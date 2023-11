¿Qué pasó realmente el 7 de octubre?

Por Robert Inlakesh y Sharmine Narwani

Semanas después del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre está empezando a surgir una imagen más clara de lo que ocurrió –quién murió y quién mató–.

En lugar de la masacre a gran escala de civiles reivindicada por Israel, cifras incompletas publicadas por el periódico israelí Haaretz muestran que casi la mitad de los israelíes asesinados ese día eran en realidad combatientes: soldados o policías.

Mientras tanto, dos semanas de noticias de los medios occidentales de que Hamás supuestamente mató a unos 1.400 civiles israelíes durante su ataque militar del 7 de octubre, han servido para inflamar las emociones y crear el clima propicio para la destrucción irrestricta de la Franja de Gaza y su población civil por parte de Israel.

Los relatos sobre el número de muertos israelíes han sido filtrados y modelados para sugerir que ese día ocurrió una masacre general de civiles, siendo bebés, niños y mujeres los principales objetivos de un ataque terrorista.

Ahora, las estadísticas detalladas sobre las víctimas publicadas por el diario israelí Haaretz pintan un panorama completamente diferente. Hasta el 23 de octubre, este medio ha publicado que sobre 683 israelíes fueron asesinados durante la ofensiva liderada por Hamas, incluidos sus nombres y lugares de muerte el 7 de octubre.

De estas víctimas, se ha confirmado que 331 –el 48,4 %– eran soldados y policías, muchos de ellos mujeres. Otros 13 eran miembros del servicio de rescate, y los 339 restantes son aparentemente considerados civiles.

Si bien esta lista no es exhaustiva y solo representa aproximadamente la mitad del número de muertos declarado en Israel, casi la mitad de ellos están claramente identificados como combatientes israelíes.

Hasta el momento tampoco se han registrado muertes de niños menores de tres años, lo que pone en duda la narrativa israelí de que los bebés eran el objetivo de los combatientes de la resistencia palestina. Del total de 683 víctimas reportadas hasta el momento, siete tenían entre 4 y 7 años, y nueve entre 10 y 17 años. Las 667 víctimas restantes parecen ser adultos.

Distribución por edades de los israelíes asesinados durante la operación de Hamás del 7 de octubre (al 23 de octubre).

El número y la proporción de civiles y niños palestinos entre los muertos por los bombardeos israelíes en las últimas dos semanas (más de 5.791 muertos, incluidos 2.360 niños y 1.292 mujeres, y más de 18.000 heridos) son mucho más altos que cualquiera de estas cifras israelíes de los acontecimientos del 7 de octubre.

Revisando la escena

La audaz operación militar encabezada por Hamás, llamada Inundación de Al-Aqsa, se desarrolló con una dramática incursión al amanecer aproximadamente a las 6:30 AM (hora de Palestina) del 7 de octubre. La operación estuvo acompañada por una cacofonía de sirenas que rompieron el silencio de la Jerusalén ocupada, señalando el inicio de lo que se convirtió en un acontecimiento extraordinario en los 75 años de historia del Estado ocupante.

Según el portavoz del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, alrededor de 1.500 combatientes palestinos cruzaron la formidable barrera de separación entre Gaza e Israel.

Sin embargo, esta fuga no se limitó únicamente a las fuerzas de Hamás; le siguieron numerosos combatientes armados pertenecientes a otras facciones, como la Jihad Islámica Palestina (JIP), que, junto con algunos palestinos no afiliados a ninguna milicia organizada, todos violaron la línea de armisticio.

Cuando se hizo evidente que no se trataba de una operación de resistencia ordinaria, cientos de vídeos inundaron rápidamente las redes sociales, mostrando a tropas y colonos israelíes muertos, feroces tiroteos entre varios partidos y a israelíes siendo llevados cautivos a Gaza. Estos videos fueron revisados por The Cradle.

Estos videos provenían de teléfonos israelíes o publicados por combatientes palestinos que filmaban su propia operación. No fue hasta horas después que comenzaron a surgir acusaciones más espantosas y francamente dudosas.

Acusaciones sin fundamento de «atrocidades de Hamás»

Aviva Klompas, ex redactora de discursos de la misión israelí ante la ONU, fue la primera israelí en difundir la afirmación de que había “niñas israelíes violadas y sus cuerpos arrastrados por la calle”.

Publicó esto en X a las 9:18 PM (hora de Palestina), el 7 de octubre, aunque en un artículo de opinión que ella misma publicó en Newsweek a las 0:28 AM (hora de Palestina), el 8 de octubre, no hizo mención alguna de violencia sexual.

Klompas también es cofundadora de Boundless Israel, un “grupo de pensamiento y acción” que trabaja “para revitalizar la educación de Israel y tomar medidas colectivas audaces para combatir el odio a los judíos”. Un grupo caritativo “sin disculpas sionista” que trabaja para promover narrativas israelíes en las redes sociales.

Aviva Klompas, exredactora de discursos de la misión israelí ante la ONU

El único caso promocionado como prueba de violación fue el de una joven germano-israelí llamada Shani Louk, que fue filmada boca abajo en la parte trasera de una camioneta y fue ampliamente dada por muerta.

No estaba claro si los combatientes filmados con Louk en el vehículo con destino a Gaza eran miembros de Hamás, ya que no lucen los uniformes o insignias de las tropas de Al-Qassam identificables en otros videos de Hamás; algunos incluso vestían ropa civil informal y sandalias.

Posteriormente, su madre afirmó tener pruebas de que su hija aún estaba viva, pero había sufrido una herida grave en la cabeza. Esto concuerda con la información publicada por Hamás que indicaba que Louk estaba siendo tratada de sus heridas en un hospital no especificado de Gaza.

Para complicar aún más las cosas, el día que surgieron estas acusaciones de violación, los israelíes no habrían tenido acceso a esta información. Sus fuerzas armadas aún no habían entrado en muchas de las zonas liberadas por la resistencia y todavía estaban enzarzadas en enfrentamientos armados con ellos en múltiples frentes.

Sin embargo, estas acusaciones de violación cobraron vida propia, e incluso el presidente estadounidense Joe Biden alegó, durante un discurso días después, que las mujeres israelíes fueron “violadas, agredidas y exhibidas como trofeos” por combatientes de Hamas. Es importante señalar que el artículo de The Forward del 11 de octubre informó que el ejército israelí reconoció que no tenía pruebas de tales acusaciones en ese momento.

Cuando más tarde el ejército hizo sus propias acusaciones de decapitaciones, amputaciones de pies y violaciones, Reuters señaló que “el personal militar que supervisaba el proceso de identificación no presentó ninguna evidencia forense en forma de fotografías o registros médicos”. Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna prueba creíble de estas atrocidades.

Otras acusaciones escandalosas, como la historia de que Hamás “decapitó a 40 bebés”, ocuparon los titulares y las portadas de innumerables medios de comunicación occidentales. Incluso Biden afirmó haber visto “fotos confirmadas de terroristas decapitando a bebés”. Las afirmaciones se remontan al soldado y colono de reserva israelí David Ben Zion, quien anteriormente incitó a violentos disturbios contra los palestinos y pidió que la ciudad de Huwara, en Cisjordania, fuera aniquilada. Nunca se presentó ninguna prueba que respaldara estas afirmaciones y la propia Casa Blanca confirmó más tarde que Joe Biden nunca había visto esas fotografías.

El plan de Hamás

Hay poca o ninguna evidencia creíble de que los combatientes palestinos tuvieran un plan (o intentaran deliberadamente) matar o dañar a civiles israelíes desarmados el 7 de octubre. A partir de las imágenes disponibles, vemos cómo se involucran principalmente con las fuerzas armadas israelíes, lo que explica la muerte de cientos de soldados de ocupación. Como dejó claro el portavoz de las Brigadas Qassam, Abu Obeida, el 12 de octubre:

“La operación Inundación de Al-Aqsa tenía como objetivo destruir la División de Gaza (una unidad del ejército israelí en las fronteras de Gaza) que fue atacada en 15 puntos, seguido de un ataque a otros 10 puntos de intervención militar. Atacamos el sitio de Zikim y varios otros asentamientos fuera del cuartel general de la División de Gaza”.

Abu Obeida y otros altos cargos de la resistencia afirman que otro objetivo clave de su operación era tomar prisioneros israelíes que pudieran canjear por los aproximadamente 5.300 prisioneros palestinos encarcelados en centros de detención israelíes, muchos de los cuales son mujeres y niños.

El jefe adjunto del Buró Político de Hamas, Saleh Al-Arouri, destacó en una entrevista después de la operación: “Tenemos un número grande y cualitativo y oficiales de alto rango. Todo lo que podemos decir ahora es que la libertad de nuestros prisioneros está a las puertas”.

Ambas partes juegan este juego: desde el inicio de su ataque militar a Gaza, Israel ha detenido y encarcelado a más de 1.300 palestinos en la ocupada Cisjordania. Hasta la fecha ha habido 38 acuerdos de intercambio de prisioneros entre las facciones de la resistencia y Tel Aviv, acuerdos a los que los israelíes se resisten hasta el último minuto.

Mientras este tipo de testimonios van saliendo a la luz, están surgiendo informes de que las autoridades israelíes han intensificado el maltrato, la tortura e incluso el asesinato de prisioneros palestinos bajo su custodia, una violación de las Convenciones de Ginebra que, irónicamente, un actor no estatal como Hamás parece haber seguido al pie de la letra.

En relación con los acontecimientos del 7 de octubre, ciertamente hay algunos vídeos que muestran a israelíes posiblemente desarmados, asesinados en sus vehículos o en las entradas de instalaciones, para que las tropas palestinas pudieran acceder.

También hay vídeos que muestran a los combatientes participando en tiroteos con fuerzas armadas israelíes, donde había israelíes desarmados cubriéndose en el medio, además de vídeos de combatientes disparando hacia casas y arrojando granadas a zonas fortificadas. El testimonio de testigos presenciales también sugiere que se arrojaron granadas a los refugios antiaéreos, aunque no está claro quién.

Incluso en la “fiesta por la paz” israelí, que ha sido citada como el ataque más mortífero cometido por combatientes palestinos durante su operación, surgieron vídeos que parecían mostrar a las fuerzas israelíes abriendo fuego a través de una multitud de civiles desarmados, hacia objetivos que creían que eran miembros de Hamás. ABC News también informó que un tanque israelí se había dirigido al lugar del festival.

¿Una masacre israelí en el kibbutz Be’eri?

En su informe sobre los acontecimientos en el kibbutz Be’eri ABC News fotografió piezas de artillería que se asemejaban a municiones israelíes frente a una casa bombardeada. El periodista David Muir mencionó que después se encontraron combatientes de Hamás cubiertos con bolsas de plástico.

Además, los vídeos de la escena muestran casas que parecen haber sido alcanzadas por municiones que los combatientes de Hamás no poseían. Muir informó que unas 14 personas fueron tomadas como rehenes en un edificio por combatientes palestinos.

Un artículo escrito en hebreo de Haaretz publicado el 20 de octubre, que solo aparece en inglés en un artículo de Mondoweiss de lectura obligada, describe una historia muy diferente de lo que ocurrió en Be’eri ese día. Un residente del kibbutz que había estado lejos de su casa, cuyo compañero murió en el tumulto, revela nuevos e impresionantes detalles:

“Le tiembla la voz cuando le viene a la mente su pareja, que en ese momento estaba asediada en el refugio de su casa. Según él, solo la noche del lunes (9 de octubre) y solo después de que los comandantes en el campo tomaron decisiones difíciles, incluido el bombardeo de casas con todos sus ocupantes dentro para eliminar a los terroristas junto con los rehenes, las FDI completaron la toma de control del kibutz. El precio fue terrible: al menos 112 personas de Be’eri murieron. Otros fueron secuestrados. Ayer, 11 días después de la masacre, fueron descubiertos los cuerpos de una madre y su hijo en una de las casas destruidas. Se cree que todavía hay más cadáveres entre los escombros”.

La evidencia fotográfica de la destrucción en Be’eri corrobora su relato. Solo las municiones pesadas del ejército israelí podrían haber destruido viviendas de esta manera.

Consecuencias o Be’eri Kibbutz después del cese al fuego por ambas partes

Comportamientos de Hamás: evidencia versus acusaciones

Yasmin Porat, una sobreviviente del kibbutz Be’eri, dijo en una entrevista para un programa de radio israelí, presentado por la emisora estatal Kan, que las fuerzas israelíes «eliminaron a todos, incluidos los rehenes«, y luego afirmó que «hubo mucho, mucho fuego cruzado y muy intenso” e incluso hubo bombardeos de tanques.

Porat había asistido a la fiesta de Nova y testificó sobre el trato humano a lo largo de diferentes entrevistas que realizó con los medios israelíes. Explicó que cuando estuvo prisionera, los combatientes de Hamás “nos custodiaron” y le dijeron en hebreo: “Mírame bien, no te vamos a matar. Queremos llevarte a Gaza. No te vamos a matar. Así que cálmate, no te vas a morir”. Ella también agregó lo siguiente:

“Nos dan algo de beber aquí y allá. Cuando ven que estamos nerviosos nos calman. Fue muy aterrador pero nadie nos trató violentamente. Por suerte no me pasó nada como lo que escuché en los medios”.

Cada vez más, y para horror de algunos funcionarios y medios de comunicación israelíes, testigos oculares y supervivientes israelíes del derramamiento de sangre testifican que fueron tratados bien por los combatientes palestinos. El 24 de octubre, la emisora estatal israelí Kan lamentó el hecho de que al prisionero Yocheved Lifshitz, liberado por Hamas el día anterior, se le permitiera hacer declaraciones en vivo.

Mientras la anciana cautiva israelí era entregada a los intermediarios de la Cruz Roja fue captada por la cámara volviéndose para apretar la mano de su captor de Hamas en su último adiós. La transmisión en vivo de Lifshitz, en la que habló sobre su terrible experiencia de dos semanas, “humanizó” aún más a sus captores de Hamas mientras relataba su vida diaria con los combatientes:

“Fueron muy amables con nosotros. Nos cuidaron. Nos dieron medicinas y nos trataron. Uno de los hombres que nos acompañaba resultó gravemente herido en un accidente de moto. Sus paramédicos (de Hamás) cuidaron las heridas, le dieron medicamentos y antibióticos. La gente era amigable. Mantuvieron el lugar muy limpio. Estaban muy preocupados por nosotros”.

The Cradle en X: «Following her release from Gaza by Hamas, 85 year old Yosheved Lifshitz is interviewed about her experience in captivity. https://t.co/MOTEJ82BmB» / X (twitter.com)

Más preguntas que respuestas

Es esencial reconocer que los periodistas occidentales sobre el terreno toman la mayor parte de la información de las acciones de los combatientes de Hamas, del ejército israelí, un participante activo en el conflicto. La evidencia que está surgiendo ahora indica que existe una alta probabilidad, especialmente debido a la magnitud del daño a las infraestructuras, de que las fuerzas militares israelíes pudieran haber matado deliberadamente a cautivos, disparado contra objetivos incorrectos o confundido a israelíes con palestinos en sus tiroteos. Si la única fuente de información para una afirmación seria es el ejército israelí, entonces hay que tener en cuenta que tienen motivos para ocultar los casos de muertes por fuego amigo.

El fuego amigo israelí fue brutal, incluso en los días siguientes, por parte de un ejército con muy poca experiencia real en combate. El 8 de octubre en la ciudad de Ashkelon (Askalan), soldados israelíes mataron a tiros y gritaron insultos contra el cuerpo de un hombre que creían que había sido un combatiente de Hamas, aunque más tarde se dieron cuenta de que habían ejecutado a un compañero israelí. Este es sólo uno de los tres ejemplos de fuego amigo en un día, que resultaron en la muerte de israelíes a manos de sus propias tropas.

En medio de la niebla de la guerra, las partes en conflicto tienen diferentes perspectivas sobre lo que ocurrió durante la incursión inicial y sus consecuencias. No se discute que los grupos armados palestinos infligieron pérdidas significativas al ejército israelí, pero habrá mucho debate sobre todo lo demás en las próximas semanas y meses.

Es urgente una investigación internacional independiente, imparcial, que tenga acceso a información de todas las partes involucradas en el conflicto. Ni los israelíes ni los estadounidenses estarán de acuerdo con esto, lo que en sí mismo sugiere que Tel Aviv tiene mucho que ocultar.

Mientras tanto, los civiles palestinos en Gaza soportan continuos ataques indiscriminados con las armas pesadas más sofisticadas que existen y viven bajo la persistente amenaza de un desplazamiento forzado y potencialmente irreversible. Este bombardeo aéreo israelí solo fue posible gracias a la avalancha de historias sin fundamento sobre “atrocidades de Hamás” que los medios comenzaron a hacer circular a partir del 7 de octubre.

Columna publicada originalmente en inglés el 24 de octubre de 2023 en The Cradle, y reproducida en castellano el 30 de octubre de 2023 en Rebelión.