La producción ocurre anticipándose a los flujos de dinero, al igual que la inversión y el consumo. Desde este punto de vista, las cosas valen su valor contable, más o menos, y los actores económicos actúan sobre la base de estos valores contables. Lo que piensan los poskeynesianos es que esto representa un buen punto de partida para la teorización económica, para utilizar las cantidades que utilizan los propios actores”.

¿Qué significa esto? Alex parece adoptar el punto básico de la ley del valor de Marx: a saber, que la producción capitalista tiene como finalidad el lucro, no el uso social. Y deberíamos medir el valor en términos monetarios como lo hacen los capitalistas. Esto suena prometedor. Pero luego Alex pasa directamente a hablar de flujos de dinero e inversión y consumo. No se menciona más el papel de la ganancia, después de habernos dicho que la producción capitalista tiene como finalidad la ganancia, no la inversión o el consumo. En mi opinión, esto es típico de los seguidores del PK. Muy rápidamente prescinden de provecho en sus explicaciones teóricas, como veremos más adelante.

Habiendo prescindido del papel de las ganancias, Alex nos dice que, en cambio, deberíamos considerar las economías modernas desde una “visión de la economía en su conjunto basada en el balance. Los actores individuales tienen activos y pasivos, ingresos y gastos. El activo de alguien es la responsabilidad de otro y viceversa. Todo está interrelacionado mediante el uso de estas convenciones».

Así pasamos del motor subyacente de las economías capitalistas: la ganancia y lo que está sucediendo con las ganancias y la rentabilidad a “estudiar el flujo de pagos y la acumulación de activos, no la asignación de recursos escasos para sus fines más eficientes. Uno de los principales beneficios que tiene este enfoque es que descarta algunos resultados imposibles: no todos pueden tener un superávit comercial, si hay un déficit comercial, el sector privado o el sector público tienen que tener un déficit para financiarlo».

Así que nos reducimos rápidamente a macroidentidades al analizar las economías, es decir, ingresos = gastos; déficit y superávit de los sectores público y privado; balances comerciales, etc. Pero no el beneficio o el origen del beneficio.

«Nuestro siguiente principio es que todo es expectativa«. Alex nos dice que un principio clave del PK es mirar las «expectativas». “Las expectativas informan las acciones y estas acciones, a su vez, crean realidad. Quizás el modelo más simple del ciclo causal keynesiano es decir que la demanda esperada impulsa la inversión, la inversión impulsa el empleo, el empleo impulsa los salarios, los salarios impulsan el consumo, el consumo impulsa la demanda y la demanda valida la inversión. La demanda esperada impulsa la inversión, porque las empresas solo invierten en capacidad adicional o en contratar más trabajadores cuando piensan que más personas querrán comprar su producto en el futuro que en el momento presente. Si esperaran la misma demanda, o menos, no habría necesidad de invertir en absoluto. Podrían seguir utilizando el mismo equipo».

Así que aquí lo tenemos. La inversión bajo el capitalismo no está impulsada por las ganancias o la rentabilidad, después de todo, sino por las «expectativas», y ni siquiera por las ganancias futuras, sino por la «demanda esperada». Esto impulsa la inversión que, a su vez, genera empleo y salarios.

Pero, ¿es esta la secuencia causal en la producción y acumulación capitalistas? En muchas publicaciones anteriores, he destacado la macro ecuación clave en las identidades poskeynesianas. Aquí está de nuevo.

Renta Nacional = Gasto Nacional

Renta Nacional = Beneficios + Salarios

Gasto Nacional = Inversión + Consumo.

Entonces: ganancias + salarios = inversión + consumo

Si asumimos que los trabajadores gastan todos sus salarios en consumo y los capitalistas invierten todas sus ganancias, obtenemos:

Beneficios = Inversión

Según la teoría PK, es la inversión la que genera las ganancias, no al revés. Y la ‘demanda esperada’ impulsa la inversión (dice Alex) y la inversión impulsa los salarios y las ganancias.

O como Michel Kalecki, cuya ecuación es esta: ‘los trabajadores gastan (Consumo) lo que obtienen (Salarios); y los capitalistas obtienen (Beneficios) lo que gastan (Inversión)’.

En mi opinión, esta es una visión manifiestamente errónea sobre la economía capitalista. En lugar de que la inversión impulse las ganancias como se indicó anteriormente, la realidad es que las ganancias impulsan la inversión. Por lo tanto, la inversión capitalista no es el resultado del nivel de ‘demanda esperada’, o una visión psicológica completamente subjetiva de los inversores que tienen lo que Keynes llamó ‘espíritus animales’, sino el resultado de una medida objetiva de la rentabilidad previa (y probable) de la inversión. Pero al igual que con Keynes, el PK no quiere poner las ganancias por delante, sino reducirlas a una consecuencia de la inversión (o, en realidad, ocultarlas del análisis por completo). Para más información, lea el excelente capítulo 3 de José Tapia en World in Crisis.

Alex se refiere al trabajo de Hyman Minsky, un teórico PK que se basó en gran medida en las «expectativas» para explicar las decisiones de inversión. «Hyman Minsky habla de esto extensamente: si cree que el precio de un activo se disparará, comience a comprarlo para obtener ganancias. Incluso puede pedir dinero prestado y usar ese dinero para comprar más. A medida que aumenta el precio, también aumenta la cantidad contra la que puede pedir prestado, y el precio comienza a volar. Todo el episodio de Gamestop del mes pasado fue una versión de esto que utilizó opciones de compra en lugar de préstamos de margen, pero el principio es similar. El problema surge para Minsky cuando se cortan los préstamos: no hay nada que sustente los precios y todo se derrumba. A veces, la operación de expectativas extremas puede crear locura en los mercados financieros que puede tener consecuencias nefastas para la economía en general».

Entonces, según Alex (y Minsky), las «expectativas extremas» crean una «locura en los mercados financieros» que hace que toda la economía se derrumbe como en el colapso financiero global de 2008. Pero, ¿por qué todo el asunto se derrumba después de haber ido tan bien, aparentemente debido a ‘expectativas extremas’? Pero esta es una respuesta que solo plantea la pregunta de por qué las expectativas son buenas en un momento y luego ‘extremas’ en otro. ¿Qué las hace extremas?

Sin duda, los minkistas citarán la famosa frase de Minsky de que «la estabilidad genera inestabilidad». Pero nuevamente, esta es solo una frase inteligente para cubrir el hecho de que la teoría PK no tiene una teoría de las crisis financieras, excepto que ocurren cuando las cosas se ponen ‘extremas’.

En mi opinión, la teoría económica marxista tiene una respuesta. Se basa en una visión objetiva de las leyes del movimiento bajo el capitalismo, en particular, los cambios en la rentabilidad del capital productivo (generador de valor). Si la rentabilidad es baja en los sectores productivos, los capitalistas intentan contrarrestar esto de varias formas, una de las cuales es invertir en lo que Marx llamó capital ficticio. Pero las ganancias financieras aún dependen de la rentabilidad de los sectores productivos y si la rentabilidad cae al punto que cae la masa de ganancias o el nuevo valor (salarios y ganancias), se produce una crisis en el sector productivo que fluye hacia el sector financiero. Yo y otros académicos marxistas hemos proporcionado mucha evidencia empírica para explicar las recesiones, y, en particular, el colapso financiero mundial y la consiguiente Gran Recesión, no como un «momento Minsky» en el que la estabilidad financiera se convierte repentinamente en inestabilidad, sino como un «momento Marx»; cuando los beneficios caen hasta el punto en que el valor de los medios de producción y el trabajo deben devaluarse, incluidos los activos ficticios.

De hecho, como ha demostrado G Carchedi (ver gráfico a continuación), cuando tanto los beneficios financieros como los beneficios del sector productivo comienzan a caer, se produce una recesión económica. Esa es la evidencia de las recesiones de la posguerra en Estados Unidos. Pero una crisis financiera por sí sola (medida por la caída de los beneficios financieros) no conduce a una recesión si los beneficios del sector productivo siguen aumentando. Ver Carchedi, páginas 59-62 Capítulo 2 de World in Crisis.

No obstante, Alex continúa con la opinión PK de que “la demanda crea oferta, impulsando la inversión. Entonces, la inversión crea tanto los ahorros como el capital social, mientras que el capital social, a su vez, crea recursos». Nuevamente, no hay explicación de por qué la demanda se desacelera o cae, lo que lleva a un colapso de la inversión. “El consumo, no el ahorro, impulsa la inversión y ayuda a la sociedad a prepararse para el futuro”, dice Alex. Pero la evidencia empírica es lo contrario. En casi todas las recesiones en los EE.UU. desde 1945, ha sido la inversión la que se ha hundido antes, mientras que el consumo apenas ha disminuido. Y, de manera decisiva, sus ganancias han llevado a la inversión a recesiones y a salir de ellas, no al revés.

Alex cita: “Keynes cita de manera muy famosa la ‘Fábula de las abejas’ en la Teoría General. Lo más rápido posible, la fábula cuenta la historia de una comunidad que proscribe el lujo y se encuentra mucho más pobre ahora que todos los que solían trabajar en la producción de lujo están sin trabajo«. Aquí tenemos el ridículo argumento ofrecido por Keynes y, antes que él, por el párroco reaccionario de principios del siglo XIX Thomas Malthus, de que sin el gasto de los ricos, habría una «falta de demanda» y las economías se hundirían. Estas son palabras tranquilizadoras para los oídos de los multimillonarios propietarios de los FAANG -Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google- (además de ser empíricamente incorrecto, ya que muchos estudios muestran que los ricos tienden a ahorrar más que los pobres, como lo han hecho durante la crisis de Covid).

Según Alex, lo que está mal con las teorías alternativas de las crisis es que asumen que la inversión debe provenir del ahorro, por lo que el consumo debe reducirse para permitir la inversión. “En la historia ricardiana, que todavía hoy utilizan los marxistas y austriacos, el principal fondo de inversión es el ahorro. El supuesto es que la economía tiene una capacidad máxima a la que suele funcionar y que se ahorra todo lo que no se consume en un período determinado. Para invertir, el ahorro debe ser lo primero, por lo que ipso facto debe reducirse el consumo para aumentar la inversión”.

Alex reconoce que Keynes destrozó este punto de vista con su idea de la paradoja del ahorro. “Si todos intentan aumentar su tasa de ahorro, eso significa que están reduciendo su tasa de consumo. Si su tasa de consumo disminuye, los ingresos de las personas que venden cosas para consumir disminuyen. El problema es que la producción total está determinada por el consumo y la inversión. Si la inversión se mantiene constante y el consumo cae, la producción total cae. La tasa de ahorro aumenta, pero solo porque ahora todos están ahorrando la misma cantidad en dólares con un ingreso más bajo en dólares».

Como dice Alex, Kalecki (PK) “mira la misma idea desde el lado de la empresa, en lugar del lado del hogar. Si los empleadores minimizan los costos minimizando los salarios en conjunto, terminan canibalizando la base de consumo de la economía en su conjunto, lo que se come las ganancias. Si va por el otro lado y deja que los salarios aumenten, la tasa de ganancia aumenta al mismo tiempo».

Aquí hay dos cosas. Puede ser la opinión de la escuela austriaca que los ahorros son necesarios para la inversión, pero no es la de la economía marxista. No son los «ahorros» lo que se requiere para la inversión, sino las ganancias o los ahorros capitalistas. No se requiere el ahorro de los hogares para iniciar el proceso de acumulación capitalista. Lo que sigue es que las ganancias luego conducen a la inversión que a su vez conduce al empleo, ingresos y finalmente al consumo, lo contrario de la visión PK. ¿Cuál es correcta? Ya he citado la evidencia.

De hecho, no existe tanto una ‘paradoja de la frugalidad’ al estilo keynesiano sino una ‘paradoja de la rentabilidad’, es decir, a medida que los capitalistas se esfuerzan por aumentar su rentabilidad individual a través de inversiones en medios de producción y desprenderse de la mano de obra, en realidad reducen la rentabilidad global de la economía capitalista y eventualmente provocan una crisis.

El segundo punto es que la teoría de Kalecki conduce a una visión ecléctica de las crisis. A veces, están «impulsadas ​​por los salarios», es decir, los salarios y el consumo son demasiado bajos para sostener el crecimiento y, a veces, están «impulsadas ​​por las ganancias», es decir, los salarios son demasiado altos y las ganancias demasiado bajas para sostener el crecimiento. Pero tampoco se encontrarán los dos. No existe una teoría coherente de las causas de las crisis regulares y recurrentes cada 8-10 años; a veces es una cosa y a veces es otra.

Eso me lleva a las conclusiones de política PK, como lo expresó Alex. Alex no ve la necesidad de acabar con el sistema de mercado de producción e inversión. En cambio, es trabajo del Estado regular y contrarrestar los fracasos y desigualdades de la economía capitalista. Como dice Alex, “esta es una elaboración de la posición de John Kenneth Galbraith, que el estado está destinado a ser un ‘poder compensatorio’ para las empresas en el mercado. Si no les gusta el impacto social de la forma en que los actores privados gobiernan los mercados, son más o menos capaces de intervenir y cambiar las cosas. Es imposible decir que esto no es legítimo, porque el Estado es uno de los muchos actores del mercado, pero tampoco es particularmente radical decir que es legítimo”. Sí, nada radical.

Para Alex y el PK, “un mercado es solo una tecnología administrativa que brinda a los actores un lugar para coordinarse. Una señal de precio es solo una de las muchas que se obtienen en un mercado que funciona bien». ¿De verdad, un mercado que «funciona bien»? Difícilmente se supone que sea la visión del PK, ¿verdad? O tal vez lo sea.

Alex continúa tirando a la basura una teoría de clases del capitalismo moderno: “La idea de que existe una lógica global para todas las estructuras de gobernanza del mercado contingente a las que se llegó a través de los procesos anteriores termina condenando la mayoría de los análisis convencionales, pero también la mayoría de los análisis marxistas. No existe una “lógica” unificada subyacente del capitalismo, solo una serie de estructuras de gobierno iterativas y en competencia. Ningún comportamiento individual o grupal es realmente acorde con el comportamiento estructural emergente».

Alex quiere descartar la idea marxista de que existen estructuras sociales específicas basadas en diferentes modos de producción y clases basadas en esos modos y estructura. Para él, la economía no es economía política, sino establecer una “tecnología administrativa” para hacer que el capitalismo funcione para todos.

Entonces, cuando llegamos al final del análisis teórico, también terminamos con la misma visión procapitalista que el ‘keynesianismo bastardo’ o incluso la economía neoclásica dominante. El objetivo de la política que resulta del PK es regular el sistema capitalista y utilizar al Estado para «compensar» sus fallas con el fin de producir un «mercado que funcione mejor». Pero incluso Alex, tiene que admitir al final de su explicación de los ‘principios’ del PK, que «ningún sistema regulatorio es realmente definitivo, y el capitalismo nunca se resuelve realmente, el único objetivo es pasar al siguiente». En efecto.

Por Michael Roberts

Publicado originalmente el 26 de abril de 2021 en thenextrecession.wordpress.com